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Все про:Ахметов (315) Зеленський (1777) Коломойський (422) Пінчук (76) фінансування (528) Донбас (12161)

 "Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з бізнесменами Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським про їхню участь у фінансуванні соціальних і гуманітарних проектів для Донбасу і всієї України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

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Виступаючи на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві, Зеленський закликав представників бізнесу залучатися до фінансування проекту відновлення та реінтеграції Донбасу як інвестори і меценати.

"Я закликаю вас не залишатися осторонь. Ми публічно запропонували напрямки, але ваша участь - це виключно ваше рішення і ваша справа. Те ж саме я недавно запропонував і власникам великого бізнесу - Ринату Ахметову, Віктору Пінчуку, Ігорю Коломойському, з іншими я ще не зустрічався, збираюся", - сказав президент.

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За його словами, ці бізнесмени беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань.

"Наприклад, пан Пінчук забезпечить вже зараз квартирами 24 сім'ї наших полонених моряків, і далі буде займатися проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців. Це наша домовленість", - зазначив Зеленський.

"З паном Рінатом Ахметовим ми не тільки дійшли згоди про скасування формули "Роттердам+", а й домовилися, що він буде вкладати гроші в медицину і інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу. Перший результат ви вже бачили - це 200 "швидких" для міських і сільських лікарень по всій Україні", - додав глава держави.

"Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - зазначив Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133355
 
   
 Топ коментарі
 
кстати.. квартиру семье погибшего шахтера во Львове вазелин так и НЕ купил.. бабки зажал..
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Швидкі допомоги були результатом домовленостей попереднього уряду. Зеленський брехливий як Хуйло.
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Вазелин официально признал беглого олигарха И. Коломойского своим хозяином. Прям так и назвал его: ---Господин Игорь Валериевич Коломойский---- "Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - Зеленський - Цензор.НЕТ 662
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А Петя? Петя должен вообще всё отдать.
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Клован, Коломойский в зарплаты своим работникам не хочет вкдадыватся, а ты тут про какой то Донбасс лепишь.
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Ох і дорого обійдеться кожному українцеві кожна гривня вкладена бєнєю в дамбас . Десь за кожну вкладену гривню бєня через зєлю і ВР здеруть з зазєлів і решти людей по 9-10 грн не менше .
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Концерт уродов. И такие же слушатели. Простите...Хотя нет...Извиняться не перед чем.
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Короче говоря все остаётся в руках олигархов . И как обычно на вложенную копейку они получат гривну . Сто процентов про Ахметовские скорые знает каждый , в чей район они поступили . А перед выборами , это хороший пиар .
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Хорошо, когда у президента человеческое лицо, и он не брешет. Дякую, пан Зеленский.
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Все, как у голобородько. Даже три головы у змея-горыныча те же. И проблема та же - как потом с "благотворителей" спрашивать за монополизм и за все другое.
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Прошел месяц...
Пока клоун побеждает президента.
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А оно даже дурнее, чем хочет казаться.
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Скажите этому Зю..., впрочем, не нужно. Не поймёт...
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Зеленский снова стает на грабли оставленные Порошенком,если мне память не изменяет Ахметов и Коломойский уже были представителями президента которые с успехом были зданы сепаратистам без единого выстрела.
Если Порошенко мог ошибиться то Зеленский возобновляя влияние этих людей на окупированые територии является уже осознаным решением.
Почему деньги Ахметова и Коломойского не направят на рост экономики на територию сыны и дочери которой погибают за востановление целосности Украины?
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ой нє вєрю! шоб бєня,ахмєтка, пінчук і ко взяли і просто так за своє бабло всім добро зробили "Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1762
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В Украине всего лишь за месяц в топку было брошено все, что делало страну независимым государством. Пока президент кривляется на международной арене, общество отвлекается на разные глупости, и не видит - драма сейчас разворачивается совсем на другой площадке
Вокруг Станицы Луганской засуетились различные «деятели», открывающие ворота вторжению под прикрытием якобы развода войск.

В Николаевке подготовлен новый укрепрайон и уже готовы понтонные переправы. Начались переговоры по срокам, когда приваренный к рельсам тепловоз уберут, и откроют мост через реку Донец. Те, кто может думать, уже сейчас понимают, что когда осядет пыль, поднятая «клоунскими плясками», все увидят панораму многочисленных «народных республик». О последствиях здесь можно не говорить - все и так понятно.
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"С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию об отмене формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели - это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей Украине", - добавил глава государства.

Что?! Скорые он уже ахметову приписал? От барыги-мародёры.
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Да президент, держи карман пошире, так тебе и будут олигархи вкладывать своё бабло за спасибо. Они за это с тебя семь шкур сдерут, а ты уже губы раскатал смешной.
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"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в............. но он об этом еще не знает"

Гн. Волкер уже знает...*)
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Кто-то вечером получит по жопе. Но он ее об этом не знает.
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самалеты че су_а не продало? шо там с анализами? зелепупкин
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Очередной кравасись скиглить с бумажки, пусть береть лопату и идет выращувати капустку. Оно бл даже прочитать не может свою пламенную речь.
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ну коли вже закінчиться вже те шоу з Зеленським "Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7797
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Знову "договорняк". І що їм за це буде? Україна?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - Зеленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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