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 Для відновлення Донбасу необхідно 300 млрд грн, це буде масштабний проект реінтеграції, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що для відновлення економіки Донбасу необхідно понад 300 млрд грн, і це буде масштабний проект з реінтеграції цих територій до складу України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

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"За оцінками українських експертів, для відновлення Донбасу необхідно більш як 300млрд грн. Це великий проект реінтеграції. Але ми не будемо чекати закінчення війни, ми вже зараз починаємо працювати на територіях Донбасу, які ми зараз контролюємо", - сказав він.

Читайте також: "Це все вже в минулому", - Зеленський скасував штрафи за порушення касової дисципліни і заборону на використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133333
 
   
 Топ коментарі
 
Даешь +10% к подаходному налогу для населения на восстановления Донбасса???
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Нормально. За наш счет, в т.ч. за счет родственников погибших украинских военных будет строить дома коллаборационистам.
Мы их сделали!
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Спрашивать никто не будет. Просто возьмут, как всегда.
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Немного есть, где то мелькала статья бюджета на восстановление лугандона, с парой миллиардов на ней. А недостающее так или иначе возьмут тарифами и налогами. В первый раз что ли - вон на докапитализацию привата 150 млрд (или 200 по разным оценкам) тоже в бюджет не закладывали, а поди ж ты, откуда то они взялись.
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Місячні

Сьогодні -- місяць правління сім'ї Зеленського і Коломойського.

Які місячні результати ви запам'ятали?
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Ровно месяц этот шут рулит Страной. Получается ради интеграции разграбленной части Донбасса и ублажения тамошних орков, остальные украинцы должны выложить 300 млрд. И где он такие деньги возьмет? Похоже на очередной масштабный распил бюджета. Сеня со своей стеной отдыхает Для восстановления Донбасса необходимо 300 млрд грн, это будет масштабный проект реинтеграции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 265
Для восстановления Донбасса необходимо 300 млрд грн, это будет масштабный проект реинтеграции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3455
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Ты лучше скажи что на донбассе можно "восстановить"?!Если ещё до войны 90% предприятий были не рентабельны и продукция их не использовалась спросом на мировом рынке!!!!
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те миллиарды, которые должна была заплатить Рашка-оккупант теперь будут вывернуты из карманов простых граждан Украины... Это то о чем кремлевское ху@ло совсем недавно и мечтать не могло, а теперь, с приходом к власти "эпохи идиотизма" становится нашей реальностью. ЗЕбилы, вы таки сделали всю страну!!! Уже можно ржать дальше...
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Т.е. хрен с ним с Донбассом? Будем ждать когда Вовка денег даст на восстановление?
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нифигасе, хорошенький "хрен с ним"... Наши пацаны почти каждый день гибнут на Донбассе, чтобы сепары прочая "рускомерзкая" шваль дальше не рыпнулась...вам этого мало??? а на счет "будем ждать пока Вовка денег даст?" не нужно манипулировать и подыгрывать жОПАблохе "за жыття рабиновича", они тоже, вслед за Ху@лом и Мертвечуком кричат со всех углов - давайте восстанавливать Донбасс за свои деньги!!! Давайте сядем с сепарами за стол переговоров!!! Нет уж ребятки, орали "расея приди-введи", теперь хлебайте свой "руский мир" ситечком, а восстанавливать будем тогда, когда будут деньги отсуженные в международных судах у Рашки или полученные по-репарациям Для відновлення Донбасу необхідно 300 млрд грн, це буде масштабний проект реінтеграції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 447
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**** зелёная и сколько ему пообещали за этот мудрый план.. восстановление Донбасса подразумевалось раньше за счёт агрессора как виновного в разрушении и это продвигалось на всех переговорах с западом . А теперь это оказывается за наш счёт
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А что нужно сделать дпугим областям, что бы такие деньги попали в наши регионы?
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Всех любителей русЬкого мира, интеграции на любых условиях ( Москвы) предложение с семьями туда переселить на постоянное место жительства. Ведь там "грядет счастье", ну и живите. Так хр-н вас там кого с огнем найдешь потом в этом "Диснейленде"
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это будет масштабный проект реинтеграции бюджета Украины в карман бабломойского!
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20 июня 2019 года.
Специальное заседание 18 июня.
18 июня Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон провел плановое заседание специального характера.
На заседании присутствовали представители истцов, ответчиков и полномочный представитель Государственного департамента США.
В ходе рассмотрения вопроса были получены разъяснения от представителей Государственного департамента США о возможном статусе указанных в деле лиц именуемых в материалах предварительных слушаний "RZ11" и "RB21".
Данные показания признаны достоверными и соответствующими поданному запросу.
Исходя из этого суд определил действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера.

Исходя из высшего принципа справедливости суд принял решение продолжить рассмотрение данных организаций и фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения.

Учитывая характер иммунитета лица именуемого в материалах предварительных слушаний "RZ11" установить временный запрет на оглашение результирующей части расследования. Учитывая характер иммунитета лица именуемого в материалах предварительных слушаний "RB21" определить дальнейшие действия в рамках общей процедуры.
Наш комментарий.
Решение просто потрясающе. Признав наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд отказался признавать это препятствием для осуществления правосудия основанного на принципах справедливости. Более того, наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд у фигурантов дела суд признал отягчающим обстоятельством, применив к нему специальный режим расширенного рассмотрения.

Маленькие зарисовки с места.
Как мы и предполагали (https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_13.html), представителей посольства Украины приглашенных на заседания не было. Это не имеет значения для суда,ему достаточно бумаги Госдепа США, но очень характерно.
Представители ответчика (Коломойский и К) проявили удивительное равнодушие к вопросу специального заседания. Очень активные на всех слушаниях, они на это прислали одного представителя, который все заседание молча просидел на месте.
Самым активным выступающим был представитель Госдепа США, убеждавший суд наличие у государства международных обязательств и просил учесть это в своем решении. На что судья ответил просто гениальной фразой "Государство существует для того, чтобы торжествовала справедливость" . Дайте нам этот суд лет на пять !
Интересный факт
Почти паралельно в Конгрессе США проходили слушания к комитете с международных отношения США, на которых сенатор Роберт Менендес задал сакраментальный вопрос "Считает ли Государственный департамент США что Зеленского контролирует Коломойский ?"
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у мну однокурсник, при пасечнику подался в фермерство но не успел широко подняться бо пришли времена овоща с отжатиями. но повезло, тут подвернулись времена кондитера и он таки сумел подняться на волонтёрстве. ему начало казаться шо мелко, мало и пару лет взад, начал мечтать о перескоке на вечну видбудову постоянно руйнуємого. и вот, похоже, карты легли, зверь сам побежал на этого ловца.
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В начале его нужно освободить, и только сильная армия может это сделать.
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От "денег на ветер" хоть вреда нету...а эти "реинтегрированные" еще не раз нагадят в будущем.
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Зеля решил грандиозный распил устроить .
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А-а-а! Это ж он с Ахметовым вчера пообщался! И вот результат.
Ринат Леонидович умеет убеждать. Для восстановления Донбасса необходимо 300 млрд грн, это будет масштабный проект реинтеграции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7669
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Сначала они орали Шо их типа не слышат, потом они позвали *****, далее все заводы-пароходы порезали на металлолом и отвезли тому же *****, и самое главное, по их вине, тысячи погибших воинов, а теперь за мой счет им все восстанавливать?! Не туж... Умерла так умерла... Не хотим быть нахлебниками у дАЛБасса!!!
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Грицько ты же понимаешь если вовремя перекрыли границу было бы хорошо, а ты экскурсию езжай на Донбасс, походи по лесопосадкам и увидишь ***** целая народу закопана местных кто против был русского мира, что ты думаешь кто их расстреливал? Местные местных? А нефига, русские граждане украинских граждан на территории Украины. Людей до фига пропала таким образом. Горе это великое
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Да.
Но Украина,вернее официальная власть,не очень любит эту тему.
А при зеленкине и вовсе.
Уже не говоря о том что эти преступления оствнутся безнаказанными они еще и преднамерено преданы забвенью.
****.
В европу же идем.
Ценность человеческой жизни.
Это вам не мордор.
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если Зеленский пол года поработал, тогда "при нем". А так если ты заметил система осталось старая, бес переизбрания парламента, он не может поменять людей в системе. Странная у нас ситуация, новый Президент Украины, а подчиняются не гласно старому. Бред но факт.
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Никто не спорит, что это горе великое. Но так же и не нужно забывать кто перекрывал ВСУ дороги и ставал живым щитом непуская колонны для перекрытия этих границ с мордором. И это тоже делали те, кто сейчас шастают через КПП за пенсией.
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Гройсман сказал, что на 20% можно понизить. Для начала
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А он референдум поэтому вопросу уже провел? Или он за свои строить собрался?
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И что этот цифровой Зедурачек будет там восстанавливать? Затопленные шахты? Порезанные на лом предприятия? Вывезенные в Россию фабрики и заводы? И где гарантия, что снова русских не позовут, для очередных фейковых республик???

Лучше свой Днепр и Кривой Рог восстанавливай, чтобы люди не уезжали на зароботки в Россию и Польшу... Или хотя бы метро в Днепре дострой..
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В Украине уже был проект масштабной стройки евро 2012. И чем это вылилось - набрали кредитов, бабло сп№здили и в 2013 якуневичу ничего не оставалось как лечь под ввх в обмен на 15 млрд. Продолжать, что было дальше, я думаю не нужно.
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12 млрд.дол. на восстановление Дамбасса...? во-первых, эти цифры очень занижены, бери раз в 10 больше ... Мы помним как Зеля обещал учителям 4000 дол зарплаты и понимаем , что оно с цифрами не дружит (как в принципе и с головой...) А во-вторых, какой адекватный инвестор даст деньги на тот регион, которому нужно еще лет десять на разминирование..... И тем, кто радуется этому клоуну надо понять, что *банкет* будет за счет *счастливого населения*.... Действительно, дебилы,б=ля...
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Учителя, накрылись ваши зарплаты в 4 штуки евро. Здобули?
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Так вот где была ключевая тема то... 300-та лярдов. Все это клоуняцкое шоу... типо нормандский формат... ща будем решать... А тут старый добрый распил в теме. И ахметушка в теме. И бенька походу. Вот и выяснели чего это "весной не сажали". В теме распила многие. Ну что, зебилоиды, коммуналку халявную хотели, зарплат по 4 тыс. толстомордых... Пересматривайте сериальчик и сопли жуйте, лошары....
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то есть, Беня готов выложить столько денег, но он еще не знает об этом? ))))
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Я, человек не молодой, мне 65 лет. И вот 32 года проработала на государственном предприятии, зарплата была хорошая, на жизнь и отдых хватало, на воспитание и учение ребенка то же. И вот началась перестройка, не верилось, что такая богатая, светлая страна Украина супер быстро обнищает и ее народ станет самым бедным в Европе, а 10% приближенных к чучме станут самыми богатыми и войдет в первую сотню самых богатых людей мира И что я имею теперь 1740 грн пенсии. А теперь и дальше нам прогнозируют нищету. Потому, что олигархам президент обещает налоговую амнистию, продажу остальных, не дорезаных предприятий, и выделение 300 миллиардов на восстановление Донбасса. А я вот уже почти 30 лет пожинаю плоды перестройки. И еще мне "нравиться", когда говорят, "наша молода держава и мы ще тилькы вчымося правыыты" Хотя собе они хорошо направили.
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Если это наш Донбасс,вопросов нет,хотя цифра названа неподъемная. Очень надеюсь, что не сепары имелись ввиду.
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охренеть.....лучше на Закарпатья лес посадим. Они звали войу, уивали граждан, а им деньги!
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Зачем там что-то восстанавливать? Молодежь забрать оттуда и все (дать возможность учиться, льготы на поступление и на первое рабочее место). Кто ломал - пусть тот и чинет. Я и копейки на это не дам. Можно там заповедник открыть "Русский мир".
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДля відновлення Донбасу необхідно 300 млрд грн, це буде масштабний проект реінтеграції, - Зеленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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