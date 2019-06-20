 Для відновлення Донбасу необхідно 300 млрд грн, це буде масштабний проект реінтеграції, - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

"За оцінками українських експертів, для відновлення Донбасу необхідно більш як 300млрд грн. Це великий проект реінтеграції. Але ми не будемо чекати закінчення війни, ми вже зараз починаємо працювати на територіях Донбасу, які ми зараз контролюємо", - сказав він.

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