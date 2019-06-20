 Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.Відео 112
"Україні як державі треба позбутися непрофільних активів. Тому я підтримую масштабну приватизацію. Держава - це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент", - сказав Зеленський.
а так же зебилов, за них голосовавших..
Это будет СПРАВЕДЛИВО
хоть шота не дурное .....
Продавать прямо областями... - с бениным размахом...
раньше искал..... хоть какие новости.....
не - не хочу видеть....
"President of Ukraine" я слышал последий раз когда петя интервью на Фоксе давал
(год назад?) - с тех пор ничего////
Правда?
Я вот нашел в гугле 23% смешанной собственности...
В США процент больше - тоже с гугла взял.. - кто то банкротится, кто то растет.....
Обычные дела...
Арабам, китайцам - всем !
Не зря Пинчук с тестем к нему ездили. Не зря с гудком встречался.