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Все про:Зеленський (1777) приватизація (127)

 Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримає масштабну приватизацію, і зазначає, що державі не потрібні непрофільні активи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

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"Україні як державі треба позбутися непрофільних активів. Тому я підтримую масштабну приватизацію. Держава - це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський скасував 61 президентський указ, виданий Кравчуком і Кучмою. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133322
 
   
 Топ коментарі
 
масштабную приватизацию беней, надо было добавить
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Зеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию - Цензор.НЕТ 4493 Излишки... в армии излишки...там апаршин уже потные ладошки потирает....другие излишки...там беня ладошки трет....
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Я пропоную приватизувати власність порошенка та ахметова!
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Приватну власність приватизовують лише маоісти.
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тоесть коломойского, который сильно богаче порошенко зебил конечно зе забыл. А так да, отнять и поделить, все как у предков зебилов...
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начнем с приватизации активов бени и вазелина...
а так же зебилов, за них голосовавших..
Это будет СПРАВЕДЛИВО Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію - Цензор.НЕТ 9590
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Начнём с собственности Зеленского. Если вы не против.
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вчера с Ахметовым встретился - наконуне с Пунчуком - да - будут грабить))))))
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масштабную приватизацию беней, надо было добавить
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Осталось то,что повесили на шею бюджету а всё прибыльное давно упёрли пэтя и его друзья.
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хочется увидеть весь список проданного за 5 лет Петей - а иначе ты лично трепло и провокатор платный причем - давай
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После коломойского ты имеешь ввиду? В истории он самый большой мародер.
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Приват банк тоже приватизации подлежит, только со стороны коаломойского?)
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Это очень правильно! В Украине более 3000 гос предприятий, их надо приватизировать, так как это рассадник коррупции!
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и приватизировать ПОСЛЕ ДЕФОЛТА.. чтобы Беня мог скупить за копейки Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію - Цензор.НЕТ 9271
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Не знаю после чего, но приватизировать надо. Иначе от коррупции мы не избавимся никогда. Хотя там половина таких предприятий, что и даром отдать не грех. Главное чтобы дотации не сосали.
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ЗЕ боба и его хозяин остават вас без трусов))) тупые вы ЗЕфаны...
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ее все поддерживают, тока она не движется уже года 4...
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так банкротил мародер под себя, думал на втором сроке себе за копейки заберет, но выгнали его
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Излишки... в армии излишки...там апаршин уже потные ладошки потирает....другие излишки...там беня ладошки трет....
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Привет - земелькой можно хорошо торгануть....

Продавать прямо областями... - с бениным размахом...
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Интересно, а какие непрофильные активы еще остались у украинского государства. Атомные электростанции, газопровод и железная дорога? Если земля, то ничего себе - непрофильный актив Зеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию - Цензор.НЕТ 8317!
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почему при слове Prezident of Ukraine я переключаю канал?
раньше искал..... хоть какие новости.....
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все просто - лучше смотреть "Cirque du Soleil" Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію - Цензор.НЕТ 1403 . Тоже цирк. но никакого сравнения клоунами и жонглерами с Банковой
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вы себе предсталяете интервью клована на Фоксе?
не - не хочу видеть....
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на самом деле я соврал...
"President of Ukraine" я слышал последий раз когда петя интервью на Фоксе давал
(год назад?) - с тех пор ничего////
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ахренеть! а почему Пороху под танки кидались по всем говноканалам волну гнали! И не дали еще в 2016м пойти на приватизацию! Теперь , что Беня надеется как при Кучме за бесплатно!!!
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Почти все госпредприятия убыточные, зато их директора миллионеры.
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Simon Bolivar f2151b2b - почти все?....

Правда?
Я вот нашел в гугле 23% смешанной собственности...
В США процент больше - тоже с гугла взял.. - кто то банкротится, кто то растет.....
Обычные дела...
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Если Зеленский продаст хотя бы 90 % госпредприятий, ему памятник можно ставить!!
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Конечно можно. По пояс от уровня земли. Головой в низ.
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аха....ха...это он опять про то что приват надо бене отдать....
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Да, Вова ! Беня давно мечтает продать землю всем кто бабок даст !
Арабам, китайцам - всем ! Зеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию - Цензор.НЕТ 1322
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очень,очень хорошо - будем участвовать - а зебилы будут батраками))))))))))
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Грабить будут с энтузиазмом! Все таки молодая Зеко ***** хочет быстро всего и много.
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Понятно, Приват отдавать обратно нельзя, будут искать замену.
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Как вы говорите? ПриХватизация? Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію - Цензор.НЕТ 3794
Не зря Пинчук с тестем к нему ездили. Не зря с гудком встречался.
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как то в УССР государство обеспечивало уровень жизни в три раза віше сегодняшнего
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