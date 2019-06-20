 Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

"Україні як державі треба позбутися непрофільних активів. Тому я підтримую масштабну приватизацію. Держава - це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент", - сказав Зеленський.

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