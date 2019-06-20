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 Політ на наднизькій висоті - підготовка штурмовиків 299 бригади тактичної авіації. Ексклюзивне ВІДЕО

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинився фрагмент відеозапису польоту на наднизькій висоті під час підготовки штурмовиків 299 бригади тактичної авіації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено з кабіни пілота.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Запитуєш у техніка "від гвинта", вмикаєш запалювання ...", - у майбутніх військових пілотів почалася перша льотна практика поблизу Харкова. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133296
 
   
 Топ коментарі
 
Я чуть со стула не свалился, когда он ниже деревьев снизился. Вот это Профи!
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все равно никогда не понять,почему поубирали штурвалы и рулят джойстиками? думаю, для малых высот это не плюс.
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Не впевнена про "зєлень", а от соєве лайно вже вилізло.
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Я чуть со стула не свалился, когда он ниже деревьев снизился. Вот это Профи!
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а со стороны может показаться что рукоятка управления живёт своей жизнью сама, телепается из стороны в сторону
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Минулого року у нас над містом 2 пройшли, як щось над головою вибухає!
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при барыге летать начали, а при зеле нестрелять и договариваться где пройдет середина с парашкой
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А що тут домовлятися... по Уралу буде кордон України з Китаєм
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Смотрите аккуратно Кроты пацакские на аэродромах не дремлют В горючку уже опилок насыпали А то у нас после учений минус один борт
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Ну и вишенка на тортике)))))
В этой бригаде, как раз проходит практика курсантов. Полёты постоянные. Курсанты, как положено с инструкторами так и сами. Инструктора - все боевые лётчики.
Так что уровень подготовки оценивайте сами)))))
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Военный пилот, это что-то особенное
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я на такой высоте сушки наши видела в 2014 году, летом, на Донбасс летели, мне тогда показалось, чуть выше ЛЭП...
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У него там голова квадратная после полета наверное.
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на таком металлоломе проводить такие полёты это надо быть очень бесстрашным.
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Надо просто плевать на население под ним
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Ось таким чином і трапляються аварії. А цензоровські "знавці" волають про "савецкий хлам убивает наших детей". Хоча незалежно від виробника літака, при зіткненні з ЛЕП або деревами вони всі упадуть. А чому відбувається зіткнення ви самі бачили. Висота низька а швидкість велика. Можна ні не помітити високовольтну ЛЕП. Просто потрібно це сприймати адекватно, не всі справляються з завданнями підвищеноїскладності а ціна помилки це життя пілота.
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Для этого существует карта полетов с выверенным курсом и высотами.
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Да классная карта полетов. Один такой "ас" мне чуть было в дом не втюлпенил в 2015 году. В жопу их такие полеты
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Це АС !
Пілота такого класу будь -яка країна би до себе в армію забрала.
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Вообще-то все курсанты лётных училищ уже летают на свехмалой высоте.
Так что ничего сверхъестественного сдесь нет.
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Потому, потому, что мы - пилоты!
Небо - наш, небо - наш родимый дом!
Первым делом, первым делом - самолеты,
Ну, а девушки, а девушки - потом.
Первым делом, первым делом - самолеты,
Ну, а девушки, а девушки - потом.
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.....
Первым делом мы испортим самолеты
Ну а девушек? А девушек потом...
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Су 25 это штурмовик. Нам нужны истребители. Типа Гриппинов.
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Давно ЛЭП не цепляли? К чему это ребячество?! А потом деньги собирают с л/с ПС после очередной нелепой гибели лихача. Проходили не раз уже...
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Конрад Карлович Михельсон Да ладно. Это тренировка возможности уйти от обстрела с земли. Нормально все.
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Ничего это не нормально. Это конкретные неудобства по шуму и угрозы жизни населению
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Простите, а как еще тренироваться? На компьютере?
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Мля, сколько грохоту жителем тех сел и дач над которыми они летят на такой высоте. Шоб вас пилотов самих в те села посадить и пролететь на истребителе на сверхмалой высоте часа в три ночи. Долбодятлы что командывание, что пилоты
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В задницу такой политаж над жилыми территориями
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПоліт на наднизькій висоті - підготовка штурмовиків 299 бригади тактичної авіації. Ексклюзивне ВІДЕО
 
 
 
 
 
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