 Політ на наднизькій висоті - підготовка штурмовиків 299 бригади тактичної авіації. Ексклюзивне ВІДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблено з кабіни пілота.
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+14
круто!
+11
Я чуть со стула не свалился, когда он ниже деревьев снизился. Вот это Профи!
+8
Героям Слава !!!
В этой бригаде, как раз проходит практика курсантов. Полёты постоянные. Курсанты, как положено с инструкторами так и сами. Инструктора - все боевые лётчики.
Так что уровень подготовки оценивайте сами)))))
Пілота такого класу будь -яка країна би до себе в армію забрала.
Так что ничего сверхъестественного сдесь нет.
Небо - наш, небо - наш родимый дом!
Первым делом, первым делом - самолеты,
Ну, а девушки, а девушки - потом.
Первым делом, первым делом - самолеты,
Ну, а девушки, а девушки - потом.
Первым делом мы испортим самолеты
Ну а девушек? А девушек потом...