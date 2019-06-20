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Все про:призначення (372) звернення (83) Національна гвардія (540) Балан (6)

 "З вами я готовий йти вперед і перемагати", - новий командувач Нацгвардії Балан звернувся до гвардійців. ВIДЕО

У системі управління підрозділами Національної гвардії України планується провести низку змін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив новопризначений командувач НГУ генерал-лейтенант Микола Балан.

"Упорядкованість службового навантаження, ліквідація подвійних стандартів, встановлення єдиних вимог щодо законності в щоденній діяльності посадових осіб - все це повинно не тільки сприяти відновленню довіри і поваги з боку громадян, а й створенню системи відносин, які базуються на повазі людської гідності ... Погоджуючись на нову посаду, я не вагався ні миті тому, що знав - за моєю спиною надійні, перевірені часом і обставинами люди. Люди, які пройшли випробування в бойових діях ... З вами я готовий йти вперед і перемагати", - сказав Балан.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133287
 
   
 Топ коментарі
 
А старый командующий чем не угодил? Или узебилам главное что бы кто угодно главное не от Порошенко???
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В первую очередь надо победить иудо-воров ,порошенков-медведчуков ,дальше будет полегче ..
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А старый командующий чем не угодил? Или узебилам главное что бы кто угодно главное не от Порошенко???
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ты дебил?Его ещё Порошенко назначал.
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Место твоего Толстосракого Мародёра на кичи в "петушарне". Точка!
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В первую очередь надо победить иудо-воров ,порошенков-медведчуков ,дальше будет полегче ..
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кремле бот, сменили уже методичку, уже зе надо топить, медведчука не трогать сказали...
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Так а почему не побеждаете воров? У Зельцмана времени на это не хватает? Еще не всю шаурму в Киеве сожрал?
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Блииин я думал новость про Дана Балана а тут про другого молдавана
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От клоуна можно было ожидать назначения на эту должность Дана Балана. Спасибо, что другой.
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Зельцман не останавливает войну, потому что наживается на крови наших военных.
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Взагалі то "йти вперед і перемагати" не є завданням НГ.
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Этот тош из КВНщиков!? или 95то кварталовец? ))0
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Ну так дайте ему ахтамат и 100 м по фронту. Вперед! И вообще, создали нахненужную структуру. Лучше эти деньги разделили между военными и полицией. Тоже мне, гвардейцы кардинала!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"З вами я готовий йти вперед і перемагати", - новий командувач Нацгвардії Балан звернувся до гвардійців. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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