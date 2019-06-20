 "З вами я готовий йти вперед і перемагати", - новий командувач Нацгвардії Балан звернувся до гвардійців. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив новопризначений командувач НГУ генерал-лейтенант Микола Балан.

"Упорядкованість службового навантаження, ліквідація подвійних стандартів, встановлення єдиних вимог щодо законності в щоденній діяльності посадових осіб - все це повинно не тільки сприяти відновленню довіри і поваги з боку громадян, а й створенню системи відносин, які базуються на повазі людської гідності ... Погоджуючись на нову посаду, я не вагався ні миті тому, що знав - за моєю спиною надійні, перевірені часом і обставинами люди. Люди, які пройшли випробування в бойових діях ... З вами я готовий йти вперед і перемагати", - сказав Балан.

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