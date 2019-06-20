 Убивство журналіста Комарова: оперативники просять слідчих розголосити частину матеріалів справи. ВIДЕО

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

Він повідомив, що оперативники звернулися до слідчих для отримання дозволу на розголошення частини матеріалів кримінального провадження. Тому, за словами Князєва, найближчим часом правоохоронці планують звернутися до журналістів по допомогу в ідентифікації особи злочинця.

"Найближчим часом ми звернемося до журналістської спільноти по допомогу: надамо фотороботи осіб, причетних до цього правопорушення, для того, щоб ми могли ідентифікувати якнайшвидше правопорушників", – зазначив глава Нацполіції.

Він також зауважив, що слідчі вже перекваліфікували справу, визначивши її як умисне вбивство - за статтею 115 Кримінального кодексу України.

За словами Князєва, поліцейські провели поквартирний обхід будинків, розташованих неподалік місця скоєння злочину.

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"У рамках цих заходів допитано понад 1320 осіб. Оперативники і слідчі встановили та відпрацювали відео з понад 100 камер відеоспостереження, розташованих за маршрутом руху потерпілого. Частину відео вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження", - зазначили в поліції.

Повідомляється, що над розкриттям цього злочину працює посилена співробітниками центрального апарату Нацполіції група слідчих, яку очолив перший заступник глави відомства – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін. Також, зазначають у поліції, до складу групи увійшли "найбільш досвідчені працівники слідчих та оперативних підрозділів апарату Нацполіції.

Нагадаємо, напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку. Він отримав кілька ударів по голові і перебуває в комі після операції в місцевій лікарні.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".