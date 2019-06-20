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 Убивство журналіста Комарова: оперативники просять слідчих розголосити частину матеріалів справи. ВIДЕО

Частину кримінального провадження про вбивство журналіста Вадима Комарова в Черкасах можуть розсекретити. З відповідним проханням до слідчих звернулися оперативники.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

Він повідомив, що оперативники звернулися до слідчих для отримання дозволу на розголошення частини матеріалів кримінального провадження. Тому, за словами Князєва, найближчим часом правоохоронці планують звернутися до журналістів по допомогу в ідентифікації особи злочинця.

"Найближчим часом ми звернемося до журналістської спільноти по допомогу: надамо фотороботи осіб, причетних до цього правопорушення, для того, щоб ми могли ідентифікувати якнайшвидше правопорушників", – зазначив глава Нацполіції.

Він також зауважив, що слідчі вже перекваліфікували справу, визначивши її як умисне вбивство - за статтею 115 Кримінального кодексу України.

За словами Князєва, поліцейські провели поквартирний обхід будинків, розташованих неподалік місця скоєння злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У слідства є три основні робочі версії. Призначено комплекс судових експертиз, - поліція про вбивство журналіста Комарова

"У рамках цих заходів допитано понад 1320 осіб. Оперативники і слідчі встановили та відпрацювали відео з понад 100 камер відеоспостереження, розташованих за маршрутом руху потерпілого. Частину відео вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження", - зазначили в поліції.

Повідомляється, що над розкриттям цього злочину працює посилена співробітниками центрального апарату Нацполіції група слідчих, яку очолив перший заступник глави відомства – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін. Також, зазначають у поліції, до складу групи увійшли "найбільш досвідчені працівники слідчих та оперативних підрозділів апарату Нацполіції.

Нагадаємо, напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку. Він отримав кілька ударів по голові і перебуває в комі після операції в місцевій лікарні.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133269
 
 
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Нуцжони на службі нацменів, тому нікого не покарають.
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Поліція - працює,
Злочинці - відпочивають... © Князев
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Тимчука і Комарова вбили при Зеленському, який вважає Авакова чудовим поліцейським Убийство журналиста Комарова: оперативники просят следователей разгласить часть материалов дела - Цензор.НЕТ 7388
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между следователями и оперативниками такая же пропасть как между НАБУ и САП. Наплодили столько лишних органов, а результатов ноль! Зато какие все важные...оружие чистят чуть ли не в маршрутках.( Простите, не хочу обидеть родных и близких недавно умершего)
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Нико не кричит про укрофобию или антиукраинский террор.
Был бы он евреем - еврейский конгресс уже бы на ушах стоял.
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просто кожен народ по різному цінує своїх представників ...
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Дай то Бог що б розкрили....Ці паскуди мають бути покарані...
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Дибіло-копи вже "переглядали" записи відеокамер пвсля вбивства Шеремета. Поки журналісти не провели власний аналіз відеоматеріалів.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїУбивство журналіста Комарова: оперативники просять слідчих розголосити частину матеріалів справи. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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