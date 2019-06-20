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Все про:Донецька область (2253) Авдіївка (1313)

 Відому багатоповерхівку з муралом в Авдіївці почали відновлювати. ВIДЕО

На Донеччині в Авдіївці почали відновлення відомої багатоповерхівки з муралом.

Про це повідомив глава Донецької обладміністрації Олександр Куць у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Будинок розташований на вулиці Молодіжній, 20.

"Будівля має численні пошкодження - пробоїни від снарядів у стінах, плитах перекриття, зруйновані перегородки, дах, балкони. Відновлення будівлі відбувається коштом обласного бюджету. Загальна кошторисна вартість будівництва першої черги, згідно з експертним звітом східної філії ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ", становить 27 млн 480 тис. гривень", - написав Куць.

Під час робіт уже розібрали завали, демонтували аварійні частини будинку і взялися за відновлення несучих конструкцій.

Мурал на будинку в Авдіївці створив австралійський художник Гвідо Ван Гелтен. На ньому зображена місцева вчителька української мови та літератури Марина Марченко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133248
 
   
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Деньги девать некуда?.Завтра опять будет в хлам.Только после победы.
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Неухоженное разрушается, а здесь есть трещины, в которые соберётся вода, а потом замёрзнет...
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Зачем в эту "Дыныру" вообще вкладывать средства ?
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сровнять с землей оскверненное рускими свиньями место!!! от туда все нормальные выехали в 2014 году, этот прикол с восстоновление распил бабала на крови .
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а что мусор по специальной трубе прямо в контейнер нельзя спустить? 21 век на дворе
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоВідому багатоповерхівку з муралом в Авдіївці почали відновлювати. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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