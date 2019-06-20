 Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед нововведень зміна назви з адміністрації президента на офіс глави держави, зміна структури і функцій чиновників.
Фінансування переїзду з Банкової буде відбуватися за рахунок грантів без використання держкоштів. Кабінет президента в Українському домі буде з видом на Європейську площу. Крім того, приміщення будуть оснащені новими екологічними системами енергозбереження. Однією з умов переїзду є створення площі для проведення акцій протесту. Для цього, найімовірніше, буде змінена схема руху транспорту по Європейській площі.
А слабо перехать прямо в р. Днепр? Под воду?
Вот это будет круто!
как часто новые президенты меняют "место работы"
Где был тогда президент? Кого смешил?
Пусть спросит киевлян, согласны ли они чтобы Зе украл у них...
Поки одні вибори пройдуть, поки переїде, там вже інші почнуться і на цьому зміни по Зеленські завершаться.
ти шпалери для ЗЕ обираєш ?
Вчера от выстрела в голову погиб народный депутат...
Враг за сутки 24 раза атаковал позиции ВСУ: один украинский воин погиб, еще двое получили ранения и травмы...
В УПЦ -- угроза раскола...
А Президент занимается новосельем.