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Все про:Адміністрація_Президента (485) Зеленський (1764) переїзди (8)

 Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з чиновниками своєї адміністрації переїзд у новий сучасний офіс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед нововведень зміна назви з адміністрації президента на офіс глави держави, зміна структури і функцій чиновників.

Фінансування переїзду з Банкової буде відбуватися за рахунок грантів без використання держкоштів. Кабінет президента в Українському домі буде з видом на Європейську площу. Крім того, приміщення будуть оснащені новими екологічними системами енергозбереження. Однією з умов переїзду є створення площі для проведення акцій протесту. Для цього, найімовірніше, буде змінена схема руху транспорту по Європейській площі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче якнайшвидше перенести АП, а на Банковій буде художній музей

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133246
 
 
 Топ коментарі
 
И главное его надо выкрасить в зеленый цвет! Тогда заживем как на Западе!
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Не площадь для протестов, а загон для порохоботов
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"... и площадь для протестов..." - может еще и место для плахи... для особо проворовавшихся чиновников.))
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Та це ж клас !!! Я сидю перед склом , а ви там протестуйте .
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Там же огромные залы. Для чего президенту? И там раньше огромный памятник Ленину стоял, ростом с несколько этажей . Ленинину, а не Ульянову. Зеля хочет там поставить памятник Голобородько?
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Не прикольно!
А слабо перехать прямо в р. Днепр? Под воду?
Вот это будет круто!
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А потім прийдеться все відновлювати. Може ще і СБУ, ГПУ, ВСУ розпустить? Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 8885
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Дорвался до халявного бабла - надо построить ему пирамиду имени ЗЕ =)
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Украинский дом это бывший музей Ленина. Здание построено по принципам культового сооружения и для этой цели.
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По форме напоминает стандартное здание цирка . Выбор был очевиден .
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а как с этим в Европе?
как часто новые президенты меняют "место работы"
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Великобритании резиденция премьер - министра с 1902 года, и до этого оно использовалось время от времени с 1735. Белый дом - с 1800 года . Во Франции Елисейский дворец с 1845
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отсталые люди))) консерваторы можно сказать))))
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"Изменена схема движения транспорта". Это как? Перекрывать Европейскую площадь что ли? А заодним и Майдан?
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Красава! Приятно смотреть! На человека, а не на барыгу вонючую, что 5 лет смердила , врала и грабила страну.
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У Вас на языке рояльные клавиши отпечатались...
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Феншуй зашкалює. З даху музею леніна розтрілювали майданівців
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Так отличный же выбор!
Где был тогда президент? Кого смешил?
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в целях безопасности новой ап мост кличко закроют, что позволит обезопасить его от вандалов и сохранить объект в первозданном виде
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Площадь для протестов. Надеюсь все будет иначе чем при режиме Порошенко.

Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 9265
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Пусть спросит киевлян, согласны ли они чтобы Зе украл у них Музей истории Киева и общественное пространство.
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Пусть референдум на эту тему проведет! Среди киевлян.
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Galyna Skorbun
Пусть спросит киевлян, согласны ли они чтобы Зе украл у них...

Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 9216

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(на 45сек)Нова серія під назвою "Він працює", тепер на всіх каналах.
Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 7252
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В країні справ більше немає Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 3239
Поки одні вибори пройдуть, поки переїде, там вже інші почнуться і на цьому зміни по Зеленські завершаться.
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Какие дела？ пэтя же все порешал и збудував
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тобто тебе все влаштовує ?
ти шпалери для ЗЕ обираєш ?
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Т.е. за работу раньше нового года не возьмется... (((((((
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навряд чи й після НР робитиме...крім шоу...
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і стануть втирать, що володимирська гірка в його честь названа
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площадь для протестов надо заказывать побольше, ибо скоро очень пригодится Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 9104
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Не, ну а чё?
Вчера от выстрела в голову погиб народный депутат...
Враг за сутки 24 раза атаковал позиции ВСУ: один украинский воин погиб, еще двое получили ранения и травмы...
В УПЦ -- угроза раскола...

А Президент занимается новосельем. Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 9334
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Всё это полумеры. Нужно переносить ВР, КМ, АП и .т.д. в центр Украины как Михо говорил. )
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Площу перед кабінетом Президента бажано з бруківки, яка гарно лягає у руку.
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Alex 56beb4af іди ти в дупу з цим істериком своїм Міхо...нехай в Грузію свою їде, там керує, якщо люди дозволять, в чому є великий сумнів...Може, ще в Грузію перенести??? Хто він такий? Він ніколи не був українцем...і не буде...Кокаїновий Карлсон...
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сам иди в опу *ашка, если смайл и сарказм не разглядел это твои проблемы
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АП слід здати у оренду для офісу військових миротворчих місій ООН і оголосити Україну опорним пунктом організації військових миротворчих місій ООН.
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Сам пусть переезжает а чиновники пусть работают в старом здании А то зелю попрут через год два Опять переезд Музей они хотят там разместить Здание под музей не приспособлено В случае пожара сгорит нахрен всё
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Опять внешние атрибуты Никак не влияющие на жизнь Украинцев
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хоче блыжче до бесарабського базару,щоб за закуской блыжче на ровэри йиздыты.Самый вумный зэ-прэзик.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗамість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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