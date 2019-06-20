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 Український боєць знищує снайпера окупантів на околиці Донецька. ВIДЕО

Український боєць знищив снайпера російських окупантів на околиці Донецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі Юрій Мисягін і публікує відеозапис успішної атаки.

"Робота антиснайпера... Знищення ворожого снайпера, що приніс немало бід останнім часом...
Околиці Донецька... Дистанція - 850 м... Калібр 338... Як бачите, теж не сидимо без діла...", - пише Мисягін

Також дивіться: Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів. ВIДЕО безпілотника

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133240
 
   
 Топ коментарі
 
Браво парни! Клепай вату - живи пи..дато! Хорошего дня всем)
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Ви аплодуєте цинічному беригє Порошенку? Це він, між іншим, купив гвинтівки та набої .338 Lapua Magnum.
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брехло порохнявое! ПЕСдун, одним словом!
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Браво парни! Клепай вату - живи пи..дато! Хорошего дня всем)
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конечно баррет, там у лаптя походу с верхушки один кадык остался, да и то...
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лапуа магнум лучший калибр считается снайперский под него много винтовок
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хорошо баррет шпарит, лапоть аж перевернулся так и не поняв, что произошло)))))))))))))))))
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.338 Lapua Magnum

Гвинтівки та набої закуплені та подаровані ВСУ цинічним баригою Порошенком.
А що зробив для армії Зєєєя?
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Угу. Свисти дальше лохам в уши. Парашенко за копейку удавится, а не даст на армию. Он только воровать может. И етому есть куча свидетелей.
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Хлопці молодці! Потрібно щоб під їх ногами земля горіла.
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.338 Lapua Magnum

Гвинтівки та набої закуплені та подаровані ВСУ цинічним баригою Порошенком.
А що зробив для армії Зєєєя?
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только я не понял, а эти трое дальше курят?
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доскакался дамбасянен по кустам маладой навуходоносии.
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Чергова тварюка пійшла до Кабздона співати Етат день пабєди.
Браво хлопці!
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Них*ра не понятно. Вроде похоже на каску на палке. а те сидя сидят курят рядом как нивчем небывало *не привлекая* внимания. И что хотите сказать ето снайперская группа?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУкраїнський боєць знищує снайпера окупантів на околиці Донецька. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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