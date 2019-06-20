 Український боєць знищує снайпера окупантів на околиці Донецька. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі Юрій Мисягін і публікує відеозапис успішної атаки.

"Робота антиснайпера... Знищення ворожого снайпера, що приніс немало бід останнім часом...

Околиці Донецька... Дистанція - 850 м... Калібр 338... Як бачите, теж не сидимо без діла...", - пише Мисягін

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