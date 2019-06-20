 Український боєць знищує снайпера окупантів на околиці Донецька. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі Юрій Мисягін і публікує відеозапис успішної атаки.
"Робота антиснайпера... Знищення ворожого снайпера, що приніс немало бід останнім часом...
Околиці Донецька... Дистанція - 850 м... Калібр 338... Як бачите, теж не сидимо без діла...", - пише Мисягін
Гвинтівки та набої закуплені та подаровані ВСУ цинічним баригою Порошенком.
А що зробив для армії Зєєєя?
Гвинтівки та набої закуплені та подаровані ВСУ цинічним баригою Порошенком.
А що зробив для армії Зєєєя?
Браво хлопці!