 Батьки впізнали тіло загиблої 11-річної Даші Лук'яненко. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомила Нацполіція в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що підозрюваний у вбивстві - 22-річний місцевий житель Микола Тарасов. Він затриманий, його перевезли до Одеси.
Після страшної знахідки біля будинку підозрюваного зібралися місцеві жителі, які вимагали негайної розправи. Поліція оточила будинок і запобігла самосуду.
Місцеве видання "Крапка" повідомило, що батьки підозрюваного, імовірно, не знали про те, що трапилося, і зараз відмовляються наймати для сина адвоката.
Нагадаємо, поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.
Соболезнование родителям, родственикам, друзьям...
Ви знайомі із матеріалами справи? як можно подібне заявляти?
научись читать правильно, высказанное выше - МОЁ предположение, основанное на действиях полицаев. Не благодари.
почему тогда при 2 предыдущих обысках тела и сандалей там не было?
так усе і є. У поліції з кадрами повна жо.па. Люди тікають як тільки можуть. Зарплата у слідака 10 тис., це із 5-6 цілодобовими чергуваннями, роботою по вихідним, із дурними показниками і т.п., при цьому (говорю про свій регіон) 15 тис., для молодої не ледачої людини взагалі не проблема, а поруч ще 4 країни ЄС, де спокійно можно заробляти 900-1300 євро. Старі кадри пішли, особливо після 2014, молоді не варті нічого... вигнати з поліції не можливо лише керівників, інші там довго не затримуються.
Это минимум для этой паскуды!
Самый гуманный способ утилизации вот таких вот мразей и скотов
Всю неделю была махонькая надежда,но когда написали,что к поиску привлечены собаки "натасканные на поиск трупов" - стало понятно,что надежды нет.
Тут писакам с беларуси видимо виднее,что у нас происходит....по-первых урод УЖЕ признался в убийстве и как он это сделал....во-вторых собаки в первый же день привели к дому убийцы (но видимо менты спешили осмотреть другие дома)....в третьих одежду он сжег еще в день убийства.
Версий ЗАЧЕМ он это сделал много,НО и "месть" за более успешных соседей по рынку тоже есть.Слишком жестоко он обошелся с телом девочки.