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Все про:діти (1560) Одеська область (1014) Нацполіція (7724)

 Батьки впізнали тіло загиблої 11-річної Даші Лук'яненко. ВІДЕО+ФОТО

Батьки впізнали тіло 11-річної Даші Лук'яненко в Іванівці Одеської області.

Про це повідомила Нацполіція в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрюваний у вбивстві - 22-річний місцевий житель Микола Тарасов. Він затриманий, його перевезли до Одеси.

Після страшної знахідки біля будинку підозрюваного зібралися місцеві жителі, які вимагали негайної розправи. Поліція оточила будинок і запобігла самосуду.

Батьки впізнали тіло загиблої 11-річної Даші Лукяненко 01

Батьки впізнали тіло загиблої 11-річної Даші Лукяненко 02

Місцеве видання "Крапка" повідомило, що батьки підозрюваного, імовірно, не знали про те, що трапилося, і зараз відмовляються наймати для сина адвоката.

Батьки впізнали тіло загиблої 11-річної Даші Лукяненко 03

Нагадаємо, поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133234
 
 
 Топ коментарі
 
ужас.. горе какое..
Соболезнование родителям, родственикам, друзьям...
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вот когда не надо полиция хорошо охраняет
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вот когда не надо полиция хорошо охраняет
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спорно. он всё равно он не жилец. так бы они его быстро убили, а теперь умрёт хорошо помученный.
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Это спорно - иногда обвинения ложны, а толпа на эмоциях покалечит или убьет человека. А потом упс...
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Ну если родители этой твари уже отказываются нанимать адвоката, то наверное знают какут тварь выростили, а вернее выкормили?
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Батьки такі самі люди і в шоці від того що сталось, але у житті буває все, у тому числі покарання невинуватих. На це є слідство, а відмова від адвоката це дурня.
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ужас.. горе какое..
Соболезнование родителям, родственикам, друзьям...
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Полиция оцепила дом и не предотвратила самосуд. То есть разрешили соседям расправиться с педофилом? Но большой вопрос виновен ли он? Сепарам замазывают лица, а тут сразу опубликовали имя и фамилию.Источник: https://censor.net.ua/n3133234
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не п,яний мент з переяслава, не гелік з номерами вр
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большой резонанс + доказательная база железная, нет смысла лепить "тайну следствия"
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+ доказательная база железная???

Ви знайомі із матеріалами справи? як можно подібне заявляти?
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и опять ты, в любой *опе затычка.
научись читать правильно, высказанное выше - МОЁ предположение, основанное на действиях полицаев. Не благодари.
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Надеюсь эта тварь, что поиздевалась над ребенком, уже подвешена за яйца и вороны ему глаза выклевывают?
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Теперь главное выяснить, действительно ли "22-летний житель Николай Тарасов" виновен? За такое убийство с ментов будут спрашивать сверху и требовать быстрого раскрытия, поэтому могли схватить подходящего и оказавшегося "не в то время не в том месте". Неужели он такой дурак, что спрятал труп у себя во дворе в выгребной яме? И странно что имя огласили сразу. Обычно замазывают лица и не разглашают а тут сразу обнародовали данные, чтобы посильнее настроить против него людей, и чтобы ему никто не верил, когда будет заявлять что его били...
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ты не поверишь, тупых и идиотов всегда БОЛЬШИНСТВО а потому удивляться тупизму в данной ситуации - такойже тупизм, на такое может пойти только полный отброс безмозглый.
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Скорее всего эта тварь уже была замечена или подозревалась в подобном. Кто то же подсказал провести обыск? Значит был сигнал в полицию...
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Иногда я сильно сожалею, что мы живём в условиях современной цивилизации, руководствуясь принципами гуманизма. Бывают случаи, когда хочется"добротных" средневековых казней, чтобы такие выродки молили о смерти!
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Я тоже за, только в том случае если вина доказана на 100%. А иначе нельзя.
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плять нет слов, какая же тварь.... ну как так... такая красивая девочка, только начала жить.... В голове не укладывается, у самого дочке 8 месяцев, сыну почти 7.... ну как, КАК можно обидеть ребенка да еще и девочку????? Пусть теперь молится, чтобы ему дали пожизненное.
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Интересно, почему родители отказываются нанимать адвоката?
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ну то, что тебе не очевидно очевидное - я в курсе)))
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Значит знают, что эта тварь на такое способна, и скорее всего это не впервой. Родители знают кого выкормили.
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Этот генетический мусор нужно срочно утилизировать! За педофилию только на 2 м ниже уровня земли. Ублюдок.
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Игорь, перестаньте. Во первых такие преступления делает урод у которого на это мозгов не хватит. Это раз, а во вторых это происходил днем и без свидетелей подбросить тело в выгребную яму невозможно.
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"Тело девочки обнаружили в ее родном селе Ивановке при обыске в одном из домов. Правоохранители обыскали его еще в первые дни после исчезновения ребенка, но так и ничего не нашли.Уже во время третьего обыска дома Тарасова полицейские увидели у забора сандалии, принадлежавшие Дарье, а затем и тело девочки, преступник бросил в выгребную яму. Где находилась девочка во время двух предыдущих обысков, пока неизвестно."
почему тогда при 2 предыдущих обысках тела и сандалей там не было?
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Я не читал об этих подробностях. И правдивы ли они не знаю. А выгребные ямы у всех жителей села проверяли? Если нет то почему проверяли именно в этом дворе? Короче, что мы тут догадки догадываем. Думаю следаки разберутся, потому, что этот случай замылить не удасться.
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А вот еще:Одесский журналист Юрий Ткачев предполагает, что это может говорить либо о вопиющем непрофессионализме, либо тела там в первый раз не было."Вот вы как хотите, а что-то тут нечисто.Дом, в котором нашли тело Дарьи Лукьяненко, с самого начала был на подозрении, так как всё указывало, что напали на неё где-то возле него. Поэтому он был одним из первых мест, которое обыскали сотрудники полиции. Обыскали - и ничего не нашли. А тут, спустя неделю поисков - раз и нашли. Да и выгребная яма, как по мне, весьма очевидное место для того, чтобы спрятать тело, и уж её-то должны были тщательно проверить чуть ли не в первую очередь. Но в итоге проверили лишь спустя неделю.Я ничего не могу утверждать, но по-моему вся эта история - либо свидетельство вопиющего непрофессионализма участников операции, либо в момент первого обыска тела там попросту не было, а появилось оно позднее.Например, после загадочного обнаружения "тела бомжа", которое нашли ещё в субботу..."
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либо о вопиющем непрофессионализме... ніяких лібо.

так усе і є. У поліції з кадрами повна жо.па. Люди тікають як тільки можуть. Зарплата у слідака 10 тис., це із 5-6 цілодобовими чергуваннями, роботою по вихідним, із дурними показниками і т.п., при цьому (говорю про свій регіон) 15 тис., для молодої не ледачої людини взагалі не проблема, а поруч ще 4 країни ЄС, де спокійно можно заробляти 900-1300 євро. Старі кадри пішли, особливо після 2014, молоді не варті нічого... вигнати з поліції не можливо лише керівників, інші там довго не затримуються.
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Игорь, я сохранил ссылку на нашу беседу. Давайте вернемся к этому разговору когда все более-менее будет ясно.
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Ещё пишут что собака изначально привела в этот дом, но сначала "не придали значения". Тут нужен контроль общественности чтобы наказали действительно того кого нужно. Кстати довольно простой способ: Проверить на полиграфе этого подозреваемого и всех ментов с руководством, задействованых в этом деле. Тогда точно выяснится действительно это педофил или его "умело обложили" со всех сторон. Проверку проводить в прямом эфире
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Для того, чтобы "подбросить" тело должны были сначало найти. А какой смысл подбрасывать, если уже нашли?
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Да и теперь мы все будем кормить эту падаль пожизненно а оно будет сидеть в одно или двух местной камере и ждать своего завтрака,обеда,ужина ,на прогулки его будут выводить ..таких лучше на пятнашку и на строгий режим ,там такие до конца срока обычно не доживают и сидят так,что врагу не пожелаешь ..
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недолго...жизнь у него будет короткой, но яркой
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не має вже на "зоні" тих понятій, що були раніше. Зараз і там усе продається. Якщо будуть гріти, то нічого йому не зроблять. Тим паче якщо отримає по життєво, там взагалі в одиночках сидять.
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Нужно тщательное медицинское освидетельствование, здоровый человек такое вряд ли сделает.
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Когда-нибуть поймут люди разницу между статусом подозреваемого и признанного виновным?
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паскуда , урод , подонок .... сгубить такое невинное дитя !
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Смертная казнь!
Это минимум для этой паскуды!
Самый гуманный способ утилизации вот таких вот мразей и скотов
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організаторів самосуду дуже легко встановити...
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Жуткая трагедия.
Всю неделю была махонькая надежда,но когда написали,что к поиску привлечены собаки "натасканные на поиск трупов" - стало понятно,что надежды нет.
Тут писакам с беларуси видимо виднее,что у нас происходит....по-первых урод УЖЕ признался в убийстве и как он это сделал....во-вторых собаки в первый же день привели к дому убийцы (но видимо менты спешили осмотреть другие дома)....в третьих одежду он сжег еще в день убийства.
Версий ЗАЧЕМ он это сделал много,НО и "месть" за более успешных соседей по рынку тоже есть.Слишком жестоко он обошелся с телом девочки.
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Жаль когда красивых убивают. А убивают только их всегда...Дети дебилов,которые и нахер никому не нужны,благополучно доростают до таких же дебилов....
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Цензор.НЕТВідеоПодіїБатьки впізнали тіло загиблої 11-річної Даші Лук'яненко. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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