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 Політика України
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Все про:Джемілєв (216) Зеленський (1764) Крим (6938) кримські татари (1367)

 У нас таке враження, що в команді Зеленського не надто обізнані, що таке Крим. Готується зустріч і ми розставимо всі крапки над "і", - Джемілєв. ВIДЕО

Кримські татари не налаштовані вороже до нової влади і готові допомагати, якщо команда Володимира Зеленського триматиме курс на євроатлантичну інтеграцію.

Про це сказав національний лідер кримських татар, народний депутат України (БПП) Мустафа Джемілєв в ефірі Радіо Крим.Реалії, коментуючи відсутність кримських татар у списку партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

"У нас якоїсь алергії до цієї партії немає. Говорячи про конструктивну опозицію, ми чітко сказали, що не будемо радіти провалам нового президента. Ми будемо намагатися допомогти тримати курс на євроатлантичну інтеграцію, щоб тема деокупації Криму була постійною. Якщо вони цього будуть суворо дотримуватися, то ми не опозиція, а союзники", - сказав Джемілєв.

Він також повідомив, що незабаром відбудеться зустріч представників Меджлісу з командою Зеленського, після якої ситуація стане "більш зрозумілою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вони не відсиджуватимуть цей термін: вони переживуть режим Путіна, - Джемілєв про вирок кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір"

"В оточенні Зеленського кілька різних груп. Дехто каже, що без кримських татар ніяк, а інші кажуть, що ми - противники, що нічого спільного не може бути. Я думаю, що найближчим часом у нас відбудеться зустріч і ми розставимо всі крапки над "і"", - зазначив Джемілєв.

"Поки в нас розмови на рівні радників і помічників. Зараз готується зустріч: визначиться коло питань, які ми будемо обговорювати. Я, думаю, ця зустріч дуже необхідна, щоб поставити всі крапки над "і". Крім того, у нас таке враження, що в новій команді не дуже обізнані, що таке Крим і щодо важливості цієї тематики. Ми можемо судити про це за тими відповідями, які команда Зеленського дала в проміжку між першим і другим турами президентських виборів", - повідомив Джемілєв.

З іншого боку, каже Джемілєв, ті заяви, які робить сам Зеленський щодо Криму, "дуже адекватні, хороші та нормальні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133232
 
   
 Топ коментарі
 
До 2014 года я на нашем ТВ иных новостей о крымских татарах, кроме как тех, где их обвиняют в незаконном захвате территорий и застройке не слышал. А теперь оказывается это титульная нация Украины
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А в чем Скоморох разбирается кроме наркотических веществ и игрой детородным органом?
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Джемилев хочет получить автономный Крым для крымских татар и крымчаков...Но руками и кровью Украинцев...
Пока Донбасс не перейдет под контроль Украины то о крыме так таковом для Украины можно забыть...
Не даром срасия на Донбассе поодерживает огонь,дабы в Крыму заворачивать свои гайки...
Сами Татары ничего не делают, и те что побогаче живут в Киеве или других местах и парятмозги о нарушении прав татар в Крыму...
Зеленский четко сказал- КРЫМ это УКРАИНА.... Вопрос только во времени возрата....И пока есть Донбасс,то Крым физически возратить не возможно...Только через санкции и жесткую мировую политику в отношении срасии..
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А что Петя Мусе каждый день докладывал я освободю ? человек долгий месяц во власти и к нему все вопросы ,почему вопросов нет к короткому 5 летнему правлению Петрика?
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Первое, что нужно сделать- это расставить все точки над и именно в аспекте того, как , почему и кто конкретно из украинских действующих политиков виноват в сливе крыма.
Без этого понимания- Крым не вернуть
Обвинять аксенова во всем с путеным, конечно, очень удобно, но не они одни - у них есть соучастники.
Второе, здесь нет военного решения- значит, путь только один- не признавать юридически крым , снять статус свободной экономической зоны с крыма, забомбить рашку исками.
Был оккупирован не только полуостров, но и акваториальные воды. Были украдены вышки, при чем , что очень интересно, вторая вышка доставлена уже после оккупации Крыма. Как известно, эти вышки даже при их завышенной цене уже откупили бы себя. Мало того, возможно, эти месторождения и были одной из причин захвата крыма.
Бойко сто процентов их перепродал дважды. Отдал путину. Сам он , по- прежнему, в раде . А юра уже переквалифицировал его из обвиняемых в свидетели. Молчит , как @опа и Таня Черновол.
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починати шукати правду треба в кількагодинних перемовинах пукіна і джемільова перед анексією Крима....
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"Табуретка" зразу примкнув до смешка,але потім переметнувсь до петра.Гебня розкладає яйця по всіх кошиках
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Чому це? У нього там квартира. Гніздо для гніздування загніздив.
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Будет проситься в списки "Слуги народа", потому что с Петй не пройдет.
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Мустафа Ага, да у миллионов адекватных граждан страны такое впечатление, что "у зеленского" вообще не понимают, что делать с "Президентством торчка". Им тупо вывалился (73%) джекпот и они в шоке отпроисходящего не знают, шо вообще делать, метания, суета, детский лепет, пиар, шуточки - цирк "Шапито"
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Дедушка,не забудь автомат с собой прихватить.
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Пред'являти претензії потрібно до Парубія, Турчинова, Наливайченка і Авакова - тих, хто в 2014 очолював державу і силовий блок.
У Криму було достатачно військ, готових виконати наказ.
Чому їм не дали виконати свій обов'язок, нехай Джемілєв запитає у вищевказаних панів.
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Джемільов мабуть не дуже розуміє, що зі сторони видно те як він ліг під парашєнку, точніше тих хто стоїть за баригою
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Да знает Зеленский за Крым, у него там особняк.
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Зато Джемилев точно знает, что в барыжной команде обо всем осведомлены
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Сына Джемилёва, который застрелил батрака, уже выпустили?
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Джемилев, Джемилев. У меня такое впечатление, что ты продался с потрохами Порошенко.
Ты же сам еще в 2017 возмущался, что Барыга подает и свет и сырье Титану Фирташа в Крыму! С тех пор ничего не изменилось. Да, сейчас Титан стоит из за аварии, но не из за того. что Украина перекрыла поставки!
И после этого, ты идешь в партию Барыги?! Почем совесть нынче, Джемилев?
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это правда и джамилев и тем более чупакабров вымазаны связью со свиновальцманом.
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Джемилев уважаем человек !!! Но все эти тексты очень напоминают грязную подковерную возню пеци перед выборами У нас таке враження, що в команді Зеленського не надто обізнані, що таке Крим. Готується зустріч і ми розставимо всі крапки над "і", - Джемілєв - Цензор.НЕТ 8103
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Какие выборы в 2017 и 2018 годах? Простые факты поставок ресурсов врагу!
Они же даже не отпираются! Зачем еще надо было Барыге восстанавливать подорванные ЛЭП в 2016 году?! Это предательство! И я искренне удивлен, что есть еще люди, которые считают Порошенко патриотом Украины.
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Просто переживает, ведь Порошенко обещал Крымскотатарскую республику Крым, а Зеленский об этом ни слова.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУ нас таке враження, що в команді Зеленського не надто обізнані, що таке Крим. Готується зустріч і ми розставимо всі крапки над "і", - Джемілєв. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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