 У нас таке враження, що в команді Зеленського не надто обізнані, що таке Крим. Готується зустріч і ми розставимо всі крапки над "і", - Джемілєв. ВIДЕО

Про це сказав національний лідер кримських татар, народний депутат України (БПП) Мустафа Джемілєв в ефірі Радіо Крим.Реалії, коментуючи відсутність кримських татар у списку партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.
"У нас якоїсь алергії до цієї партії немає. Говорячи про конструктивну опозицію, ми чітко сказали, що не будемо радіти провалам нового президента. Ми будемо намагатися допомогти тримати курс на євроатлантичну інтеграцію, щоб тема деокупації Криму була постійною. Якщо вони цього будуть суворо дотримуватися, то ми не опозиція, а союзники", - сказав Джемілєв.
Він також повідомив, що незабаром відбудеться зустріч представників Меджлісу з командою Зеленського, після якої ситуація стане "більш зрозумілою".
"В оточенні Зеленського кілька різних груп. Дехто каже, що без кримських татар ніяк, а інші кажуть, що ми - противники, що нічого спільного не може бути. Я думаю, що найближчим часом у нас відбудеться зустріч і ми розставимо всі крапки над "і"", - зазначив Джемілєв.
"Поки в нас розмови на рівні радників і помічників. Зараз готується зустріч: визначиться коло питань, які ми будемо обговорювати. Я, думаю, ця зустріч дуже необхідна, щоб поставити всі крапки над "і". Крім того, у нас таке враження, що в новій команді не дуже обізнані, що таке Крим і щодо важливості цієї тематики. Ми можемо судити про це за тими відповідями, які команда Зеленського дала в проміжку між першим і другим турами президентських виборів", - повідомив Джемілєв.
З іншого боку, каже Джемілєв, ті заяви, які робить сам Зеленський щодо Криму, "дуже адекватні, хороші та нормальні".
Без этого понимания- Крым не вернуть
Обвинять аксенова во всем с путеным, конечно, очень удобно, но не они одни - у них есть соучастники.
Второе, здесь нет военного решения- значит, путь только один- не признавать юридически крым , снять статус свободной экономической зоны с крыма, забомбить рашку исками.
Был оккупирован не только полуостров, но и акваториальные воды. Были украдены вышки, при чем , что очень интересно, вторая вышка доставлена уже после оккупации Крыма. Как известно, эти вышки даже при их завышенной цене уже откупили бы себя. Мало того, возможно, эти месторождения и были одной из причин захвата крыма.
Бойко сто процентов их перепродал дважды. Отдал путину. Сам он , по- прежнему, в раде . А юра уже переквалифицировал его из обвиняемых в свидетели. Молчит , как @опа и Таня Черновол.
У Криму було достатачно військ, готових виконати наказ.
Чому їм не дали виконати свій обов'язок, нехай Джемілєв запитає у вищевказаних панів.
Ты же сам еще в 2017 возмущался, что Барыга подает и свет и сырье Титану Фирташа в Крыму! С тех пор ничего не изменилось. Да, сейчас Титан стоит из за аварии, но не из за того. что Украина перекрыла поставки!
И после этого, ты идешь в партию Барыги?! Почем совесть нынче, Джемилев?
Джемилев уважаем человек !!!
Они же даже не отпираются! Зачем еще надо было Барыге восстанавливать подорванные ЛЭП в 2016 году?! Это предательство! И я искренне удивлен, что есть еще люди, которые считают Порошенко патриотом Украины.