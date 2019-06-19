 Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РПЛ, про це політик заявив в ефірі телеканалу "112 - Україна".

"За моєю інформацією, голова Конституційного суду Наталія Шаптала мінімум двічі за останній час була в Адміністрації президента. Що вона робила на Банковій тоді, коли в КСУ заперечується указ Зеленського? Я стверджую, що сьогодні на суддів Конституційного суду чиниться величезний тиск, щоб приховати порушення Конституції Зеленським. І голова КСУ особисто бере у цьому участь", - розповів Ляшко.

Лідер РПЛ переконаний, українці мають право знати підстави цих зустрічей і закликав їхніх учасників до відкритості.

"Чому Зеленський зустрічається з головою Конституційного суду і ніхто про це не знає? Де обіцяні українцям відкритість і відсутність тиску на чиновників і суд? Чим тоді Зеленський відрізняється від Порошенка? Він так само, як і попередник, викликає голову Конституційного Суду на Банкову, щоб розповідати, яке має бути ухвалене рішення? Я дуже чекаю, що сам Зеленський або ж голова Конституційного Суду повідомить громадськості, що вона робила в Адміністрації президента, з ким вона зустрічалася і які теми обговорювала", - наголосив Ляшко.

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