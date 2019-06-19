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Все про:КС (333) Ляшко (660) Шаптала Наталія (4)

 Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського

Лідер Радикальної партії стверджує, що на суддів КСУ чиниться тиск з боку президента Володимира Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РПЛ, про це політик заявив в ефірі телеканалу "112 - Україна".

"За моєю інформацією, голова Конституційного суду Наталія Шаптала мінімум двічі за останній час була в Адміністрації президента. Що вона робила на Банковій тоді, коли в КСУ заперечується указ Зеленського? Я стверджую, що сьогодні на суддів Конституційного суду чиниться величезний тиск, щоб приховати порушення Конституції Зеленським. І голова КСУ особисто бере у цьому участь", - розповів Ляшко.

Лідер РПЛ переконаний, українці мають право знати підстави цих зустрічей і закликав їхніх учасників до відкритості.

"Чому Зеленський зустрічається з головою Конституційного суду і ніхто про це не знає? Де обіцяні українцям відкритість і відсутність тиску на чиновників і суд? Чим тоді Зеленський відрізняється від Порошенка? Він так само, як і попередник, викликає голову Конституційного Суду на Банкову, щоб розповідати, яке має бути ухвалене рішення? Я дуже чекаю, що сам Зеленський або ж голова Конституційного Суду повідомить громадськості, що вона робила в Адміністрації президента, з ким вона зустрічалася і які теми обговорювала", - наголосив Ляшко.

Читайте також: КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133197
 
 
 Топ коментарі
 
Сбитый п..с закукарекал.Не быть в зраде.Абыдно Ляшко: Председателя КС Шапталу дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского - Цензор.НЕТ 5993
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Слухай, спортлото нещасне, подавай на Зе' до суду Ляшко: Председателя КС Шапталу дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского - Цензор.НЕТ 421
якщо чимось незадоволений!
І, доречі, ти вже записався на прайд-парад? Ляшко: Председателя КС Шапталу дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского - Цензор.НЕТ 421
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С Порошенко - сделай он такое, вой бы сейчас стоял на всех каналах. Сейчас эту новость вообще вниманием обойдут все ТВ-помойки.
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Ще раз: що ляшка звизданула? А саме, мовляв, Порох викликав до себе голову КС... - саме Бауліна, якого в КС призначав ще Ющенко, і який для овоща голосував про зміну Конститкції...
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Председателя КС Шаптало трижды была в АП , за время, когда в КСУ оспаривается указ Зеленского ВР имеет полное право отправить запросы к должностным лицам за разъяснениями, тем более есть фото и видеофиксация этого факта
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фсе помойки*** - это у вас в крымбле!
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И вот когда одна предвыборная кампания перетекает в другую (возможно, даже досрочную), глава исполкома РП Зинченко без публичных объяснений оставляет должность. Он вместе со своими людьми переехал в офис на ул. Волошской в Киеве, занятый ахметовской частью партии "Оппозиционный блок" (от которой на выборы шел Александр Вилкул, а неформальными лидерами которой является Новинский и Колесников).При этом после выборов он в Facebook поблагодарил избирателей Ляшко и его команду и предупредил, что их ждет много работы. "Все большие победы у нас впереди! И расслабляться нам некогда! Потому что мы верим в Украину, верим в Лидера, верим в себя, верим в лучшие изменения в стране, верим в благополучие наших людей и верим в то, что "це можливо!", - написал Зинченко на своей странице."Це можливо" - один из лозунгов президентской кампании Ляшко.Ринат Ахметов разжаловал Олега Ляшко из любимцев - Z-pravda.in.ua Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського - Цензор.НЕТ 9226
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Ляшкі, тітарукі, самонемічі - в смітник. Дострокові. 21ше Липня. Президент каже. Крапка.
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sulima ivan, пишіть ліпше оди про пропутінську Жулю капітельманшу. Це у вас найкраще виходить.
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Мародери! Шикуйсь! Струнко! На смітник кроком руш! Ать, два, ать, два.... Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського - Цензор.НЕТ 1235
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гарно шльондро команди віддаєш і йдеш Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського - Цензор.НЕТ 7188
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Ляшку надо биться до конца . Ахметовские деньги потрачены на ветер . Больше не будет . Рейтинг падает . Включается запасной вариант : игра на дурака - все плохие , - идём в оппозицию ко всем . Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського - Цензор.НЕТ 415 Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського - Цензор.НЕТ 5195
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"По моей информации, председатель Конституционного суда Наталья Шаптала минимум дважды за последнее время была в Администрации президента Источник: https://censor.net.ua/n3133197

Давай доказательства, балабол
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при Владимире Александровиче Сцаре ни закон, ни тем более какие-то доказательства не нужны: у кого булава, бита, автомат, граната, кулаки, папа мэр, мама судья.. (нужное подчеркнуть) - тот и прав.. клоун выпустил джина из бутылки, которой ему придётся воспользоваться и это только вопрос времени..
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нема вже коаліції, нема, була - але вже нема, узбагойся.
Тільки от інфу з КС стосовно прізвищ могли ви, зебіли, отримати від Богдана. Значить, Шартала дійсно, шлялась до вас...
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poroshenko got about 8 billion dollars into his pocket through offshore
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партия Европейский выбир это единственное спасение для Порошенка - остаться " народным депутатом " , прикрыться депутатской неприкосновенностью и избежать уголовных преследований . Вся теперишняя работа ВР - это затягивание Украины в болото из которого нет выхода .
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годовой бюджет США (почти), ***** перегнал!
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If you owned Apple one american company , and sold it, you could purchase the entire stock market of Russia.
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"У рота брав - у жопу давав". Олег Ляшко.
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Не нас а вас, уже 5%, еще немного опустится рейтинг, и вся эта свинячья партия вылетает с треском на выборах.
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я не твой муж геронтофил...!\это ему нужно три такой старухе...)))\
у меня всё окей - жена как и положено\в нормальной стране...\ младше меня...\тебе её годам только позавидовать старая карга...)))\
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Шляшка туди з вилами,нехай соєвий навоз вичища із-під свинарчуків ПЕСових!
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а як воно тринділо в суді, що "вперше президент прийшов до суду а не навпаки"...Брехливе чмо!
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понравилась кажется откенгурированному....
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Я, удивляюсь?Как этого пи........ са можно цитировать ,кто его в жопу трахает,тот и заказывает музыку.
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....главный радикал сейчас в поиске....под кого бы лечь....вряд ли найдутся желающие-не свежий "продукт" однако.
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Здесь обсуждается личность ляшка?
или тот факт, что зебильный обещалкин в который раз нарушает Закон и ожидания СВОИХ же выборцив?( мы то знали, что оно брехло))

Разве не оно вещало, что не будет договорняков, все будет открыто и по Закону ---и ГДЕ ЭТО ВСЕ?
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Брешет Ляжко - Порошенко никогда не оказывал давление на КСУ и четко придерживался законодательства. Другое дело, что преступная судейская круговая порука,фактически мафия это использовала для судейского беспредела.
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А Пецины "независимые" КСники:Николай Мельник, Сергей Сас,Игорь Слиденко,Сергей Головатый,Василий Лемак,Ирина Завгородняя,Олег Первомайский сказали,шо то каолиция дупотатов у невидимых масках -их не видно,но они там есть!
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Заднеприводной ляжко что-то прокукарекал из-под шконки на политической свалке истории???
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Вот шо делает с человеком лисапет без седла! )))
Алежка, низзя злоупотреблять! В юности - волосы на ладошках, теперь - вся задница в меху!
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Приведя во власть дилетантов,аферистов и юмористов,будьте готовы,что страну будут опускать под дружное ржание и одобрение самих опущенных.А так как их более 70%, то в курянике никто не будет изгоем.Как в народе шутят- "Раз не ананас?"
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Що за порядки в країні?! Шапталу вже двічі викликали в АП а Ляшка ще ні разу! Шановні, майте на увазі Олег Валерійович перезбуджений! Ні в якому разі при зустрічі не повертайтеся до нього дупою, і позаду нього про всяк випадок теж не ставайте... Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського - Цензор.НЕТ 1549
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЛяшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського
 
 
 
 
 
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