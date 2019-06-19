 Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу РПЛ, про це політик заявив в ефірі телеканалу "112 - Україна".
"За моєю інформацією, голова Конституційного суду Наталія Шаптала мінімум двічі за останній час була в Адміністрації президента. Що вона робила на Банковій тоді, коли в КСУ заперечується указ Зеленського? Я стверджую, що сьогодні на суддів Конституційного суду чиниться величезний тиск, щоб приховати порушення Конституції Зеленським. І голова КСУ особисто бере у цьому участь", - розповів Ляшко.
Лідер РПЛ переконаний, українці мають право знати підстави цих зустрічей і закликав їхніх учасників до відкритості.
"Чому Зеленський зустрічається з головою Конституційного суду і ніхто про це не знає? Де обіцяні українцям відкритість і відсутність тиску на чиновників і суд? Чим тоді Зеленський відрізняється від Порошенка? Він так само, як і попередник, викликає голову Конституційного Суду на Банкову, щоб розповідати, яке має бути ухвалене рішення? Я дуже чекаю, що сам Зеленський або ж голова Конституційного Суду повідомить громадськості, що вона робила в Адміністрації президента, з ким вона зустрічалася і які теми обговорювала", - наголосив Ляшко.
https://twitter.com/i/status/1140987128345780224
Давай доказательства, балабол
Интересное видео.
https://youtu.be/Xj7OduY-v3E
Тільки от інфу з КС стосовно прізвищ могли ви, зебіли, отримати від Богдана. Значить, Шартала дійсно, шлялась до вас...
у меня всё окей - жена как и положено\в нормальной стране...\ младше меня...\тебе её годам только позавидовать старая карга...)))\
или тот факт, что зебильный обещалкин в который раз нарушает Закон и ожидания СВОИХ же выборцив?( мы то знали, что оно брехло))
Разве не оно вещало, что не будет договорняков, все будет открыто и по Закону ---и ГДЕ ЭТО ВСЕ?
Алежка, низзя злоупотреблять! В юности - волосы на ладошках, теперь - вся задница в меху!