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Все про:кандидат (157) ЦВК (635)

 Охочі балотуватися в Раду шикуються в черги у ЦВК. ВIДЕО

20 червня - останній день прийому Центрвиборчкомом документів від претендентів на парламентські крісла. Кандидати масово несуть документи.

У Центральну виборчу комісію цілий день шикуються черги з охочих піти в парламент, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За годину до припинення роботи ЦВК - черги. Хтось несе документи сам, інших супроводжують прихильники.

Сьогодні подав документи своєї партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Його супроводжувала дружина й інші прихильники. Юлія Тимошенко ішла в оточенні однопартійців в одноманітному одязі - з білим верхом. Надвечір документи також подали юристи партії "Слуга народу", які принесли документи кандидатів за партійними списками.

Також читайте: "Опоблок" не може включити екс-регіонала Єфремова до свого передвиборчого списку, - ЦВК

Кандидатів у мажоритарних округах тут же перевіряють на доброчесність.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія вже зареєструвала п'ять партій на позачергові парламентські вибори, призначені на 21 липня. У списках - 839 кандидатів. Про це повідомляється на facebook-сторінці ЦВК.

Охочі балотуватися в Раду шикуються в черги у ЦВК 01

У четвер, 20 червня, - останній день прийому Центрвиборчкомом документів. Після цього у ЦВК буде 5 днів, щоб перевірити все і зареєструвати або відмовити.

Читайте також: ЦВК 18 червня прийняла документи у 122 кандидатів-мажоритарників

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133183
 
 
 Топ коментарі
 
По новим рейтингам у Петра вже меньше 5%))Дякуємо))
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Ще не вечір. Можливо і дожене Петро по рейтингам Сєньку Куля в лоб.
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на лоб всем клеймо поставьте там, светящееся, как в ночном клубе, чтобы ночью было видно, кого хоккейной клюшкой погладить
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Поки що черга посувається без вибитих зубів за місце в черзі?
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Зеленский зеленкой будет лоб мазать, аки поп...а комиссары- иудеи на подвале расход оформлять..Хехе
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Діджіталізація , шорти , шаурма - для зебілів достатньо , можна ще прутнем на роялі "Мурку" забацать ...
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У старому радянському анекдоті мешканців лєнінграду питали чому в них ночі білі. Ті відповідали що це світяться ...очі путан. Кияни невдовзі будуть спостерігати за білими ночами.Дуже багато політичних путан зібралось на вибори...
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По новим рейтингам у Петра вже меньше 5%))Дякуємо))
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Ще не вечір. Можливо і дожене Петро по рейтингам Сєньку Куля в лоб.
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Жить хоца...чистить пиштолеты неосторожно, не каждый хочет...
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На них родимых вся надежда, первый раз не подвели и второй раз не подведут.)))
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Я при возможности говорю соевым,что они своим свинячим визгом добавляют проценты, на выборах ,иным кандидатам ,но исходя из ихнего менталитета они только и умеют "стучать" админу что-бы меня забанили. Соевые 5% это не потолок ,стремитесь к 1%.
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вот попалось....
Смотрите в какое жалкое посмешище превратился дерзкий при Порошенко грузин.. Желающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК - Цензор.НЕТ 8163

Желающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК - Цензор.НЕТ 4405 AlexF25%+‏ @AlexFanat1 2 ч.2 часа назад
А как дисал..как дисал (с) Схоже, що йому Беня пригрозив екстрадицією до Грузії, якщо буде вийожуватися.. Яке ж воно огидне та дешеве (не по грошах)

Желающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК - Цензор.НЕТ 1574

Желающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК - Цензор.НЕТ 614
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это отпочкование рыгоаналов они на дамбасе называются факел навохудоносии.
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До корыта...посмотреть бы на очереди, после отмены неприкосновенности,...и с отзывом чушки
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Еліта,ви думаєте що якщо заспамити мій пост,то у Петра рейтинг вище 5% підніметься?))
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Вони не думають.................. робота у них така.
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И шо случилось, пэдру через задний проход не пустили?
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Просто воно втратило підтримку піндосів. Охочі балотуватися в Раду шикуються в черги у ЦВК - Цензор.НЕТ 5503
Адже "дехто" пам'ятає як свого часу барига називав його "земляним черв'яком".
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Он теперь гражданский, а гражданских просто отсекли.)))
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Там же зарплаты маленькие, чего вы все туда лезете?)
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Жульё бывшее, нынешнее и будущее выстраиваюстя в очередь
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Еще один аргумент еа счет того какое дерьмо нынешняя ВР:
Парламентарий партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, который по версии полиции, погиб в результате неосторожного обращения с оружием от огнестрельного ранения головы, в момент своей смерти был зарегистрирован на заседании парламента.
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Выходит ,что у нас есть возможность проголосовать в парламенте "с того света ".А Рада то у нас чудотворная .
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Не розумію, чому чим розбитіше і дирявіше корито, біля нього збирається все більше і більше свиней??????
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Я шо то пропустил? А кто крайний? За мной сказали не занимать!
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-Слышь Сява , я уже задолбался тут сидеть , может подождём своей очереди в том генделыке напротив . ?

-Сиди давай , тут . А то ещё прозеваем .! Охочі балотуватися в Раду шикуються в черги у ЦВК - Цензор.НЕТ 5892 .
Охочі балотуватися в Раду шикуються в черги у ЦВК - Цензор.НЕТ 7939 .
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На пенсію 1497 грв. всіх цих, хай подавляться своїм покращенням.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниОхочі балотуватися в Раду шикуються в черги у ЦВК. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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