 Охочі балотуватися в Раду шикуються в черги у ЦВК. ВIДЕО

У Центральну виборчу комісію цілий день шикуються черги з охочих піти в парламент, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За годину до припинення роботи ЦВК - черги. Хтось несе документи сам, інших супроводжують прихильники.

Сьогодні подав документи своєї партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Його супроводжувала дружина й інші прихильники. Юлія Тимошенко ішла в оточенні однопартійців в одноманітному одязі - з білим верхом. Надвечір документи також подали юристи партії "Слуга народу", які принесли документи кандидатів за партійними списками.

Також читайте: "Опоблок" не може включити екс-регіонала Єфремова до свого передвиборчого списку, - ЦВК

Кандидатів у мажоритарних округах тут же перевіряють на доброчесність.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія вже зареєструвала п'ять партій на позачергові парламентські вибори, призначені на 21 липня. У списках - 839 кандидатів. Про це повідомляється на facebook-сторінці ЦВК.

У четвер, 20 червня, - останній день прийому Центрвиборчкомом документів. Після цього у ЦВК буде 5 днів, щоб перевірити все і зареєструвати або відмовити.

Читайте також: ЦВК 18 червня прийняла документи у 122 кандидатів-мажоритарників