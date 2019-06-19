 Охочі балотуватися в Раду шикуються в черги у ЦВК. ВIДЕО

У Центральну виборчу комісію цілий день шикуються черги з охочих піти в парламент, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
За годину до припинення роботи ЦВК - черги. Хтось несе документи сам, інших супроводжують прихильники.
Сьогодні подав документи своєї партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Його супроводжувала дружина й інші прихильники. Юлія Тимошенко ішла в оточенні однопартійців в одноманітному одязі - з білим верхом. Надвечір документи також подали юристи партії "Слуга народу", які принесли документи кандидатів за партійними списками.
Кандидатів у мажоритарних округах тут же перевіряють на доброчесність.
Зазначимо, що Центральна виборча комісія вже зареєструвала п'ять партій на позачергові парламентські вибори, призначені на 21 липня. У списках - 839 кандидатів. Про це повідомляється на facebook-сторінці ЦВК.
У четвер, 20 червня, - останній день прийому Центрвиборчкомом документів. Після цього у ЦВК буде 5 днів, щоб перевірити все і зареєструвати або відмовити.
Смотрите в какое жалкое посмешище превратился дерзкий при Порошенко грузин..
AlexF25%+ @AlexFanat1 2 ч.2 часа назад
А как дисал..как дисал (с) Схоже, що йому Беня пригрозив екстрадицією до Грузії, якщо буде вийожуватися.. Яке ж воно огидне та дешеве (не по грошах)
Факт...
Адже "дехто" пам'ятає як свого часу барига називав його "земляним черв'яком".
Парламентарий партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, который по версии полиции, погиб в результате неосторожного обращения с оружием от огнестрельного ранения головы, в момент своей смерти был зарегистрирован на заседании парламента.
-Сиди давай , тут . А то ещё прозеваем .! .
.