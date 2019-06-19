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Все про:Київ (6179) патрульна поліція (888) Жуков Євгеній (24)

 "Напад" патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель "русского мира" і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні на сторінці експравоохоронця кандидата в депутати Дениса Ярославського з'явилося відео, яке нібито викриває непротокольні дії патрульних поліцейських проти учасників дорожнього руху.

Про це на своїй facebook-сторінці написав начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков, передає Цензор.НЕТ.

Увечері 18 червня експоліцейський Дмитро Ярославський опублікував відео, як патрульні затримують жінку, з яскравим коментарем про свавілля патрульної поліції. Автору поста інформацію виклали так: патрульні зупинили якусь машину в пробці на Бессарабці і почали розмовляти з водієм на підвищених тонах, за ними в авто їхала сім'я - чоловік дружина і дитина - жінка вирішила зняти на відео "конфліктну ситуацію" і патрульні "переключили свою увагу на неї". "Все закінчилося затриманням жінки, її чоловіка і залишеною на 5 годин у машині дитиною. Як Ви розумієте, зараз у прокуратурі Києва цю ситуацію фіксують, знімають побої і внесуть в ЄРДР", - повідомляє Ярославський.

Однак, вказує начальник Департаменту патрульної поліції, відео з камер поліцейських показує ситуацію з іншого ракурсу. Зокрема, згадана жінка застосовувала фізичну силу до патрульної.

"Навіть з боку чути як перехожі йому ж (водієві) роблять зауваження! Потім, з'являється жінка з телефоном, яка не хоче піти з проїжджої частини на вимогу патрульного. Мало того - вона обзиває його "су#ою" і "диб#лом" і ... Підсумок: накидається дряпаючи своїм шикарним манікюром обличчя дівчини-патрульної поліцейської, відштовхуючи її. Відповідно й аналогічно, включається чоловік у червоній футболці. Відбувається цілком адекватне затримання за заподіяння тілесних ушкоджень і напад на поліцейських під час виконання службових обов'язків", - уточнює Жуков.

Ярославський не розбирається в ситуації. Жуков журиться, що "суспільство прислухається до таких мразей, як цей злочинець у погонах": "З таким успіхом, якщо будуть писати в соціальних мережах грабіжники, розбійники, насильники і вбивці, про нібито правду і беззаконня, то люди будуть думати, що це і є істина! Вбивця діло говорить! Здирнику, я на всі 100 на твоєму боці! Ну і так далі".

"Хотів би, щоб ці ж компетентні органи (СБУ та ГПУ) звернули увагу на вимагача-майора міліції Дениса Ярославського. Чому він розгулює на свободі за такий тяжкий злочин, проповідує русский мир, сміється і дискредитує роботу правоохоронних органів!? Чому злочинець і бандит може бути кандидатом у депутати!? Він відверто пише погрози в сторону хлопців, - що їх можна роззброїти і пристебнути один до одного їхніми ж наручниками. Про якого законодавця може йти мова? Не здивуюся, якщо днями він з'явиться на якомусь телеканалі з черговою сльозою скривдженого експерта-вимагача", - резюмував начальник Департаменту патрульної поліції.

Денис Ярославський - майор міліції, екс-керівник Голосіївського управління поліції Києва і Обухівського відділення Нацполіції.

Жуков підкреслює, що Ярославський послідовно транслює на своїй сторінці прихильність до "русского мира".

Напад патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель русского мира і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков 01
Напад патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель русского мира і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков 02
Напад патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель русского мира і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков 03
Напад патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель русского мира і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков 04
Напад патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель русского мира і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков 05

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У 2017 році Ярославського і його поплічників за вимагання в особливо великих розмірах групою осіб затримала СБУ. "Після цього, він - Денис, у 2019 р виявився правильним активістом, радником, експертом з усіх питань і критиканом роботи правоохоронних органів", - зазначає Жуков.

Напад патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель русского мира і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков 06
Напад патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель русского мира і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков 07

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Напад патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель русского мира і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков 08
Напад патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель русского мира і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков 09
Напад патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель русского мира і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков 10
Оперативні фото затримання Дениса Ярославського/fb Євгеній Жуков

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133136
 
 
 Топ коментарі
 
вата взагалі розперезалась..
чому це пташеня авакова не сидить ?
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Почему Зеля разговаривает по русски, может он президент расеи?
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Був, парочка неадекватів напали на співробітників поліції при виконанні ними службових обов'язків,те що вони після цього не в реанімації, треба дякувати добродушним 👮 👮 і недолугому законодавству
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вата взагалі розперезалась..
чому це пташеня авакова не сидить ?
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І шо це змінює?Шо не було нападу?Шо там з вбивцями хлопчика,досі служать?По кому зараз стріляють?
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Вроде расследуют, но там бытовуха, в чем твоя истерика???
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Там така сама битовуха,як була на Майдані,коли били студентів.
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За дело... Чего ты верещишь??? Есть суд, разбирутся...
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Був, парочка неадекватів напали на співробітників поліції при виконанні ними службових обов'язків,те що вони після цього не в реанімації, треба дякувати добродушним 👮 👮 і недолугому законодавству
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у кого Евгений Жуков (уважаемый мною АТОшник с позывным Маршал) спрашивает -
Почему он разгуливает на свободе за такое тяжкое преступление, проповедует русский мир, смеется и дискредитирует работу правоохранительных органов!? Почему преступник и бандит может быть кандидатом в депутаты!?
он у нас спрашивает?
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а правоохранительные органы...прокуратуру и т.д не лучше бы об этом спросить..?..
за нами разговор - за ними дело... (перефразируя классика)
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И спрашивать надо и говорить и с людьми общаться, менять сознание надо у всех...
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Меня немного смущает что начальник департамента полиции отвечает на обвинения в духе "а ты кто такой, почему на свободе?!".
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Как по мне правильно отвечает... Или есть варианты при котором эти выродки не хотят опять вернуться???
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Обычный сепар и старый мусор, к таким нацжены претензий не имеют...
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Я бачив то відєо,в мене ще одне питання,чому поліцай розмовляє російською мовою?Може він російський поліцай?Люди не дурні,люди все бачать.Не той зараз час.
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Почему Зеля разговаривает по русски, может он президент расеи?
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Якщо цього поліцая оберуть президентом,тоді і поговоримо про президента. Поліцаї повинні розмовляти державною мовою,чи не так?
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Нервные у этого жука комментарии какие-то. И доказательства о приверженности русскому миру бледные... А чего ему нервничать, если всё как следует зафиксировано... "Нападение" патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель "русского мира" и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков - Цензор.НЕТ 2575
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Їх оскорбили слова--В мене у машині дитина?Чому вони не стали чекати на приїзд копів по виклику?Думали все замнуть?У Хлопчика так само стріляли,ващі герої Беркутня.
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Ти дивився відео?Я так.Чи не дивився,а слухав Жукова?
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Та це якийсь наркоша сидівший напевно, в нього дозу мєнти відібрали, ось і біситься)
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В США бы их вообще пристрелили. За сопротивление органам правопорядка. Нечего сопли разводить.


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В США їх би посадили років на 25,а жінці виплатили б компенсацію.А за дитину яку вони лишили на спеці у авто,то може і стілець приміряли.
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То що в голосіївському райноі був анклав руського миру раніше - так то факт. зараз, здається, покращення вийшло.
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В 2017 году Ярославского и его подельников за вымогательство в особо крупных размерах группой лиц задержало СБУ. Источник: https://censor.net.ua/v3133136
Если этот мент до сих пор не сидит - виновен, я считаю, парашенка, с его судебной "реформой".
Ни за него в 2014 и 2019, ни за зеленского в 2019 не голосовал, - так что, боты, не напрягайтесь.
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Ни за него в 2014 и 2019, ни за зеленского в 2019 не голосовал
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с чего ты взял, что тебе поверят?
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Так эту падаль сбу принимало. А почему она не сидит?
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В США уже все бы сидели за нападение на полицейского.
В 90-е разговаривал с американским копом,
он рассказал, что за слова не привлекают, но если заденет рукой одежду,
то сразу посадят за нападение на полицейского.
Жаль что наша ВР состоит из политических импотентов, которые не в состоянии принять нормальные законы.
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Пам"ятаю як копи в Америці побили Афроамериканця,та сіли,а йому виплатили кілька мільонів,а казки ти гарні розповідаєш.
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Нажаль таких уй@обків, правильні копи мало ****@ть "Напад" патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель "русского мира" і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков - Цензор.НЕТ 5140
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Жуков @блан как и его полицейские. Даже если бы если ролик опубликовал вова хутин...ЧТО это меняет?
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Напад" патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель "русского мира" і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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