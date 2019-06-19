 "Напад" патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель "русского мира" і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на своїй facebook-сторінці написав начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков, передає Цензор.НЕТ.

Увечері 18 червня експоліцейський Дмитро Ярославський опублікував відео, як патрульні затримують жінку, з яскравим коментарем про свавілля патрульної поліції. Автору поста інформацію виклали так: патрульні зупинили якусь машину в пробці на Бессарабці і почали розмовляти з водієм на підвищених тонах, за ними в авто їхала сім'я - чоловік дружина і дитина - жінка вирішила зняти на відео "конфліктну ситуацію" і патрульні "переключили свою увагу на неї". "Все закінчилося затриманням жінки, її чоловіка і залишеною на 5 годин у машині дитиною. Як Ви розумієте, зараз у прокуратурі Києва цю ситуацію фіксують, знімають побої і внесуть в ЄРДР", - повідомляє Ярославський.

Однак, вказує начальник Департаменту патрульної поліції, відео з камер поліцейських показує ситуацію з іншого ракурсу. Зокрема, згадана жінка застосовувала фізичну силу до патрульної.

"Навіть з боку чути як перехожі йому ж (водієві) роблять зауваження! Потім, з'являється жінка з телефоном, яка не хоче піти з проїжджої частини на вимогу патрульного. Мало того - вона обзиває його "су#ою" і "диб#лом" і ... Підсумок: накидається дряпаючи своїм шикарним манікюром обличчя дівчини-патрульної поліцейської, відштовхуючи її. Відповідно й аналогічно, включається чоловік у червоній футболці. Відбувається цілком адекватне затримання за заподіяння тілесних ушкоджень і напад на поліцейських під час виконання службових обов'язків", - уточнює Жуков.

Ярославський не розбирається в ситуації. Жуков журиться, що "суспільство прислухається до таких мразей, як цей злочинець у погонах": "З таким успіхом, якщо будуть писати в соціальних мережах грабіжники, розбійники, насильники і вбивці, про нібито правду і беззаконня, то люди будуть думати, що це і є істина! Вбивця діло говорить! Здирнику, я на всі 100 на твоєму боці! Ну і так далі".

"Хотів би, щоб ці ж компетентні органи (СБУ та ГПУ) звернули увагу на вимагача-майора міліції Дениса Ярославського. Чому він розгулює на свободі за такий тяжкий злочин, проповідує русский мир, сміється і дискредитує роботу правоохоронних органів!? Чому злочинець і бандит може бути кандидатом у депутати!? Він відверто пише погрози в сторону хлопців, - що їх можна роззброїти і пристебнути один до одного їхніми ж наручниками. Про якого законодавця може йти мова? Не здивуюся, якщо днями він з'явиться на якомусь телеканалі з черговою сльозою скривдженого експерта-вимагача", - резюмував начальник Департаменту патрульної поліції.

Денис Ярославський - майор міліції, екс-керівник Голосіївського управління поліції Києва і Обухівського відділення Нацполіції.

Жуков підкреслює, що Ярославський послідовно транслює на своїй сторінці прихильність до "русского мира".











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У 2017 році Ярославського і його поплічників за вимагання в особливо великих розмірах групою осіб затримала СБУ. "Після цього, він - Денис, у 2019 р виявився правильним активістом, радником, експертом з усіх питань і критиканом роботи правоохоронних органів", - зазначає Жуков.





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Оперативні фото затримання Дениса Ярославського/fb Євгеній Жуков