 "Напад" патрульних на людей на Бессарабці опублікував ексміліціонер, любитель "русского мира" і кандидат-мажоритарник Ярославський, замішаний у викраденні людини, - Жуков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на своїй facebook-сторінці написав начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков, передає Цензор.НЕТ.
Увечері 18 червня експоліцейський Дмитро Ярославський опублікував відео, як патрульні затримують жінку, з яскравим коментарем про свавілля патрульної поліції. Автору поста інформацію виклали так: патрульні зупинили якусь машину в пробці на Бессарабці і почали розмовляти з водієм на підвищених тонах, за ними в авто їхала сім'я - чоловік дружина і дитина - жінка вирішила зняти на відео "конфліктну ситуацію" і патрульні "переключили свою увагу на неї". "Все закінчилося затриманням жінки, її чоловіка і залишеною на 5 годин у машині дитиною. Як Ви розумієте, зараз у прокуратурі Києва цю ситуацію фіксують, знімають побої і внесуть в ЄРДР", - повідомляє Ярославський.
Однак, вказує начальник Департаменту патрульної поліції, відео з камер поліцейських показує ситуацію з іншого ракурсу. Зокрема, згадана жінка застосовувала фізичну силу до патрульної.
"Навіть з боку чути як перехожі йому ж (водієві) роблять зауваження! Потім, з'являється жінка з телефоном, яка не хоче піти з проїжджої частини на вимогу патрульного. Мало того - вона обзиває його "су#ою" і "диб#лом" і ... Підсумок: накидається дряпаючи своїм шикарним манікюром обличчя дівчини-патрульної поліцейської, відштовхуючи її. Відповідно й аналогічно, включається чоловік у червоній футболці. Відбувається цілком адекватне затримання за заподіяння тілесних ушкоджень і напад на поліцейських під час виконання службових обов'язків", - уточнює Жуков.
Ярославський не розбирається в ситуації. Жуков журиться, що "суспільство прислухається до таких мразей, як цей злочинець у погонах": "З таким успіхом, якщо будуть писати в соціальних мережах грабіжники, розбійники, насильники і вбивці, про нібито правду і беззаконня, то люди будуть думати, що це і є істина! Вбивця діло говорить! Здирнику, я на всі 100 на твоєму боці! Ну і так далі".
"Хотів би, щоб ці ж компетентні органи (СБУ та ГПУ) звернули увагу на вимагача-майора міліції Дениса Ярославського. Чому він розгулює на свободі за такий тяжкий злочин, проповідує русский мир, сміється і дискредитує роботу правоохоронних органів!? Чому злочинець і бандит може бути кандидатом у депутати!? Він відверто пише погрози в сторону хлопців, - що їх можна роззброїти і пристебнути один до одного їхніми ж наручниками. Про якого законодавця може йти мова? Не здивуюся, якщо днями він з'явиться на якомусь телеканалі з черговою сльозою скривдженого експерта-вимагача", - резюмував начальник Департаменту патрульної поліції.
Денис Ярославський - майор міліції, екс-керівник Голосіївського управління поліції Києва і Обухівського відділення Нацполіції.
Жуков підкреслює, що Ярославський послідовно транслює на своїй сторінці прихильність до "русского мира".
У 2017 році Ярославського і його поплічників за вимагання в особливо великих розмірах групою осіб затримала СБУ. "Після цього, він - Денис, у 2019 р виявився правильним активістом, радником, експертом з усіх питань і критиканом роботи правоохоронних органів", - зазначає Жуков.
Оперативні фото затримання Дениса Ярославського/fb Євгеній Жуков
чому це пташеня авакова не сидить ?
Почему он разгуливает на свободе за такое тяжкое преступление, проповедует русский мир, смеется и дискредитирует работу правоохранительных органов!? Почему преступник и бандит может быть кандидатом в депутаты!?
он у нас спрашивает?
за нами разговор - за ними дело... (перефразируя классика)
Если этот мент до сих пор не сидит - виновен, я считаю, парашенка, с его судебной "реформой".
Ни за него в 2014 и 2019, ни за зеленского в 2019 не голосовал, - так что, боты, не напрягайтесь.
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с чего ты взял, что тебе поверят?
В 90-е разговаривал с американским копом,
он рассказал, что за слова не привлекают, но если заденет рукой одежду,
то сразу посадят за нападение на полицейского.
Жаль что наша ВР состоит из политических импотентов, которые не в состоянии принять нормальные законы.