 У Тимчука не було депресії. Це не може бути самогубство, - Тетерук. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Тетерук заявив у кулуарах Верховної Ради, передає Еспресо.TV

"Востаннє, коли я бачився з Дмитром, ми говорили про його професійну діяльність в Інформаційному Спротиві, у нього не було депресії. Підкреслюю: це не може бути самогубство. Це людина, яка планомірно працювала над своєю роботою: активно доводила агресію РФ проти України. Тимчук - професійний військовий і зі зброєю провів більше половини життя. Є певні речі, які напрацьовуються на автоматизмі. Я просто не вірю з багатьох причин, що офіцер з багаторічним досвідом загинув унаслідок недбалого ставлення до власної зброї. 99%, що це неправда", - сказалТетерук.

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Нардеп нагадав, що Тимчук професійно висвітлював участь російських військових у війні проти України, і допустив причетність спецслужб РФ до його загибелі.

"Він був ключовим гравцем у захисті інформаційного простору і доводив, що РФ використовує свої спецслужби як регулярні війська в агресії проти України. У нас є ворог - РФ. Росія неодноразово планувала і проводила теракти проти ключових гравців опору України проти РФ. Так само загинули наші військові та журналісти. Це дає підстави вважати, що ми будемо мати версію замаскованого під самогубство вбивства. Хотів би, щоб слідчі ретельно вивчили цю справу і в найкоротші терміни дали відповідь, що насправді відбулося. У разі, якщо ми отримаємо вбивство Дмитра Тимчука, всі причетні до цього понесуть жорстке покарання", - додав Тетерук.

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.