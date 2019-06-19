 У Тимчука не було депресії. Це не може бути самогубство, - Тетерук. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Тетерук заявив у кулуарах Верховної Ради, передає Еспресо.TV
"Востаннє, коли я бачився з Дмитром, ми говорили про його професійну діяльність в Інформаційному Спротиві, у нього не було депресії. Підкреслюю: це не може бути самогубство. Це людина, яка планомірно працювала над своєю роботою: активно доводила агресію РФ проти України. Тимчук - професійний військовий і зі зброєю провів більше половини життя. Є певні речі, які напрацьовуються на автоматизмі. Я просто не вірю з багатьох причин, що офіцер з багаторічним досвідом загинув унаслідок недбалого ставлення до власної зброї. 99%, що це неправда", - сказалТетерук.
Нардеп нагадав, що Тимчук професійно висвітлював участь російських військових у війні проти України, і допустив причетність спецслужб РФ до його загибелі.
"Він був ключовим гравцем у захисті інформаційного простору і доводив, що РФ використовує свої спецслужби як регулярні війська в агресії проти України. У нас є ворог - РФ. Росія неодноразово планувала і проводила теракти проти ключових гравців опору України проти РФ. Так само загинули наші військові та журналісти. Це дає підстави вважати, що ми будемо мати версію замаскованого під самогубство вбивства. Хотів би, щоб слідчі ретельно вивчили цю справу і в найкоротші терміни дали відповідь, що насправді відбулося. У разі, якщо ми отримаємо вбивство Дмитра Тимчука, всі причетні до цього понесуть жорстке покарання", - додав Тетерук.
Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.
Говорит смотрю плывет по реке. Я его из максима и нагрузил.
ПЕчистка.
За Иловайск ой как не хочется отвечать , а придётся.
Светлая память Дмитрию.
Версию на уши не натянешь. Мне никогда не приходило в голову начинать чистку оружия с того, чтобы заглянуть в ствол. Да и правило "оружие разряжено, поставлено на предохранитель" сидит во мне с тех (!!!) еще лет...
Счастье, говорит, что я его как раз чистил перед этим и он не был заряжен - оказалось, пистолет НЕ БЫЛ на предохранителе, а то бы прострелил колено.
que prodis.
Скорблю вместе с Вами..... кхе,кхе ....... но убийц вы не найдете.
Последняя фраза очень точна.
Любий чоловік знає що таке кухонний ніж та як ним користуватись, але я не знаю жодного, хто би за усе життя, випадково не порізався.
Люди вчаться розслідувати злочини багато років, на огляді МП по такому резонансному злочині/події, мають бути кращі фахівці, тому не слід займатись фігнею і гратись в Інтернеті в Шерлока..