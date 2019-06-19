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Все про:смерть (3368) Тимчук (568) Тетерук (86)

 У Тимчука не було депресії. Це не може бути самогубство, - Тетерук. ВIДЕО

Народний депутат Андрій Тетерук не вірить у те, що Дмитро Тимчук наклав на себе руки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Тетерук заявив у кулуарах Верховної Ради, передає Еспресо.TV

"Востаннє, коли я бачився з Дмитром, ми говорили про його професійну діяльність в Інформаційному Спротиві, у нього не було депресії. Підкреслюю: це не може бути самогубство. Це людина, яка планомірно працювала над своєю роботою: активно доводила агресію РФ проти України. Тимчук - професійний військовий і зі зброєю провів більше половини життя. Є певні речі, які напрацьовуються на автоматизмі. Я просто не вірю з багатьох причин, що офіцер з багаторічним досвідом загинув унаслідок недбалого ставлення до власної зброї. 99%, що це неправда", - сказалТетерук.

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Нардеп нагадав, що Тимчук професійно висвітлював участь російських військових у війні проти України, і допустив причетність спецслужб РФ до його загибелі.

"Він був ключовим гравцем у захисті інформаційного простору і доводив, що РФ використовує свої спецслужби як регулярні війська в агресії проти України. У нас є ворог - РФ. Росія неодноразово планувала і проводила теракти проти ключових гравців опору України проти РФ. Так само загинули наші військові та журналісти. Це дає підстави вважати, що ми будемо мати версію замаскованого під самогубство вбивства. Хотів би, щоб слідчі ретельно вивчили цю справу і в найкоротші терміни дали відповідь, що насправді відбулося. У разі, якщо ми отримаємо вбивство Дмитра Тимчука, всі причетні до цього понесуть жорстке покарання", - додав Тетерук.

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133091
 
   
 Топ коментарі
 
Реванш рашистских сил начинается...
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Тимчук - это один из настоящих патриотов Украины, человек, благодаоя которому все мы с 2014 года узнавали все новые и новые подробности подлого, коварного и вероломного нападения россии на наше государство.
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значит тогда его убили...
У Тымчука были материалы о периоде войны времён Иловайска, Дебальцева...
Многим он мешал, из за своей проинформированности о косяках высшего военного политического руководства во время Иловайска, итд.
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Здесь припомнился анекдот о последнем свидетеле гибели Чапаева.
Говорит смотрю плывет по реке. Я его из максима и нагрузил.
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ЗЕчистка?
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Нет.
ПЕчистка.
За Иловайск ой как не хочется отвечать , а придётся.
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Карликовый дебил Вова убивает патриотов!
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Наш Риго-анальный "друг", зачем Пете убивать кого то, если главного виновника в Иловайське, новая власть поставила начальником ГШ?
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.."парад" в 2014,в то время когда добробаты расстреливали по коридору " Муженко- Порошенко"..это ты -"друг" **********....Не пори херню...Литвин-один из "георев" Илловайска назначен "поцом-пецей" -послом в Армению...
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Ужасно, когда уходят из жизни настоящие украинцы, воины и защитники.
Светлая память Дмитрию.
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добавь еще решение гепиного херсовета о возвращении названию проспекта имени жукова и покопайся в конспирологии. Конечно же совпадение. Но убийство Тымчука совпало по времени с другими событиями...
Версию на уши не натянешь. Мне никогда не приходило в голову начинать чистку оружия с того, чтобы заглянуть в ствол. Да и правило "оружие разряжено, поставлено на предохранитель" сидит во мне с тех (!!!) еще лет...
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все бывает. приятель разговаривал со мной по телефону, и вдруг как-то осекся.. спрашиваю - что случилось. Говорит - щас первый раз за всю жизнь в холодный пот бросило - в руках держал пистолет, отвлекся на разговор и нажал на курок. Раздался четкий щелчок...

Счастье, говорит, что я его как раз чистил перед этим и он не был заряжен - оказалось, пистолет НЕ БЫЛ на предохранителе, а то бы прострелил колено.
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Напоминает "самоубийство " Кравченко и Кирпы Не удивлюсь если впоследствии выяснится ,что выстрелов было два ,а то и три.....Почерк "мусорщиков " баптиста .Тем более Тымчук владел информацией о сдаче Крыма баптистом и не безвозмездно.Полученные кремлёвские деньги отмывались через обменники валюты связанные с семейством баптиста.
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...І ще. Не гродіть дурниць: Якби його замовили с/с Росії, то вже точно вбивали б не дома. Це самий неезпечний для виконавців варіант.
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Да, .......сожалею....... это действительно было убийство.....его же собственными руками.
Скорблю вместе с Вами..... кхе,кхе ....... но убийц вы не найдете.
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Оооо я знаю как вам показать убийцу...... он нажал на курок пистолета когда стреляли в шею журналисту в Кривом Роге. только не думайте на полицейского ...он всего лишь ведомый.....убийца прыгал сзади.
Последняя фраза очень точна.
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Он слишком много знал поэтому и убрали,подкупные следователи сейчас подтвердят что случайно застрелился два раза второй выстрел контрольный,как всегда.
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Любой, прошедший елементарный курс военного дела в курсе, что перед разборкой оружия вынимается обойма и делается выстрел в землю, и уж тем более в курсе что оружие не направляется на людей и тем более на себя самого. Кадровый офицер должен был наработать эти навыки к автоматизму. Самоубийство? А зачем? Я что то не слышал, чтобы Тимчук был где - то крепко завязан. Остаётся убийство, может в качестве мести за его действия в начале войны, когда Тимчуку верили больше, нежели всем журналистам вместе взятым. Может и что - то знал, что мог озвучить что кому то не хотелось. Во всяком случае, не думаю, что самоубийство или неосторожность. Светлая память. Довольно смелый был человек
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Любой, прошедший елементарный курс военного дела в курсе... але не дивлячись на це, постійно трапляються випадки випадкової стрільби, порання і навіть смерті, в арміях, органах поліції і т.п. усіх країн світу.

Любий чоловік знає що таке кухонний ніж та як ним користуватись, але я не знаю жодного, хто би за усе життя, випадково не порізався.
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Увидим. Ещё узнаем, куда попала пуля. По неосторожности можно было пустить пулю только в район подбородка. Не стал бы человек в здравом уме направлять пистолет пенпендикулярно к лицу.
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по необережності можно пустити кулю куди завгодно, вам краще не знати що люди можуть "учудити" в "здравом уме"...
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Необережне поводження зі зброєю під час чищення пістолету? Серйозно? Легше когось іншого поранити чи вбити, ніж себе! Це ж потрібно під час чищення у ствол дивитися! Або притиснути зброю стволом до себе.
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Ні, насправді це трапляється і досить часто. Я, під час служби в армії, бачив декілька разів коли досвічені і підготовлені військові, і навіть офіцери припускались помилок які закінчувались трагедією і набагато більше випадкової стрільби, коли "пронесло". Втома, миттєва втрата концентрації та безліч причин.
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У житті буває усе. Така версія як умисне вбивство теж має бути перевірена і шляхом проведення слідчих дій, експертиз або відкинута, або злочин мають розкрити. Інше питання, що для самогубства людині, насправді багато не потрібно. Це можуть бути і особисті причини і сімейно-побутові проблеми/конфлікти, що завгодно. Так, самостріл через необережність, у цьому випадку був би дивним, але це не значить нереальність цієї версії.
Люди вчаться розслідувати злочини багато років, на огляді МП по такому резонансному злочині/події, мають бути кращі фахівці, тому не слід займатись фігнею і гратись в Інтернеті в Шерлока..
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Помнится мне самоубийство Кравченко...
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Ні там обставини вказували на умисне вбивство. Інше питання що це було невигідно "високим чинам"
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судя по всему, выстрелил себе в паховую артерию.
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Там серйозна артерія, міг спокійно знекровитись, до того ж втратити свідомість у наслідок больового шоку.
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Рыжий альбиносный червь тетерук опровергает то, на чем никто пока не настаивает, озвучены лишь основные версии, по которым предстоит работать. Он видите ли верит или убежден. Да говень ты кацапоидная со своими версиями - ты не следак, не прокурор и не судья, ты - тот гопник, который в ВР тыкал в морду старой депутатше Кужельчихе стеклянной бутылкой в морду и ты зовешь себя офицерои?
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скажите, а это "большое друг" из кгб расейской федерации здесь причем??
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.."парад" в 2014,в то время когда добробаты расстреливали по коридору " Муженко- Порошенко"..это ты -"друг" **********....Не пори херню...Литвин-один из "георев" Илловайска назначен "поцом-пецей" -послом в Армению...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУ Тимчука не було депресії. Це не може бути самогубство, - Тетерук. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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