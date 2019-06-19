 Гройсман доручив підготувати документ про зниження тарифів на тепло і гарячу воду на 15-20%. ВIДЕО

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Я даю зараз доручення Міністерству регіонального розвитку, Мін'юсту щодо того, щоб винести на наступне засідання уряду рішення щодо встановлення економічно обґрунтованого обмеження цін на тепло і гарячу воду в країні, яке набуде чинності з наступного опалювального сезону", - сказав Гройсман, підкресливши, що ціни мають бути на 15-20% нижче поточних.

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Прем'єр-міністр також зазначив, що у всіх є 6 місяців для того, щоб ще раз провести інвентаризацію своєї системи виробництва тепла і транспортування гарячої води і зробити висновки.