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 Перша серійна станція радіоелектронної боротьби українського виробництва успішно пройшла випробування на полігоні біля Харкова. ВIДЕО

Перший серійний зразок станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) Р-330КВ1М успішно пройшов випробування на одному з полігонів у Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укроборонпром", станція РЕБ була побудована на ДП "ЦКБ "Протон".

За результатами випробувань серійна машина підтвердила всі задані параметри, виконавши завдання з придушення радіозв'язку "умовного противника".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Українські зв'язківці беруть участь у навчаннях НАТО "CWIX-2019" з кібербезпеки, - Міноборони. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133035
 
   
 Топ коментарі
 
Успехи нашей армии сегодня это заслуга Петра Алексеевича вчера!!!
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Дибилушко, ВСУ практически полностью перешли на цифровую связь от Aselsan и Harris. Но тебе лишь бы вонять. Хотя, что от хорька взять.
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Вывезли документацию....и один комплекс..
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Успехи нашей армии сегодня это заслуга Петра Алексеевича вчера!!!
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Согласен . Петя не святой . Зеля - опять собираем чемоданы .
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А остальные комплексы бросили в Донецке

вместе с заводом " топаз"
и документацией .
2014 год июнь месяц .
Герои.
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а тебе лоху не ведома, что Топаз занимался РТР и ПВО ?
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Не бреши. Захопили кацапи один готовий комплекс, уся документація була евакуйована.
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опять херь какая то
интересно какую связь они давить собрались
обе стороны практически в одном диапазоне частот работают
шо там два уазика уже отремонтировали? никто не в курсе?
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Дибилушко, ВСУ практически полностью перешли на цифровую связь от Aselsan и Harris. Но тебе лишь бы вонять. Хотя, что от хорька взять.
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куясе на эксперда нарвался
а кацапы по твоему до сих пор азбуку морзе юзают?
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А кацапы, дибилушко, пользуют девайсы местного производства, такие как Р-187П1 "Азарт", Р-168-5УН-1. Наверное, по вашему, кацапстан является лидером в технологиях и производстве радиоэлектроники.
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сопли подотри сашко
давай без пузырей из носу)
по нашему мы там не являемся лидером, пока лидируем только по подтиранию жоп в европе местным пенсам, уровню коррупции и нищеты) не бывает такого чтобы нищее государство выпускало качественное и современное вооружение)
я к тому шо некуй тратить бабло на бесполезняк, а лучше пригласить как я писал ранее батальон РЭБ США в качестве дружеского визита куда нибудь в краматорск и польза и счастье будет, и краматорск точно наш)
псы. и держи себя в руках чмошник, если шо полковник чингачгук все записывает)))
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Если стильно хочешь я могу тебе подтереть сопли, вонючка. Что, зацепил твою любимую кацапию? То-то из тебя дерьмо посыпалось, и про нищее государство и про подтирание жоп. Во тебя проняло, набутылочник.
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да то с тебя павидло поперло пасипака
а еще под интилегента косил свинобот)
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Молчал бы уже, подтирало. А то сутенер Зерро пайки лишит.
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за кого голосовать планируете любезнейший?
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Чуча, по-твоему, наверное, лучше всего сдаться. Так меньше напряга.
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вот чего было бы лучше

как вариант, комплексы которые засекает снайперов
интересно сколько таких можно было купить в данном конкретном случае, а не свинарчукам в слепой траст сливать?
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а вот где это ты научился вопросы задавать? вот в чем вопрос - кто то может знает(но молчит и сказать не кому) - та вот он я пожалуйста - и обезательно свои заинтересованность и не компетентность показать ? ))) как не красиво и шо - ведуться?))))
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а шо и спросить нельзя?
на цензоре куда не плюнь одни спецы
особенно в оборонной отрасли
асеслан и харис мля))
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вопрос пока без лампы или фонаря в .... - а по какому поводу вас - "млекопитающих из семейства куньих" - интересует работа новіх и секретніх разрабок РЭБ ?)))
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это ты про ту херь которую на цензоре постят?))
в плане секретности?)))
имхо свинарчуки хотели показать куда девают народные деньги, а получилось как всегда)
читай выше пост юзера про завод "Топаз" и будет табе счастье Перша серійна станція радіоелектронної боротьби українського виробництва успішно пройшла випробування на полігоні біля Харкова - Цензор.НЕТ 930
псы. я конечно понимаю шо подобные новости направлены на поднятие нашего боевого духа)
псы. как тебе новость кстати как на прошлой неделе наши придумали как обнаружить подводные лодки врага в азовском море?))
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не относись к цензору так как относишься - а то я смотрю вы себя воинами тут чувствуете)) шо само по себе смешно - ну да ладно - а шо, кто реально подводные лодки и Азовское море связал ? - а шо прикольно - скорее это сторонники зЕ - а то у нас в селах говорят шо зеля это родственник голобородько ,прикинь - ну то же прикольно
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та ладно)
как по мне зачетный ресурс для того чтобы время убить и пар лишний выпустить)
слышал некоторые особо смышленные юзеры типа нашего геноссе Гыга тут даже бабло зарабатывают))
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та я тоже по чесноку
когда я просил его меня тоже пристроить он отказал
наверное потому шо просто небыло возможности))
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а и да - если хочешь и дальше общаться - убери из лексикона со мной - псы - будь ласка - ок?
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у тебя аллергия на собак?)
а как же пецин ПЕС? Перша серійна станція радіоелектронної боротьби українського виробництва успішно пройшла випробування на полігоні біля Харкова - Цензор.НЕТ 6170
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у меня собака дома .любимая собака - так шо я тебе написал - ты прочитал - выбор за тобой
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ок
только при общении с тобой друже
пс ps. какая собака? точнее какой породы? или это тоже тайна покрытая мраком как и твоё образование?)
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ты только не строй из себя великого фуцера судя по высеру ты начисто отсутствуешь в теме. Конструктора вседиапазонных глушилок вынуждены считаться с тем, что существует армейская КВ связь отсюда такие гигантские фидеры. Излучатели ВЧ и СВЧ в ролике показаны мельком, ибо попадают в статус -секретно.
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я к тому шо это всё прошлый век лошара
андестенд?)
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ты даже не прошлый век, а средневековье Ты задрот прогуливал в школе уроки физики. Поэтому твоя жена зовёт соседа, чтоб вкрутил лампочку и не только, судя по твоему поганялу хорька.
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у меня 5 баллов было по физике в школе
и на вступительных в радиотехнический вуз тоже 5
и причем здесь хорек к лампочке?
давай ты уже со своими ролевыми играми как то сам
мне неинтересно кто тебе и куда шото вкручивает
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Ось так врублять такі станції каци в один момент і заглушуть моб. зв"язок, і залишимось без зв"язку, а дротовий зв"язок Телекому вже фсьо.
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Современные радиостанции, напр. Харрис, с ППРЧ не давятся РЭБ.
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Такої радіостанції у мене нема, у мене мобіла.
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Панове- відсуньтесь від моніторів, соя зараз мироточити почне!)))
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У зебилов опять горе? ВСУ не хочет переставать стрелять и сдаваться? И приЗедент не помогает? Горе-горемычное.
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В Зеленського є час зробити більше за Порошенка . Армія вже є . Тепер потрібно її накачати м'язами .
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Молодець Петро Олексійович! Він був реалістом впровадження нового, що ми можемо зробити, а також відремонтувати і модернізувати старе. І все воно нам потрібно, бо фактично нічого не було. Такі у нас були державники і "патріоти".
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Ну ще можна на роялі прутнем "Мурку" забацать ...
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Біля Криму ставте їх та глушіть кацап тв та радіво) та на Донбасі, бо рогате зомбо тв людям міски виїдає....
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Антени на КВ діапазон десь на 1 - 30 Мгц , яким років через 10 ніхто крім нелегалів користуватись не буде .
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПерша серійна станція радіоелектронної боротьби українського виробництва успішно пройшла випробування на полігоні біля Харкова. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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