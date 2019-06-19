 Перша серійна станція радіоелектронної боротьби українського виробництва успішно пройшла випробування на полігоні біля Харкова. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укроборонпром", станція РЕБ була побудована на ДП "ЦКБ "Протон".
За результатами випробувань серійна машина підтвердила всі задані параметри, виконавши завдання з придушення радіозв'язку "умовного противника".
вместе с заводом " топаз"
и документацией .
2014 год июнь месяц .
Герои.
интересно какую связь они давить собрались
обе стороны практически в одном диапазоне частот работают
шо там два уазика уже отремонтировали? никто не в курсе?
а кацапы по твоему до сих пор азбуку морзе юзают?
давай без пузырей из носу)
по нашему мы там не являемся лидером, пока лидируем только по подтиранию жоп в европе местным пенсам, уровню коррупции и нищеты) не бывает такого чтобы нищее государство выпускало качественное и современное вооружение)
я к тому шо некуй тратить бабло на бесполезняк, а лучше пригласить как я писал ранее батальон РЭБ США в качестве дружеского визита куда нибудь в краматорск и польза и счастье будет, и краматорск точно наш)
псы. и держи себя в руках чмошник, если шо полковник чингачгук все записывает)))
а еще под интилегента косил свинобот)
как вариант, комплексы которые засекает снайперов
интересно сколько таких можно было купить в данном конкретном случае, а не свинарчукам в слепой траст сливать?
на цензоре куда не плюнь одни спецы
особенно в оборонной отрасли
асеслан и харис мля))
в плане секретности?)))
имхо свинарчуки хотели показать куда девают народные деньги, а получилось как всегда)
читай выше пост юзера про завод "Топаз" и будет табе счастье
псы. я конечно понимаю шо подобные новости направлены на поднятие нашего боевого духа)
псы. как тебе новость кстати как на прошлой неделе наши придумали как обнаружить подводные лодки врага в азовском море?))
как по мне зачетный ресурс для того чтобы время убить и пар лишний выпустить)
слышал некоторые особо смышленные юзеры типа нашего геноссе Гыга тут даже бабло зарабатывают))
когда я просил его меня тоже пристроить он отказал
наверное потому шо просто небыло возможности))
а как же пецин ПЕС?
только при общении с тобой друже
псps. какая собака? точнее какой породы? или это тоже тайна покрытая мраком как и твоё образование?)
андестенд?)
и на вступительных в радиотехнический вуз тоже 5
и причем здесь хорек к лампочке?
давай ты уже со своими ролевыми играми как то сам
мне неинтересно кто тебе и куда шото вкручивает