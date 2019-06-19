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Все про:Коломойський (420) Луценко (2429) нерухомість (179) зв'язок (83) Антикорупційна прокуратура (914) Богдан Андрій (62)

 "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана. ВIДЕО

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан має широкі зв'язки в різних державних структурах і з різними високопоставленими чиновниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску проекту "Наші гроші".

"Глава адміністрації Зеленського набагато більше інтегрований у політику, ніж сам президент. Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах. Це лише невелика частина давніх зв'язків Андрія Богдана - зв'язків зі старою системою, проти якої і голосували прихильники нинішнього президента...", - зазначають автори сюжету.

У розслідуванні йдеться про те, що Богдан і сам є частиною старої системи. У 2010 році нинішній глава АП потрапив в уряд Азарова на посаду заступника міністра Кабінету Міністрів. У цей період Богдан починає активно купувати нерухомість.

"У листопаді 2011 року він став власником маєтку в Конча-Заспі - у ЖК "Краєвид", площею понад 500 квадратних метрів з виходом до каналу і пришвартованим білим катером. У липні 2013-го дружина Богдана Ольга стала власницею відразу двох великих квартир на Печерську... Через три місяці, у жовтні, Богдан оформив на себе кілька нежитлових, найімовірніше офісних, приміщень на Дніпровській набережній", - йдеться в розслідуванні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3133020
 
   
 Топ коментарі
 
О, зебилы думали что клован туда проффесионалов набрал. А оно вона как: кум-брат-сват-товарищь-друг))))
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Более того, откатились обратно в совок и рыговство
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"Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 6522 Ну конечно качелей нет. Ведь кловану досталась "подушка" в 20 млрд $. Ну они сами про это говорили. Типа немного можем пожить даже без кредитов.

поддержка международная усилилась

"поддержка международная усилилась" ееее. А факты можно? Ну там санкции новые ввели(не продлили) хотя бы. Может за новою помощь армии клован договорился. Нуу, в общем нужны факты.А то пока что говорят о возвращении РФ в ПАСЕ.
"цены на газ падают" - и в каком месте клован руку приложил? Везде говорят что это правительство гройсмана ставит уловия нафтогазу.
"по крайней мере Укроборонпром не грабят" ну, да. Пока фактов не было связаных с зелебеней. Ну если не считать продажу топлива по завышеной цене беней когдато "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 6391
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Шило на мило, а горохові аж верещать від радості. ДЛБ БЛ.
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ліца новиє в палітікє кружаца,
за Зєлєнскага ґатови всє сражаца
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Только дураку не понятно что глава администрации президента по сути не официальная должность, включающая в себя разные специфические функции. По сути это теневой премьер-министр, секретарь для особых поручений. За все время не помню на этой должности никого, кто вызывал бы восторг своей репутацией (Медведчук, Табачник, Балога, Ложкин и т.п.). Так почему именно у Зеленского должен быть другой?
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Потому чтл вроде бы зелегский бьет себя пяткой в грудь и кричит что он сам другой...что он честный...и кумавьев и друзей не будет...
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Неужели не понятно - на этой должности кристально честный работать не сможет.
Порошенко сразу взял на эту должность мутноватого Ложкина. Да и тот вскоре не выдержал Петиных договорняков и сбежал )
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Да ты шо？кристально честный чувак взял себе в помошники чувака решалу афериста на котором клейма негде ставить？ или первый чувак не такой уж и кристально честный？
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Повторю еще раз - эта должность так задумана и с такой целью что возглавить ее может только решала. Такую администрацию нужно вообще упразднить. Надеюсь новый президент это сделает. А не сделает - народ подскажет.
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А ты что думал, что за месяц можно поломать то что ваши люби друзи наварили за 29 лет?
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Потому, что теперь у власти молодой и непорочный преЗЕдент с новым взглядом на политику и "никах знакомых и кумовства", а также никаких правил старой политики и только новые лица...
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может быть потому что Вовка презентовал себя как " какого то другого " и голосовали за него как за " какого то другого " а по факту он такой же как все . странно что те кто отдал свой голос за него не хотят понять этого очевидного факта
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с такой репутацией что даже на западе сильно удивились
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Почему должен быть другой? Ну вы удивляете!. До этого все были сволочи.
А главный посыл Зюзи был - мы не такие. За это ж и голосовали. А пришли, оказывается, такие же.
Если у Зели такой же, то зачем было что-то менять? Смысл можете объяснить?
Да еще из Зюзи през очень слабый. Трепают его по плечику, по щечке хлопают и давят, чтобы поскорее капитулировал, а то все уже устали. А оно только по бумажке может что-то прочитать., полыбиться.
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Дурня якась.Це ж не сенсація,а констатація очевидного.Нехай формат міняють "Чесна людина в команді Зєлєнского"-так буде цікавіше,те саме з кандидатами в "слугу урода"-тонни компромата під ногами валяються,це при тому,що багато чого цілєспрямовано зачищали в неті.
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фсб-шники они везде своих пропихивают
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да ладно . не может быть . это недруги наговаривают
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Адвокат имеет множественные контакты в судах, это же надо такому.))
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Проследить всю историю глав АП там одни подонки и твари возглавляли у них традиция или какойто устав есть ?
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По сравнению с новой командой - Янукович и его окружение были таки образованные и интеллегентные люди
Витя, вернись и возьми азирова!
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Вчера вечером Соловьев распинался таким образом.
Вот, когда я вам тут рассказываю, что украинцы, это унтерменши и дегенераты, студия возмущалась.
Так вы посмотрите, кого они выбрали!
Меркель, увидев этого олигофрена, вообще упала в обморок.
Вот и весь сарказм
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Пан Юрій вчора ввечорі дививсь Солов'ова? І поспішає з нами поділитись враженнями? А якщо пану Юрію захочеться поїсти лайна - він теж нам буде про це росповідати?
Унікальні ці пани юрії пішли...
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Слышь, Юлек! Там ваш второй в списке бойцов ВСУ бандитами называет. Посмотри в YouTube !
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Не получается с планшета. На YouTube - Тарута митинг в мариуполе
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Ну а що Богдан ? Вважаю що він не займається він адміністрацією, а є рєшалою по судах. Кажуть що Богдани і ще кілька фамілій (родин), медведчуки, балоги, шуфричі і тд.тп.представники Закарпатського клану, який існує з 90 років. Особливо небезпечна юридична гілка клану - входять діючі та екс.судді Верх.суду та інших судів, діючі та екс.прокурори усіх рівнів, професори, адвокати і проча ********. Найбільш гидка частина - ті хто вчились на Львівському юрфаку. В неті можна знайти багато інфи про те, що його батько - Йосип Богдан доцен цивільного процесу в тому універі, через його руки перейшли майже усі прокурори та судді. Уявіть тупого опєра КГБ, міліції, інструктора райкому котрим треба корки універу щоб отримати посади і званія - йдуть до доцентів і професорів, щось пропонують. Все повязане, кругова порука, тому прокурорська і судова система почала борзіти, хотять правити над усіма. Бабломойський міг взяти до себе Богдана не через його винятковий юридичний ум, а через його виняткову спроможність рішати любе в любому суді за любі гроші. Ні один суддя не відмовиться від 1млн дол навіть для того щоб винести рішення про стягнення з україни трільйона дол.
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К сожалению, необходима передача государственного аппарата страны под внешнее управление МВФ и ЕС. Иначе страны не будет.
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Тобто Яресько треба назад? Її кабальний договір з МВФ виявивсь недостатньо кабальним?
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Кроме МВФ, другие источники миллиардов долларов назови.
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Російський троль щось про інвестиційний клімат чув?
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такий кабальний договір, що тепер обов'язкова продаж валюти 0%
які ж вони негідники, що ж вони таке роблять!!!
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Как и любой империи: для территориального расширения.
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Да, конечно. 4-й германский рейх. Германия плюс остальные.
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Гы гы а когда в Украине было по другому По-очереди дербанят страну и помои в уши через свои телеканалы гражданам вливают
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петя тоже проходимец Причём матёрый Так довести людей что партия слуга народа Ещё когда ни главы партии не было ни состава набирала 50% И это в Украине когда люди за своих на выборах десятилетиями голосовали
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Щось я ніяк не можу второпати, а де тут у Богдана кримінал? Ну, хочаб той, як у Медведчука, що їзде у Москву і веде перемовини з агресором безпосередньо. Тобто це є відверте нехтування законно обраної української влади. Чи пан Бігус Коломойського прирівняв до Путєна? Чи може Коломойський у Бігуса навіть більший ворог, ніж Путєн? Ворог для України? Може Бігус любить Путєна? А цей бородати Коломойський руйнує його Путєну всі плани, негідник. Хм.
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а как такие как ты могут в чем то разобраться? - им сказали - топи за юлю - стоит столько - потом - топи за зелю - стоит столько - ты и делаешь))))
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ну вот - шо и требовалось доказать - у меня только один вопрос к журналистам - это ведь они запустили целую серию против Пети - и шо в итоги - на них то же часть ответственности ,за формирование общественного мнения
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И шо в итоге- журналисты подпилили сук на котором они сидели. При Пете рот у них не закрывался. Теперь всех их нафиг. Будут зелемойские журналисты и они Зелю будут только хвалить.
Все повторяется как было при Якуновиче. Когда был Ющенко, журнашлюхи грызли его круглосуточно. Пришел Янукевич и все они стулылы пыски, заткнулись и стали никому не нужными.
История ничему не учит наших журнализдов.
Я не за то, что журналисты должны вылизывать власть, но надо знать меру. Ради заработка и по своей дурости вместе с властью не надо сливать страну.
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Для членства в партії СН платять 3 ляма, це гниль і Паскудство, різна наволоч може пролізти до влади, а потім відбити бабло, це лайно,а не нові люди.
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Мародер Порошенка теж лайно і місце його в тюрмі разом з Ахмєтовим, Ґєпою, Трухлявим і Новінським.
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Какой суд доказал, что он мародер? К тому же никто не потратил столько своих денег и сил на армию как Петро.
А Новинскому с его РПЦ противопоставлена усилиями Петра ПЦУ.
А при Зеле что творится - вся антиукраинская наволочь подняла голову. Вот вам результат. Вы рады?
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подобаються гниди, які при зєбєні повернулись?
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Наважусь задать питання - чи вся ця словесна полова має на меті визначити - погано все це чи добре? Що, не вдалося поставить під сумнів професіоналізм самого Богдана, то тепер дістанемо його зв'язками та оточенням? Наче в когось з такого рівня фахівців нема зв'язків і знайомих чи родичів в цих сферах. Урка янукович, тюхтій ющенко і злодій порох значить питань не викликають?
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фахивець по заносу бабла "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 8807 в его профессионализме дать на лапу никто и не сомневается "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 8861
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І зауважте! Яка у цього мутного бігуса потужна підтримка кацапсько-мародерських тролів!
В країні протухшего Порошенка мухи літають все чудєсатіше і чудєсатіше...
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ваня, ты наглядное доказательство никудышего качества отечественных резиновых изделий № 2
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Мух, не сідай на мене, бо візьму ляпалку "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 5414 "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 4641
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возьми себя за юх, тот что на лбу вырос, жертва аборта, мля "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 5772
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Так чем Богдан отличается от бывших?
Они уже не при власти. Вас спрашивают о Богдане, который на всех вами названых работал. И ему не муляло быть в уряде Азирова, представлять на выборах интересы Юшенка, быть в списках Порошенка, работать на Бабломойского, на Юлю.

Богдан балотувався до Верховної ради від НУНС і представляв у суді її лідера Віктора Ющенка.
Починаючи з 2007-го, три роки працював заступником міністра юстиції в другому уряді Юлії Тимошенко.
З 2010 до 2013 року працював в уряді Азарова
В часи губернаторства Ігоря Коломойського він працював його позаштатним радником.
Захищав у суді суді Корбана
Ще до початку гострого конфлікту Коломойського з Порошенком, Андрій Богдан потрапив у список БПП.

Адвокат задекларував 2,7 млн грн, включаючи зарплату, дивіденди і прибуток від відчуження майна. На той момент в його власності було кілька земельних ділянок, будинок, дві квартири. Ще кілька ділянок і дві квартири оформлені на родичів. В автопарку два Mercedes-Benz, на банківському рахунку - 6 млн грн. Останні роки Андрій Богдан доходи не декларував, але, судячи з фотографій з його відпочинку, фінансовий стан адвоката не похитнувся.
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Зелекторат пишет, что Зеленский сделал за месяц больше, чем Порошенко за 5 лет. Уважаемые, вы хоть пишите, где именно он сделал, чтобы не вступить...(с)
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Діджитально , шаурмячно , в шортах , з планшетом в фонтан !!!! 72 % мила в ексазі !!!!
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порохососы лютуют. Кормушка уплывает!
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Ві не оговорились о кормушке? Стало быть новая власть тоже к кормушке припала?
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Конечно не оговорился! Да и новые(старые) пришли к кормушке. Только вот кто как этой кормушкой распорядится. Мародер все в себя пихал, никак нажраться не мог. Посмотрим на зеленых. Не знаю как будет завтра, но так как было вчера, так нельзя!
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а ти вже при кормушці, зєбєня? "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 2219
що там у тебе насипано - говно ЗЕлене? "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 8283
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Кому это может быть интересно, это же не про дальнее окружение пороха.
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Назовите мне одного эффективного и умного, но честного и бедного (небогатого) политика в любой европейской стране. Как говорит одна мудрая пословица: "Если такой умный, то почему ты такой бедный?".
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Не вижу ничего плохого в этих связях.Вопрос в том,с какой целью будут использованы эти связи.Если на подъём Украины,тогда добре,а если для личной корысти и обогащения,то погано.Думай..те Богдан зачем вы шли во власть.Продолжать схематоз старых элит или действительно работать на народ Украины як слуги.Общество с оценкой не задержится.Ведь всё видно як на долонi "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 8258
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ты такой тупой, или такой наивный? Или ты просто троль на зарплате?
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Як воно самому в будке без связей?Зовсiм мабуть ни с кем не спiлкуэся? "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 845
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18-19 июня на Донбассе погиб один украинский воин

Я не понял, война была потому что Парашенка на ней зарабатывал. Ну мне так Дубинский и Зелебоба объяснили. Кто сейчас не ней зарабатывает?
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Зато у него глаза честные... где-то угадываются... правда, с большим трудом.
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про глаза не нужно! это не глаза, а хитрые свинячие глазки.
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Все одне це "ліцо" новіше, ніж Кучма, переговорник хрінів.
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Богдан отказывается скромный парень. Он точно полез во власть не за выгодой.
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У медіа з'явилося ряд розслідувань про поїздки та візити Андрія Богдана до НАБУ де він від імені команди Зеленського розмовляв з Артемом Ситником
Журналісти згаданих "Схем" стверджували, що з 2014 року юрист мінімум тричі літав до Росії. А пізніше "Схеми" повідомили, що Андрій Богдан "таємно відвідував Конституційний суд"
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Талановита людина Яка схоже з часом здатна обєднати порохоботів з ЗеБенями.А що рабам потрібно ? Феодали.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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