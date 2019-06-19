 "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску проекту "Наші гроші".
"Глава адміністрації Зеленського набагато більше інтегрований у політику, ніж сам президент. Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах. Це лише невелика частина давніх зв'язків Андрія Богдана - зв'язків зі старою системою, проти якої і голосували прихильники нинішнього президента...", - зазначають автори сюжету.
У розслідуванні йдеться про те, що Богдан і сам є частиною старої системи. У 2010 році нинішній глава АП потрапив в уряд Азарова на посаду заступника міністра Кабінету Міністрів. У цей період Богдан починає активно купувати нерухомість.
"У листопаді 2011 року він став власником маєтку в Конча-Заспі - у ЖК "Краєвид", площею понад 500 квадратних метрів з виходом до каналу і пришвартованим білим катером. У липні 2013-го дружина Богдана Ольга стала власницею відразу двох великих квартир на Печерську... Через три місяці, у жовтні, Богдан оформив на себе кілька нежитлових, найімовірніше офісних, приміщень на Дніпровській набережній", - йдеться в розслідуванні.
за Зєлєнскага ґатови всє сражаца
Порошенко сразу взял на эту должность мутноватого Ложкина. Да и тот вскоре не выдержал Петиных договорняков и сбежал )
А главный посыл Зюзи был - мы не такие. За это ж и голосовали. А пришли, оказывается, такие же.
Если у Зели такой же, то зачем было что-то менять? Смысл можете объяснить?
Да еще из Зюзи през очень слабый. Трепают его по плечику, по щечке хлопают и давят, чтобы поскорее капитулировал, а то все уже устали. А оно только по бумажке может что-то прочитать., полыбиться.
Витя, вернись и возьми азирова!
Вот, когда я вам тут рассказываю, что украинцы, это унтерменши и дегенераты, студия возмущалась.
Так вы посмотрите, кого они выбрали!
Меркель, увидев этого олигофрена, вообще упала в обморок.
Вот и весь сарказм
Унікальні ці пани юрії пішли...
які ж вони негідники, що ж вони таке роблять!!!
Все повторяется как было при Якуновиче. Когда был Ющенко, журнашлюхи грызли его круглосуточно. Пришел Янукевич и все они стулылы пыски, заткнулись и стали никому не нужными.
История ничему не учит наших журнализдов.
Я не за то, что журналисты должны вылизывать власть, но надо знать меру. Ради заработка и по своей дурости вместе с властью не надо сливать страну.
А Новинскому с его РПЦ противопоставлена усилиями Петра ПЦУ.
А при Зеле что творится - вся антиукраинская наволочь подняла голову. Вот вам результат. Вы рады?
В країні протухшего Порошенка мухи літають все чудєсатіше і чудєсатіше...
Они уже не при власти. Вас спрашивают о Богдане, который на всех вами названых работал. И ему не муляло быть в уряде Азирова, представлять на выборах интересы Юшенка, быть в списках Порошенка, работать на Бабломойского, на Юлю.
Богдан балотувався до Верховної ради від НУНС і представляв у суді її лідера Віктора Ющенка.
Починаючи з 2007-го, три роки працював заступником міністра юстиції в другому уряді Юлії Тимошенко.
З 2010 до 2013 року працював в уряді Азарова
В часи губернаторства Ігоря Коломойського він працював його позаштатним радником.
Захищав у суді суді Корбана
Ще до початку гострого конфлікту Коломойського з Порошенком, Андрій Богдан потрапив у список БПП.
Адвокат задекларував 2,7 млн грн, включаючи зарплату, дивіденди і прибуток від відчуження майна. На той момент в його власності було кілька земельних ділянок, будинок, дві квартири. Ще кілька ділянок і дві квартири оформлені на родичів. В автопарку два Mercedes-Benz, на банківському рахунку - 6 млн грн. Останні роки Андрій Богдан доходи не декларував, але, судячи з фотографій з його відпочинку, фінансовий стан адвоката не похитнувся.
що там у тебе насипано - говно ЗЕлене?
Я не понял, война была потому что Парашенка на ней зарабатывал. Ну мне так Дубинский и Зелебоба объяснили. Кто сейчас не ней зарабатывает?
Журналісти згаданих "Схем" стверджували, що з 2014 року юрист мінімум тричі літав до Росії. А пізніше "Схеми" повідомили, що Андрій Богдан "таємно відвідував Конституційний суд"