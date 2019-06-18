 Патрульна поліція розчистила в Києві смугу руху під універмагом "Україна". ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці Патрульної поліції.

"Продовжуємо наводити порядок на найбільш проблемних ділянках руху в Києві. Цього разу боремося з водіями, які неправильно паркують автомобілі під універмагом "Україна", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що зупинка в зоні дії знаку 3.34 "Зупинка заборонена" карається штрафом 255 гривень.

Читайте також: Будемо "закручувати гайки" в питаннях паркування. Наступного місяця вже будуть штрафи та евакуація авто, - Кличко