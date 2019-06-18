 Патрульна поліція розчистила в Києві смугу руху під універмагом "Україна". ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці Патрульної поліції.
"Продовжуємо наводити порядок на найбільш проблемних ділянках руху в Києві. Цього разу боремося з водіями, які неправильно паркують автомобілі під універмагом "Україна", - йдеться в повідомленні.
У поліції нагадали, що зупинка в зоні дії знаку 3.34 "Зупинка заборонена" карається штрафом 255 гривень.
в столице /... С другой- нарушение действий знака 3.34,-
полиция бдит...
А может тому,кому положено это функциональными обязанностями,наконец-то,нужно подумать не только о том,
как наказывать водителей,а и где им безопасно парковаться,а ?
Правоохранитель обязан не только наказать нарушителя, но и устранить само нарушение и потом, возможно, штрафовать за "неподчинение законным требованиям", а там уже сумма внушительная.
Я это к чему? было бы желание навести порядок, а с наказаниями и существующие расценки не помеха.
Проїзд повз, фотофіксація, "листи щастя".
І так щогодини.