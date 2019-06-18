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 Київські новини, Авто
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 Патрульна поліція розчистила в Києві смугу руху під універмагом "Україна". ВIДЕО

У Києві співробітники патрульної поліції провели заходи, спрямовані на припинення паркування на смузі руху на площі Перемоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці Патрульної поліції.

"Продовжуємо наводити порядок на найбільш проблемних ділянках руху в Києві. Цього разу боремося з водіями, які неправильно паркують автомобілі під універмагом "Україна", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що зупинка в зоні дії знаку 3.34 "Зупинка заборонена" карається штрафом 255 гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132969
 
   
 Топ коментарі
 
В перший раз чую, що почали боротися з порушеннями при парковках. Може щось у лісі здохло?
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Раніше там працювали з програмою "зупини лося", а зараз неможливо, бо їх 73%. От тепер поліція працює😀
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В перший раз чую, що почали боротися з порушеннями при парковках. Може щось у лісі здохло?
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Раніше там працювали з програмою "зупини лося", а зараз неможливо, бо їх 73%. От тепер поліція працює😀
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При соевому мародері дорожні лосі почали бикувати і почувати себе володарями асфальту, бо поліція займалася покриванням коррупціонерів і кришуванням злочинців заміть того, щоб виконувати свої прямі обов'язки по підтриманню правопорядку.
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та з усіх полос потрібно незакону парковку прибрати, не лише під "Україною"! пля, проїхати неможливо!
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Именно так. Только под Украиной, только под камеру, только для Фейсбука. А вы как хотели?
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Дуже добре, плюсую. Може почнуть з порушеннями на "зебрі" боротися.
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почему у меня чувство будто рядом ничего не происходит
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С одной стороны -н евозможно проехать/ нну, это те, кто проездом
в столице Патрульна поліція розчистила в Києві смугу руху під універмагом "Україна" - Цензор.НЕТ 2425 /... С другой- нарушение действий знака 3.34,-
полиция бдит... Патрульна поліція розчистила в Києві смугу руху під універмагом "Україна" - Цензор.НЕТ 3064
А может тому,кому положено это функциональными обязанностями,наконец-то,нужно подумать не только о том,
как наказывать водителей,а и где им безопасно парковаться,а ?
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а по-вашему они безопасно припарковались на полосе движения общественного транспорта?
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Я сказал,что паркуются водители в столице где попало,не потому,что им пофиг на остальных участников движения, а потому,что больше негде,а припарковаться нужно. Вот .
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да о чём вы говорите, 80% сталичных водителей знак "остановка запрещена" от "знака стоянка запрещена" отличить не могут... а насчёт "припарковаться негде" так я скажу -есть где - только от того места до "туда куда надо" булками протрясти метров двести -пятьсот, но они ж не лохи чтоб ногами ходить или платить 20 грн. за парковку проще ж на "пороге" припарковаться, ааа , или я не прав..
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Так паркинг в унив. Украина - 5-ти этажный; просто этих лосей жаба давит 20грн платить, называйте всё своими именами
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"показательная порка" и не более того... все в принципе правильно , но .. полис страхования требовать не должен...
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Еще во времена Ющенко, если не ошибаюсь, меня возмущала риторика "правоохранителей"-гаишников, что мол за неправильную парковку штрафы копеешные, платят и паркуются с нарушениями, давайте, мол, поднимем резко...
Правоохранитель обязан не только наказать нарушителя, но и устранить само нарушение и потом, возможно, штрафовать за "неподчинение законным требованиям", а там уже сумма внушительная.
Я это к чему? было бы желание навести порядок, а с наказаниями и существующие расценки не помеха.
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Был случай с ДАЇ... Два знака с собой катали- ремонт дороги и кирпич. Ставили на перекрестке, а сами метрах в 100-а за знаком в переулочке сидели и ловили "нарушмтелей". Я остановился перед знаком пассажира высадить, сдаю назад чтоб развернуться, а они с мигалкой за мной)))) причина - " Вы хотели проехать под знак, но увидели нас... Штраф))) за то ,что хотел)))) полчаса с ними спорил... Плюнули, обозвали жлобом(((( обидно))
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Дурня.
Проїзд повз, фотофіксація, "листи щастя".
І так щогодини.
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Мэм,нельзя же так палить свою партию. ))
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Ноу-хау... Даже в Евросоюзе такого нет)))
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Якщо в Києві напрягти поліцаїв щоб вони штрафували всїх, хто порушив правила паркування - Україна за рік може вийти з економічої кризи. В Києві нереально дофіга ідіотів, що просто ігноруют правила паркування.
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От ска, порушило и оно ещё и быкует... Повбивавби.
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Цензор.НЕТВідеоКиївські новиниПатрульна поліція розчистила в Києві смугу руху під універмагом "Україна". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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