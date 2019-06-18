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 Політика України
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Все про:Міноборони (2617) Росія (17565) військовослужбовці (2428) Гудзь (3)

 Уздовж кордону з Україною, в ОРДЛО й окупованому Криму розміщуються близько 82 тисяч військовослужбовців РФ, - Міноборони. ВIДЕО

На сьогодні вздовж державного кордону України в Ростовській області перебуває понад 25 батальйонних тактичних груп, там же проводиться активне формування 150-ї мотострілецької дивізії.

Про це на брифінгу повідомив начальник Управління верифікації Генерального штабу ЗС України Андрій Гудзь, передає Цензор.НЕТ.

При цьому для керівництва військовими угрупованнями працює оперативно-тактичний штаб у Новочеркаську Ростовської області, який входить до складу Південного військового округу. Гудзь зазначив, що ці підрозділи перебувають поза контролем ОБСЄ та інших організацій із безпеки.

Наприклад, під прикриттям навчань у Ростовську область з Улан-Уде й Іркутська РФ перемістила 250 бойових танків Т62. "Росія вдається до маскування діяльності своїх військових сил і їх фрагментації і, таким чином, приховує реальну кількість задіяного особового складу та озброєння і військової техніки", - пояснив Гудзь.

"Загальна кількість особового складу, який РФ утримує вздовж кордону з Україною, в Донецькій і Луганській областях, а також в Автономній Республіці Крим становить близько 82 тисяч військовослужбовців. Це активні війська, які раптово збільшують свою чисельність під час непередбаченої військової діяльності", - повідомив начальник Управління верифікації Генерального штабу ЗС України.

Як зазначив начальник Управління верифікації, не заявлені військові навчання і навчання нижче порогових рівнів несуть небезпеку, оскільки вони не охоплюються положеннями Віденського документа 2011 про заходи довіри і безпеки.

"Росія для демонстрації військової сили і з метою значного впливу на стабільність і безпеку в регіоні ОБСЄ придумує різні способи. Вона також вдається до маскування діяльності своїх військ, сил і їх фрагментації і таким чином приховує реальну кількість задіяного особового складу, озброєння і військової техніки, літакових і вертолітних вильотів і так далі", - зазначив він.

За даними Генштабу, порівняно з 2014 роком Росія вдвічі збільшила військову присутність на Кримському півострові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132934
 
 
 Топ коментарі
 
А власть в Украине по Конституции принадлежит Народу, который во время войны выбрал явного русофила откосившего от срочки и повесток в 2014. Так что не тебе под непонятным своим айпи рассуждать о воле украинского народа) Воевать чтобы и дальше жить в позаблоковой стране третьего мира при еврейцах никто не будет, проще эмигрировать.
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Потрібно відміняти призов,

під час війни ? Вдоль границы с Украиной, в ОРДЛО и оккупированном Крыму размещаются около 82 тысяч военнослужащих РФ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2601 Да під час війни , навіть країни де ніколи призову не було (наприклад Британія) вводять загальний військовий обов'язок !
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Потрібно відміняти призов, набирати додаткових контрактників, збільшувати чисельність ЗСУ до 400 тис. а потім до 600 тис. осіб. Плани Хомчака по скороченню чисельності підрозділів ЗСУ це помилка, небезпечна помилка під час війни!
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ну и ? нам теперь нужно бояться монголоидную русню? и заниматься обеими руками мыролюбизмом?
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Потрібно відміняти призов, набирати додаткових контрактників, збільшувати чисельність ЗСУ до 400 тис. а потім до 600 тис. осіб. Плани Хомчака по скороченню чисельності підрозділів ЗСУ це помилка, небезпечна помилка під час війни!
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Потрібно відміняти призов,

під час війни ? Вдоль границы с Украиной, в ОРДЛО и оккупированном Крыму размещаются около 82 тысяч военнослужащих РФ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2601 Да під час війни , навіть країни де ніколи призову не було (наприклад Британія) вводять загальний військовий обов'язок !
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Якщо буде нова світова війна, то можна відновлювати призов, ніхто не забороняє, але в війні проти російських найманців-професіоналів ми не можемо використовувати строковиків, які не мають достатньої підготовки, тому утримувати строковиків під час ведення бойових дій з професійною армією ворога - недоцільно! Краще мати додаткових 30 тис. контрактників, яких можна швидко кинути в бій! В нас не має ані часу ані грошей, щоб бавитись в картонних солдатиків, потрібні дорослі професіонали які готові йти у бій протягом кількох годин!!!!
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Ігор, ти хоч би разок зробив калькуляцію своїх "потрібно", ти ж на 200 бюджетів Пентагону вже напотрібив.
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хомчак прав. зачем содержать такое количество контрактников? Ведь шыкаладная свиномразь сделала все чтобы наше всу не воевала с русней. Может напомнить о 91 мыролюбном реформистском перемирии свиновальцмана?
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Гранична чисельність ЗСУ визначена законом і не може бути більша ща 204 тис. військових, тому потрібно збільшувати чисельність ЗСУ на законодавчому рівні, спочатку до 400 тис. солдат та офіцерів, потім до 600 тис. солдат та офіцерів. путін має армію чисельністю 2 млн. осіб, з яких 600 тис. контрактників, та 243 тис. офіцерів. Інші це строковики та відставники, але все одно це величезний натовп озброєного народу! Щоб успішно оборонятись такій навалі не маючи ядерної зброї і не маючи реального захисту від НАТО, потрібно збільшувати чисельність ЗСУ і збільшувати бюджет ЗСУ - це єдиний розумний крок в такій ситуації! Скорочення підрозділів ЗСУ зараз не на часі. Потрібно готуватись до збільшення ЗСУ на базі існуючих підрозділів, добираючи контрактників до повного штату і формувати нові армійські корпуси та бригади вже по новим штатним розкладам та озброєнням, з врахуванням досвіду ведення бойових дій в ОРДЛО!
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Обойди всех знакомых голосовавших за Зэ и спроси- Они за полную мобилизацию украинцев и решительную войну за Донбасс и Крым?) Результат очевиден, пошлют тебя очень далеко)))
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обойди все знакомых во львовской области голосовавших за пэдро мародера все их сыновья на заработках в той же рашке или на дискотеках которые забиты до отказа!или что то не так порохолиз???
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Да никто при Зэ не пойдет по повестке, забьют или сбегут за бугор. За кого воевать, за еврейскую власть погрязшую в коррупции?
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Воют не за власть, а за Украину, лапоть залетный Вдоль границы с Украиной, в ОРДЛО и оккупированном Крыму размещаются около 82 тысяч военнослужащих РФ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8178 Вдоль границы с Украиной, в ОРДЛО и оккупированном Крыму размещаются около 82 тысяч военнослужащих РФ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8642
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А власть в Украине по Конституции принадлежит Народу, который во время войны выбрал явного русофила откосившего от срочки и повесток в 2014. Так что не тебе под непонятным своим айпи рассуждать о воле украинского народа) Воевать чтобы и дальше жить в позаблоковой стране третьего мира при еврейцах никто не будет, проще эмигрировать.
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Потому что кацапии расплодилось в Украине . Гадят жрут и гадят, а на россию не хотят.
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В нас в ЗСУ інша думка. Нам не важливо хто президент, сьогодні він є, завтра - немає, а родини наші є і будуть
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та то він з Гриценком порадивсь, бо каже Igor L на контракт не йде, то треба чисельність скорочувати, його каже на контракт 5 років ждали а він так і не прийшов, мабуть вважає себе специфічним спеціалістом Вдоль границы с Украиной, в ОРДЛО и оккупированном Крыму размещаются около 82 тысяч военнослужащих РФ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 913
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Подмосковный Сергиев Посад. Крым на хлеб не намажешь. Донбассом сыт не будешь. Сирия - не тётка, пирожка не поднесёт. Удивительные открытия ждут россиян впереди!
Вдоль границы с Украиной, в ОРДЛО и оккупированном Крыму размещаются около 82 тысяч военнослужащих РФ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2260
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Не тішьтесь, це справа власника заводу, а бюджет в мокшан профіцитний, Європа помагає.
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Орки проклятые! Как же всё-таки они нас боятся, даже не скрывают этого. Звенят бубенцами без перестанку.
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Миролюбие России во всей красе. А кто-то хочет с ними "договориться ",снимать блокады, "дружить", торговать и так далее. У России насчет миролюбивой, демократической,свободной Украины, как мы видим, совсем другие цели.
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Чет я не понял, а где любимое предвыборное "А то Путин нападэ"? Я так понимаю Зеленский использует эти страшилки чтобы отвлекать народ от коррупции, нищенских зарплат и пенсий, и тарифного геноцида??
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Как раз истерики нет. Сидіть тихо, бо путін нападе - Это мантра Порошенко.
Нищенские зарплаты, пенсии это наследие преступника и мародёра Порошенко.
5 лет эта рошеновская мразь обворовывала народ, армию, Украину.
Что бы преодолеть беспредел мародёра Порошенко, нужно не менее года и при условии, что генпрокуратура будет ежемесячно сажать по несколько друзей и воровских подельников Порошенко.
А пока что у Зеленского нет инструментов бороться с мародёром Порошенко и его воровской ОПГ.
Пока что Генпрокуратура, парламент, МВД, суды, итд... находятся в подчинении воровских корешов Порошенко.
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А ты как думал? Ворьё рошеновское должно сидеть в тюрьме. Это аксиома.
Именно парашенко сделал Украину самой нищей страной Европы за 5 лет своего воровства.
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Что за истерика в комментах я вообще не пойму) Нарид Украины мудр, он Зэ выбирал для того чтобы в окопах сидеть что ли? Окопы на хлеб не намажешь. Надо просто прекратить стрелять и договориться посредине.
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Прохожий однажды спросил Диогена, когда наступает подходящее время для обеда, и тот ему ответил: "Если вы богатый человек, когда вам будет угодно, если вы бедный человек, когда можете, если вы из России, приложите к уху морскую раковину и послушайте шум прибоя у берегов Крыма"
(C)
@Vitauskas_A
😄
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З твоєю появою він ще більще знецінився, що хтів худоба?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУздовж кордону з Україною, в ОРДЛО й окупованому Криму розміщуються близько 82 тисяч військовослужбовців РФ, - Міноборони. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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