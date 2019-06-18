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 "Гарно як!" - у мережі з'явилося відео із салону "Мерседеса", водій якого заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис із салону автомобіля Mercedes, водій якого порушив ПДР і заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор, відеокадри з салону опубліковані в інстаграмі на сторінці alexandra__rai.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та аркою Дружби народів у Києві. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132880
 
   
 Топ коментарі
 
Думаю, что эти ходили, по приколу. Как и по приколу на мерседесе проехацца по пешеходному мосту. По-приколу!!!
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Тупой - это водила машины, который не нашел ничего умнее как повыделываться перед двумя овцами выехав на мост
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Что мы видим на видео:
1. Тупость
2. Вагон понтов
3. Отсутствие мозгов
4. Наплевательское отношение на остальных

Типичные представители быдла дорвавшегося до денег, так что 100% из "73%"
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щось до сіх пір небачу новин про затримання чих БАБІЗЯН сопливомажорних...хай платять штрафи. беруть мітли і ідкть підмітати міст тварини що колесами там надряпали покриття! *до речі що в інеті вонючки воняли про скло мов КЛІЧКО такий сякий. тріскаеться мов..так ось на днях в США. не десь там у київі чі ще десь.у США на хмарочосі . на 100 якомусь повесі.у людей тріснув під ногами скляний балкон! це також тріснуло скло захисне поверхне як і київському мосту. так що пельки свої закрили дружньо і не ******* більше про скло кличко...думаю доступно довів про мости і скло?! так це вам 130 поверх. там би обісралися всі.((
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на 100 якомусь повесі.у людей тріснув під ногами скляний балкон!\\\\\\\\

З того розряду що приносять скло в ресторан і жеруть щоб в суд піти?
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вибачте незрозумів відповідь мені?ну про скло і мух в ресторан я теж знаю таке...але скло в хмарочосі до чого? там написано 3 балкона скляні круті, які витримують до 5 тон навантаження. але і там на старуху бува проруха як кажуть...а ми далеко не америка. що требаж що чіто соплячьо побило. чі то майстри дуркуваті так скло поклали на воду чі сміття що воно тріснули захисне..а кличко до чого я так і не зрозумів що його за цей міст тролили? це він це скло поклав? просто не люблю коли ******* неважливо на кого не поділу. така я людина.
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Ну тіпа може самі мочили по склу шоб потім вимагати компенсації за зіпсовані штани.

А в нас - х.з., пишуть шо у саме трісло(бо Кличко все вкрав) і шо не саме(бо у нас багато бидла).
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Та там скоріше той випадок, коли в потрібний момент знехтували нацюцюрником.
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Губешки - пююю!
Красиво покатались, Виталику все нервы вытрепали.
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До речі, про нерви і про качкопику. Отак можна з дівулею сексом потрахатися, потім лягти спати... прокинувся вранці - і побачив ОТАКЕ.
Мабуть, перша думка буде про лихих парфумів "Гарно як!" - у мережі з'явилося відео із салону "Мерседеса", водій якого заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві - Цензор.НЕТ 9709


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Та тут фсьо прекрасно: и дакфейс, и смоки айс.
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А ось випадок моментальної карми за дакфейс "Гарно як!" - у мережі з'явилося відео із салону "Мерседеса", водій якого заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві - Цензор.НЕТ 5167
ТПшка хотіла зробити комбо - ПЮЮЮ і цьом черепаху... Але щось пішло не так: черепахи вміють робити кусь "Гарно як!" - у мережі з'явилося відео із салону "Мерседеса", водій якого заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві - Цензор.НЕТ 5167


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А це жорсткіше. "Мімімішна ящірка" вкусила ТПшку за мову ( ) - про всяк випадок, зуби в ігуани це страшні вигострені леза.


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Вообще не важно, за кого они голосовали, важно только одно - накажут их (и как) или нет.
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Скажите спасибо, что какой-то дальнобойщик фурой тонн 30 дорогу не сократил!
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бабы, вы вйо б нулись с этими губьями.. это просто смешно..
отдельное спасибо дебилизирующим программам, типа, жлобских свадеб с оценками жлобов.. есть ещё какие-то, но просто в сортах говна не разбираюсь.. но, жлобьём это дерьмо хавается "на ура"..
кем-то сознательно выращивается поколение одноклеточных губошлёпов и трясозадов..(
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Протокол штрафу тисяч на 200 вже повинен бути опублікований Аваковською ментовньою..
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ха ха хі хі мозг між ногами виглядить як трещена.
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Пока мажоры безнаказанно нарушают закон при любой власти А это значит и власти у нас нет Одно балабольство на многочисленных ток шоу
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Коментатори,от що ви йому зробите? Чомусь таких не ловлять військомати,як наприклад бідноту.Зараз насильно забирають,повно сюжетів в інтернеті.А слабо їм такого забрати і навчити,Батьківщину любити? Це так кажуть працівники військоматів бідноті.
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Гарно як!" - у мережі з'явилося відео із салону "Мерседеса", водій якого заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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