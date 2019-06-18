 "Гарно як!" - у мережі з'явилося відео із салону "Мерседеса", водій якого заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор, відеокадри з салону опубліковані в інстаграмі на сторінці alexandra__rai.

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