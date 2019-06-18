 "Гарно як!" - у мережі з'явилося відео із салону "Мерседеса", водій якого заїхав на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор, відеокадри з салону опубліковані в інстаграмі на сторінці alexandra__rai.
14447 126
Невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та аркою Дружби народів у Києві. ВIДЕО
Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено). ФОТО
Водій "Мерседеса" збив лося на Південному мосту в Києві. ВIДЕО
Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА. ВIДЕО
+27
Думаю, что эти ходили, по приколу. Как и по приколу на мерседесе проехацца по пешеходному мосту. По-приколу!!!
+21
Тупой - это водила машины, который не нашел ничего умнее как повыделываться перед двумя овцами выехав на мост
+20
Что мы видим на видео:
1. Тупость
2. Вагон понтов
3. Отсутствие мозгов
4. Наплевательское отношение на остальных
Типичные представители быдла дорвавшегося до денег, так что 100% из "73%"
1. Тупость
2. Вагон понтов
3. Отсутствие мозгов
4. Наплевательское отношение на остальных
Типичные представители быдла дорвавшегося до денег, так что 100% из "73%"
З того розряду що приносять скло в ресторан і жеруть щоб в суд піти?
А в нас - х.з., пишуть шо у саме трісло(бо Кличко все вкрав) і шо не саме(бо у нас багато бидла).
Красиво покатались, Виталику все нервы вытрепали.
Мабуть, перша думка буде про лихих парфумів
ТПшка хотіла зробити комбо - ПЮЮЮ і цьом черепаху... Але щось пішло не так: черепахи вміють робити кусь
отдельное спасибо дебилизирующим программам, типа, жлобских свадеб с оценками жлобов.. есть ещё какие-то, но просто в сортах говна не разбираюсь.. но, жлобьём это дерьмо хавается "на ура"..
кем-то сознательно выращивается поколение одноклеточных губошлёпов и трясозадов..(