 Суд відпустив під заставу в 700 тисяч гривень автокрадіїв, причетних до викрадення майже 20 автомобілів в 5 областях України. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейське розслідування" на телеканалі Еспресо.

Затримані - жителі Києва 38-ми і 34-х років, діяли на території п'яти областей. Автокрадіїв затримали під час спроби вкрасти ще один автомобіль.

Діяли зловмисники за чітко розробленою схемою. Крали тільки ті автомобілі, які не мали додаткових систем проти викрадення.

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Під час обшуків було виявлено сім вкрадених автомобілів. Деякі вже розукомплектовані і з перебитими номерами кузова.

Зловмисників вже затримували минулого року за серію крадіжок у Дніпропетровській області, але тоді апеляційний суд відпустив їх під домашній арешт. На сьогоднішній день суд їх знову відпустив під заставу в 700 тисяч гривень.