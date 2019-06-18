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 Суд відпустив під заставу в 700 тисяч гривень автокрадіїв, причетних до викрадення майже 20 автомобілів в 5 областях України. ВIДЕО

Поліцейські затримали злодіїв, які причетні до крадіжки майже 20 автомобілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейське розслідування" на телеканалі Еспресо.

Затримані - жителі Києва 38-ми і 34-х років, діяли на території п'яти областей. Автокрадіїв затримали під час спроби вкрасти ще один автомобіль.

Діяли зловмисники за чітко розробленою схемою. Крали тільки ті автомобілі, які не мали додаткових систем проти викрадення.

Також читайте: Серійного злодія церковного майна затримано на Київщині, - Нацполіція

Під час обшуків було виявлено сім вкрадених автомобілів. Деякі вже розукомплектовані і з перебитими номерами кузова.

Зловмисників вже затримували минулого року за серію крадіжок у Дніпропетровській області, але тоді апеляційний суд відпустив їх під домашній арешт. На сьогоднішній день суд їх знову відпустив під заставу в 700 тисяч гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132857
 
 
 Топ коментарі
 
Афигительные рехвормы провел великий рехворматор Парашенко. А отпустили воров походу чтобы не здали верхушку мусоров на которых они работают. Так что ждите новых угонов. Нужно же отрабатывать потраченные на залог и в 10 раз больше судьям и прокурворам деньги.
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Нэчувана судебная Рехформа в действии!
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Злоумышленников уже задерживали в прошлом году за серию краж в Днепропетровской области, но тогда апелляционный суд отпустил их под домашний арест Источник: https://censor.net.ua/v3132857

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Злоумышленников уже задерживали в прошлом году за серию краж в Днепропетровской области, но тогда апелляционный суд отпустил их под домашний арест Источник: https://censor.net.ua/v3132857

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До до чого цей висер? В судах сидять на посадах злочинці, яких посадили туди такі злочинці, як кучма, ющенко, янукович та порошенко... Тому не сри тут рідким троляка безтолкова проплачена!
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Так уже и не проплаченная. Им не платят вроде, с начала мая.... Пэця кинул, как и во всём остальном....
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они, что только особо дешёвое старьё угоняли? Суд отпустил под залог в 700 тысяч гривен автоворов, причастных к угонам почти 20 автомобилей в 5 областях Украины - Цензор.НЕТ 4327
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700 тыщ поделить на 20 машин = 35000 грн за машину.
Походу Таврии и классика Жигулей
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А с какой целью делите? Неужеи вы думаете, что стоимость залога равна стоимости украденного ими? Нет, она равна определенному проценту от оценочной стоимости украденного - так сказать - поделился украденным - и на свободу.
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Афигительные рехвормы провел великий рехворматор Парашенко. А отпустили воров походу чтобы не здали верхушку мусоров на которых они работают. Так что ждите новых угонов. Нужно же отрабатывать потраченные на залог и в 10 раз больше судьям и прокурворам деньги.
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Брешешь собака! А не портнов этот чудный КПК внедрил?
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Не звезди пес смердящий. Портнова уже 5 лет в стране не было. Всем заправлял Парашенко все 5 лет и дальше продолжает его мерзкое дело жить.
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700 ето официально на залог. Поверь, судьям и прокурорам в 10 раз больше пришлось отстегнуть чтобы отпустили. Хотя десяток угонов и они отобьют потраченые на суды деньги.
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Злоумышленников уже задерживали в прошлом году за серию краж в Днепропетровской области, но тогда апелляционный суд отпустил их под домашний арест. На сегодняшний день суд их снова отпустил под залог в 700 тысяч гривен.

В Европу точно идем, семимильными шагами. Ага.
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Ну это ж команда Зеленского их в прошлом году выпустила? Или не? Или соевый подсуетился? Он со всего воровства в стране гешефт имеет?
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Лише суд Лінча здатен здійснити судову реформу в Україні.
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Потом не говорите почему Европа нас в очередной раз нах. послала. А вы еще продолжаете верить что нам нужны вообще такие суды и такие прокуроры? Да лучше бы народ сам разбирался с такими мразями на месте по справедливости а не по воровским законам действующим в Украине.
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То есть их опять взяли на горячем после предыдущего ареста и снова отпускают не смотря на то, что они явно нарушили условия "домашнего ареста"???
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ой какой хароший суд!
(от чтоб у судьи какого-нить угнали коня)
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Теміда! Тьху на вас три раза, агент кремля!
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Вот по-этому у полицейских и опускаются руки! С одной стороны конченный Закон про Нацполицию, свясывающий полициейских по рукам иногам (не дай Бог выстрелить из табельного), с другой стороны судьи, которым абсолютно похер на все и всех. Достаточно посмотреть перечень вынесенных ухвал и создается впечатление, шо судьи возомнили себя бессмертными.
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Судьи работают по КПК портнова из партии регионов!
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Гнида ты, у мародера было 5 лет что бы изменить систему портнова, но он только ею пользовался.
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Это Украина детка, печально, больно, но факт ...
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Это КПК (криминально-процессуальный кодекс Украины) от партии регионов в исполнении портнова. Привет от новоросии. Украина здесь ни при чем.
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ну вот...а тут ещё верещат как свиньи что ненужно роспускать старую корумпированную власть...суды .прокуратуру. та всех с чистого листа перезапускать нужно страну. одни барыги . ну 90% сказать честно.. КЛИМКИ Н ОРЁТ УЖЕ ,бьёт в набат! пожалуйста РАДИВЫЕ В РАДЕ, увольте меня пожалуйста с министа. прошу вас ***... нет ! суки не хотят... твари вредят спецом перед дембелем президенту! а значит твари и стране тоже..всё очень просто. сам не гам и другому *** не дам!((
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Цензор.НЕТВідеоПодіїСуд відпустив під заставу в 700 тисяч гривень автокрадіїв, причетних до викрадення майже 20 автомобілів в 5 областях України. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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