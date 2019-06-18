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Все про:каналізація (13) УПЦ МП (539) Черкащина (269) 93 окрема механізована бригада (49)

 Церква УПЦ МП на Черкащині зливає нечистоти під пам'ятник полеглим воїнам 93-ї бригади. ВIДЕО

Свято-Троїцький Мотронинський монастир в Черкаській області позбавляється нечистот, зливаючи їх у яр біля меморіалу загиблим бійцям 93-ї бригади "Холодний яр".

Про це повідомили в пресслужбі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Ігуменя УПЦ МП (читайте філії ФСБ РФ) наказала зливати каналізаційні нечистоти з монастиря в яр буквально поруч з меморіалом загиблим воїнам нашої бригади", - йдеться в повідомленні.

Доказ цього факту поширив на своїй сторінці в фейсбуці директор Медведівського краєзнавчого музею Богдан Легоняк.

Також дивіться: Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами. ФОТОрепортаж

Церква УПЦ МП на Черкащині зливає нечистоти під памятник полеглим воїнам 93-ї бригади 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132827
 
 
 Топ коментарі
 
виселити "манахинь" за поребрик
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Хватит сюсюкаться любителями московии. Просто надо бить! Сильно и долго! Попов, монахинь и тех, кто их попытается защитить. Просто бить!
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За поребрик нахій. Хай там отак мироточать Церква УПЦ МП на Черкащині зливає нечистоти під пам'ятник полеглим воїнам 93-ї бригади - Цензор.НЕТ 4990
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А раньше куда монастырь гадил? Если там же, то кто памятник решил ставить в таком месте?
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есть место куда это нужно сливать и не в РАНЬШЕ дело !!! для этого есть очистительные станции !
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Так никто не мешал РАНЬШЕ это заметить и за монастырем, и за всеми прочими неправильно срущими.
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ЗАБЕТОНУВАТИ вихід КАНАЛІЗАЦІЙНОГО СТОКУ В ЯРУ Церковь УПЦ МП на Черкасщине сливает нечистоты под памятник павшим воинам 93-й бригады - Цензор.НЕТ 9258
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Наші люди самі таке хочуть.І не потрібно казати,що ні.Бо в мп половина України ходить.
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а сам факто что природу загрязняют по барабану . да кто бы не сливал ! он должен быть наказан !!! а эти в тройне должны быть наказаны , так как являются наставниками у многих людей
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Владимир Головатюк Якби ви читали православних.Тот їх святі саме так себе поводили.Не милися,смітили і тд.Можете пошукати в інтернеті.
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я в курсі що душа повинна бути чистою а тіло .... ))))) але пора мінятися )
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Можуть і не почути, бо одна з майбутніх правлячих партій висміює його, і в цьому йде на повідку козломордої імперії. Те саме стосується Закону про мову.
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Купите дщерям бога россиянского баклажанов...пускай тешаться.
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Попов, монахинь и прочую ряженую срань в скотовозы и на расею к гундяю мужеложскому😂
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Бывая в Греции, я каждый раз посещаю все те храмы которые есть на пути следования или которые специально посещаю. Так вот , кто был там тот в теме. Это нечто . Там нет этих бабок, которые знают всё лучше Бога, там всегда открыты двери, там свечи БЕСПЛАТНО , причём все. Есть возможность , оставишь пожертву, нет - слова никто не скажет. И самое для меня странное оказалось, это наличие КАССОВОГО аппарата все всех коммерческих лавках при церкви . То что у нас ….это ….. Короче, Бог в первую очередь должен быть в сердце и душе, всё остальное это мишура.
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Хватит сюсюкаться любителями московии. Просто надо бить! Сильно и долго! Попов, монахинь и тех, кто их попытается защитить. Просто бить!
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Само сливание нечистот куда зря является уголовным преступлением.Независмо есть памятник,нет памятника.Но монастырь надо привлекать!Я сейчас не касаюсь моральной стороны.Эта сторона вопроса тоже должна получить должный отпор.Должны быть у монастыря свои очистные.Закрыть до появленияОтключить от эл.энергии.
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За поребрик нахій. Хай там отак мироточать Церква УПЦ МП на Черкащині зливає нечистоти під пам'ятник полеглим воїнам 93-ї бригади - Цензор.НЕТ 4990
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Но ведь в эту кацапскую обитель слуг сатаны кто-то ходит,кто-то ездит. И не один и не два...тысячи. Разум у украинцев отнимает в том числе и религия. А ведь без прихожан этой "игуменье" останется лишь орально ублажать дальнобойщиков на трассе.
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В принципе для ненависти к рпц, никто не делает больше, чем сами гундяевские черти! Изгнание этих тварей с Украинской земли это вопрос времени.
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Вопрос времени? Боюсь не дожить. Если местным слабО не то, что изгнать, а хоть бы какашками закидать этот чекистский быдлятник, то надеяться особо не на что.
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так пока быдлятник местных какашками закидывает , и даже заливает
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Бог все бачить. Всім воздасться по заслугам.
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"Церква УПЦ МП на Черкащині зливає нечистоти..."
скрепно, все як в "русском мире".
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Дочери божьи совсем абарзели. Ведьмы в монашьих платьях.
Welt Schmerz , в комменте выше, указал правильное направление их дислокации.
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Нечистотники зливають нечистоти. Федеральна служба богослужінь кацапського сатанату добре вміє розповсюджувати сморід.
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Такое говно, как УПЦ МП в Украине существовать не должно.
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Біографія
Дата народження - 25 січня 1978 року.
Знак Зодіаку: Водолій. За східним гороскопом: рік Земляного Коня.
Національність: українець.
Віросповідання: православний.
https://znaj.ua/politics/205379-volodimir-zelenskiy-biografiya-dosye-na-ukrajinskogo-shoumena-gumorista-politika
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Если он реально православный то Украине хана.
Этл не просто Водолей. Это начало первой декады водолея, их называют дни Черного лебедя. Что такое "черный лебедь" гуглите в нете. Но если он православный то он этих "лебедей" тупо не контролирует и не за что не отвечает.
И последнее китайский гороскоп это баловство. Смотрите год по арийскому/авестийскому
http://shriyantra2007.narod.ru/lib/astro002.htm
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В авемтийском календаре новый год 21 марта, помним про это.
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Кстати украинцы это сарматы (гены славян 15%) а сарматы это арийцы.
Так вот у арийцев ложь=зло=мегадемон Друдж. Ложь как вирус вызывает мутацию человека превращая его в антитотем.
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Неужели так сложно построить септик кубов на 10 (ну или 20, если эти монахини много срут) , на выходе из которого будет идти техническая вода? Где кацап свою нору выроет, там вонь и разруха всегда.
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а ..ули снимать ? остановить надо было и по сопатке , нечистоты сливает и дело даже не в памятнике ,за это по другому отвечать надо , дело в том что потечет по всем рекам эта гадость .
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Тут другой вопрос Почему на пятый год войны на Черкащине и по всей Украине царствует кацапский патриархат Пока батраки будут молится за здоровье гундяева и относить бабки кацапским попам никуда мы от срашки не денемся
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Афигеть. Мало того что кацапы засерают нашим людям мозг и душу так они еще срут на наши памятники и гордость в прямом смысле слова.
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Сволочам, московским попам вылить все это на голову - а после этапом, пешком, до границ путинской россии - и там оставить без права вернуться! И новинских с шуфричами и медведчукам со всем ихним "оппозицинным блоком" туда же!
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Ну так что Петя, где там твое анулирование лицензии московским КГБшным попам?
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Не Петя, а Вова. И теперь "не надо разделять людей" и "сойтись где-то посередине".

Ты середину своего дома уже отмерил, зелебоб конченый?
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Местные не знают, что делать?

Всем миром недельку все отходы выбрасывайте на территорию этой кацапской секты.
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Тим, хто віддав життя за Батьківщину, Господь дає вінець нетління. Що отримає ця "ігуменья", як і ті, хто виконує її накази? Скільки ж ненавісти в цій "служительниці"
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ви певно провокатор. але ви не усвідомлюєте одного - рука українця ніколи не підніметься на Божій Храм. Не важливо, що він зараз захоплений кривавимим фсбешниками в рясах, вони колись все одно підуть, заберуться на свої мордорські болота, а Храм залишиться. Тим більше Мотронинський монастир - що колись був духовним центром українського козацтва.
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Все залежить від людей. Ми нарешті вже маємо це зрозуміти. Чому до цього часу існує упц мп-філія фсб на нашій землі? Та тому що українці його матеріально підтримують, несуть фсбешникам в рясах важкою працею зароблені грошики. Навіть не усвідомлюючи того, що своїми руками вбивають своїх дітей. Ось коли до "наріду" прийде усвідомлення своєї жахливої помилки - тоді і почнеться духовне відродження України знизу. Допоки воно проводилося зверху але успіху не мало, тому що нарід обдурений "батюшками" в погонах під рясами.
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Декілька разів "наблюдав" спостерігав! ..зачем наблюдаешь? дать тягла работнику и в бочку с скрепным гавном засунуть..хватит наблюдать!
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Мотронин монастырь, это тот что в "Залишенце, чорний ворон" Шкляра описан? Айяяй, какое неподобство.. такое место. Может я ошибаюсь, это клон его? Хотелось бы.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоЦерква УПЦ МП на Черкащині зливає нечистоти під пам'ятник полеглим воїнам 93-ї бригади. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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