 Церква УПЦ МП на Черкащині зливає нечистоти під пам'ятник полеглим воїнам 93-ї бригади. ВIДЕО

Про це повідомили в пресслужбі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Ігуменя УПЦ МП (читайте філії ФСБ РФ) наказала зливати каналізаційні нечистоти з монастиря в яр буквально поруч з меморіалом загиблим воїнам нашої бригади", - йдеться в повідомленні.
Доказ цього факту поширив на своїй сторінці в фейсбуці директор Медведівського краєзнавчого музею Богдан Легоняк.
скрепно, все як в "русском мире".
Welt Schmerz , в комменте выше, указал правильное направление их дислокации.
Дата народження - 25 січня 1978 року.
Знак Зодіаку: Водолій. За східним гороскопом: рік Земляного Коня.
Національність: українець.
Віросповідання: православний.
https://znaj.ua/politics/205379-volodimir-zelenskiy-biografiya-dosye-na-ukrajinskogo-shoumena-gumorista-politika
Этл не просто Водолей. Это начало первой декады водолея, их называют дни Черного лебедя. Что такое "черный лебедь" гуглите в нете. Но если он православный то он этих "лебедей" тупо не контролирует и не за что не отвечает.
И последнее китайский гороскоп это баловство. Смотрите год по арийскому/авестийскому
http://shriyantra2007.narod.ru/lib/astro002.htm
Так вот у арийцев ложь=зло=мегадемон Друдж. Ложь как вирус вызывает мутацию человека превращая его в антитотем.
Ты середину своего дома уже отмерил, зелебоб конченый?
Всем миром недельку все отходы выбрасывайте на территорию этой кацапской секты.