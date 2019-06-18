EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  6894  58
Все про:Нацполіція (7718) спорт (718) чемпіонат (130)

 Офіцер Нацполіції Дибов став чемпіоном світу з бодібілдингу. ВIДЕО

Підполковник Національної поліції Олександр Дибов виграв чемпіонат світу з бодібілдингу в категорії серед спортсменів зростом вище 180 сантиметрів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Примітно, що після перемоги Дибов розтягнув за спиною прапор Національної поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська шаблістка Харлан виграла чемпіонат Європи, - НОК. ФОТО

Дибов, який очолює відділення №2 Шевченківського управління поліції Києва, тренується після роботи - упродовж декількох років щодня проводить у тренажерному залі по кілька годин.

Поліцейський називає заняття бодібілдингом своїм хобі. У вільний час він також допомагає тренуватися своїм підлеглим.

"У роботі поліцейським треба бути першим, як і в спорті - в показниках, в розкриття злочинів", - зазначив Дибов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132820
 
   
 Топ коментарі
 
Ну на это они только и способны: селфи делать и бодибилдить)))
 показати весь коментар
 
Бедненькая,Вам Порошенко ночью ещё снится
 показати весь коментар
 
боДИБИЛдинг. Ну і спорт, ітіть калатіть.))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну на это они только и способны: селфи делать и бодибилдить)))
 показати весь коментар
 
 
Підлога Маккартні В нас щось дуже багато спортсменів розвелося.Скоро всі будуть при владі.
 показати весь коментар
 
у меня другое, а это законно при исполнении служебных обязанностей ибо я смотрю на состояние моего племянника в это время и спрашиваю-когда он рухнет в обморок. Это требует времени и правильного питания, особенно перед конкурсом.
 показати весь коментар
 
Валентина, хіба у них не 40-ка годинний робочий тиждень та інший час не вільний для власних справ?
 показати весь коментар
 
вы читали что именно я написала? или вы ничего не знаете на эту тему,
 показати весь коментар
 
я завжди Вас уважно читаю та ще й підтримую... Що саме я пропустив, що виводять "зайву" вологу перед змаганнями, щоб вкластись у вагову категорію і не тільки?
 показати весь коментар
 
нет, там связано не только с весом, там больше с графиком. На время конкурса его жизнь по тренеру, как он сказал. Вы же не возьмете в Армию человека с графиком приема лекарств.
 показати весь коментар
 
можливо, тут і є відповідь на відмінність з племінником?
JustDoIt

Без обид - но WABBA - это как ABIBAS, так себе аматорская контора. Слишком громкие заголовки - чемпион мира...
18.06.2019 12:52



 показати весь коментар
 
Если бы )))) Там один выходной , и молишься чтоб на работу не вызвали
 показати весь коментар
 
Сидеть на диете вполне законно если бы не оно но:
1. такие бицухи растут не от борща с салом, а от нелегальных анаболических препаратов. Есть конечно и легальные, но они как аскорбинка от которой толку ноль.
2. При сушке пользуются тоже не совсем легальные диуретики.
3. Он вроде как полицейский?
 показати весь коментар
 
в том то и вопрос, что такого уровня конкурсы требуют личного тренера, особенного питания и употребление воды. А это аж ни как не сочетается с должностью полицейского. Во всяком случае знаю по племяннику что и так. Там человек живет по плану тренера, а не по рабочему графику. Кстати у племяша 1 место, где не напишу.
 показати весь коментар
 
Да ладно. Ронни Колеман тоже в полиции служил.
 показати весь коментар
 
боДИБИЛдинг. Ну і спорт, ітіть калатіть.))
 показати весь коментар
 
 
А мне больше нравится хрякопосадильник. Очень зрелишно, особенно на цензоре. Гы.
 показати весь коментар
 
Не знаю..
Вчора по тв говорили що наче рука 50 см
 показати весь коментар
 
Непогано.
У Василя Вирастюка біцепс 53 см. Але ж і звання: «Найсильніша людина планети»...
 показати весь коментар
 
 
у Шварца 56см (а это примерно 3-х литровая банка) когда он "Мистер Олимпия" был!
 показати весь коментар
 
 
Рано помрёт.К сожалению.Если принимал всякую дрянь
 показати весь коментар
 
Он єщє поможет погрузіть урну в ракету Маска, чтоб распиліть твой прах над Алдебараном.

 показати весь коментар
 
Мышцы вижу , а мозг есть? Видать новый президент не терпит никого умнее себя...
 показати весь коментар
 
 
Бедненькая,Вам Порошенко ночью ещё снится
 показати весь коментар
 
 
Без обид - но WABBA - это как ABIBAS, так себе аматорская контора. Слишком громкие заголовки - чемпион мира...
 показати весь коментар
 
Интересно про показатели, которые Аваков отменил много лет назад)))
 показати весь коментар
 
Все как было так и есть. В днепре это в среднем три раскрытия на сотрудника.
 показати весь коментар
 
Слышал)))
Масса знакомых есть. Сразу не мог догнать, с чего ржут))))
 показати весь коментар
 
Полицейский и анаболические стероиды нормально?
 показати весь коментар
 
Вот мне интересно, он действительно как и все работает в полиции? Или кабинетный? Я работал, и знаю что свободного времени нет. С работы приходишь вечером, идешь рано утром. Часто ночуешь в машине или в кабинете. Когда он может успевать? В отделах нет тренажеров. Выходной один за неделю и не всегда. А это тем более Киев, где количество массовых мероприятий больше, чем дней в году.
 показати весь коментар
 
 
Все это лишь красивая картинка для фильма- но не для реальной жизни. В Спец подразделениях полиции должны быть люди с определенной физической подготовкой. Руководитель структурного подразделения полиции- безусловно должен обладать физической подготовкой , а не ПРЕОБЛАДАТЬ. Слова о занятии спортом вне рабочее время- это ЛОЖЬ И ОБМАН налогоплательщиков.. Таких успехов можно достичь только ежедневными и много часовыми физическими нагрузками, тренировками. Начальник должен руководить своими подчиненными, выезжать на место преступления ЛИЧНО и т.д- и как правило у него нет свободного времени- ЕСЛИ ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАЧАЛЬНИК , хочет порядка и законности как на территории , так и среди личного состава..
 показати весь коментар
 
 
Раньше шли в вышибалы , теперь в начальники полиции , уже прогресс на лицо.По принципу - сила есть ума не надо.
 показати весь коментар
 
Не надо переходить на личности, тут речь идет о новом начальнике полиции, что вас так на интим потянуло?приняли к сведению сова зеленского, что женщины Украины наравне с туристическими развлечениями? Так это он вашей жене, маме , сестре, я , простите, к словам дурака отношусь - никак , поэтому и на вас не стану обижаться , пустое занятие.
 показати весь коментар
 
А это вас не должно касаться , не хватает мозга понять? Хотя что можно ждать от электората зеленского , хамство,пошлые намеки и тупые шутки, - это видать заложено в предвыборной программе вашего коротышки- клоуна.
 показати весь коментар
 
знищив написане, бо можливо й помилився... Згідний, годі.
 показати весь коментар
 
В Оболонскому РУГУ приём только 2 часа в неделю , вторник с 15-00 до 17-00, просто качки заняты прокачкой бицухи.
 показати весь коментар
 
Теперь ждем новых порноактрис с этой конторы ... Офіцер Нацполіції Дибов став чемпіоном світу з бодібілдингу - Цензор.НЕТ 3081 стыд и позор.
 показати весь коментар
 
Идёт качок качается. :D
Они такие смешные эти бодибилдеры в своих стрингах и намазанные гуталином, что смотреть противно. На мой взгляд, этот культ тела можно было бы как-то поприличнее обыграть. Пыхтят они над своими бицепсами, трицепсами и дельтами очень тяжко, а в итоге получается комичное шоу с богатырями в трусиках.
 показати весь коментар
 
інша справа пивне пузо?
Не думав, що й Ви проти?
Чоловік повинен бути з дугоподібними ногами, трішки симпатичнішим від мавпи та в сімейних трусах, так?
 показати весь коментар
 
" Мужчина должен быть: могуч, вонюч и волосат!" (с) не помню кто сказал. Шутка, конечно.
Абсурдная ситуация получается, мужчина набирает мышечную массу и становится очень сильным, но преподносит эту мужскую маскулинность в женском подобии. Эпилированное тело, интенсивный загар, масло для блеска кожи и бикини👙 . Что-то нужно менять в этих шоу и соревнованиях по бодибилдингу. Арни так женоподобно никогда не выглядел в этом виде спорта.
 показати весь коментар
 
 
Іренка, ну не акцентував я на тому, щоб чоловіки в цьому конкурсі в бікіні були Офіцер Нацполіції Дибов став чемпіоном світу з бодібілдингу - Цензор.НЕТ 8129 , а інше- це ілюзія сприйняття світлої шкіри.
 показати весь коментар
 
Пффф, так я тоже не акцентировала на том, что у мужчин должно быть пивное пузо, это вы сами придумали. Ничего не имею против качков и их красивых тел. Но, перестала ходить в спортзал именно из-за них. Когда они начинают кряхтеть, пыхтеть и орать под штангой, то меня разбирал смех и приходилось выходить из зала. Карач, неловкие ситуации получались. А вдруг бы кто-нибудь из них меня побил за это. Я их боялась.
 показати весь коментар
 
 
а вы ведь ничего не знаете об этом виде,давайте прекратим дебаты ибо картинка не для полиции.
 показати весь коментар
 
И ТУТ СТАЛИ ГНЕВНО ЛИТЬ ГРЯЗЬ ПРОСТО ГЛИСТОВИДНЫЕ ЛЮДИ С ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ СПЕРЕДИ. РУССКИЕ ТУДА НЕ МОГУТ ПОПАСТЬ А ТУТ УКРАИНЕЦ ВЫИГРАЛ. ГОРДИТЕСЬ ЛУЧШЕ. А ТО ЖИРОМ У ВАС МОЗГИ ОБРОСЛИ
 показати весь коментар
 
 
Приятно, что в Украине находятся такие люди, а быдло само найдется.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільствоОфіцер Нацполіції Дибов став чемпіоном світу з бодібілдингу. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору