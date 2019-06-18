 Офіцер Нацполіції Дибов став чемпіоном світу з бодібілдингу. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Примітно, що після перемоги Дибов розтягнув за спиною прапор Національної поліції.

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Дибов, який очолює відділення №2 Шевченківського управління поліції Києва, тренується після роботи - упродовж декількох років щодня проводить у тренажерному залі по кілька годин.

Поліцейський називає заняття бодібілдингом своїм хобі. У вільний час він також допомагає тренуватися своїм підлеглим.

"У роботі поліцейським треба бути першим, як і в спорті - в показниках, в розкриття злочинів", - зазначив Дибов.