 Офіцер Нацполіції Дибов став чемпіоном світу з бодібілдингу. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.
Примітно, що після перемоги Дибов розтягнув за спиною прапор Національної поліції.
Дибов, який очолює відділення №2 Шевченківського управління поліції Києва, тренується після роботи - упродовж декількох років щодня проводить у тренажерному залі по кілька годин.
Поліцейський називає заняття бодібілдингом своїм хобі. У вільний час він також допомагає тренуватися своїм підлеглим.
"У роботі поліцейським треба бути першим, як і в спорті - в показниках, в розкриття злочинів", - зазначив Дибов.
JustDoIt
Без обид - но WABBA - это как ABIBAS, так себе аматорская контора. Слишком громкие заголовки - чемпион мира...
18.06.2019 12:52
1. такие бицухи растут не от борща с салом, а от нелегальных анаболических препаратов. Есть конечно и легальные, но они как аскорбинка от которой толку ноль.
2. При сушке пользуются тоже не совсем легальные диуретики.
3. Он вроде как полицейский?
Вчора по тв говорили що наче рука 50 см
У Василя Вирастюка біцепс 53 см. Але ж і звання: «Найсильніша людина планети»...
Масса знакомых есть. Сразу не мог догнать, с чего ржут))))
Они такие смешные эти бодибилдеры в своих стрингах и намазанные гуталином, что смотреть противно. На мой взгляд, этот культ тела можно было бы как-то поприличнее обыграть. Пыхтят они над своими бицепсами, трицепсами и дельтами очень тяжко, а в итоге получается комичное шоу с богатырями в трусиках.
Не думав, що й Ви проти?
Чоловік повинен бути з дугоподібними ногами, трішки симпатичнішим від мавпи та в сімейних трусах, так?
Абсурдная ситуация получается, мужчина набирает мышечную массу и становится очень сильным, но преподносит эту мужскую маскулинность в женском подобии. Эпилированное тело, интенсивный загар, масло для блеска кожи и бикини👙 . Что-то нужно менять в этих шоу и соревнованиях по бодибилдингу. Арни так женоподобно никогда не выглядел в этом виде спорта.