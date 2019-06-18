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 Пасажири маршрутки "Рівне-Березне" влаштували масову бійку через переповнений салон. ВIДЕО

Пасажири маршрутки "Рівне-Березне" влаштували масову бійку через переповнений салон

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано на сторінці "Типове Рівне"  в соцмережі.

Бійку спровокував нетверезий чоловік із жінкою і дітьми, який не пускав пасажирів у салон, аргументуючи свої дії тим, що маршрутка вже переповнена.

Дивіться: "А шо це таке? Звідки ти взявся, клоун #обаний?" - в Дніпрі пасажир розбив ніс водієві маршрутки. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132801
 
 
 Топ коментарі
 
Как будто новости из кацапии
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Украина с маленькой буквы? Ану, давайка, пи3дуй за паребрик Пасажири маршрутки "Рівне-Березне" влаштували масову бійку через переповнений салон - Цензор.НЕТ 7369
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Пасажири маршрутки "Рівне-Березне" влаштували масову бійку через переповнений салон - Цензор.НЕТ 8562 Тю, чи й не драка. В Краснодарі каци дрались за туалет і то цікавіше.
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А ГДЕ БЫДЛОСКОТОВОЗКА ТО... Пассажиры маршрутки "Ривне-Березно" устроили массовую драку из-за переполненного салона - Цензор.НЕТ 9899
ипли чому подрались... может колбасу не поделили.. Пассажиры маршрутки "Ривне-Березно" устроили массовую драку из-за переполненного салона - Цензор.НЕТ 6461 .или бабы мужиков или презервативы или билеты на Квартал 95 Пассажиры маршрутки "Ривне-Березно" устроили массовую драку из-за переполненного салона - Цензор.НЕТ 7959 где то в Мухосранске...Рашки.. Пассажиры маршрутки "Ривне-Березно" устроили массовую драку из-за переполненного салона - Цензор.НЕТ 2238
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рошенки не поделили
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не прошло и месяца...вот во что превратил ЗЕклоун процветающую при отце нации ПОРОШЕНКО украину
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Украина с маленькой буквы? Ану, давайка, ****** за паребрик
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Порушення правил пасажирських перевезень на міжміських маршрутах, має бути забрана ліцензія у перевізника і на маршрути мають ставитись тільки великі міжміські та приміські автобуси а не бидло-скотовозки на вантажному шасі китайських вантажівок.
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болельщики из львова возвращаясь с александрии где проиграла их команда в футбол разнесли три вагона поезда запорожье - львов .. болельщики из львова после выиграша в ривно в переходной игре спалили три секции стадиона кресел. им пофиг и проиграш и победа. так будет и когда их людей допустить к власти в верховной раде. это и называется нацианализм. что на востоке то и на западе. Украины.
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Не им исчо рано... Вот когда отсидят, хотя бы пару раз, тогда и, по давно заведенной традиции, в органы власти можно Пасажири маршрутки "Рівне-Березне" влаштували масову бійку через переповнений салон - Цензор.НЕТ 428
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Что то массовой драки не увидел, потолкались поматерились и разошлись, никто даже под кустиком не повалялся
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Чи не массовая драка. Пьяное быдло напало на непьяных вот и всё.
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как мы и предполагали после пожара маршруток в дымере, на маршруты стали выпускать зелики...а они быстро переполняются, как видим
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А ещё свистят ,что мы с ватой ни один народ ,пока-что УВЫ один и очень много надо сделать,чтобы стать другими ... Пассажиры маршрутки "Ривне-Березно" устроили массовую драку из-за переполненного салона - Цензор.НЕТ 4538
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сто років насильства.... просто треба переродитись
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Це Західна Україна. Вони під запоребриком були менше, як Прибалтика.
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ігоре, за останні 200 років ця частина західної україни лише 19 років була під польшею....а остальні роки під запоребриком)
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капец!
а от того что подрались...места стало больше?
и дети смотрят на это ...
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)) но мужик явно не *****. ***** - первый руцький жентельмен, всегда пускает, и от других этого требует, сначала детей и женчин, ну а уш потом и он за их спинами прокрадается.
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***
США. В полном автобусе началась драка между неграми и белыми.
Водитель остановил автобус, и заставил всех выйти. Спрашивает в чем дело.
Негры:
- Нас негров унижают, говорят, мы белые будем сидеть спереди, а вы сзади.
Водитель:
- Да мне по фигу, я - дальтоник, для меня вы все зеленые. А теперь все зашли в автобус и расселись - светло-зеленые вперед, темно-зеленые назад
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)))))))) щас найдётся хто-нить и скажет, шо анекдот- это нападки на нового преза.
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так так оно и есть))))) на нападки мы падки)))) (а анекдоту лет 20, но то такэ!))))
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Це Порошенко там вирішив проїхатись чи шо?
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Как по мне в таких случаях надо всей толпой херачить деректора автопарка, ну или в крайнем случае водителя маршрутки!
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Правильно. Проломить голову водителю маршрутки - и никаких споров. Все уже никуда не едут. И в ИВС бесплатно отвезут.
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что то в этой ситуации от русских ни чем не отличаемся
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Правильно. "Богданы" запретить, заводы закрыть, петю посадить и все будет хорошо! И конец эпохи зубожіння уже вчера.
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коли в димері запалали богдани ми таку ситуацію і передбачали - їх на маршрутах стали заміняти на зеліки
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Представник "25%" пробує навести лад в країні, почав з маршрутки.
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кажуть, що ті, хто знімає відео вертикально, не попадуть до раю
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Именно про таких украинцев говорит Путин, когда называет украинцев и россиян - один народ
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я вам ниверю. это все актеры удмуртсмкого театра и снято на киностудии мордовтелефильм.
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Я взагалі не розумію,невже це новина рівня Цензора?
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..Размовляють українською мовою, означає усі хороші і патріоти..
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А як у Європі, там теж стоячі їздять? Петя, де Європа?
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гетьмана выбирали, без гетьмана в маршрутке некомфорт
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Вижу как дед врезал молодому алкоголику. Где драка?
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Какой ужас. И эта страна хочет быть Европой.
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Тю, чи й не драка. В Краснодарі каци дрались за туалет і то цікавіше.
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какая разница: драться за туалет или драться за маршрутку? между кацапами и украинцами никакой разницы!
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ну, на кацапстане нет туалетов, поэтому дерутся за них, у нас нет транспорта - дерутся за транспорт )
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А в рашке негров линчуют. Совок неискореним. Особенно в старых людях вроде вас.
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Скоріше то баби парик не поділили. В кого краще волосся вирішували.
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Все більше і більше в нас стає схоже на Московію.
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ЫЫыыы,..."Богдан" не гутаперчивий ж,нє?
🤣🤣🤣
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а все тому, що водій не повинен впускати пяного до салону
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Когда то в поезде были попутчики с Березно. Такие же быдляки как на видео. Наверное есть в этом поселке и нормальные люди.
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В 93 году, автобус Константиновка- Донецк, едут два пьяных мужика, пьют водку и матюкаются. Нервы у пассажиров на пределе и тут одна женщина начала им вычитать и закончила словами - Из за таких как вы аварии случаются. А те ей - А из за таких как ты мы х@ево живём! Тут пассажиры начали на них кричать, а те всех послали. Потом началось месилово в автобусе на скорости 100 км в час. Я был свидетель, правда пьяные оказались крепкими, но численное превосходство было не на их стороне. Закончилось высадкой оных в поле. Весело было
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Причина у драки банальна. Нас превратили в быдло.Перевозчики и власть в сговоре.Нех очет дополнительные маршрутки назначать.Вместо того ,чтобы друг другу пику набивать,пошли бы местную власть -князьков в мусорных контейнерах покатали.
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Точно, Федя! Требуем от власти автобусов по 5 коп, и немедленно!
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Дерутся дети, дерутся знакомые
Дерутся бабы и даже бездомные
Дерется сосед, дерется друган
Дерется мент и его корефан.

Деремся мы все, деремся с собой
Подраться нам хочется даже с судьбой
За деньги, за хавчик, за склянку бухла
Деремся от вечера и до утра.

Подраться мы любим превыше всего
И повод не нужен, чтоб стукнуть кого
Когда мы деремся, мы не устаем
Любому мы морду с любовью набьем!
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ось такі вони 73%...поняли, що вова над ними пошутил
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ось таке в космічну епоху... березне має свого космонавта...це мирослав гермашевський - перший і єдиний польський космонавт
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Мда... Бійка пьяних дебілів - новина на всю країну... Ау, Цензор, ЦЕ навіть в їхньому районі нікого не цікавить! Пасажири маршрутки "Рівне-Березне" влаштували масову бійку через переповнений салон - Цензор.НЕТ 6100
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А ведь и вправду, ****** нарот. До Европы нам еще срать и срать (с).
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПасажири маршрутки "Рівне-Березне" влаштували масову бійку через переповнений салон. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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