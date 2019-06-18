 Пасажири маршрутки "Рівне-Березне" влаштували масову бійку через переповнений салон. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано на сторінці "Типове Рівне" в соцмережі.
Бійку спровокував нетверезий чоловік із жінкою і дітьми, який не пускав пасажирів у салон, аргументуючи свої дії тим, що маршрутка вже переповнена.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано на сторінці "Типове Рівне" в соцмережі.
Бійку спровокував нетверезий чоловік із жінкою і дітьми, який не пускав пасажирів у салон, аргументуючи свої дії тим, що маршрутка вже переповнена.
ипли чому подрались... может колбасу не поделили.. .или бабы мужиков или презервативы или билеты на Квартал 95 где то в Мухосранске...Рашки..
а от того что подрались...места стало больше?
и дети смотрят на это ...
США. В полном автобусе началась драка между неграми и белыми.
Водитель остановил автобус, и заставил всех выйти. Спрашивает в чем дело.
Негры:
- Нас негров унижают, говорят, мы белые будем сидеть спереди, а вы сзади.
Водитель:
- Да мне по фигу, я - дальтоник, для меня вы все зеленые. А теперь все зашли в автобус и расселись - светло-зеленые вперед, темно-зеленые назад
🤣🤣🤣
Дерутся бабы и даже бездомные
Дерется сосед, дерется друган
Дерется мент и его корефан.
Деремся мы все, деремся с собой
Подраться нам хочется даже с судьбой
За деньги, за хавчик, за склянку бухла
Деремся от вечера и до утра.
Подраться мы любим превыше всего
И повод не нужен, чтоб стукнуть кого
Когда мы деремся, мы не устаем
Любому мы морду с любовью набьем!
https://www.youtube.com/watch?v=alHkxVxWbc0