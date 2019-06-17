 Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак. ВIДЕО

Про це начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак сказав в інтерв'ю Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"Через Керченську протоку ми проходимо щодня. Військові спроби повторювати так само, як це було, ми не збираємося. Будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", - сказав Хомчак.
За його словами, під час захоплення українських моряків і суден російськими військовими "були провокації з російської сторони".
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.
Раніше термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
Пролив это Россия
мост это Россия
осталось белый флаг выбросить или бурлаков из Волги выписать... дебилы...
21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 302 о назначении Руслана Хомчака на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины
😂😂😂
Может еще не до конца разобрались, - так єто сказал не проклятый Порошенко а зелене Народне Сонечко вами наголосованое.
И ответ очевиден, а никак! Он и не будет ничего делать, а будет тупо ждать для себя попутного ветра на море, проводя ЗЕбильную линию "Ни мира, ни войны"...
Кипчаки (Kipchak, Qipchaq, Kypchak, Kupchak, Kıpçak) - тюркський кочовий народ, який був особливо відомий ХІ-ХІІ ст. Вийшовши з Кимацького каганату, вони завоювали велику частину євразійського степу під тюркської експансії разом з половцями, і були в свою чергу, завойовані монгольською навалою початку 13-го століття. Конфедерація племен половців та кипчаків утворила т.з. Половецьке поле.
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яку ще стратегію? Так, як проходили кіборги через контроль сєпарів до Донецького аеропорту? Тобто підкоритися порядку проходу, встановленому окупантом? Як ще, Хомчак?
Домовитися з окупантом про особливий порядок проходу? На чиїх і яких умовах? Реінтеграція ОРДЛО, які ще варіанти?
копать канал в обход?
договариваться (с кем?)
приглашать 6-й американский флот?)))
как?