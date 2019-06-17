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Все про:Азовське море (1110) Керченська протока (198) Хомчак (41)

 Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак. ВIДЕО

Україна не збирається повторювати спроб проходу військових кораблів через Керченську протоку, як це було в листопаді 2018 року.

Про це начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак сказав в інтерв'ю Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Через Керченську протоку ми проходимо щодня. Військові спроби повторювати так само, як це було, ми не збираємося. Будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", - сказав Хомчак.

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За його словами, під час захоплення українських моряків і суден російськими військовими "були провокації з російської сторони".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.

Раніше термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132723
 
 
 Топ коментарі
 
Мирнийплан із душком зелємойши?
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да да Крым это Россия
Пролив это Россия
мост это Россия
осталось белый флаг выбросить или бурлаков из Волги выписать... дебилы...
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Потрібно розробляти стратегію блокування терористичного флоту путіна в Чорному та Азовському морях! Мінувати підходи до військових баз та знищувати кораблі в місці базування! В Чорному та Азовському морях не має бути російських терористично-піратських кораблів та катерів! Тотальне знищення піратсько-терористичного флоту путіна - ось головне завдання ВМСУ та ЗСУ!
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Игорек,без США это не сделать. Нужно думать как США столкнуть лбами с рашкой.
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Пока только США рашку с Вами столкнули лбами.
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Це все - вірно. І такою має бути військова доктрина України. Стратегія і тактика - націлені на відстоювання національних інтересів. Але цього не буде. У нас же пҐизиденти миҐу один одного змінюють. За каденції шокосвина мирнопланили, і за правління блазня буде те ж.
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Ні, який "мірний план"? Хомчак напевне думає жорстко так жопами вперед, під білими прапорами, з піднятими вгору руками, з циганськими ансамблями і танцівниками в кокошниках і косоворотказ, під звуки гармоні з піснею "Калінка-малінка", або "Валєнкі" і отак, під самиммґ мостом та через протоку.
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да да Крым это Россия
Пролив это Россия
мост это Россия
осталось белый флаг выбросить или бурлаков из Волги выписать... дебилы...
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Боец с окопа пишешь или с дивана?
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С окопа пишу, что дальше вякать будешь?? Кстати ты чучело судя по флажку даже не с Украины пишешь , но лезешь же сюда почему то ...
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Казламордое не может жить без Украины,вот и лезет сюда😄
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эй из Латвии переводи... Krievu cūka, un tā nenonāktu krievu valodā
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Ну переведет.Коцап он везде коцап.Видимо сын оккупантов😄
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А сам ты наверное точно с окопа... только сепарского...
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Давай, отправь ещё военных в плен. рошен ради срыва выборов это сделал, а вам это зачем?
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Окончил Московское высшее военное командное училище.

21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 302 о назначении Руслана Хомчака на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины
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я так понимаю ,что простата Хомчака находится в Кремле..
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Как для военного, он достаточно хорошо завуалировал фразу: "Та ну нах..!!!! .Х..й мы туда полезем теперь!! Там все ихнее.."..... Украина будет разрабатывать стратегию прохода через Керченский пролив, позволяющую избежать агрессии со стороны РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3835
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Стратегия попахивает гавнецом....Это типа созвучие - приспосабливаться,подстраиваться,согласовываться,спрашиваться и т.д. ? Так это не стратегия. Это жололизание.Тому кто на тебя плюет.
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Ему энта страХедия навеяна проходом зечмошки под фонтанами в Мариуполе .
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Странно читать подобное от поклонника Буратина.
Может еще не до конца разобрались, - так єто сказал не проклятый Порошенко а зелене Народне Сонечко вами наголосованое.
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правильное адекватное решение! а то гнать на пролом корабли на авось пронесёт легко и просто! а сидеть в застенках рос. гестапо уже год и стать калеками отвечать не кому, да и сидите то не вы! да и чужое то не болит...(( сто раз отмеряй а один раз отреж!нужно согласовать с сша и европой. сопровождать корабли, там же ********* неадекватная, там срать хотели на законы и договора! люди. куда вы снова хотите военных на растрел отправить. что обвиняете в трусости и предательстве командующего и других.что вы дёрганные такие...?((
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Красивых слов любой может наговорить! Например что коммунизм нужно было скоммуниздить еще в 1980 согласно заявлению Хрущёва... Ну да, Хомчак в Керченский пролив не полезет, но не потому чтобы не подставлять военных моряков а чтобы себя не подставлять провальным проходом через пролив.Тут вопрос в другом, а как сможет Хомчак нагадить России в проливе?
И ответ очевиден, а никак! Он и не будет ничего делать, а будет тупо ждать для себя попутного ветра на море, проводя ЗЕбильную линию "Ни мира, ни войны"...
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подставлять себя мол он не хочет...ну конечно не хочет! одни уже себя подставили что год 25 моряков в застенках страдают...кое кто ранен..я недавно услышал претензии к нему его предшественника нач. штаба знаете кто. начал гнать беса на него обвиняя за иловайск что он тормознул мол вывод...а я знаю что весь народ УКРАИНЫ как раз его обвинял в иловайской трагедии и вся страна требовала его отставки как минимум. но экс президент и не думал его увольнять... так что? вот посадить на плот этого экс начальника штаба...толкнуть ногой плот с ним в сторону моста и сказать....ДАВАЙ ДАСВИДАНИЯ.. ПУСТЬ ПОКАЖЕТ КАК НУЖНО ПРОХОДИТЬ пролив своим примером...там его ждут с нетерпением безпредельщики рашастану...вы такие странные все на покиздеть...обвинять и фантазировать сидя на диване...((
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Хомчак співзвучно з Колчак і хом'як. Так що як мінімум 2 стратегії вже видно.
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мені нагадує Кипчак
Кипчаки (Kipchak, Qipchaq, Kypchak, Kupchak, Kıpçak) - тюркський кочовий народ, який був особливо відомий ХІ-ХІІ ст. Вийшовши з Кимацького каганату, вони завоювали велику частину євразійського степу під тюркської експансії разом з половцями, і були в свою чергу, завойовані монгольською навалою початку 13-го століття. Конфедерація племен половців та кипчаків утворила т.з. Половецьке поле.
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Так бронекатери можна завантажити на автопричіп і возити по півдню країни. З Одеси в Бердянськ і назад. І хто скаже, що це - не передислокація?
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..в дупу ці фанерні ночви...Ні швидкості,ні озброєння...Даремно викинуті гроші з бюджету....
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"безпечне"- це коли зєлєбєня навкарачки попереду триматиме білий прапор...
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А якщо Зелі білий прапор засунути в дупу і заставити бігти рачки, то росіяни ще й посміються.
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думаю, не тільки вони...якщо ще й пересувний фонтанчик примотати- видовисько буде ще ТЕ...
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Мне не надоест. Задолбаю. Да канал через крымский перешеек рыть и дноуглубительные работы в Сиваше. И Бердянск с Мариуполем получат свободный выход. Плюс сбор за прохождение, суда река-море пойдут круглогодично и с Днепра и с Дуная. С Японией 50 на 50. Та пророют за год! Они Суэцкий за два года двустроним сделали в пустыне. Турция второй Босфор уже добивает, есть и третий у них вариант. Саудовская Аравия сделала Катар островом---бабло рекой прёт! Мы грабли делаем!
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Ты карту вообще смотрел...как проходит граница оккупированного Крыма видел?где там рыть? Там не перешеек рыть надо...полноценный канал по всей его длине по материковой части рыть..
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Поперёк перешейка и канал само собой. И проект был и трест когда то был *Черноморгидропроект* как то так в Одессе. И институт инженеров водного транспорта кажись ещё дышит Да только страна была одна и Азов---море внутреннее. Там иная юридическая конфигурация. А рыть само собой по своей стороне и поближе тем более. Ситуацией по Крыму играть долго и крепко, козырь сильный---а вот когда нашим станет---пока помолчим. И причина есть---а может нахер надо? Это же не раньше как через 20 лет навскидку. К большой цели идут налегке, и не оглядываются---не на кого. Не терявши не находят.
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Украина будет разрабатывать стратегию прохода через Керченский пролив, позволяющую избежать агрессии со стороны РФ, - Хомчак. ВИДЕО

...............

яку ще стратегію? Так, як проходили кіборги через контроль сєпарів до Донецького аеропорту? Тобто підкоритися порядку проходу, встановленому окупантом? Як ще, Хомчак?
Домовитися з окупантом про особливий порядок проходу? На чиїх і яких умовах? Реінтеграція ОРДЛО, які ще варіанти?
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Я так понял..что новых кораблей в Азовском море уже не будет...ну разве что на ********** хомячОк доставит...
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Лишь бы Апарыш теперь эти корабли в излишки не записал...
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це і є нова стратегія - переправляти катєра по суші та по воздуху, або строїти їх в Бєрдянску-Маріуполі
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как?
копать канал в обход?
договариваться (с кем?)
приглашать 6-й американский флот?)))
как?
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что ни день, то новое прозрение да Зелеботы?
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Заставьте Беню канал прокопать через крымский перешеек, это будет удар по плешивому карлику конкретный
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Да паРашей оккупирован тот перешеек... негде там рыть...
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ЗЕсепар ЗЕКкоманда крутит - вертит как бы так лечь под рашку шоб и лечь под рашку и в тоже время что бы весь их зебилолохторат лёжа под кацапами визжал про перемогу царя - клоуна. Щас шо то выкрутят, следите за воплями зебилов, как только начнут волать про перемогу- всё пошла вода в хату, гасите свет.
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..ну був -"барига", наробив на хрін непотрібну "Гюрзу",здав у полон патріотів -моряків...а ти-666 починаєшь верещати .як ЧМО з "нєчєрноземного МКАДу"...
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не будем трусливо плыть по своей территории, лучше в сторонке поссым.
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Надо 100 петекантропов обменять на 29 моряков вместо пети.
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Всё верно, может что то и выйдет. А вот даже тысячи зебилов не хватит для обмена - такие тупые даже кацапам не нужны.
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Ніщо не заважає цілком безпечно переправляти катери з Херсона до Маріуполя суходолом.. Наростити сили угрупування флоту України можна й без проходу військових суден через Керченську протоку, поки що.. Втратили три судна з екіпажами за забаганками петі - сильнишими від цього ми стали?
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Сподіваюсь - ти будеш першим добровольцем для формування екіпажу суден, котрі будуть наступного разу проходити Керченську протоку.. Досить вже такому "палкому патріоту" як ти , пропукувати плісові панталончики на дивані - настав твій час для подвигу..
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Тепер у тебе твій презедент і я чекаю що ти підеш захищати Україну.
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Ти багато назахищав Україну за часів нікчемної каденції свого божка петі? Скільки своїх плісових панталонів порвав потужною канонадою на дивані?
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Брехунець - ти ж хвалився перед дівчатками в своїй темі АКСУ.. На фото АК-74.. Я ще за часів своєї строкової 84-86 такою іграшкою награвся досхочу.. Мені і тоді й зараз - більше до вподоби СКС..
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Людською мовою,стратегія така-військові українські кораблі через протоку не йтимуть(торгові-якщо дозволять).
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Порошенко согласовал с Х"йлом совместную провокацию с нашими катерами в надежде объявить ВП и оттянуть свою политическую смерть. Теперь наши моряки маются по кацапским зонам, а шоколадное чмо харю отъедает.
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Точно, Пукин добровольно сам на бутылку запрыгнул перед всем миром, причем, уже никакие отмазки не помогли...эта "совместная провокация" позволила паРашку по самые помидоры натянуть...
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Лучше всего порохотактика: без оружия или без патронов сразу сдаться, ни тебе рального конфликта и много пиара. Можно сдать и корабли - когда нибудь вернём.
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Суть этой "стратегии"- сделать "КУ" перед Ху*лом.

Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7577
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...хомяковая стратегия - спрашивать у русни, как ходить украинским судам в украинских территориальных водах??? Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 743 Хомяк, ну ты и стратех фуев... Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5350
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избежать не получится с куйлом никак ,как не получилось избежать с Хелсинским актом,Будапештстским меморандумом....
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУкраїна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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