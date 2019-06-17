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 Невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, на якому автомобіль Mercedes Benz GL державний номер АА 1068 ВР рухається по новому пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою й Аркою дружби народів у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент порушення ПДР зафіксували сьогодні 17 червня.Автори відеозапису стверджують, що поліція вже шукає порушника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий пішохідний міст у Києві закрили на ремонт до 14 червня, - Кличко. ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132718
 
 
 Топ коментарі
 
пока вижу тут одного дебила и это ты
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Главное полиции не выйти на самих себя.
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Подальший ремонт мосту треба виконувати за рахунок цього порушника доки не з"явиться наступний.От тоді народ почне розуміти, де можна їздити, а де ні. Невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві - Цензор.НЕТ 76
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Цензор.НЕТВідеоКиївські новиниНевідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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