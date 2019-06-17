 Невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент порушення ПДР зафіксували сьогодні 17 червня.Автори відеозапису стверджують, що поліція вже шукає порушника.
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Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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пока вижу тут одного дебила и это ты
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Главное полиции не выйти на самих себя.
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Виктор Ли e7bd7ce9
Подальший ремонт мосту треба виконувати за рахунок цього порушника доки не з"явиться наступний.От тоді народ почне розуміти, де можна їздити, а де ні.
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17.06.2019 19:04
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