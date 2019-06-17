 Невідомий водій на "Мерседесі" виїхав на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів у Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент порушення ПДР зафіксували сьогодні 17 червня.Автори відеозапису стверджують, що поліція вже шукає порушника.

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