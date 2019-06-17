 За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це у своєму відеоблозі говорить одеський активіст Сергій Стерненко.
"Для того, щоб перевірити цю інформацію, я зайшов на офіційний сайт російської податкової служби ... Коли я ввів на цьому сайті прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, то система показала навіть код платника податків. Це означає, що громадянин РФ з такими персональними даними існує. І тоді ми отримуємо одне з двох: або у Соколова Михайла Юрійовича є брат-близнюк з точно такими ж персональними даними, або в списку "Слуги народу" є громадянин РФ, який збирається стати народним депутатом України", - зазначає Стерненко.
Только авторизоваться не получается уже 2й день. Вчера еще профиль гугля был и не работал. Сегодня остался фэйсбучный и тоже не работает.
Вот такое государство в смартфоне.
Запустили гібридний фейк, а вони відриваються по повній
Телепні
п.с. куй я клав на порошенку,єслі шо.
ніколи не розумів і не любив порохососів але ви- зебіли їх перехаркнули...)
Резать как свиней
Другого выхода нет
А это на кого подписана Юлия Мендель, пресс секретарь Зе .
ПРИПУСТИМО...
втретє просто не встигне..