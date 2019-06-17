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 За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко. ВIДЕО

За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Михайло Соколов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це у своєму відеоблозі говорить одеський активіст Сергій Стерненко.

"Для того, щоб перевірити цю інформацію, я зайшов на офіційний сайт російської податкової служби ... Коли я ввів на цьому сайті прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, то система показала навіть код платника податків. Це означає, що громадянин РФ з такими персональними даними існує. І тоді ми отримуємо одне з двох: або у Соколова Михайла Юрійовича є брат-близнюк з точно такими ж персональними даними, або в списку "Слуги народу" є громадянин РФ, який збирається стати народним депутатом України", - зазначає Стерненко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник міністра оборони Гусєв відмовився балотуватися в Раду за списками "Слуги народу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132687
 
   
 Топ коментарі
 
не.... ну это совсем-совсем не прокацапский реванш... это совсем не то, что мы подумали... это просто новые рыла такие.... По списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Соколов, - одесский активист Стерненко - Цензор.НЕТ 157
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Полностью согласен, быдло ДОБРОВОЛЬНО выбирает жидов, а потом ноет когда жиды выдавливают из них гешефт.
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Проголосовать за каждого кандидата СН можно по ссылке:https://sluganarodu.ua/candidates/list
Только авторизоваться не получается уже 2й день. Вчера еще профиль гугля был и не работал. Сегодня остался фэйсбучный и тоже не работает.
Вот такое государство в смартфоне.
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Кандидат в народные избранники Александр Дубинский, помогающий разгонять фейк кремлевской пропаганды про то, что приветствие "Слава Украине"- это нацистский лозунг. Отсюда вопрос к партии Слуга народа: Кому служим? Какому народу? Чьим интересам? Слава Украине! За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 2759
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Дайте порохоботам порадіти За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 6918
Запустили гібридний фейк, а вони відриваються по повній
Телепні За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 4412
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для клованов все фейк,только маестро игры причандалами на пианино для них царь и бог
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нє сом,ти дибіл...
п.с. куй я клав на порошенку,єслі шо.
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ну да,всего лишь гражданин рф может стать депутатом ВР,идиоты правда?
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Тю, та разве для зебилок это проблема, вот нормальный киоск с шаурмой найти, вот о чем нужно заботиться, да и провести реформу дресс кода, и разрешить ходить в шортах и перехать в новое здание для вазелинового шапито, а вот гражданин страны агрессора в депутатах это фигня.
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Ну так не ори. И своих сородичей остуди.
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та подумаєш...мразь руснява стане депутатом...
ніколи не розумів і не любив порохососів але ви- зебіли їх перехаркнули...)
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Вполне возможно что у чувака двойное гражданство. Сегодня вся зРада ими забита. Для этого Зеля делает ПРОВЕРКИ всех кандидтов и публикует их списки.
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если этого гражданина рф уберут со списков, то его место займет сотая лиза богуцкая
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уже опубликованы списки двухсот кандидатов.
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и каким образом это мешает сотому номеру переместиться на место 99 в случае исключения с 99-го гражданина рф....или, думаешь, там еще больше иностранных агентов, желающих разрушить партию изнутри?
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Он переехал в Украину еще в 2004 после наезда власти на ЮКОС,
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и, что, сразу стал украинцем?...и так уже 5 лет
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Гражданство получил, а вот станет ли он депутатом с двойным гражданством решать ЦИК, хотя в теперешней Раде таких полно.
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надо не дать зайти в новую раду...особенно посредством слуги народа...пусть лучше будут молодые, те, что по приколу
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Любой из нас ошибался и будет ошибаться. Петю почему нах послали? Потому, что на указание: "петя, ты не то делаешь!", ответ был: "где,***,тебе реформ не хватает". Зе предупреждал о неидиальности списка и просил сообщать о сомнительности персон. Посмотрим.
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еще один екцперт расказывает что реформ не было... зарубежные аналитики,експерты,чиновники говорят что таких реформ не было еще со времен независимости страны,а зелеботы дальше срут о том что нетьизменений...
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Вот так рассуждал петя и спустил с 54% на 9% , а через месяц и 5% не наберет.
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Это что игра в пройдет - непройдет? А вдруг прокатит? И наши в Раде .
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якщо гарно пошукати то мабуть2/3 всього списку мають кацапське громадянство. А партію треба перейменувати в слуга кацапів
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Ну давай ищи, думаю список уже не первый день шерстят.
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Пора начинать резать российскую агентуру
Резать как свиней
Другого выхода нет
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За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 2757bamr‏ @bamr69 12 мин.12 минут назад
А это на кого подписана Юлия Мендель, пресс секретарь Зе .

За списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 7269
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Стерненко-это убийца,которому место в тюрьма(((
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Та ну вас на пуйло, *********, даже если бы порох реально оказался мародером, как вам рассказал беня по 1+1,а не человеком, возродившим украинскую армию, он принем бы меньше вреда Украине, чем реванш рыгов и кацапов в Раде, который фаны голобородьмана готовятся организовать.
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Какого вреда ? ты про що верзешь?Зе 1 месяц при владе а вы на него всех собак Украины повесили, так шо давай там твоим парахоботам зарплату сегодня дают так шо лучше иди беги не опоздай )
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Ну что, зебилы сепарнявые, спалили одного вашего.
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НЕ стоит поднимать ВОЛНУ, Зеленский подбирает кандидатов среди жителей УКРАИНЫ, А НЕ тех кто больше ЗАПЛАТИТ как делал Порошенко И другие. ОН сам говорил И просил ВСЕХ, И в частности ЖУРНАЛИСТОВ также помогать в подборе кандидатов И их проверки честности И.Т.Д.
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підозрюю ,раз почистить..можливо і вдруге..
ПРИПУСТИМО...
втретє просто не встигне..
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Присутствие гражданина России в списке партии "Слуга уродов" -это симптоматично. Партия,главное предназначение которой сдать Украину путинской России, ДОЛЖНА иметь в своем составе ее граждан и я думаю не одного. и не два, и не десять. У партий предателей Родины "ЗаЖОЛУ" и "Жопоблок" появился побратим.
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Да там таких "гражданинов" пруд пруди. Зелечмыри повелись на кренделя небесные плюнув на то,что русня расправит крылья в Украине.Ведь вина кацапстана в наших бедах процентов 80 не меньше. Зачем им сильная Украина с сильной экономикой? Им нужен лишь придаток к их сраной "империи". Ну а остальное зло конечно местное ворьё и казнокрады. Опять же,большая половина там с кацапней повязана.
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такі ляпи ,як іноземне громадянство ,не має пропустити ЦВК....
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снова повторение пройденого. снова на теже грабли
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗа списком "Слуги народу" під №99 у Верховну Раду йде громадянин РФ Соколов, - одеський активіст Стерненко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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