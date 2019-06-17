 250 новобранців Нацгвардії склали присягу в Києві. ВIДЕО

Після курсу молодого бійця вперше в формі, волошкових беретах, з іменними шевронами і зброєю. Вишикувавшись під Верховною Радою, зосереджені новобранці весняного призову офіційно стають нацгвардійцями, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити український народ", – кажуть нацгвардійці.

Відтепер заприсяжені 250 нацгвардійців упродовж року або півтора служитимуть у Києві та області.

Гендерно розбавляють лави новоспечених гвардійців дівчата з синьо-жовтими стрічками у косах та з квітами в руках. Шістнадцять жінок – добровільно та кардинально змінили свій триб життя, підписавши контракт із Нацгвардією.



Яна Андрухович розповідає: "Сподобалася служба, багато хлопців знаю, захотілося служити теж. До цього навчалася в училищі на перукаря-модельєра".

А нацгвардієць Юлія Фурман каже: "Я – медик взагалі. Така ситуація в країні, що треба допомагати нашим хлопцям і підтримувати їх".

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Також 70 нацгвардійців урочисто присягнули на вірність українському народові у Запоріжжі. Клятву проголосили на центральному Майдані Героїв, інформує "5 канал".

Строкову службу військовослужбовці нестимуть у дев'ятому полку оперативного призначення. Там вони півтора роки проходитимуть вишкіл. До виконання завдань у зоні бойових дій їх не залучатимуть. Майже половина новобранців, за словами командирів, планують із часом піти на контрактну службу.