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 Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику. ВIДЕО

Відео, на якому кандидатка у народні депутати від "Європейської солідарності", голова Васильківської райради Київської області Наталія Баласинович нецензурно висловлюється на адресу співрозмовниці за кадром, було знято більше двох років тому. За словами Баласинович, тоді вона посварилася з коханкою свого чоловіка.

Про це вона заявила в ефірі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

Баласинович заявила, що до публікації ролика причетний її чоловік Богдан Баласинович і журналіст, кандидат у нардепи Олександр Дубинський.

"Це мій біль. Це трагічна історія домашнього насильства, яку сьогодні використовували двоє чоловіків. Один із них - це чоловік Богдан Баласинович, другий – ведучий "1 + 1" Олександр Дубинський. Це моя особиста історія, яку я ніколи не хотіла виносити на публіку. Мій чоловік - садист. І так склалося в житті, що наша сім'я два роки тому перестала фактично існувати. І ця історія - це абсолютно не звернення до співробітниці поліції або когось із посадових осіб. Коли захворіла донька, мій чоловік сказав мені, що він у Канаді. Я поїхала в аптеку купити ліків, проїжджаючи повз кафе, побачила його машину. Я зайшла туди і побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент", - стверджує кандидатка у нардепи.

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За словами Баласинович, опубліковане 13 червня відео - фрагмент її сварки з коханкою чоловіка і її подругою.

"У нас була перепалка, ми обговорювали мою зовнішність, що я некрасива, то була моя відповідь. Там були і інші люди, там була моя подруга, яка це все знімала, і у мене є реальне відео. А це - брудне, вирване з контексту відео ... [Сказане] адресувалося коханці мого чоловіка. Це сталося більше як два роки тому, це той день, коли фактично перестала існувати моя сім'я", - сказала вона.

Баласинович пов'язує публікацію відео з майбутніми позачерговими виборами. "Коли я потрапила в список "Європейської солідарності", мій чоловік цинічно передав це відео Дубинському, вирвав з контексту ..." - заявила глава Васильківської райради, додавши, що їй "соромно за поведінку в той день".

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Раніше було оприлюднено ролик, на якому глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейської: "Іди нах#й! Ти хто така? Ті, бл#дь, уродка, похудєй спочатку кілограм на 30".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132671
 
   
 Топ коментарі
 
от же дура.. ще й на екрани країни вилізло, аж так до корита хоцца.. морда ліца гадящіх ПЄСиків Я увидела мужа с любовницей. Конечно, у нас был инцидент, - глава Васильковского райсовета Баласинович объяснила, кого материла в скандальном ролике - Цензор.НЕТ 86
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типова иліта, за таких і голоситимуть секта 5%
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Ай-ай-яй. Скока за идею отвалили? Надо было конкурс устроить, как сделать так "шобы пожалели и фсьо было не так". Автору пиара респект, но гением его не назвать, конечно. А вообще тупо. Но масса схавает, на то она и масса. Жаль только что выползет змеюка, не намочившись. Всем можно всё и в любом месте, если за спиной бабло. Это не личное, это проблема всей страны.
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Да там видео из трёх разных эпизодов из разных мест. Муж молодец что развёлся, жить с конченным плюющимся верблюдом ещё то удовольствие) Два горба себе спереди приделала, теперь модель))) от ************! От неё мелом и псиной смердит как не одень. Можно вывезти бабу из села, но не возможно вывести село из бабы. Это именно этот вариант. Думаю скоро появится бывший и закопает её поглубже!)) Популярность она такая!
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При такій жінці-стерві чоловік-садист практично шансів в розвитку своїх садистичних нахилів немає...І взагалі жоден чоловік,садист чи ні до цього відео відношення не має...Кобіта розмовляє з поліцейською,і тема розмови стосується суто зупинки...
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Е-е-е-е-е ? Кандидат в депутати ДВА ! роки тому посварилась з коханкою чоловіка !?!?
Що це,як не ознака жовтіння ,що плавно переходить в коричневий колір ? Тьху !
І про журналіста Дубінського :
Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 5620
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Ка4нал Ге + Ге продолжает гадить....Во что превратилось наше телевидение? Ради пропаганды унижаются ниже плинтуса. Эти пропагандоны мать родную обгадят,лишь бы денех срубить.
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А что, соевая "элита" претендует на единоличное право гадить на головы избирателей?
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А что вообще люди Порошенко забыли на каналах Мертвечука, все чаще там стали появляться.
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История садомазо якась.Як,що муж садист,то чому ты его ревнуешь?!Радiти треба,що вiн нашёл коханку.Лучше б не объясняла,бо только усугубила мнение о семейке Адамсов.Як,що не можешь создать счастливую жизнь себе,то як ты собираешься,создать её твоим избирателям?Полное падение нравов. Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 3734
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ну у тебя и опыт сожалею - это как то не совсем нормально - но да ладно - номер по этому у тебя зачетный - ты уточни - ты у любимой 777 или таки 778 - а то не совсем понятно?
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Якось поймаешь томагавк головой.На якому будут выгравированы мои объяснения Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 8668
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сказал 778 бледнолицый. - уже скальпы вешать некуда ,а вам все неймется - да,да жду ,ну как обычно))))
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пшло ты со своими скальпами в саванну!
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Нормальная риторика при подобных встречах.... все цивилизованно, без мордобоя.
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А , ну тогда всё ясно !! Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 7663 .Там где козломордое Дубинское ( брат по разуму лоШарика ) всунуло свой пятак , всегда шкандаль ,, "высосанный из пальца " . Если где то звучит фамилия - дубинский , это значит что - ця " сынсация " не стоит и "копейки "внимания .
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Не по-европейски эта нью-бляха-муха ведет себя, не доросла она еще до европейского менталитета, иначе бы присоединилась бы и не мешала созданию счастливой шведской семьи... Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 2709
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зеленский и компания не брезгуют не чем - лишь бы до власти дорваться - зебилы об вас ноги вытирать будут - подлецы ведь не меняют методов
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Когда в стране 73 дэбилов , только такое быдло может быть депутатом. Вы можете себе приставить такою курицу в парламенте Дании ? Нет ? Почему ?
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Потому что *ента - депутатша от запэдрота.
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А ведь можно просто попросить прощение...
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Форумчани вже осудили..
А ви свої коменти читали ?
Та більшість з вас ще гірше висловлюється
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Кошерная харя гнусного дерьмоеда дубинского, как и лайноканал г+г вызывает омерзение...
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зачем эти потуги ... не надо маскироваться и прикидываться леди , хабалка себя уже проявила и проявит ещё не раз , петя создал очередной форпост брехунов и лицемеров , другого из поднего ничего не выйдет , бо сам такой
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и у меня есть реальное видео - але куй вам, не покажу
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неужели опять в новой верховной раде будет сидеть такое дерьмо. и что она может сделать для людей.
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так она еще и аферистк!!!!
воистину, какой поп, такой и приход
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А найголовніше пан Бутусов "забув" сказати ? Що це відео ,пов"язане з сімейними проблемами дворічної давнини ,виклав слуга урода ,пан Дубінський, що балотується по 94 округу,куди входить і Васильківський район.
Привід задуматись Васильківчанам про кандидата,що хоче підвищити свій рейтинг за рахунок чужого горя.
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Да, иметь в семье такую матерщиницу уже такое горе.
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Ну,кажуть ,є люди.які вважають неприйнятним розпад сім"ї з-за коханців,дітей-безбатченків,бідою.Знаєте,християнські цінності,уся ця застаріла моральність... Але матюк,звичайно-то страшніше(звичайно,не той матюк,що вигавкує Дубінський.То-той шо нада,матюк).
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Свиноботы-ПЕдики закономерно бросились защищать лярву.
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В смысле,зе-педики кинулись защищать дубинского?
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От кого и по какому поводу его необходимо защищать, по мнению подсвинков?
Дубинский и сам себя спокойно защитит, попутно унизив сотни подсвинков.
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Для чого Дубінський принижує підсвинків ? Тому що єврей,як і його господар ? Але ж йому достатньо не їсти свинину !
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петро підбирає собі в команду самих, самих..))))
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БрЫхуха, как и капитан её партии.
Матершиница, как и фсе соевые.
Представительница старой поствофковой Украины.
Зе внесёт в страну свежесть, чистоту и культуру, Европейскую нравственность!
Это значит, что если любой из нас находится на рабочем посту, то и он, и окружающие должны оставить домашние проблемы дома и уважать нормы общества. Иначе - кацабский бабизм.
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И это руководитель,и многие такие как оно,сидит и промычать ей тяжело а как оно балакает с людьми вне студии,с,ука писец и они сидят тут и тявкают защищают типа бедную овцу,бывает промелькают мысли что так званная элита и кто им подражает быдло быдловская.
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Так Цензор же писал что она орала на полицейских.
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Она его приняла за своего мужа. С горя.
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На заборе тоже пишут Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 677 . . Мне жаль тех кто слепо верит написанному . Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 4772 . Это люди не имеющие своих мозгов ,, они живут чужими .
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Желтуха, сэр... Зато сколько "праведного гнева" и писателей...
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А такую интонацию сделала,что вроде сейчас разрыдается Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 5422 .Как говорил Станиславский = НЕ ВЕРЮ.
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Вот оно, лицо обновленной свинорошеновской "ылиты". Одно лживое ворье и лярвы-гопницы из подворотни
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Вважати така "еліта" може,що завгодно.
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73% виборців вважають інакше, а це сила.
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Та хто його знає як було. Я коли дуже роздратований, то можу обматюкати першого зустрічного. Потом каюсь.
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не, не может быть - это только те, кто от пете, в Раду только могут - сверх люди какие то))))))
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Любители клоуна возбудились, а то у их избранного провал за провалом и команда намолола языком на пожизненное, а тут повод Петю обосрать. Понимаю ..
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И муж, и ведущий канала, два конченых говнюка, это факт. Сразу было видно, что выложившие видео врут про полицейскую, и про состояние опьянения у неё. Ну а осуждающие её за слова на эмоциях, пусть вспомнят себя в такой же ситуации, если конечно их "половинка" не умеет скрывать свои похождения, которые в подавляющем числе семей обязательно есть, или были, как бы вам об этом думать бы не хотелось.
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да не зебилы ведь все поголовно - истинные арийцы - в туалет не ходят и только строем и под Ганфштенгль как минимум ))
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Предательство это больно. Сочувствую. Однако жизнь идет дальше. В любом случае, никакой политики здесь я не вижу, чисто бытовая склока, считай, родственная, причем такого, начального уровня, в штормовые пол балла. В общем, зря наехали на девушку все.
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так в чем проблема??? выложи видео в сеть и будешь чиста...почему не развелась если садист где заявы в полицию... судовые решения... кто то пЯсдит... но пока по фактам. видео с матами есть...? есть. лицо ну очень на бадунское похоже... полного видео нет... выкладайвай а мы оценим кто прав кто виноват...
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Какое конченное хамобыдло(((( типичное 8%-е элито (((((
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А це теж "коханка" чоловiка?

"Чиновница известна тем, что в 2018 году напала на консьержку элитной многоэтажки, в которой живет ее свекровь. Пожилую женщину чиновница обозвала «проституткой» и избила."
Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику - Цензор.НЕТ 6610
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Дайте ей Оскар!
В такой ситуации нужно делать самоотвод и не позорить партию.
С мужем, наверное, все так и было, как она рассказывает, но вот только то видео не имеет никакого отношения к семейной трагедии. Да, оно явно вырвано из контекста, но из другого контекста. Обычная склока где-то на парковке, но не с полицейской.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЯ побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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