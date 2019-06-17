 Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику. ВIДЕО

Про це вона заявила в ефірі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.
Баласинович заявила, що до публікації ролика причетний її чоловік Богдан Баласинович і журналіст, кандидат у нардепи Олександр Дубинський.
"Це мій біль. Це трагічна історія домашнього насильства, яку сьогодні використовували двоє чоловіків. Один із них - це чоловік Богдан Баласинович, другий – ведучий "1 + 1" Олександр Дубинський. Це моя особиста історія, яку я ніколи не хотіла виносити на публіку. Мій чоловік - садист. І так склалося в житті, що наша сім'я два роки тому перестала фактично існувати. І ця історія - це абсолютно не звернення до співробітниці поліції або когось із посадових осіб. Коли захворіла донька, мій чоловік сказав мені, що він у Канаді. Я поїхала в аптеку купити ліків, проїжджаючи повз кафе, побачила його машину. Я зайшла туди і побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент", - стверджує кандидатка у нардепи.
За словами Баласинович, опубліковане 13 червня відео - фрагмент її сварки з коханкою чоловіка і її подругою.
"У нас була перепалка, ми обговорювали мою зовнішність, що я некрасива, то була моя відповідь. Там були і інші люди, там була моя подруга, яка це все знімала, і у мене є реальне відео. А це - брудне, вирване з контексту відео ... [Сказане] адресувалося коханці мого чоловіка. Це сталося більше як два роки тому, це той день, коли фактично перестала існувати моя сім'я", - сказала вона.
Баласинович пов'язує публікацію відео з майбутніми позачерговими виборами. "Коли я потрапила в список "Європейської солідарності", мій чоловік цинічно передав це відео Дубинському, вирвав з контексту ..." - заявила глава Васильківської райради, додавши, що їй "соромно за поведінку в той день".
Раніше було оприлюднено ролик, на якому глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейської: "Іди нах#й! Ти хто така? Ті, бл#дь, уродка, похудєй спочатку кілограм на 30".
Що це,як не ознака жовтіння ,що плавно переходить в коричневий колір ? Тьху !
І про журналіста Дубінського :
А ви свої коменти читали ?
Та більшість з вас ще гірше висловлюється
воистину, какой поп, такой и приход
Привід задуматись Васильківчанам про кандидата,що хоче підвищити свій рейтинг за рахунок чужого горя.
Дубинский и сам себя спокойно защитит, попутно унизив сотни подсвинков.
Матершиница, как и фсе соевые.
Представительница старой поствофковой Украины.
Зе внесёт в страну свежесть, чистоту и культуру, Европейскую нравственность!
Это значит, что если любой из нас находится на рабочем посту, то и он, и окружающие должны оставить домашние проблемы дома и уважать нормы общества. Иначе - кацабский бабизм.
"Чиновница известна тем, что в 2018 году напала на консьержку элитной многоэтажки, в которой живет ее свекровь. Пожилую женщину чиновница обозвала «проституткой» и избила."
В такой ситуации нужно делать самоотвод и не позорить партию.
С мужем, наверное, все так и было, как она рассказывает, но вот только то видео не имеет никакого отношения к семейной трагедии. Да, оно явно вырвано из контекста, но из другого контекста. Обычная склока где-то на парковке, но не с полицейской.