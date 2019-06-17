 Понад 800 мільйонів людей у світі страждають від голоду, - SIPRI. ВIДЕО

Головні причини таких показників - конфлікти і зміни клімату, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

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Дослідники зазначають: для людей, які опинилися в зоні конфлікту, їжа часто стає недоступною.

Ускладнюють ситуацію і зміни клімату, особливо в бідних країнах. Екстремальні повені або посухи призводять до знищення зернових культур, а для багатьох сімей - це основна їжа.

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Згідно з даними ООН, найгірша продовольча криза минулого року зафіксували в Ємені. Не набагато краща ситуація в Демократичній Республіці Конго, Афганістані, Ефіопії, Сирії та низці інших країн.