 Понад 800 мільйонів людей у світі страждають від голоду, - SIPRI. ВIДЕО

Головні причини таких показників - конфлікти і зміни клімату, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Дослідники зазначають: для людей, які опинилися в зоні конфлікту, їжа часто стає недоступною.
Ускладнюють ситуацію і зміни клімату, особливо в бідних країнах. Екстремальні повені або посухи призводять до знищення зернових культур, а для багатьох сімей - це основна їжа.
Згідно з даними ООН, найгірша продовольча криза минулого року зафіксували в Ємені. Не набагато краща ситуація в Демократичній Республіці Конго, Афганістані, Ефіопії, Сирії та низці інших країн.
Ничего что там войны идут ? Может дело не в "изменениях климата",а в том что ООН не имеет ни сил, ни желания остановить войны ?
Флажок смени на свой родной, детка. Ты тут никого не обманешь.
- без сомнения Вы правы - это так и , к сожалению, в "ИХ" деятельности есть определенный смысл.
Глобалисты, говорите?
Вы правящий класс этих "бантустанов" к ответу призовите!
Народ слава Богу выбрал сейчас себе в президенты мудрого, опытного,образованного менеджера - Зеленского...
Опытного стратега и тактика.....
Так что все будет хорошо....
А от зараз нова біда, багато пенсіонерів будуть дуже сильно переїдати...
Мабуть треба терміново розробляти програму боротьби з переїданням пенсіонерів...
- лікуй свю голову! ти до лікаря - псіхіатра в сотні разів ближче,ніж я до *****!
Только послє пред'явлєнія Вамі справкі, что Ви прошлі такоє лєчєніє.
Приходит Дед Мороз в Детский Дом.
- Детки, вы все хорошо кушаете?
- Нет, Дедушка Мороз, плохо!
- Тем деткам, которые плохо кушают подарки не положены! Бугага!
Если б жители одного небольшого городка на 1 день отказались от развлечений,сигарет,мороженого-жители б засушливого города получили б скважину чистой воды...
Вона, кацапы - и денюх, немерянно (крымский мост жеш построили, так ведь?), и потребность такую имеют (Крым), однако не спешат строить "опреснительную станцию".
Значит вывод - надеются на скорые возобновления поставок "воды из Днепра".