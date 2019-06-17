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 Понад 800 мільйонів людей у світі страждають від голоду, - SIPRI. ВIДЕО

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), більш як 800 мільйонів людей у світі страждають від голоду.

Головні причини таких показників - конфлікти і зміни клімату, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Дослідники зазначають: для людей, які опинилися в зоні конфлікту, їжа часто стає недоступною.

Ускладнюють ситуацію і зміни клімату, особливо в бідних країнах. Екстремальні повені або посухи призводять до знищення зернових культур, а для багатьох сімей - це основна їжа.

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Згідно з даними ООН, найгірша продовольча криза минулого року зафіксували в Ємені. Не набагато краща ситуація в Демократичній Республіці Конго, Афганістані, Ефіопії, Сирії та низці інших країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132653
 
 
 Топ коментарі
 
В нас також багато хто не доїдає.Ті ж пенсіонери,діти в інтернатах і тд.
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А что если твоя страна перестанет разжигать войны по всему миру ?
Флажок смени на свой родной, детка. Ты тут никого не обманешь.
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Патріот - це добре, але, що дурак - це гірше ніж все інше...
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Во время Рамадана и Великого Поста голодающих больше 2млрд.
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Имеется ввиду совсем другое голодание ,не ритуальное и не лечебное,животное . Ты из недостраны-террориста и убийцы рф?
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ООН такая прозорливая что узрела голод в Йемене, Сирии...
Ничего что там войны идут ? Может дело не в "изменениях климата",а в том что ООН не имеет ни сил, ни желания остановить войны ?
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А может войны - это желание глобалистов решить проблему голода?
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А что если твоя страна перестанет разжигать войны по всему миру ?
Флажок смени на свой родной, детка. Ты тут никого не обманешь.
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Патріот - це добре, але, що дурак - це гірше ніж все інше...
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Войны, голод, эпидемии - это желание глобалистов решить проблему перенаселения планеты. В этот ряд я добавил бы популяризацию однополых отношений, феминизма и прочей, понижающей демографию, херни.
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Shtolz Войны, голод, эпидемии - это желание глобалистов решить проблему перенаселе...
- без сомнения Вы правы - это так и , к сожалению, в "ИХ" деятельности есть определенный смысл.
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А ничего, что в Конго имеются такие местораждения колтана (который необходим в каждом смартфоне, и в Вашем тоже), что в стране с порядочным правящим классом население с такими то месторождениями с золотых тарелок ело бы в самом прямом смысле слова?
Глобалисты, говорите?
Вы правящий класс этих "бантустанов" к ответу призовите!
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Что за хрень ты несешь,дичь ? Потащило мировой революцией,интернациональным долгом, перегаром браги и портянками...
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выплюнь косяк с ватой от старого матраса что бы понять...
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В нас також багато хто не доїдає.Ті ж пенсіонери,діти в інтернатах і тд.
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XENOmorph - это все в прошлом...

Народ слава Богу выбрал сейчас себе в президенты мудрого, опытного,образованного менеджера - Зеленского...
Опытного стратега и тактика.....
Так что все будет хорошо....
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Зрозуміло. Порошенко об'їдав нещасних пенсіонері, виривав у них шаурму просто з рота.
А от зараз нова біда, багато пенсіонерів будуть дуже сильно переїдати...
Мабуть треба терміново розробляти програму боротьби з переїданням пенсіонерів...
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Вони б доїдали, як що б на початку історіі країни були відсутні такі тварюки як комуністи й їхні вигованці - кучмісти, бджоляри, гопстопники й шоколадники...
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Як що б була відсутня така тварюка, як ваше *****, і ваші тварюки іхтамнєти.
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digital staff Як що б була відсутня така тварюка, як ваше *****, і ваші тварюки іхтамнєти.
- лікуй свю голову! ти до лікаря - псіхіатра в сотні разів ближче,ніж я до *****! Более 800 миллионов людей в мире страдают от голода, - SIPRI - Цензор.НЕТ 2526
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Елена Голиц «такі тварюки ..... бджоляри, ..... шоколадники...»

Только послє пред'явлєнія Вамі справкі, что Ви прошлі такоє лєчєніє.
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One family- one child !Такий лозунг для країн тртього світу стає все більш актуальнішим!
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Вы эти йеменским детям расскажите, и сирийским, тем, которых ковровыми бомбардировками...
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Анекдот.
Приходит Дед Мороз в Детский Дом.
- Детки, вы все хорошо кушаете?
- Нет, Дедушка Мороз, плохо!
- Тем деткам, которые плохо кушают подарки не положены! Бугага!
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Такие данные говорят о безумии современного человека.Тратяться миллиарды на войны,тратяться миллиарды на роскошь,на всякую дребедень,но помочь ближнему,умирающему от голода,помочь страдающим детям-нет ...Сколько богатых людей спускают деньги в играх,на разные непотребства,сколько обычных людей выбрасывают еду (по данным ООН ежегодно в Европе выбрасываеться 100млн тонн продуктов),а рядом-голод...Люди,оставившие Божьи заповеди,живущие по своим прихотям,не имеют здравого смысла,чтоб позаботиться о ближнем,помочь нуждающимся.Тратяться миллионы на глупые проекты,развлечения,поддержку геев,а где то миллионы детей не видят хлеба,чистой воды...
Если б жители одного небольшого городка на 1 день отказались от развлечений,сигарет,мороженого-жители б засушливого города получили б скважину чистой воды...
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Климат меняется. Некоторые, ранее обжитые земли, перестают приносить достаточный урожай, начинаются проблемы с едой, плюс несовершенство модели управления, доминирующей на проблемной территории. Уже сейчас футурологи говорят, что в очень недалеком будущем войны будут не "за нефть", а за такой ресурс как "вода". Пригодная для питья и земледелия.
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Да опресняй, кто тебе не дает ? Построй только небольшую атомную станцию для этих целей. И да - "опресненная вода" требует и тщательной доочистки с дорогущщими фильтрами, и далеко не вся пригодна даже для земледелия.
Вона, кацапы - и денюх, немерянно (крымский мост жеш построили, так ведь?), и потребность такую имеют (Крым), однако не спешат строить "опреснительную станцию".
Значит вывод - надеются на скорые возобновления поставок "воды из Днепра".
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Рядом с Йеменом, Сомали находятся такие богатейшие страны как Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ. Почему они не хотят помочь бедным??? Может дело в том, что чем человек богаче-тем он жаднее?
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Почему кто-то должен помогать чужому (иногда даже враждебному) племени, в ущерб своему? И кому там (в Йемене) вообще помогать ? Там несколько враждующих группировок азартно выпиливают друг друга, за право контроля над нефтяными полями и портами для транспортировки нефти. Там долго доминировала одна группировка, которая все доходы от нефти делила как Попандопуло из "Свадьбы в Малиновке". Теперь обиженные пытаются "взять свое". Кто верх возьмет - того и тапки.
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В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением.
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономПонад 800 мільйонів людей у світі страждають від голоду, - SIPRI. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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