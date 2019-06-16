 АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан. ВIДЕО

Про це заявив глава АП Андрій Богдан в ефірі програми "Підсумки" з Олегом Панютою на телеканалі "Україна", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Сегодня.
"Ми плануємо створити з Адміністрації президента організацію, де будуть перебувати вчені, дослідники, талановиті люди, реформатори. Ми тримаємо напрямок на офіс європейського типу. Тому ми плануємо переїзд в інше приміщення. Це буде "опенспейс" (відкритий простір), зі скляними стінами, куди може спокійно прийти будь-який громадянин України", - зазначив Богдан.
На питання, що буде зі старим будинком, він відповів, що розглядається кілька варіантів.
"Можна, звичайно, продати стару будівлю АП. А гроші повернути в бюджет. Але ми розглядаємо і варіант створити в будинку на Банковій музею української державності. Адже такого музею в Україні немає", - повідомив Богдан.
Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової в Києві.
- Це наш колишній президент.
- Він зробив щось корисне?
- Ні.
- А хто його обрав?
- Ми.
- Народ?
- Нарід.
- А що таке "нарід"?
- Нарід - це тупа більшість, яка вважає себе народом.
- А народ?
- А народ - це розумна меншість, яка являється нацією.
А сейчас их страх, нытье и вечное недовольство своим идиотизмом вылилось в "назло всем выберем клоуна!"
25% никуда не деваются они и против убийцы-Януковича и против Зелемойского и не голосуют за халяву, а голосуют за возможности...
тупа вівця
Що маємо:
1. Порушуються Конституція і Закони. Гарантом. "Гарний" приклад для усіх.
2. На ключові посади "садять", "кумів", некомпетентних, що тхнуть уснею, але "своїх": НГШ, що не знає, як одягати бронежилет, Богдан, Баканов, Бухарєв і т.і.
За шо нам такое наказание? Где эти уроды взялись на нашу голову? Хто их выпустил из квартала?
То есть эти идиоты сами себя не считают ни талантливыми ни реформаторами... Все правильно делают клоуны: когда в борделе падает выручка нужно срочно койки передвигать!
https://www.youtube.com/watch?v=q-GteTjpQ2g
а про сватов все знаете?
Зеленський - перший народний президент України !
Таким же как они...
В чем то они правы вообще то...
Прастой нарид, как есть... - охлос...
Жиза...
Зее*ись, слуга народа!
это такие пенсионеры возле подъезда, которые знают все: от Брежнева до Порошенко как надо страной управлять, а у самих дома бачок подтекает.
Скоро федеративний округ собі разом здобудете
https://twitter.com/Bindungsenergie/status/1139881074769764352
Читал коменты с удовольствием...
Вофка..., он такой, такой.....
Рівень інтелекту і культури зашкалює, тільки не в ту сторону(
Они боятся прослушки в старом здании. А в новом,с заделом на будущее,установят свою.
Ничо личного,тока Бизнес.