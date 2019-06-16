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 Після відставки "демократичного" уряду політики виїжджають із Молдови, - ТСН. ВIДЕО

Термінові чартери покинули Кишинів і приземлилися в Москві, Одесі, Лондоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Це сталося відразу після того, як уряд Демократичної партії оголосив про свою відставку, а сама Демпартія заявила про перехід в опозицію.

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

10 червня в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.

14 червня уряд під керівництвом Павела Філіпа пішов у відставку, щоб покласти край двовладдю і припинити політичну кризу в країні. Прем'єр-міністр Майя Санду назвала країну вільною.

Посольство України в Молдові радить українцям не брати участі в масових акціях і демонстраціях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132648
 
   
 Топ коментарі
 
Конституционный суд Молдовы аннулировал все свои решения по нелегитимности нового правительства. Это всё что нужно знать про тупой молдавский конституционный суд. Хозяева убежали из страны, судьи наложили в штаны.
Но эти бандиты что убежали - всё равно будут сидеть в тюрьме после назначения независимого генпрокурора. И никакая заграница не спасёт. И в США, и в Европе и в РФ они никому не нужны, так как все три стороны признали новое правительство.
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У нас тоже так вначале было. После Майдана половина рыгов чкурнула из страны. А потом увидели что украинцы поставили Петю и Кулявлоба начали возвращаться и насмехаться над нами.
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Как-то синхронно поперли лучших друзей в Молдове и Украине - плахотнюка и порошенко. Після відставки "демократичного" уряду політики виїжджають із Молдови, - ТСН - Цензор.НЕТ 1288
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Вроде сообщалось , что кореш Порошенко вор Плахотнюк живёт пока на вилле в ла-загалета под Марбельей. В этом коттеджном городке так же есть виллы Порошенко , Кононенко , Гладковского.
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И "смертельного врага порошенко" пукина саусем рядышком.
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Ели точнее, не пукина, а очень богатого российского олигарха...
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Плахотнюка уже и в Одессе видели, и в Турции, теперь вот в Испании. Каждый день что ли перемещается? Після відставки "демократичного" уряду політики виїжджають із Молдови, - ТСН - Цензор.НЕТ 3181
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Ах паршивец патрашенка, и здесь виноват - не Зебил и его ************** вилкулов-мертветчуков, нет, совсем не Зебил и не его команда способствовала приземлению иностранных преступников на территории Украины!...
Для того, что бы способствовать этому, Зебил должен был бы быть президентом, а так, ему только все мешают и не дают президенствовать!... Після відставки "демократичного" уряду політики виїжджають із Молдови, - ТСН - Цензор.НЕТ 419
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За хорошие откаты все становятся одинаковыми! То же касается и Австрии, Кипра и Москвы, куда разбежались все богатые тараканы!
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как же так, что, все барыги, а как же обещания и клятвы?!...
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Вот когда начнут сажать за невыполненные обещания и клятвы, тогда и барыг не будет! А то, что одни переобуваются и переименовывают партии - это должно стать только отягчающим фактором!
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кто о чем, а свинособаки и полицаи, традиционно о пососать!... Після відставки "демократичного" уряду політики виїжджають із Молдови, - ТСН - Цензор.НЕТ 8408
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Канал Г+Г - говорящяя жопа ЗеБеняток Після відставки "демократичного" уряду політики виїжджають із Молдови, - ТСН - Цензор.НЕТ 8442
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А кто из молдавских олигархов, интересно, в Одессу перелетел?
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Друзья Порошенко бегут.
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономПісля відставки "демократичного" уряду політики виїжджають із Молдови, - ТСН. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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