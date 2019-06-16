 Після відставки "демократичного" уряду політики виїжджають із Молдови, - ТСН. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Це сталося відразу після того, як уряд Демократичної партії оголосив про свою відставку, а сама Демпартія заявила про перехід в опозицію.

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

10 червня в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.

14 червня уряд під керівництвом Павела Філіпа пішов у відставку, щоб покласти край двовладдю і припинити політичну кризу в країні. Прем'єр-міністр Майя Санду назвала країну вільною.

Посольство України в Молдові радить українцям не брати участі в масових акціях і демонстраціях.