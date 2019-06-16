 "Сам танцюй у наморднику", - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у дійстві брали участь діджей, жонглери і ходулісти, фокусники та міми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники тримали плакати "Сам танцюй у наморднику", "Любиш цирк? А жити в клітці?", "Цирку - людей, тваринам - волю", "Вчіться любити тварин, а не сміятися над їхніми стражданнями", "Люди - клоуни, звірі - ні" й інші.

Організував заходи гуманістичний рух UAnimals.









Читайте на "Цензор.НЕТ": В українських портах немає карантинних зон, де ветеринари могли б оглядати тварин, - зоозахисник Тодорчук













Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція на захист кінотеатру "Київ" відбулася під КМДА: Кличку передали звернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж



























Читайте на "Цензор.НЕТ": Зоозахисники закликають знищити в Україні хутряну галузь

























Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту. ФОТОрепортаж











Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, рух UAnimals вже четвертий рік веде активну боротьбу за заборону експлуатації тварин у манежах. Вони, зокрема, домоглися локального заборони шапіто з тваринами в десятках міст.