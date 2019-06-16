 "Сам танцюй у наморднику", - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у дійстві брали участь діджей, жонглери і ходулісти, фокусники та міми.
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Учасники тримали плакати "Сам танцюй у наморднику", "Любиш цирк? А жити в клітці?", "Цирку - людей, тваринам - волю", "Вчіться любити тварин, а не сміятися над їхніми стражданнями", "Люди - клоуни, звірі - ні" й інші.
Організував заходи гуманістичний рух UAnimals.
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Фото, відео - Олег Богачук
Нагадаємо, рух UAnimals вже четвертий рік веде активну боротьбу за заборону експлуатації тварин у манежах. Вони, зокрема, домоглися локального заборони шапіто з тваринами в десятках міст. Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132647
В Киеве окончательно запретили эксплуатацию животных в передвижных цирках
Скоро запретят и в стационарах
но за акцию под АП шоколадна дупа платить, то ж можна постояти поржати
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https://www.youtube.com/watch?v=OoG9IzX54O8
Можешь прогуглить - была ли такая "народная" акция под АП
именно блок шоколадна дупа устраивает акции под АП, хотя более 10 человек им редко удается набрать
с чего ты взял, что платит именно....?
Скоро за учительницу придирающуюся будут к АП ходить
Такой инфантилизм 🤦🏼♀️
Ну на який юх вони ще туди приперлись?)
Це тролінг такий злосний чи, що?
Треба якось відновляти довіру до Інститутів Державної Влади... інакше буде пи..ць.
Какого ещё песца ждать?
І у нас Парламентсько-Президентська Республіка... На носі Парламентські вибори... Вибирайте...
У вас є президент який точно желізобетонно не стане диктатором... Радійте ****... яника он через стіни трупів гнали... а Зеленський наказ стріляти ніколи не віддасть...
Кто коммент удалил и о чём это говорит?
Думала, что демократия важнее денег на ЭТОМ ресурсе.
(сдлаю скрин этой странички на всякий случай если опять крестик появится...)
Все сидят в интернетах .
Это в воюющей стране делается?
Кретины....
Але! Жорстко контролювати, як тваринки, що вже Є в цирках, там доглядаються. До притягнення кримінальної відповідальності власників цирку та обслуговуючого персоналу.
Б*єш тваринку - за грати. Страшні умови життя тваринки - директора за шкірку й за грати.
Хотя нет, вряд ли выйдет - оно наверное уже обосралось...))
Чего же удивляться, что в обществе столько ненависти друг к другу.
И судя практически по всем комментариям здесь, нам ой как далеко до цивилизованного общества(((
_Ученье - свет, а неученье - мракобесие!