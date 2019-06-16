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 "Сам танцюй у наморднику", - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Адміністрацією відбулася акція із закликом відмовитися від експлуатації тварин у цирках.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у дійстві брали участь діджей, жонглери і ходулісти, фокусники та міми.

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Учасники тримали плакати "Сам танцюй у наморднику", "Любиш цирк? А жити в клітці?", "Цирку - людей, тваринам - волю", "Вчіться любити тварин, а не сміятися над їхніми стражданнями", "Люди - клоуни, звірі - ні" й інші.

Організував заходи гуманістичний рух UAnimals.

Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 01
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 02
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 03
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": В українських портах немає карантинних зон, де ветеринари могли б оглядати тварин, - зоозахисник Тодорчук

Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 05
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 06
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 07
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 08
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 09
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 10

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Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 11
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 12
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 13
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 14
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 15
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 16
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 17

Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 18
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 19
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 20
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 21
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 22
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 23

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зоозахисники закликають знищити в Україні хутряну галузь

Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 24
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 25
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 26
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 27
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 28
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 29

Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 30
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 31
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 32
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 33
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 34
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 35

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції": під Адміністрацією Президента відбувається акція протесту. ФОТОрепортаж

Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 36
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 37
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 38
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 39
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 40
Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, рух UAnimals вже четвертий рік веде активну боротьбу за заборону експлуатації тварин у манежах. Вони, зокрема, домоглися локального заборони шапіто з тваринами в десятках міст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132647
 
   
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Сажать мало!Нуно сразу стрелять!!А когда порохоботи кончаться, для цифри моНо и за зебилов приняться.
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Если перебить ЗЕ, то опять вернутся Насировы и прочие "деканы на инвалидной коляске"...
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Это если выйти и что-то требовать разумное , поддающееся логике , что уже достало . А если вышел за бабки - несёшь пургу , которую заказали .
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Хто в цирку був, у цирку не сміється
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Ну и чего это шобло собралось под администрацией президента ? Лишь бы платили , за что не имеет значения . Справка для упоротых шоколадников - за Зеленского не голосовал .
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..... Даешь вольний доступ котам в мясние отдели маркетов!!!
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_И глистам в организмы людей. И чумной палочке. И лихорадке Эбола! Угнетение прав вирусов и бактерий - недопустимо!
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зверское массовое убийство комаров забыли
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_Не упомянул про про настоящий геноцид комаров (особенно малярийных) с использованием биологического и химического оружия массового поражения. Виноват.
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студенти підробляють
В Киеве окончательно запретили эксплуатацию животных в передвижных цирках
Скоро запретят и в стационарах

но за акцию под АП шоколадна дупа платить, то ж можна постояти поржати
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- Уличная политика сейчас будет очень востребована, - сказал Андрей Левус. - А в ней я разбираюсь. Скажем, на понедельник организую на Банковой акцию "Захисти Україну. Ні капітуляції".

Можешь прогуглить - была ли такая "народная" акция под АП
именно блок шоколадна дупа устраивает акции под АП, хотя более 10 человек им редко удается набрать
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примерно о том. а по сути мимо.
с чего ты взял, что платит именно....?
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Андрей Левус? Он один из организаторов, сам додумаешься в чьей он команде?
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ты, как вижу, в тему говорить в принципе не способное. имитация коммуникации.
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Причём принял Киевгорсовет
Скоро за учительницу придирающуюся будут к АП ходить

Такой инфантилизм 🤦🏼‍♀️
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Нє ну я всьо понімаю...
Ну на який юх вони ще туди приперлись?)
Це тролінг такий злосний чи, що?
Треба якось відновляти довіру до Інститутів Державної Влади... інакше буде пи..ць.
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А то, что избрали дегенерата, ещё не писец?
Какого ещё песца ждать?
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пережили дегенерата 2014-2019, узбагойся
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Не "песца" а "пісця". Його військово-облікова спеціальність "писар-діловод".
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Після вбивць ( це не метафора), маньяків, диктаторів клептоманів... Зеленський ще зовсім непогано дивиться...
І у нас Парламентсько-Президентська Республіка... На носі Парламентські вибори... Вибирайте...
У вас є президент який точно желізобетонно не стане диктатором... Радійте ****... яника он через стіни трупів гнали... а Зеленський наказ стріляти ніколи не віддасть...
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Только при чем тут АП? У нас есть Рада и кабинет министров, они являются законодательными органами. Обращение не по адресу, похоже на явный заказ и провокацию.
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им заплачено. именно под АП. именно против Зеленского, по любому поводу и без поводу, и целый хор каркающиих инет-хряков поддерживает
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цирк, впрочем, как и театр - уже отжили свою эпоху и находится на стадии агонии (бьется в предсмертных конвульсиях), собирает лишь экзальтированную и причудливую публику (из разряда "общества любителей филателии" или еще более экстравагантных "ценителей")!
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Нехай танцюють без намордників. Які проблеми?
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явная порохоботская акция. организация основана в 2016-м, но только сейчас ВНЕЗАПНО активизировалась. жена главы организации ярчайшая порохоботка которая в открытую топит за порошенко и ее общественные проекты спонсируются петрухой. если честно, то цирк порошенко уже ******. прими достойно поражение, и не *** мозги. оторвали миллиардера от кормушки, уже кукуха уезжает напрочь.
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А кого тогда в цирке смотреть? Свинарчуков?
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свинарчуков петруха так и не посадил. потому они спокойно ржут в сторонке над нами, и рассуждают как лоховское население на сотни миллионов развели
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Акция правильная, но где! Явно они борются в защиту свинарчукив.
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Странные люди. Если не хотите выступление в цирке животных так не выступайте. Чего митинговать
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_Казалось бы, да? Не нравится - не ходи в цирк, не смотри. Но эти мерзавцы и у других людей хотят отнять возможность посмотреть на животных. И не только в цирках, но и в зоопарках! Упоротое дурачье, весьма мало знакомое с тем, как устроена природа на самом деле. У этих городских инфантилов представления о животных как у детей, сформированные на мультиках и худ. фильмах.
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... вместо моей критики порошенковской власти появился крестик.
Кто коммент удалил и о чём это говорит?
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Не знала, что этот мадератор на зарплате у Порошенко.
Думала, что демократия важнее денег на ЭТОМ ресурсе.
(сдлаю скрин этой странички на всякий случай если опять крестик появится...)
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О! А вот и крестик появился... Уже похоронен коммент..
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Животных отпустить, клоунов разогнать, цирк закрыть!
Все сидят в интернетах .
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_Эти животные - в реальном мире, в дикой природе - безжалостной и равнодушной - не жильцы. Ибо не приспособлены. Это я тебе на пальцах очевидное показываю. Выпустить их = убить! "Гуманисты", вы просто *******! Браво. "Сам танцюй у наморднику", - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією президента - Цензор.НЕТ 9451
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Да нормально они в природе устраиваются. Видел вполне достоверный сюжет.

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Вот гад! Сразу с козырей зашёл, пруфы вывалил.
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Ущипните меня....
Это в воюющей стране делается?
Кретины....
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Не надо щипать! В этой воюющей стране , по выходным, закатывают балы с салютами после 23:00 и громкой музыкой, которая слышна в с. Гора, Чубинском, Александровке... с территории развлекательного комплекса "Эдем". Так, что кретины не они, а мы, что никак не реагируем на подобные пиры во время чумы)
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Лена, мы не кретины! Вот, выбрали презика, который обещал прекратить стрелять. И все, войне конец. Ждем-с.
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Всё правильно. В Канаде, например, цирк с участием животных запрещён.
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А в Украине слава Богу нет. Если не нравится, то просто не ходи. Я вообще не помню например что такое цирк. Здесь он и так везде .
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Не знаю как в Канаде, но в Украине цирк с животными это парламент.
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Хоть один раз был митинг против повышения тарифов? Страна дегенератов
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Сам ти тариф ходячий. То йди, мітингуй, чому ти тут дупу чешеш ? ХТО ТОБІ ЗАВАЖАЄ ?
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Треба бойкотувати цирки з тваринами й дельфінарії.
Але! Жорстко контролювати, як тваринки, що вже Є в цирках, там доглядаються. До притягнення кримінальної відповідальності власників цирку та обслуговуючого персоналу.
Б*єш тваринку - за грати. Страшні умови життя тваринки - директора за шкірку й за грати.
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Дебіли,не чудіть, кінські тарифи які Парашенко наротердамив нікого не хвилюють?
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У них своя тема и гранты. За что уплачено, то и митингируют.
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поддерживаю, с детства цирк ненавижу
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Сейчас вам, пацакам, зебильное животное выйдет расскажет....
Хотя нет, вряд ли выйдет - оно наверное уже обосралось...))
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этих долбанных дресировщиков разогнать и запретить издеваться над животными! особенно это касается хищников! накалывать их наркотой. пилить когти и зубы. морить голодом перед выступлением чтобы за кусок мяса поощрять животных за проделанный трюк.клетки. а сколько случаев нападения зверей на зрителей...ладно рвут дресировщиков...так им скотам и нужно! ненавижу их.. ладно там собачки они и так поддаются дресуре и легко всё делают без битья их палками и кнутами как хищников... пусть себе там прыгают я так думаю..эти животные домашние животные и слуги человека.
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Сколько циркачам забашлял украдеными с бюджета бабками, Потрох? Какой будет следующий цирк? Нациков видели, клоунов тоже. Давай, Потрох, еще шлюх и торчков! Поржём!
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Эти люди - зоозащитники - пытаются ВСЕМ донести свою позицию. Что у нас слишком мало гуманности и сострадания к братьям нашим меньшим, а как следствие и к людям.
Чего же удивляться, что в обществе столько ненависти друг к другу.
И судя практически по всем комментариям здесь, нам ой как далеко до цивилизованного общества(((
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_Лично все мои родственники - люди. Животных в роду нет. У тебя родственники животные? Эта фраза (про братьев наших меньших) - перефраз из библии. И речь там шла вовсе не о животных. О людях. Бог послал на землю своего сына для спасения людей. Созданных по образу и подобию бога.
_Ученье - свет, а неученье - мракобесие!
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Проблема в том, что ВСЕМ их позиция абсолютно не нужна. Большинство людей не ходит в цирк, не мучает животных и вообще не имеет отношения к этой теме. А раз уж эти клоуны различных профессий работают в цирке - может, они как раз и позаботятся о гуманизме на рабочем месте? Чем проводить дурацкие акции в центре столицы?
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Согласен. Цирк с животными это дикарство и показатель морального уродства.
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знову рошенівські за 500грн клоунаду устроїли...
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Кажется, Администрация президента постепенно превращается в клуб для идиотов. Будем надеяться, это обратимый процесс.
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Всё идёт к тому - что в мире останется место только для тех животных, которые приносят пользу человеку. Обычно человек животных ест. Выступление в цирке - далеко не самый худший вариант служить человеку... "Сам танцюй у наморднику", - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента - Цензор.НЕТ 4041
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Цензор.НЕТВідеоКиївські новини"Сам танцюй у наморднику", - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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