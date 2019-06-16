 Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню, поранено воїна ОС, - прес-центр. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив шість обстрілів: двічі - в районі Водяного (з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), поблизу Талаківки (з великокаліберного кулемета), Павлополя (з автоматичних гранатометів), Новотроїцького та Лебединського (з великокаліберних кулеметів).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли: поблизу Кримського (зі стрілецької зброї), Новотошківського (з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), Південного (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї).
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 червня озброєні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. З них чотири рази - з застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Втрат немає.
https://www.youtube.com/watch?v=v8mjlK-ikL8&feature=youtu.be
11 год
ЧОГО ХОЧУТЬ ЗЕБІЛИ..
Шановні представники компанії Facebook, звертаюсь до вас з проханням шанобливого ставлення до чинного Президента України Володимира Зеленського. Прошу припинити розповсюдження принизливої, неправдивої інформації, що посягає на честь і гідність гаранта Конституції України. Людей, які являються джерелами цієї інформації заблокувати. Я залишаю за собою право звернутися з цим проханням до посольства США, Держдепартаменту, та ЗМІ.
Також хочу нагадати правоохоронним органам України, що згідно Конституції України Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
Переглянте сторінки Facebook і просто виконуйте свої обов'язки.
А тепер - до тих недолугих злодіїв і брехунів, котрі так і не зуміли в цьому житті нічого добитись - ознайомтесь:
«Відповідне положення закріплене в законі №3879 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян".
Згідно з законом, Кримінальний кодекс України був доповнений статтею 151 "Наклеп".
Під наклепом автори (регіонали Вадим Колесніченко та Володимир Олійник) розуміють "умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ********* честь і гідність іншої особи".
В якості покарання передбачено "штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року".
Окремим пунктом виділено "наклеп у творі, що публічно демонструється, в засобах масової інформації або в мережі Інтернет, а так само вчинений особою, раніше судимою за наклеп".
Таке порушення карається штрафом "від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року".
В той же час наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, тепер може каратися виправними роботами на строк від одного до двох років або обмеженням волі на строк до двох років.»
пораненому соколу ясного найскорішого одужання і довгої щасливої життєвої дороги
горіть у пеклі москалі (с)... най пекло для вас, чужинці і приблуди, буде і на землі... нашій!!!