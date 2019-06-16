 Найманця "ЛНР" затримано в Попасній під час перевірки документів на вокзалі, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Зі слів затриманого, він у 2014 році відгукнувся на пропозицію родича та вступив до незаконного збройного формування "Призрак" так званої "ЛНР". Під час перебування у батальйоні чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян.
За тиждень чоловіка викликали на постійне місце роботи і він покинув лави бандформування.
За цим фактом тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 260 КК України "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".
а в отрядах УПА воевали евреи...\а не маланцы...\
Давно ты стал Вальцманов, которые оккупировали Украину, как вы зерада утверждали, защищать?
Harib Da
Те, что "без крайней плоти ", героически воевали в отрядах УПА. Или вот эта "крайняя плоть " для тебя пунктик?
16.06.2019 19:58 Ответить Мне нравится 1
Кацапа боярку цінує