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 Найманця "ЛНР" затримано в Попасній під час перевірки документів на вокзалі, - Нацполіція. ВIДЕО

У Луганській області поліцейські на залізничній станції в Попасній, під час перевірки документів, затримали 31-річного жителя Лисичанська, який у поліцейській базі даних значиться як особа, яка брала участь у незаконних збройних формуваннях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зі слів затриманого, він у 2014 році відгукнувся на пропозицію родича та вступив до незаконного збройного формування "Призрак" так званої "ЛНР". Під час перебування у батальйоні чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян. 

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За тиждень чоловіка викликали на постійне місце роботи і він покинув лави бандформування.

За цим фактом тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 260 КК України "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132638
 
   
 Топ коментарі
 
А чому буратіна не займається ними, фонтанобіжець хренов з шаурмою..
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Нехай подає в Раду по своїй квоті, а вона розгляне. Тю, я ж забув шо він її розпустив. Бггг.
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Цей випадок це взагалі пістець, терорист живе і працює в Україні на підконтрольній уряду території в Лисичанську і його затримують абсолютно випадково на вокзалі в Попасній. А п'ять років чому його не затримували за місцем проживання в Лисичанську? Поліція та СБУ в Лисичанську що робили всі ці 5 років, чи вони були в курсі і не трогали терориста бо самі є проросійськими агентами?
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пока работают судьи и прокуроры которых рехвормировал мародёр то будут таких боевиков сепаров отпускать за бабло.
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А чому буратіна не займається ними, фонтанобіжець хренов з шаурмою..
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нужно большинство в раде. не дрыщи скоро будет.
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Нехай подає в Раду по своїй квоті, а вона розгляне. Тю, я ж забув шо він її розпустив. Бггг.
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Цей випадок це взагалі пістець, терорист живе і працює в Україні на підконтрольній уряду території в Лисичанську і його затримують абсолютно випадково на вокзалі в Попасній. А п'ять років чому його не затримували за місцем проживання в Лисичанську? Поліція та СБУ в Лисичанську що робили всі ці 5 років, чи вони були в курсі і не трогали терориста бо самі є проросійськими агентами?
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Ніде не світився патамушта. Він же не дурень.
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Невже терорист 5 років не працював, банківською карткою не користувався, по телефону не глворив, вдома не жив, з рідними та друзями не контактував?
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а може його пильнували? звязки, явки і паролі?
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а шо застрелен при задержании, уже отменили. Нахрен оно нужно, кормить и поить рожу бандитскую
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це треба щоби був такий наказ - застосування зброї, якщо наказу не було - перевищення
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У нас по всем каналам рыгааналы втирают день за днём кацапскую ложь чтобы добраться до управления страной и сделать то за что они продали Украину, а вы тут пишите о ватниках которые стали пушечным мясом.... Уничтожьте всех рыгоАНАЛов и тогда сразу люди в Украине займутся своими делами...
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Порошенко делал все чтобы их не было, но к сожалению законными способами...
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Каким образом он делал??? Назовите хоть один пример, что он сделал? ))) Или вы не помните, что даже террориста Лусваргу выпустили, и он год спокойно в Киеве дил, пока его активисты не увидели, и не привели в полицию? Кто из регионалов был наказан при Порошенко?
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Поліція у Лисичанську - це на 90% такі ж самі сепари. І Порошенко зовсім не спромігся реформувати українську поліцію.
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треба працювати з особовим складом, та й платити гроші. Щоби при порівнянні, скільки отримає поліцейський в Лисичанську чи в Ростові - те було на користь Лисичанська. От і все.
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Ага, будеш платити сепару 10000 $, і він відразу Україну полюбить. ))) Дивна логіка у порохоботів... Я знаю досить успішних у Лисичанську людей, які мають високі посади у державних установах, які отримують високу зарплату, і які є лютими сепарами. Сепаратизм - це хвороба, яка не піддається лікуванню, як і порохофільство.
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*** тебе. suki опять будете орать путен введи и под бмп укр бросатся.
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У ВАс самоценка повышается, если оскорблять украинца ?
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Я знаю кто называет украинцев малороссами- ольгинцы и их ученики .
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Не тыкайте мне.Досвидос.
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Мы с тобой на Вы не переходили, потому спрошу тебя прямо - Зелемойский пришил обратно крайнюю плоть и стал украинцем?
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Те, что "без крайней плоти ", героически воевали в отрядах УПА. Или вот эта "крайняя плоть " для тебя пунктик?
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а тут не тот случай - его даже евреи за своего не признают...
а в отрядах УПА воевали евреи...\а не маланцы...\
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Где можно ознакомиться с тем фактом, что "его даже евреи за своего не признают"? Хотя, если и не признают, то это действительно очень ужасно?
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Ну понятно тогда. Если не признают - плохо, а если признают - катастрофа.
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есть евреи и есть жиды. все что надо знать. меня опяь ззабанят но не проблема сделать новый ак
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Когда это Буратино, о ком и идёт речь, воевал в отрядах УПА, если он все повестки игнорировал?

Давно ты стал Вальцманов, которые оккупировали Украину, как вы зерада утверждали, защищать?
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Маланцев, как раз трудно назвать евреями. Они не украинцы, не евреи, не американцы, не русские...они именно «маланцы»!
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Я издеваюсь над зебами, а не над евреями, т.к. зерада весь Цензор запоганила Вальцманом, а теперь молчат, после того, как выбрали Зелемойского.
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Ты над собой издеваешься. И своей ограниченностью. Ничего личного, просто впечатление от твоих постов.
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Мне как-то не обидно над собой издеваться, а тебя, зеб, задело за живое, что я упоминаю про порноактрису, эбонитовые палки, обстрел детсадов и школ, Майдан как отрицательное явление, торговля с паРашей делает Украину сильнее, перестать стрелять, возобновить торговлю с Лугандоном... Поимели тебя, а у меня посты ограниченные?
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У порохоботов одна общая беда - они создали образ того, кто не с ними (а значит против них) и швыряют в него свои картонные ножи (при этом думая, что они очень остроумны). Разве я голосовал за Зе? Я где-то здесь за последние пять лет писал о вальцманах? Зачем ты приписываешь другим свои мыслишки? Твое упрощенное сознание не может иначе, кроме как без наклеивания ярлыков?
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А кем ещё может быть тот, кто говорит про ярлыки и при этом пишет такой пост

Harib Da

Те, что "без крайней плоти ", героически воевали в отрядах УПА. Или вот эта "крайняя плоть " для тебя пунктик?
16.06.2019 19:58 Ответить Мне нравится 1


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На "ви" я звертаюсь до кого вважаю за потрібне. Можу так звернутись до жінок, і то не до всіх, а ти щось не зрозуміле: Олег Ізвестная.
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Аты шо-а?!?!?! Мародёр сидел за столиком и реформировал судей?! И какой из мародеров, кстати? И какие шаги для исправления ситуации сделал молодой и многообещающий президент?
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так ведь мародёр же ездил по всему миру и говорил что нам антикорупционные суды не нужны,... что у нас всё гуд. и дальше назначал своих мавров.
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тот шо ротердам++++ и на распилах бюджета со свинарчуками, на янтаре, на томажнях, на обленерго, на судах, на прокуратуре бабло подниает.
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Что ты несешь ,говнометчица лахтинская,лучше неси яйца...
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А тот что такое а Роттердам без плас не считеетса? А тот который отжимал заводи жизнями добровольцев как?
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так ахметов это бизнес партнёр марадёра соевого
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Надо реформировать как в Грузии, навсегда, т.к. они даже нового мессию зебов хотят посадить.
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Не хвилюйся. Тепер їх братимуть в партію ;Слуга народа;.
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Грамота за то, что просто перестал стрелять?
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Наличие базы террористов радует, но ст.260 УК ниочем.
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Я какой раз прошу, определите через вишестоящий суд подсудность судов на Западной Украине. Приговор будет не 3 года условно, а 10 реально. Я не скажу, что на Донбассе все судьи продажные, но они не уверены, что завтра там будет ордло. Такие условные приговоры.
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Нашо йому ваш сир ?
Кацапа боярку цінує
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Так ихтамнетам не надо в Украину за пенсией, загранпаспортом, пособием беженца... **** тупишь, лапоть?
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О,заЖОПИнец олеХ появился! Где пропадал,вшивотина?
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Часи тепер не ті, росіян просто відпускають.
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добровольців більше росіянам не віддають за їхніми запитами , як за Бариги .
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а віддавав Барига росіян без жодних умов .Не пам'ятаєте ?Типу воно безальтернативно миролюбне .
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пусть уж лучше сам сдаётся в полицию - а то я ему не завидую...!
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Всім, які прагнуть зустріти руцкій мір,потрібно здаватись не в поліцію а в стаціонар на психіатрію.
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к сожалению это не лечится - даже в психиатрии нет таких методов...(
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Але французький лікар раніше лікував цю хворобу.
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ему хорошо было - он же профессор анатомии был...!
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Як тільки когось піймають, то відразу "нес службу на одном из блокпостов боевиков ..., проверял документы и транспортные средства". Типу я був не при ділах. А хто ж тоді стріляв та вбивав наших бійців. Невже Пушкін?
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Мабуть цей сепари планував залишитися до виборів і проголосувати за Слуг народу.
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УдивительНо!!!! Стадо шахтерни бойцов Лугандонии спокойно оформляют пенсию в Украине, Вопрос конечно Интересный?
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Цензор.НЕТВідеоПодіїНайманця "ЛНР" затримано в Попасній під час перевірки документів на вокзалі, - Нацполіція. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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