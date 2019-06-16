 Кандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Я не поважаю Коломойського. Бо коли я прилетів у Дніпро і побачив, у якому стані Дніпровський аеропорт, якщо це рідне місто такої заможної людини, то я вважаю, що йому просто "пофіг". Якщо йому "пофіг" на своє місто, то як йому може бути не "пофіг" на свою країну?" - сказав він.
Арахамія наголосив, що перш ніж погодитися приєднатися до президентської партії, питання її "зав’язків із Коломойським" було одним із вирішальних для нього.
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"Дві речі, які мене турбували перед тим, як я міг погодитися чи не погодитися приєднуватися до команди: це зв’язки з Коломойським, а друге – це ставлення до Росії. Тобто дві мої червоні лінії. Щодо Коломойського він (Зеленський. - Ред.) мені відверто сказав, що вони партнери по "Кварталу" були. Не партнери, а він надавав канал, час, тому вони знайомі. Але каже: "Ти ще подивишся, коли з часом побачиш мої зв’язки з Коломойським із точки зору, як я буду діяти", - сказав Арахамія.
Кандидат у депутати зазначив, що сам жодним чином не пов'язаний з олігархом, і додав, що познайомився з ним багато років тому, коли співпрацював із "Приватбанком".
"Я кажу завжди, що я з Коломойським знайомий через "Приват-24", і то в минулому. Я бачився з Коломойським у 2014 році. Була перша зустріч волонтерів із президентом Порошенком. Коломойський був тоді "губернатором". І всі "губернатори" у першому ряду сиділи", - сказав Арахамія.
😀 Я пользуюсь Приват 24 со дня его появления но с Беней так и не познакомился...а тут раз...и знакоство...просто так...
Саме тому напевно Зеля постійно їздив до Женеви та Тель-Авіву. Особливо перед виборами
Шутки про коммуналку, про войну - череваты.
А про беню шутить мона!
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_2.html
Міжнародна організація «Проект по розслідуванню корупції і організованної злочинності.» опублікувала
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
Вчіться, патріоти...
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https://www.youtube.com/watch?v=L69ax9xGBhU
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Сталін І.В.
совпадєніє? нє думаю!
хоча, чесно признаюсь: я в сортах лайна не дуже...
И тот, и другой ГРАБИЛИ БАНКИ, только один в начале своей карьеры, а второй сделал это своей карьерой.
в чём он не прав применительно к ситуации , о которой был разговор ?
Все одно їхні слова мають стільки ж "ваги" як договора з расієй
.. Юра Баланюк - 164-й номер в списке партии "Слуга Народа" и помощник 12-го номера в списке партии "Европейская солидарность" Порошенко, Степана Кубива.
мне вот просто любопытно, счас хрякоботы какую версию выдвинут?
це нєдохряк, чи супер зелєкорєш?
В венесуэльских боливарах.
І не важливо яким чином це відбувається, чи через кацапидлячий язик, чи через Приватбанк.
Ну а то что главой АП самого же гаранта ( создателя партии ), является личный адвокат Бени , тотакэ . !! .
Ты в этот процент не входишь посему - проходи мимо , не задёрживай .!! .
"Вчера случилось то, что должно было случиться. На парад, который провели все силовые структуры, дислоцированные в районе Мариуполя, в честь пятой годовщины освобождения от оккупантов, главнокомандующий так и не явился. Нет, он был в Мариуполе, дурачился у фонтана, наверняка - ел шаурму и, скорее всего, был занят еще каким-то остро-неотложным делом, которое оказалось важнее этого парада.
Кто-то на критику зё-власти говорит: «дайте им 100 дней, чтобы можно было оценить сделанное». Но эти 100 дней нужны тому, у кого зрение минус сто, полная глухота и отсутствие обоняния до такой степени, что даже выгребуха останется незамеченной.
Первое лицо государства безусловно более ограниченное в своих желаниях, чем любой простой гражданин. Оно и понятно, на нем лежат обязанности, проистекающие из его статуса. В частности, он обязан посещать подобные мероприятия, и не только посещать, но и произносить соответствующие речи, вручать награды и прочее. Нет, поплескаться в фонтане было нужнее.
Глядя на этот сюр ловишь себя на мысли о том, что часть населения этим умиляется. Страна воюет, каждый день - погибшие и раненные, а они разинули варежки и смотрят как взрослый мужик слоняется по фонтану. Вот это и есть то, чего они хотели?
Более того, в воюющей стране на должность начальника генштаба поставлен человек, который всерьез рассуждает о сокращении численности армии! И это - тоже нормально? А ведь еще Наполеон Бонапарт предупреждал своих современников и потомков о том, что: «Народ, не желающий кормить собственную армию, вскоре будет вынужден кормить армию оккупанта».
Оккупированный Крым и половина Донбасса стали следствием нарушения этого предупреждения. Армию досокращали до того, что она практически перестала существовать. И вот снова пошли эти разговоры. Но это - скучно и не интересно. Куда важнее разинуть варежку и смотреть фонтан-шоу, шаурма-шоу и прочее. И это при том, что в зё-команде еще тормозят (до выборов) всю фантазию. Похоже на то, что можно увидеть еще и не такое.
В общем, отношение к армии уже продемонстрировано, а через армию - показано отношение к территориальной целостности и суверенитету страны.
Впрочем, уже слышны голоса о том, что надо переделать конституцию и наверняка - выкинуть из нее эти статьи о суверенитете и прочем бреде. Вместо этого туда можно поставить цитаты из сериалов или шоу, видного политического деятеля современности с закатанными рукавами и наверное уже и штанами.
В общем, с годовщиной освобождения Мариуполя тебя, Украины!"