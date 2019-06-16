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Все про:Коломойський (419) Арахамія (5) Слуга народу (49)

 Кандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського". ВIДЕО

Український підприємець і волонтер, четвертий номер у виборчому списку партії "Слуга народу" Давид Арахамія "не поважає" олігарха Ігоря Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я не поважаю Коломойського. Бо коли я прилетів у Дніпро і побачив, у якому стані Дніпровський аеропорт, якщо це рідне місто такої заможної людини, то я вважаю, що йому просто "пофіг". Якщо йому "пофіг" на своє місто, то як йому може бути не "пофіг" на свою країну?" - сказав він.

Арахамія наголосив, що перш ніж погодитися приєднатися до президентської партії, питання її "зав’язків із Коломойським" було одним із вирішальних для нього.

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"Дві речі, які мене турбували перед тим, як я міг погодитися чи не погодитися приєднуватися до команди: це зв’язки з Коломойським, а друге – це ставлення до Росії. Тобто дві мої червоні лінії. Щодо Коломойського він (Зеленський. - Ред.) мені відверто сказав, що вони партнери по "Кварталу" були. Не партнери, а він надавав канал, час, тому вони знайомі. Але каже: "Ти ще подивишся, коли з часом побачиш мої зв’язки з Коломойським із точки зору, як я буду діяти", - сказав Арахамія.

Кандидат у депутати зазначив, що сам жодним чином не пов'язаний з олігархом, і додав, що познайомився з ним багато років тому, коли співпрацював із "Приватбанком".

"Я кажу завжди, що я з Коломойським знайомий через "Приват-24", і то в минулому. Я бачився з Коломойським у 2014 році. Була перша зустріч волонтерів із президентом Порошенком. Коломойський був тоді "губернатором". І всі "губернатори" у першому ряду сиділи", - сказав Арахамія.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132609
 
   
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Хі, хі, хі... подивимось, як довго він там протримається
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Не поважає Каломойшу, бо той хоче по 500к за місце в партії?
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Я говорю всегда, что я с Коломойским знаком через "Приват-24", Источник: https://censor.net.ua/v3132609

😀 Я пользуюсь Приват 24 со дня его появления но с Беней так и не познакомился...а тут раз...и знакоство...просто так...
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О, двойной агент Моссада, это хорошо, а то одни кремблевские уже как-то даже не по приколу.
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Не партнери, а він надавав канал, час, тому вони знайомі. Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3132609
Саме тому напевно Зеля постійно їздив до Женеви та Тель-Авіву. Особливо перед виборами
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Пора очищати Україну від звірини, від всіляких Хамій.
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Ну а что же им ещё звездеть?

Шутки про коммуналку, про войну - череваты.
А про беню шутить мона!
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Якесь цікаве і символічне у нього прізвище: Ара хам ия.
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Все, кто надеется на позитивные изменения в связи с приходом к власти Владимира Зеленского должны понимать - Зеленский не самостоятельный и не свободный в своих решениях человек. Об этом уже в открытую говорят и пишут на Западе. Он подельник и марионетка Коломойского.И самое страшное, что все это базируется не на совпадении интересов этих двух людей. Речь идет о банальном шантаже. Главный объем компромата на Зеленского связан с участием структур "Квартала-95" и лично Зеленского в мошенническом выведении средств "Приватбанка"и их отмывание на территории США и других стран. Жалкие 41 миллион доларов, прошедшие через эти структуры, превратили "Квартал-95" а ОПГ, а Зеленского в марионетку и подельника Коломойского. Коломойскому нужен президент Зеленский и Украина исключительно для получения защиты от экстрадиции в США после принятия решения об этом. Выбирая Зеленского вы выбираете не будущее, вы выбираете будущее. страны которой правит ОПГ.

https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_2.html
Міжнародна організація «Проект по розслідуванню корупції і організованної злочинності.» опублікувала
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
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Неправильно сказал, нУно било : "Коломойский, неее...Первий раз слишу! А хто це?" Больше б поверили!
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Людина навіть українську мову вивчила і вільно спілкується.
Вчіться, патріоти...
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"I'm not peterbot, but $20 is $20" очень идет к соевым.
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В порядочную партию всегда крысы пролезают
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Все кто разкатал губу на президенство Зеленского, надеясь на обогащение, успакойтесь, единствений бенифицарий Зе - проекта Коломойский И.В., а сливки, при удачном его воплощении, снимет Пу.
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а що там такого "нєсравнімого"?
хоча, чесно признаюсь: я в сортах лайна не дуже...
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Масштаб не тот и еще Йося знатний антисимит.
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Конечно, не совпадение. Кандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського" - Цензор.НЕТ 4408
И тот, и другой ГРАБИЛИ БАНКИ, только один в начале своей карьеры, а второй сделал это своей карьерой.
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троллоло порошенки загадили форум
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"Налоги платят дураки"-коломойша-олигарх. С этим и ему подобным Украину развитой не сделаешь.
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Коломойский имел возможность по другому вести дела ?
в чём он не прав применительно к ситуации , о которой был разговор ?
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по крайней мере я считаю, что он заслуживает уважения
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І взагалі - яка різниця що говорять слугі урода.
Все одно їхні слова мають стільки ж "ваги" як договора з расієй
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это он погорячился, бассейн с акулами и крокодайлами приведет его в чувство
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"Слуга двух господ."
.. Юра Баланюк - 164-й номер в списке партии "Слуга Народа" и помощник 12-го номера в списке партии "Европейская солидарность" Порошенко, Степана Кубива.

мне вот просто любопытно, счас хрякоботы какую версию выдвинут?

Кандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського" - Цензор.НЕТ 3681
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Если правдива инфа, то отправте Разумкову.
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мнє вот просто любопитно: какую вєрсію зєлупєнскіє видвінут
це нєдохряк, чи супер зелєкорєш?
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версия проста: недоглядели, и в список просочился шоколадный мусор, будут вычищать
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а! якщо дурні думкою багатіють, то ти вже, мабуть, мільярдер?
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Продолжай пете отдаваться. Людей судят по делам. Что сделал Зе противное для людей? Только не .... мозги.
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В петю не зачаровывался. Он меня обманул своими обещаниями, как и большинство голосовавших в 2014.
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Я презираю деньги, когда их у меня нет.
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Не очень хорошо знаю Арахамию и не знаю Коломойского (НЕЗНАКОМ). Люди, а где государственная машина, которая отвечает за инфраструктуру, за экономику, за оснащение армии и за все остальное? Они когда нибудь будут работать?
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Она есть, но работает на свинарчукив с ахметкой, пенчукив и медведчукив и порося.
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зеленского забыл - он у ахметова приглашенный ленточки перерезать - во гады)))))
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виктор - все в этой жизни познается в сравнении - главное найти точку отсчета - у вас очевидно этого еще не произошло - но по пробуя может поймете,а и да для начала посмотрите - сколько потребляет военная техника топлива на 100 километров - таблицы есть - и цены за литр то же - ну это для начала
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слушком переоценивает свои силы и не адекватно оценивает дела других - просто не может представить масштаб - для таких реальность становится, как удар тяжелым предметом ,приводящим к нокауту - люди могут и сломаться - жаль парня
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Смерди вибирають жидокацапів,які потім розпинають Україну!!!
І не важливо яким чином це відбувається, чи через кацапидлячий язик, чи через Приватбанк.
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Аллё,гараж! Ты за базар ответишь! Кандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського" - Цензор.НЕТ 5674 - відповідь Бені,або ЗеБенніхіллятка Кандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського" - Цензор.НЕТ 5674
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Ай да умники в зекоманде ,, ай да хитрюги . Кандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського" - Цензор.НЕТ 8136 . Идейка конечно неплохая , использовать волонтёра , для отмывки репутации партии . Слабая попытка дистанцировать " слюгу урода " от самого урода . Дескать , видите - я Арахамия ,противник каломойского ,, если бы я знал что каломойский стоит за слугой народа то не шёл бы с ними на выборы , а вот видите - если иду , значит уверен что они не связанны . Верьте мне и голосуйте за партию зеленского.. !

Ну а то что главой АП самого же гаранта ( создателя партии ), является личный адвокат Бени , тотакэ . !! Кандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського" - Цензор.НЕТ 9133 .
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як гадаєш, скіки лайків набере твій тупий пост?
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Кандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського" - Цензор.НЕТ 5704 .Скикы не набрал бы , чы мне не пофиг . Это вы тут постите ради каких то лайков , школяры сопливые . А я для того чтобы хоть 1% зебилов понял таки ,наконец , как их развели и разводят дальше , " как котят ".!

Ты в этот процент не входишь посему - проходи мимо , не задёрживай .!! Кандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського" - Цензор.НЕТ 9463 .
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Кстати, Арахамия из новопосвященных - получил паспорт Украины несколько лет назад. Родился в Сочи, но был гражданином Грузии (а может и сейчас остается). Семья бежала из Абхазии в Украину.
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Що там з мажоритаркою, мародери? Бо мова сьогодні не про забезпечення охорони президента, а про реальні справи
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Алаханія? Енергійний хлопець. Такі і мають бути у владі. Був поруч з Порошенко? Ну так Порошенко був президентом, чи хтось цього не знав?
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Так и мы были рядом с петей до 2016г., пока он свинячье рыло свое не показал.
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anti-colorados

"Вчера случилось то, что должно было случиться. На парад, который провели все силовые структуры, дислоцированные в районе Мариуполя, в честь пятой годовщины освобождения от оккупантов, главнокомандующий так и не явился. Нет, он был в Мариуполе, дурачился у фонтана, наверняка - ел шаурму и, скорее всего, был занят еще каким-то остро-неотложным делом, которое оказалось важнее этого парада.
Кто-то на критику зё-власти говорит: «дайте им 100 дней, чтобы можно было оценить сделанное». Но эти 100 дней нужны тому, у кого зрение минус сто, полная глухота и отсутствие обоняния до такой степени, что даже выгребуха останется незамеченной.
Первое лицо государства безусловно более ограниченное в своих желаниях, чем любой простой гражданин. Оно и понятно, на нем лежат обязанности, проистекающие из его статуса. В частности, он обязан посещать подобные мероприятия, и не только посещать, но и произносить соответствующие речи, вручать награды и прочее. Нет, поплескаться в фонтане было нужнее.
Глядя на этот сюр ловишь себя на мысли о том, что часть населения этим умиляется. Страна воюет, каждый день - погибшие и раненные, а они разинули варежки и смотрят как взрослый мужик слоняется по фонтану. Вот это и есть то, чего они хотели?
Более того, в воюющей стране на должность начальника генштаба поставлен человек, который всерьез рассуждает о сокращении численности армии! И это - тоже нормально? А ведь еще Наполеон Бонапарт предупреждал своих современников и потомков о том, что: «Народ, не желающий кормить собственную армию, вскоре будет вынужден кормить армию оккупанта».
Оккупированный Крым и половина Донбасса стали следствием нарушения этого предупреждения. Армию досокращали до того, что она практически перестала существовать. И вот снова пошли эти разговоры. Но это - скучно и не интересно. Куда важнее разинуть варежку и смотреть фонтан-шоу, шаурма-шоу и прочее. И это при том, что в зё-команде еще тормозят (до выборов) всю фантазию. Похоже на то, что можно увидеть еще и не такое.
В общем, отношение к армии уже продемонстрировано, а через армию - показано отношение к территориальной целостности и суверенитету страны.
Впрочем, уже слышны голоса о том, что надо переделать конституцию и наверняка - выкинуть из нее эти статьи о суверенитете и прочем бреде. Вместо этого туда можно поставить цитаты из сериалов или шоу, видного политического деятеля современности с закатанными рукавами и наверное уже и штанами.
В общем, с годовщиной освобождения Мариуполя тебя, Украины!"
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниКандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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