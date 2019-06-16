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 "Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька. ВIДЕО

З нагоди Дня батька, який сьогодні вперше офіційно відзначається в Україні, Олексій і Петро Порошенки записали привітання.

Як передає Цензор.НЕТ, привітання оприлюднено на сторінці експрезидента у фейсбуці.

"Кілька днів тому я вітав свого батька з 83-річчям. А сьогодні - День батька.

Батьку, я дякую тобі за те, що ти навчив мене бути українцем, бути сильним і завжди наполегливо йти до мети.

Не забудьте привітати тата з Днем батька!"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132603
 
   
 Топ коментарі
 
А за какие заслуги барыга дал ПАПЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ
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А где тот чувак, что в футболке с двуглавой курицей фоткался. Кажись у него тоже фамилия - порошенко была.... Походу у пети руки не дошли сделать его украинцем.
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Т.е. сначала( до курса обучения) он не был украинцем. Потом папа взался обучать сыночка. И этот сыночек стал УКРИАИНЦЕМ. А с этим сынком что случилось, сенсей петро?
На кого его выучил?
"Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька - Цензор.НЕТ 6954
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А галоперидол - твоими витаминками )))
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ДО чего МЕРЗОТНЫЕ рожи, нажравшиеся на крови народа...Хуже клещей. Мразоты
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"Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька - Цензор.НЕТ 1621Ну, будете у нас на Колыме, милости просим!
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Включіть витяжку, у соєвоіі вати пукани попрогорали))
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Діждався миті коли порошенка вигнали з ганьбою з президентського крісла.Думаю дочекаюсь коли його за грати кинуть.
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Примечательно:ненависть путиноидов и самого ***** равна злобе украинской быдлоты.
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Гіршого і брехливого президента ніж порошенко , Україна ще не знала.
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За 5 років після Майдану кум Путіна Мертвечук став тільки сильніше... бо договорняки по скрапленому газу були для Петра Мародера дорожче Армії, Мови і Церкви та України,...

Дякуємо тобі сивий питор! "Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька - Цензор.НЕТ 4570
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Почему порошенко поздравляет нас с днём отца? Другое дело, был бы день лжецв или мародера
Никто не хочет видеть эти надоевшие лица.
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Угу, аж противно это читать ... научили быть украинцем ... Украинцы столько не тырят у своих и свою страну не мародерят. Панамец оно.
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А папа за расхищение собственности сидел. Хороший пример )
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Первое, что сделал этот украинец после того, как его избрали в президенты, это на глазах у изумленных избирателей засунул своего сына в раду. Он да , все делал для своих детей, а должен был стать отцом нации
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Смотрю Петя теперь по любому поводу видосики записывает 😂
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Точно. Зеленский ещё через фонтан в Мариуполе пробежал. Теперь вот ждём, когда пэтя начнёт )))
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На Петю Мариуполь всегда плохо влиял, как ни видео оттуда, так рожа нетрезвая. Так что ждать можно чего угодно )
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А когда у него рожа трезвая? Только на старых архивах. ))
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Пропитая - да, но именно пьяненький - в Марике и вообще около линии огня.
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Так там же постреливают, это чтоб от страха не так часто памперсы менять,они , поди, тоже денёх стоЮт))
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Жаба душит? Записывай и публикуй и ты, но вопрос-кто тебя смотреть будет? "Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька - Цензор.НЕТ 3020
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Ну да. Не педро, а прям Люба - звезда Ютуба
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як же я обожнюю БЕЗСИЛЬНІ верески ватних макак на шановного Петра Олексійовича! )))))
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які там в "шанованого" шанси на депутанську недоторканність? як би не "вшанували" на нари "Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька - Цензор.НЕТ 8404
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вінторогій, як що ви так не боїтеся нашого Президента, то чому так остервеніло так спаміте коменти проти нього? ))))))))))
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Если эта семейка и любит Украину, то только за то, что стали здесь миллиардерами, выпивая из украинцев все соки.
Как какой-нибудь хищник любит мясо. Гиены, например, очень любят какого-нибудь козленка обглодать.
И не украинцы они, а украинские гниды.
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а этим двоим уже прикуплено звание «Герой Украины» ?
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Настоящий украинец! Все для Украины.

Петро Incognito

"Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька - Цензор.НЕТ 524

Куплений Медведчуком телеканал ZIK очолив медіа-менеджер каналу Порошенка!
Телеканал ZIK придбав близький до Віктора Медведчука бізнесмен та нардеп Тарас Козак.
https://bit.ly/2ZnSJx2

Це означає, що кум путіна зосередив в своїх руках потужні медіа-активи - крім ZIKа, телеканали 112 і NewsOne.
Нагадаємо, що саме за президентства Порошенка Козак став власником двох телеканалів в результаті ретельно спланованої операції, коли 4 жовтня 2018 року президентська більшість у Верховній Раді звернулась до РНБО про запровадження санкцій стосовно каналів 112 і NewsOne. Саме після цього ставленик Медведчука Козак опанував ці активи.
https://bit.ly/2IfZKue
На базі цих інформаційних ресурсів створений холдинг «Новини», який очолив Олексій Семенов. Раніше Семенов був генеральним продюсером телеканалу Прямий, що фактично належить Петру Порошенку.
https://bit.ly/2XJ7jPq
Саме Семенову належить «честь» перетворення цього каналу на інформаційну помийку, наближення до стандартів російських пропагандонів та створення в суспільстві атмосфери ненависті, розколу та пошуку ворогів.
Так Петро позичив своєму партнеру Медведчуку медіа-менеджера, аби той відтворив у холдингу «Новини» практики Прямого. Очікуємо продовження перетікання пропагандистських кадрів від Порошенка до Медведчука. На черзі Ганапольський та Березовець!
Про те, як в списку партії Медведчука з'явились люди Порошенка.
https://bit.ly/2wMxCrX
Про факти тісної бізнес-співпраці кума путіна й Петра.
https://bit.ly/2I1vNOlhttps://bit.ly/2WutcW6
Про те, як «соціологи» Медведчука малювали Порошенку перемогу на президентських виборах.
https://bit.ly/2WtwSr2
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Сегодня день Святой Троицы, Пятидесятница, один из величайших Праздников правослявия, однако Петро-Брехло поздравляет народ со свежепридуманным Днем отца. Петюня, а шо, "віра" у ПЕСа уже не в тренде? ))
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Петро Incognito

"Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька - Цензор.НЕТ 8522

Петро всьоме "оновився": Березенко й далі очолює штаб на виборах.
На старті парламентських виборів Петро Порошенко вирішив зробити ребрендинг. Що таке оновлення від Петра? Це коли ти прибраєш свої прізвище з назви партії але береш її під своє керівництво та знову завішуєш країну бордами зі своїм обличчям!
На з'їзді партії "Європейська солідарність" в перших рядах сиділи все ті ж Арутр Герасимов, Ірина Луценко, Ніна Южаніна… Сам Порошенко очолив партію, а Сергій Березенко залишився начальником штабу. Єдина "зміна" - це те, що сам Березенко, бізнес-партнер Порошенка Ігор Кононенко, "смотрящий" за судами та контрабандними потоками Олександр Грановський йдуть на вибори на прикормлених округах: у Чернігівській, Київській та Харківській областях відповідно.
http://bit.ly/2W87OAHhttp://bit.ly/2W80KV1

http://bit.ly/2XuCyNK
http://bit.ly/2KmaOXW

У Порошенко традиція йти "в ногу з часом". Маленький екскурс в історію створення його партії. Після першого заходу в парламент від СДПУ(о) Медведчука Порошенко став співзасновником Партії регіонів, а вже потім взявся за "Солідарність".
2001 р. - створено партію "Солідарність". Першим головою партії «Солідарність» став Михайло Антонюк, його Порошенко замінив на посаді в листопаді того ж року. Партія увійшла в блок «Наша Україна»;
2013 р. партію «Солідарність» очолив кум Порошенка Юрій Стець, який при тому увійшов до складу політради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» і був депутатом від партії Тимошенко;
2013 р. - суд анульовує реєстрацію партії "Солідарність", бо вона 10 років не брала участі у виборах;
2014 р. - "Солідарність" реінкарновується через партію створену раніше у Донецьку "Національний Альянс свободи та Українського Патріотизму («НАСТУП»), яка змінює назву на Всеукраїнське об'єднання "Солідарність", а потім - "Блок Петра Порошенка". Саме під цим іменним брендом партія і взяла участь у виборах.
2015 р. - об'єднується з партією УДАР В. Кличка та після довгих обговорень змінює назву на "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і під цією назвою бере участь у місцевих виборах;
2019 р. - після нищівної поразки на президентських виборах Порошенко очолює БПП уже під новою назвою "Європейська солідарність".
http://bit.ly/2QE1D6whttp://bit.ly/2wxwad5
http://bit.ly/2Wz8VOk
Усе партійне будівництво від Петра чітко показує, як він змінює вивіски під ситуації та залишає свою суть - будь-яким чином залишитися при владі аби заробляти гроші на політиці.
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"Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька - Цензор.НЕТ 5923
Про совесть и стыд рут тут естественно не идет. Не те людишки
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Мразь барыжная, опять на телеканалах пиариться начал...Надеется в Раду пролезть, со своей воровской сворой..Мало наворовал..
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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