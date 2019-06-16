 "Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, привітання оприлюднено на сторінці експрезидента у фейсбуці.

"Кілька днів тому я вітав свого батька з 83-річчям. А сьогодні - День батька.

Батьку, я дякую тобі за те, що ти навчив мене бути українцем, бути сильним і завжди наполегливо йти до мети.

Не забудьте привітати тата з Днем батька!"

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