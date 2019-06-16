 "Дякую за те, що навчив мене бути українцем": Олексій та Петро Порошенки записали привітання з нагоди Дня батька. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, привітання оприлюднено на сторінці експрезидента у фейсбуці.
"Кілька днів тому я вітав свого батька з 83-річчям. А сьогодні - День батька.
Батьку, я дякую тобі за те, що ти навчив мене бути українцем, бути сильним і завжди наполегливо йти до мети.
Не забудьте привітати тата з Днем батька!"
Дякуємо тобі сивий питор!
Никто не хочет видеть эти надоевшие лица.
Как какой-нибудь хищник любит мясо. Гиены, например, очень любят какого-нибудь козленка обглодать.
И не украинцы они, а украинские гниды.
Петро Incognito
Куплений Медведчуком телеканал ZIK очолив медіа-менеджер каналу Порошенка!
Телеканал ZIK придбав близький до Віктора Медведчука бізнесмен та нардеп Тарас Козак.
https://bit.ly/2ZnSJx2
Це означає, що кум путіна зосередив в своїх руках потужні медіа-активи - крім ZIKа, телеканали 112 і NewsOne.
Нагадаємо, що саме за президентства Порошенка Козак став власником двох телеканалів в результаті ретельно спланованої операції, коли 4 жовтня 2018 року президентська більшість у Верховній Раді звернулась до РНБО про запровадження санкцій стосовно каналів 112 і NewsOne. Саме після цього ставленик Медведчука Козак опанував ці активи.
https://bit.ly/2IfZKue
На базі цих інформаційних ресурсів створений холдинг «Новини», який очолив Олексій Семенов. Раніше Семенов був генеральним продюсером телеканалу Прямий, що фактично належить Петру Порошенку.
https://bit.ly/2XJ7jPq
Саме Семенову належить «честь» перетворення цього каналу на інформаційну помийку, наближення до стандартів російських пропагандонів та створення в суспільстві атмосфери ненависті, розколу та пошуку ворогів.
Так Петро позичив своєму партнеру Медведчуку медіа-менеджера, аби той відтворив у холдингу «Новини» практики Прямого. Очікуємо продовження перетікання пропагандистських кадрів від Порошенка до Медведчука. На черзі Ганапольський та Березовець!
Про те, як в списку партії Медведчука з'явились люди Порошенка.
https://bit.ly/2wMxCrX
Про факти тісної бізнес-співпраці кума путіна й Петра.
https://bit.ly/2I1vNOlhttps://bit.ly/2WutcW6
Про те, як «соціологи» Медведчука малювали Порошенку перемогу на президентських виборах.
https://bit.ly/2WtwSr2
Петро всьоме "оновився": Березенко й далі очолює штаб на виборах.
На старті парламентських виборів Петро Порошенко вирішив зробити ребрендинг. Що таке оновлення від Петра? Це коли ти прибраєш свої прізвище з назви партії але береш її під своє керівництво та знову завішуєш країну бордами зі своїм обличчям!
На з'їзді партії "Європейська солідарність" в перших рядах сиділи все ті ж Арутр Герасимов, Ірина Луценко, Ніна Южаніна… Сам Порошенко очолив партію, а Сергій Березенко залишився начальником штабу. Єдина "зміна" - це те, що сам Березенко, бізнес-партнер Порошенка Ігор Кононенко, "смотрящий" за судами та контрабандними потоками Олександр Грановський йдуть на вибори на прикормлених округах: у Чернігівській, Київській та Харківській областях відповідно.
http://bit.ly/2W87OAHhttp://bit.ly/2W80KV1
http://bit.ly/2XuCyNK
http://bit.ly/2KmaOXW
У Порошенко традиція йти "в ногу з часом". Маленький екскурс в історію створення його партії. Після першого заходу в парламент від СДПУ(о) Медведчука Порошенко став співзасновником Партії регіонів, а вже потім взявся за "Солідарність".
2001 р. - створено партію "Солідарність". Першим головою партії «Солідарність» став Михайло Антонюк, його Порошенко замінив на посаді в листопаді того ж року. Партія увійшла в блок «Наша Україна»;
2013 р. партію «Солідарність» очолив кум Порошенка Юрій Стець, який при тому увійшов до складу політради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» і був депутатом від партії Тимошенко;
2013 р. - суд анульовує реєстрацію партії "Солідарність", бо вона 10 років не брала участі у виборах;
2014 р. - "Солідарність" реінкарновується через партію створену раніше у Донецьку "Національний Альянс свободи та Українського Патріотизму («НАСТУП»), яка змінює назву на Всеукраїнське об'єднання "Солідарність", а потім - "Блок Петра Порошенка". Саме під цим іменним брендом партія і взяла участь у виборах.
2015 р. - об'єднується з партією УДАР В. Кличка та після довгих обговорень змінює назву на "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і під цією назвою бере участь у місцевих виборах;
2019 р. - після нищівної поразки на президентських виборах Порошенко очолює БПП уже під новою назвою "Європейська солідарність".
http://bit.ly/2QE1D6whttp://bit.ly/2wxwad5
http://bit.ly/2Wz8VOk
Усе партійне будівництво від Петра чітко показує, як він змінює вивіски під ситуації та залишає свою суть - будь-яким чином залишитися при владі аби заробляти гроші на політиці.
Про совесть и стыд рут тут естественно не идет. Не те людишки