 Харків'яни влаштували тисняву за безкоштовним морозивом від потенційного кандидата, - координатор "Опори" Зінченко. ВIДЕО

Першим розмістив відео, на якому було зображено велику чергу біля намету з морозивом у 169 виборчому окрузі, координатор спостереження за виборами Громадянської мережі "Опора" Микола Зінченко у фейсбуці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NewsRoom.
"А у нас халява, в місті дуже гаряче і в хід пішла філантропія від потенційних кандидатів. "Добрих" справ під вибори стає дедалі більше. А людям подобається", - йдеться в пості.
У коментарях під публікацією користувачі підтримали автора: мовляв, ініціатори акції потім дивляться, як люди штовхаються через морозиво і сміються над ними. Деякі жителі нашого міста назвали тих, хто стояв у черзі за солодощами, продажними і попросили отямитися. Також коментатори порівняли цю акцію з роздачею млинців із лопати в Росії.
У телефонній розмові представник мережі "Опора" пояснив журналістам, що подібні акції влаштовують багато депутатів і партій.
"Як пересічний громадянин я можу сказати, що брати це морозиво - неповага до себе. Але з правової точки зору доти, доки суб'єкт не зареєстрований кандидатом на виборах, що наближаються, в поліцію заявити ми не можемо", - додав Микола Зінченко.
Зазначимо, що самі представники Володимира Скоробагача заявили про те, що не бачать нічого поганого в цьому святі.
"Такі акції проводять також інші кандидати, теж пригощають мешканців міста. Зараз, в епоху інтернету, люди можуть обговорювати все що завгодно і реагувати на будь-які події. Це їхнє право. У дворах міста ми проводимо свята для дітей і пригощаємо їх морозивом", - сказала прессекретар Скоробагача Вікторія Петрухіна.
Дело не в депутате, дело в лохторате.
Дешевый лохторат.
Телевізор- страшна штука. Він випалює мізки.
Ще зовсім недавно я сміявся з росіян, але ось уже і навкруги мене- зомбі з випаленими мізками.
Страшно...
А потім- за чотири роки- конопля, вінт, крокодил. Ну і закопали.
А вообще я не осуждаю людей, а осуждаю того , кто делает пиар себе этим видео. Кто такая ОПОРА- если вам не нравится люди, что берут халявное мороженое от нехорошего чела, так докажите что этот чел нехороший.
Хорошо показывать себя как моралиста получая зарплату с грантов.
Слишком много развелось выкрывателей и правдолюбцев, цель которых совсем не сделать страну счастливее .
Вспоминаю волонтерство 2014 года. Вот это люди действительно работали, а не учили жить других.
Под прикрытием многочисленной милиции он жутко воя он трусливо укрылся от проукраинских активистов в аптеке на майдане Конституции, но потом на выходе из убежища, Скоробагача всё таки поймали и обширно залили его антиукраинскую харю зеленкой затем и полностью запхали в мусорный бак.
У продажных ЗЕбилов - украинофобов много очень разных новых лиц которые ещё будут и не раз освежены зелёнкой и побывают в мусорных контейнерах. А вот что делать со старыми бандитскими мордами с этой проклятой рыгоАльной заразой, этими лютыми врагами Украины которые прошли народную люстрацию и им всё равно. Они обратно при помощи подкупа избирателя маникально лезуть во власть чтобы воровать, грабить и в угоду кремлёвских фашистов )(уйла уничтожать государственность Украинской державы,. Чтото надо применять новое, но уже более жёсткое чем народная люстрация.
А то все ботокс, ботокс, а тут оппа - мороженын обошлись.
Это же какая экономия.
В американских агазинах простейшие (их в США и других развитых странах хватает) давятся, чтобы КУПИТЬ ТОВАР ПО СКИДКАМ.
Халява - это забесплатно, задаром.
Часто - с лопаты.
зробити навпаки - велика проблема.
ПС .Чому 25 %..голосували за мародера . а 73 супроти ...за кловуна ?
И настоящий украинец не будет оскорблять украинцев
это так...толкотня... и то вялая...