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Все про:вибори (3971) кандидат (154) Харків (1384) ОПОРА (106)

 Харків'яни влаштували тисняву за безкоштовним морозивом від потенційного кандидата, - координатор "Опори" Зінченко. ВIДЕО

Харків'яни влаштували тисняву під час роздачі безкоштовного морозива від заступника голови облради Володимира Скоробагача.

Першим розмістив відео, на якому було зображено велику чергу біля намету з морозивом у 169 виборчому окрузі, координатор спостереження за виборами Громадянської мережі "Опора" Микола Зінченко у фейсбуці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NewsRoom.

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"А у нас халява, в місті дуже гаряче і в хід пішла філантропія від потенційних кандидатів. "Добрих" справ під вибори стає дедалі більше. А людям подобається", - йдеться в пості.

У коментарях під публікацією користувачі підтримали автора: мовляв, ініціатори акції потім дивляться, як люди штовхаються через морозиво і сміються над ними. Деякі жителі нашого міста назвали тих, хто стояв у черзі за солодощами, продажними і попросили отямитися. Також коментатори порівняли цю акцію з роздачею млинців із лопати в Росії.

У телефонній розмові представник мережі "Опора" пояснив журналістам, що подібні акції влаштовують багато депутатів і партій.

"Як пересічний громадянин я можу сказати, що брати це морозиво - неповага до себе. Але з правової точки зору доти, доки суб'єкт не зареєстрований кандидатом на виборах, що наближаються, в поліцію заявити ми не можемо", - додав Микола Зінченко.

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Зазначимо, що самі представники Володимира Скоробагача заявили про те, що не бачать нічого поганого в цьому святі.

"Такі акції проводять також інші кандидати, теж пригощають мешканців міста. Зараз, в епоху інтернету, люди можуть обговорювати все що завгодно і реагувати на будь-які події. Це їхнє право. У дворах міста ми проводимо свята для дітей і пригощаємо їх морозивом", - сказала прессекретар Скоробагача Вікторія Петрухіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132590
 
 
 Топ коментарі
 
Ай, молодец! Тоже будешь за своё, типа "приобретенное на твои деньги" локтями всех распихивать? Я раньше думала. что такое жлобьё можно наблюдать либо за поребриком, либо в репортажах из зоопарка, где животных впроголодь содержат. А теперь вижу, что у нас самих такого зверья навалом. Аж 73% процента населения халявщиков, готовых друг друга затоптать за какое-то дешевое мороженое. Фу, бл..(((
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Извините, если я своим комментарием задела Вашу тонкую душевную организацию. Просто слово "халява" вызывает во мне отвращение до скрежета зубов. Этот совковый менталитет уже стоит поперек горла. Все ругают власть, коррупцию, а сами суют взятки и скручивают втихаря счетчики. чтобы поиметь "халяву" за счет соседа. А если кто-нибудь на волне выборов пообещает этой биомассе очередные кренделя небесные, то они радостной толпой побегут за него голосовать. С такими понятиями у большинства населения мы далеко не уедем.
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Чомусь спливла у пам'яті пісенька Вадима Дубовського:
"Вьі рожденьі чтоб жизнь прожить рабами
Хватать с лопат бесплатньіе блиньі,
одной рукой грозить войной Обаме
Второй поддерживать свои штаньі..."

Епоха зубожіння скінчилася. І нарешті кожний зубожілий отримав пачку протермінованого морозива на рослинній олії ДСТУ 4735, яку породисті песики не їдять.
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Во во, лучше б разобрались бы с производителями мороженого. Я серьезно , без иронии . Уже давно не покупаю мороженое .
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А зачем платить много, если можно купить задешево?
Дело не в депутате, дело в лохторате.
Дешевый лохторат.
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Останнім часом взагалі якийсь гротеск відбувається. Здавалося б- з'явилася країна і нація, але раптом ось уже ні країни, ні тим більше нації.

Телевізор- страшна штука. Він випалює мізки.
Ще зовсім недавно я сміявся з росіян, але ось уже і навкруги мене- зомбі з випаленими мізками.
Страшно...
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А Ви впевнені, що у нас була нація???? ну не може ж вона зникнути кудись за рік-два?????
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У мене по сусідству хлопчина жив. Розумний, працьовитий.

А потім- за чотири роки- конопля, вінт, крокодил. Ну і закопали.
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Чотири роки- це його шлях від корисної та поживної марихуани до крокодилу і хреста на кладовищі.
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Грех осуждать те 40% живущих в нищете или ещё 40% живущих в бедности.
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Не сильно много людей на видео. По крайне мере не сравнить слопатыедами.
А вообще я не осуждаю людей, а осуждаю того , кто делает пиар себе этим видео. Кто такая ОПОРА- если вам не нравится люди, что берут халявное мороженое от нехорошего чела, так докажите что этот чел нехороший.
Хорошо показывать себя как моралиста получая зарплату с грантов.
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Выше ссылочку давали на историю этого поца, который идет в нардепы.
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Я то прочитаю, а почему опорист не расскажет детям, которые берут мороженое, кто такой "меценат", что именно из-за него пришли террористы в Украину и убивают украинцев.
Слишком много развелось выкрывателей и правдолюбцев, цель которых совсем не сделать страну счастливее .

Вспоминаю волонтерство 2014 года. Вот это люди действительно работали, а не учили жить других.
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В (2006-2010 гг.) Скоробагач руководил в горсовете антиукраинской депутатской группой «Молодые регионы». Но уже 24 декабря 2014 г Скоробагач как член «бело-синей» команды Добкина-Кернеса, стал одной из первых жертв «мусорной» люстрации. Именно его возле горсовета атаковали патриоты под лозунгами народной люстрации.
Под прикрытием многочисленной милиции он жутко воя он трусливо укрылся от проукраинских активистов в аптеке на майдане Конституции, но потом на выходе из убежища, Скоробагача всё таки поймали и обширно залили его антиукраинскую харю зеленкой затем и полностью запхали в мусорный бак.
У продажных ЗЕбилов - украинофобов много очень разных новых лиц которые ещё будут и не раз освежены зелёнкой и побывают в мусорных контейнерах. А вот что делать со старыми бандитскими мордами с этой проклятой рыгоАльной заразой, этими лютыми врагами Украины которые прошли народную люстрацию и им всё равно. Они обратно при помощи подкупа избирателя маникально лезуть во власть чтобы воровать, грабить и в угоду кремлёвских фашистов )(уйла уничтожать государственность Украинской державы,. Чтото надо применять новое, но уже более жёсткое чем народная люстрация.
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Отмыл морду от зеленки - и стало "новое лицо"!
А то все ботокс, ботокс, а тут оппа - мороженын обошлись.
Это же какая экономия.
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Воровать ,грабить в угоду себе самим,причем тут уйло?
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Держу пари - 100% зебилье. Рафинированное!
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Беня разницы между ними не делает, финасирует и тех, и других.
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Как все наивно и даже трогательно. Я могу вам выложить видео сотни часов побоищ(с кровью, увечьями, ингода даже с убийствами) за халявный товар в американских магазинах.

Харьковчане устроили давку за бесплатным мороженым от потенциального кандидата, - координатор "ОПОРА" Зинченко - Цензор.НЕТ 3696
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"за халявный товар в американских магазинах."

В американских агазинах простейшие (их в США и других развитых странах хватает) давятся, чтобы КУПИТЬ ТОВАР ПО СКИДКАМ.
Халява - это забесплатно, задаром.
Часто - с лопаты.
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Аа, ну да, это конечно их оправдывает.
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Да-да, там и бомжы на каждом шагу на улицах крупных городов - не бомжи, им просто нравиться так жить, это их свободный выбор.
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От того, что где-то в Америке есть любитель халявы, не становится менее стыдно за харьковчан. Наверняка ватное быдло.
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Что тут скажешь ?...Столица ватанов Украины.Один мер чего стоит.
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Вважаєте якби у Києві (наприклад) роздавали безкоштовно морозиво регіонали або комуняки або ще хтось то шо народ проходив би повз дивлячись з презирством?)
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ох уж эта харьковская совковая вата!то Допа,то Гепа,то мороженое на шару.позорище!
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А ще сміємось з кацапні. Совки-халявщики.
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просто совок знищив культуру і обидлив народ.
зробити навпаки - велика проблема.
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Таки да. Совки зіпсований матеріал і народжують собі подібних. Згідно Біблії щоб позбутись совка в голові потрібно 40 років, а мо і більше в нашому випадку, маючи такого сусіда.
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Тут вже не совок . а генетика халяви .. Харьковчане устроили давку за бесплатным мороженым от потенциального кандидата, - координатор "ОПОРА" Зинченко - Цензор.НЕТ 6997
ПС .Чому 25 %..голосували за мародера . а 73 супроти ...за кловуна ?
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постав їм чЛеніна, введи руцкій ізіик, дай халявного пальмово-масляного сурогату і Харків паде до твоїх ніг
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Це ж перша столиця. Радянської України.
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В основному ті регіони де довше була росія..
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Россия конечно ватнее Украины ни кто и не спорит ,просто халява в крови у всех людей без исключения занимает в душе всё свободное место ,как любит говАривать один мой знакомый фсе зависит от глубины налитого стакана , кто то поведется на рубль ,кто то за копейку убьёт.
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Виборці Слуги і Оппозажиттівців. Потрібні одноразово, для голосу.
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Быдло оно и в Африке быдло.
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Слопатаеды? Блин! Ну как же можно падать ниже дна!
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Тьфу, позорят Харьков ((( Ну что за убожество! Неужели нет несколько гривен купить себе мороженое? Не зря в Харькове так много любителей рускага мира, одна порода ((
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Посмотрел видео, одни дети, а комментарии постоянных на сайте тролльных у@бков как всегда ни о чем, вам всем лечиться надо.
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Народ,, чем это Вас так бомбануло? В Харькове жарко, предлагают мороженое. Надо его съесть и не заморачиваться особенностями "тонкой душевной организации". Давки не увидел, только оживление.
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Ну так желающие найти какашку, везде ее найдут . Харків'яни влаштували тисняву за безкоштовним морозивом від потенційного кандидата, - координатор "Опори" Зінченко - Цензор.НЕТ 4257
И настоящий украинец не будет оскорблять украинцев
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ГДЕ ДАВКА ??? Даже дети свободно проходят у стойки ! (халява порождает быдло, я согласен со всеми коментами про харьков и ватников включительно), НО РЕТЕЛЬНО РОЗГЛЯДАЄМ ВІДЕО,роспллющюєм очі і я запитую авора-ДАВКА ДЕ ??? !!!
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Настоящий украинец не будет оскорблять украинцев
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Этот вопрос лучше задать автору видео, и подумать с какой целью он выложил это видео и оскорбляет украинцев.
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А с другой стороны: пусть все видят разницу между опубликованным и действительностью. Как говорится, голова дана не для того, чтобы шапку носить...Нужно самим оценивать информацию, а не вестись на странные заголовки. Думаю, что комментаторы, написавшие о позоре и т.п. просто не смотрели это видео.
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Дают бери как рекламные буклеты. Но як людина. Строго в очередь,а не как возбужденное стадо. Лишь бы не оекуднела рука дающего и после выборов.
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Ну цензор - совсем с катушек слетаешь... Где давка? Из носа начитают течь зеленые сопли....
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На рынке за дешевой клубникой давка больше чем на видео, я вообще там кстати давки не увидел, спокойно себе подходят, берут и уходят, тоже мне новость, цензору делать нечего?
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я вас умоляю...вы не знаете что такое давка...))))
это так...толкотня... и то вялая...
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После Пэтиной тысячи перебежали за мороженным. Жлобье.
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А я сперва подумал,что мороженное от Жириновского...Ну и чем это быдло отличается от мокши российской???
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Ось він руссскій мір в окацаплених містах,яка ганьба.
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...гавномороженое из пальмового масла для жлобов...жрите не обосритесь...позор!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниХарків'яни влаштували тисняву за безкоштовним морозивом від потенційного кандидата, - координатор "Опори" Зінченко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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