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Все про:вибух (1699) Київ (6157)

 Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч на 16 червня в Києві за адресою вулиця Тургенєвська, 16, стався потужний вибух.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням "Інформатор".

Вибух прогримів близько 23:30. За попередньою інформацією, джерело вибуху перебувало в одному з гаражів у дворі житлового будинку. Очевидці розповіли, що від потужного вибуху в деяких квартирах вилетіли шибки і двері балконів.

За інформацією місцевих жителів, гаражі досить довго здавали в оренду. Останнім часом там часто бачили фургончики з кавою. Цю інформацію перевіряють правоохоронці.

Потужний вибух повністю зруйнував гараж і буквально знищив автомобіль, що стояв поблизу. У навколишніх будинках перекрили газопостачання. Попередньо, витоку газу після події не спостерігається. Станом на 1:00 постраждалих немає.

На місці події працюють 4 наряди патрульної поліції, пожежно-рятувальна і газова служби, а також чергують карети швидкої допомоги. Деталі й причини інциденту встановлюються.

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За інформацією ДСНС, оприлюдненою 16 червня, вибух стався 15 червня о 23:25 на вул. Тургенєвській, 16, в одному з семи гаражів.

"Унаслідок вибуху зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито шибки у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі", - заявили в ДСНС.

Жертв і постраждалих унаслідок інциденту немає.

"Станом на 7:00 16 червня роботи з розбору завалів завершено. Причини події встановлюються", - додали у відомстві.

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Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали 01
Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали 02
Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали 03
Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали 04
Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали 05
Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали 06
Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132588
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, во-первых, не в высотке, а в гараже!
Ну, во-вторых, не в высотке, а во дворе трехэтажного дома!
Ну, а так-то да, новость правильная - взрыв таки был!
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Не дай бог жить в доме, где есть газ и алкаши.
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Колись жив в общазі і мав кімнату-хол. Використовував як кухню. Сиджу, вечеряю. Коли щось ГУХ, вікна здригнулись, та у вухах придавило. А було те, що метрів за 800 на 2 поверсі довбні ліпили "гранатки". Ну і необережно впустили банку з сумішью. Стеля рухнула з бабулею та телевізором. Будинок 9 поверхів дав тріщину. Квартира була наскрізна, то з хати усе повилітало, довго потім здирали труси по деревам.
Усі живі зостались - чудо.
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Обидно, жили себе люди, потом бац и все, полный пипец.
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Колись жив в общазі і мав кімнату-хол. Використовував як кухню. Сиджу, вечеряю. Коли щось ГУХ, вікна здригнулись, та у вухах придавило. А було те, що метрів за 800 на 2 поверсі довбні ліпили "гранатки". Ну і необережно впустили банку з сумішью. Стеля рухнула з бабулею та телевізором. Будинок 9 поверхів дав тріщину. Квартира була наскрізна, то з хати усе повилітало, довго потім здирали труси по деревам.
Усі живі зостались - чудо.
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А було б 400, а не 800, це скло з вікон... Далі знаєш.
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Пам'ятаю в 90-і теж був такий випадок в будинку напроти мого. Так там молдавани винаймали квартиру і з цукру мед варили потім його на ринку впарювали Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали - Цензор.НЕТ 8666
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тривожно, якось...і на сбу нема надії з її новоспеченим головуючим лейтенантом
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от жешь!!!
Жена в село жуков собирать с картошки , а оно на плиту бидон с бражкой поставило....
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Не дай бог жить в доме, где есть газ и алкаши.
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це практично всі багатоквартині будинки
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Нет, это мешканцы проводили будивельные работы - на крыше забивпли сваи
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Так А(лкаші) П(едри) вже й самі розбігаюця,розпускати далі нікуді....Тепер треба ловити і саджати! Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали - Цензор.НЕТ 1012Головне не випустити з України!
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Ну, во-первых, не в высотке, а в гараже!
Ну, во-вторых, не в высотке, а во дворе трехэтажного дома!
Ну, а так-то да, новость правильная - взрыв таки был!
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Вы, часом, не в Армянском радио работаете?
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Газ был в гараже !!! Хотя действительно что можно в гараже делать с газом ? Или ГБО или газорезка !!!
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Дійсно. Там користуються лише керогазами.))
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Ну типа машина газслужбы рядом стояла, значит ГАЗ!
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Залізна логіка.
А якби стояла швидка допомога - значить, пердачину рвонуло.
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Взрыв был в гаражах. Занимала фирма передвижных точек фаст-фуда.
Может балоны газовые...
Не пицца же рванула
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Ну у "братушек" гречка у гумконвої рванула, чому б піцці не мати таких властивостей?)
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та то всьо фігня
зюзя пробіг проміж крапельок - от що хвилює зараз 73% виборців найбільше
це таке щастя, шо вопше
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Можид кто-то лепил скульптуру Путина из пластида? Потужний вибух прогримів у висотці в Києві - Цензор.НЕТ 6229
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А ше у тебе миші як пацюки - Бархангел Говриїл бачив - мені переповів Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали - Цензор.НЕТ 8660
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Ночью в Киеве прогремел мощный взрыв:

Петя фундамент под будку сооружал? Или лодку расшатывал?
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Слишком бодро ты, ВладимСаныч, взялся бенины указивки выполнять. Корешей на руководящие должности в СБУ назначаешь, лейтенантами их делаешь безо всякого закона. Как же можно допускать такие кадровые промашки ? Или ты думаешь что профессионалы это спокойно сглотнут ?
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Порох в полном порядке, не $$ы. Свою партию создал, потихоньку избирательную кампанию ведёт.
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це метеорит впав і вибухнув...або Надя - бабах
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В фургончиках с кофе мог быть газ , и могла быть утечка . Но сам по себе , от нечего делать , газ не взорвётся . Может конкурентов устранили или какая нибудь несостоявшаяся "крыша " .
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може пари бензину вибухнули - подія нікчемна, взагалі.
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Ніяка речовина не вибухне самостійно , без відкритого вогню .
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чому ж - суміш водню з киснем, наприклад.
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чей это репортаж ? режет ухо кацапская мова … что не нашли нормального репортёра ?????
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Пичалька ,но скорее фсего просто взорвался газ ,Путен тута ни причём.
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Думаю, жирный порохобот рванул от злости шо их компашки народ Украины прокатил на бую Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали - Цензор.НЕТ 9291
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а думати кацапчикові очевидно не властиво
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Злые языки поговаривают что банда боксера нашла новый способ расчистки под застройку.. Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали - Цензор.НЕТ 1929
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Ви вірите тому, що подейкують лихі мови? Поки що однозначної інформації ні, але ж вірити усім чуткам - це ж можна дахом рушити. Можна такого нафантазувати...
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
 
 
 
 
 
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