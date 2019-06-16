 Вночі в Києві прогримів потужний вибух: у будинках повиліталии шибки, людей евакуювали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням "Інформатор".

Вибух прогримів близько 23:30. За попередньою інформацією, джерело вибуху перебувало в одному з гаражів у дворі житлового будинку. Очевидці розповіли, що від потужного вибуху в деяких квартирах вилетіли шибки і двері балконів.

За інформацією місцевих жителів, гаражі досить довго здавали в оренду. Останнім часом там часто бачили фургончики з кавою. Цю інформацію перевіряють правоохоронці.

Потужний вибух повністю зруйнував гараж і буквально знищив автомобіль, що стояв поблизу. У навколишніх будинках перекрили газопостачання. Попередньо, витоку газу після події не спостерігається. Станом на 1:00 постраждалих немає.

На місці події працюють 4 наряди патрульної поліції, пожежно-рятувальна і газова служби, а також чергують карети швидкої допомоги. Деталі й причини інциденту встановлюються.

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За інформацією ДСНС, оприлюдненою 16 червня, вибух стався 15 червня о 23:25 на вул. Тургенєвській, 16, в одному з семи гаражів.

"Унаслідок вибуху зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито шибки у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі", - заявили в ДСНС.

Жертв і постраждалих унаслідок інциденту немає.

"Станом на 7:00 16 червня роботи з розбору завалів завершено. Причини події встановлюються", - додали у відомстві.

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