 Потужний вибух прогримів у висотці в Києві. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.
Як пишуть на сторінці, за попередньою інформацією, це був вибух газу. На місці працюють пожежники і поліція.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.
Як пишуть на сторінці, за попередньою інформацією, це був вибух газу. На місці працюють пожежники і поліція.
Мощный взрыв прогремел в Кропивницком.
ВИДЕО Мощные взрывы прогремели в студенческом городке во французском Лионе. ВИДЕО
Взрыв в многоэтажном доме прогремел в Киеве.
ФОТОрепортаж+ВИДЕОВ подъезде многоэтажки на окраине Киева прогремел взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В центре Киева возле "Арена Сити" прогремел взрыв, пострадавших нет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж...
Усі живі зостались - чудо.
Жена в село жуков собирать с картошки , а оно на плиту бидон с бражкой поставило....
Ну, во-вторых, не в высотке, а во дворе трехэтажного дома!
Ну, а так-то да, новость правильная - взрыв таки был!