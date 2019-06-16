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Все про:вибух (1699) Київ (6157)

 Потужний вибух прогримів у висотці в Києві. ВIДЕО

В одному з будинків на перехресті вулиць Тургенєвської та Бульварно-Кудрявської пізно ввечері 15 червня прогримів вибух.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

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Як пишуть на сторінці, за попередньою інформацією, це був вибух газу. На місці працюють пожежники і поліція.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132588
 
 
 Топ коментарі
 
тривожно, якось...і на сбу нема надії з її новоспеченим головуючим лейтенантом
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Обидно, жили себе люди, потом бац и все, полный пипец.
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Колись жив в общазі і мав кімнату-хол. Використовував як кухню. Сиджу, вечеряю. Коли щось ГУХ, вікна здригнулись, та у вухах придавило. А було те, що метрів за 800 на 2 поверсі довбні ліпили "гранатки". Ну і необережно впустили банку з сумішью. Стеля рухнула з бабулею та телевізором. Будинок 9 поверхів дав тріщину. Квартира була наскрізна, то з хати усе повилітало, довго потім здирали труси по деревам.
Усі живі зостались - чудо.
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Обидно, жили себе люди, потом бац и все, полный пипец.
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Колись жив в общазі і мав кімнату-хол. Використовував як кухню. Сиджу, вечеряю. Коли щось ГУХ, вікна здригнулись, та у вухах придавило. А було те, що метрів за 800 на 2 поверсі довбні ліпили "гранатки". Ну і необережно впустили банку з сумішью. Стеля рухнула з бабулею та телевізором. Будинок 9 поверхів дав тріщину. Квартира була наскрізна, то з хати усе повилітало, довго потім здирали труси по деревам.
Усі живі зостались - чудо.
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А було б 400, а не 800, це скло з вікон... Далі знаєш.
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тривожно, якось...і на сбу нема надії з її новоспеченим головуючим лейтенантом
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от жешь!!!
Жена в село жуков собирать с картошки , а оно на плиту бидон с бражкой поставило....
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Не дай бог жить в доме, где есть газ и алкаши.
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це практично всі багатоквартині будинки
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Нет, это мешканцы проводили будивельные работы - на крыше забивпли сваи
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Ну, во-первых, не в высотке, а в гараже!
Ну, во-вторых, не в высотке, а во дворе трехэтажного дома!
Ну, а так-то да, новость правильная - взрыв таки был!
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПотужний вибух прогримів у висотці в Києві. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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