 Потужний вибух прогримів у висотці в Києві. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

Дивіться також: На Луганщині трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, 2 особи госпіталізовано. ФОТО

Як пишуть на сторінці, за попередньою інформацією, це був вибух газу. На місці працюють пожежники і поліція.