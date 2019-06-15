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Все про:Зеленський (1713) Маріуполь (553) фонтан (3)

 Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Маріуполя скупався у фонтані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса, це сталося після виступу на Театральній площі з нагоди п'ятої річниці визволення від найманців РФ, коли Зеленський підійшов до Драматичного театру.

Після пробіжки через фонтан Зеленський сів в автомобіль і залишив площу.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Маріуполя президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою підрозділів ДСНС і Морської охорони Держприкордонслужби в акваторії Азовського моря.

Зеленський також анонсував інвестиційні проекти на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132583
 
   
 Топ коментарі
 
Как это "сел в автомобиль"? А где велосипед?
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Надо было за фонтаном еще рояль поставить
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зебил оно и есть зебил. теперь еще и пробежка сквозь фонтан. но, зебильному плебсу нравится.
Зеленский пробежал через фонтан на Театральной площади Мариуполя - Цензор.НЕТ 4746
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По фонтанам бегать и шаурму жрать - не войну останавливать и пленных возвращать .
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Молодец , Володя. Порошенко навернулся б.......МЧС пришлось бы вызывать Зеленский пробежал через фонтан на Театральной площади Мариуполя - Цензор.НЕТ 422
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Порох алкаш валялся бы в фонтане с луциком на пару
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Интересно, неалкаш, ты хоть что-нибудь научился делать так, как это умеет Порошенко? Такие как ты кроме гадить и повторять чужие глупости ничего не умеют. Ты с пятого класса ничего не смог освоить из школьной программы. Это видно по культуре мышления и высказываний.
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на секунду представил бегающего по утрам порошенко...посмеялся)))))))))))))
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При Пете конкретно говорили что делает президент, куда поехал, с кем встретился, при ЗЕкловуне - пробежал через фонтан., селфи с шаурмой на заправке, открыли с прокат великов возле АП. Мде..працюе...не перетрудился бедный, не пора в отпуск на шалыки??
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Где результат говорения, поездок, дел за 5 лет?
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Зебіли, це президент, чи бігун по фонтанам?
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эти герои,шо стоят спиной,никуда не ушли...они до сих пор думают,шо выиграли выборы...
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Зеленский пробежал через фонтан..І усьо..

-Проста пєрєсталі стрєлять..
-Ротердам+ соєфий таріфф атмєньон..
-Наші моряки вже "зе асвабаждєни".
Ну хоч щось..зевнюки..крім шаурми..???
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Все он правильно делает, глядишь и заберет процентик у Бойко.
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Да, настоящий подвиг совершил, что ещё можно сказать?
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А що тут такого, прям караул.??? Це навмисне виставляють, щоб потім срать в коментах гавнометам різного роду?? Чи як???
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прийти на парад нет- зато в фонтан таки да Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя - Цензор.НЕТ 2227 Азов в афиге
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Да идите вы нахрен, если бы пришел то кричали бы что только ради пиара, так уже было когда он на передке побывал.
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У вас завилася глиста від солодощів, що в жопі круте і все вам не так і всі не такі, ви трошки хоча б в дзеркало дивіться " і умний і красівий".
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не хрюкай как серпар на допросе в тайной тюряге СБУ
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Тут потрібно ще розібратися, хто хрюка і хто сєпар (серпар) І взагалі хто ти такий де взявся??
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Нє, так не годиться. Треба таскати з собою костюм супермена - переодягатися на публіку, плигати через фонтани. А люди з народу ще мають пищати на всю площу, пробігаючи через фонтан. Непрофесійно.
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Чем бы дитя не тешилось, - лишь бы дефолт не устраивало..
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для дефолта старались порошенковцы, януковские, бджолярские, кучмовские... ЗЕ к ним не относится...
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Очень странно что соя критикует Зелю синхронно с Мертвечуком и Рабиновичем.
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я не удивлюсь якщо воно завтра у ляшка на коленях посидит...
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А чому не в трусиках шортах і з ноутбуком?
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Бегать - это хорошо. Быстро бегать - еще лучше. А пока пусть тренируется.
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Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя - Цензор.НЕТ 1501Aндрій ⚓ Луганський‏ @LugaBeg 2 ч.2 часа назад
ЗАПИТАЛИ У ЗЕЛЕНСЬКОГО - Де він був в день визволення Маріуполя п'ять років тому?

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1139949866354917377



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Прикольно, якщо там така спека як у нас, сам бі заліз.
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Призедент зезя демонстрирует все на что он способен . Зезики , это ВСЕ на что он способен . Больше он ни на что не способен .
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А если он засунет себе в рот двойную порцию шаурмы ты заберёшь свои слова обратно?? Я думаю он способен на большее..Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя - Цензор.НЕТ 880
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Зебилам больше и не надо, они оргазмируют уже от этого.
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Просто у нарика сушняк был, переклинило и побежал воду хлебать...
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Опять у петиных обиженок истерика.))) Представьте пороха в такой ситуации и улыбайтесь!
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Порошенко взрослый, серьёзный, умный политик, а не клоун с ветром в голове.. Представляю как Трамп или Мей или Макрон побежал в фонтан например после празднования дня взятия Бастилии... Вот и я не предствляю такого позора...а дураковатого клоуна в фонтане конечно легко представить.
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Ну, судячи з того як захлинається від ненависті порохоботва, він ще щось робить, крім того, що через фонтани бігає.
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Mike Paul - а что он делает?

Вот в ПАСЕ его завет украинская делегация на помощь - проблемы там...
А он по фонтанам стребает...., как не полнолетний...
Ну еще его бенина команда воров по списку в ВР ведет...
Нуль он - полный нуль....
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Зеленский уже за три недели сделал больше ПРИЯТНОГО и полезного , чем все эти подонки за 5 лет ..И понизил цены на газ на 8 процентов . И это только начало ...
У Елены Блаватской в «Тайной Доктрине» есть фраза: Сила - есть право, а Право это Власть...Все люди приходящие во Власть незримо отрываются от реальности Бытия .А Владимир Александрович Зеленский был на той же волне , что и простые и не очень простые Украинцы .Удержитесь на этой волне ,почувствуйте и Действуйте . Надо решительней действовать и почувствовать Силу всем которые были тронуты Мигом предопределения и грядущего предназначения. Это 100 процентное окно возможностей и почти святое величие Дара Проведения преподнесенного Владимиру Александровичу Зеленскому. Нельзя шутить на тем , на чем зиждется любовь и надежда . Надежда и мечты 90 процентов людей в современной реальности бытия основываются на понижении тарифов и отсутствия валютных потрясений .И это реально сделать даже на 5 процентов и удержать ...
Под ЗАХЛЕБЫВАЮЩЕЙСЯ ненавистью и неподдельной злобой практически ВСЕ нынешние политики подсознательно ненавидят Владимира Александровича Зеленского.Они даже не могут из себя выдавить с уважением к Проведению судьбы - Владимир Александрович Зеленский ...
Даже ведущие интернет-слухмейкерЫ пропитаны мрачной энергетикой и изобилуют порохоботскими гнилыми новаторскими изобразительными возможностями фальши и отсутствия внутреннего стержня к переменам в Эру Водолея которая началась и ведет этот мир к новому большому Переходу .
МЫ НА ПУТИ к неимоверным мировым переменам и Украина место Силы обитания Инопланетных друзей совсем недавно в Настоящей Истории .Только тут остались почти не тронутые и настоящие поверхности у Краины палестины Европейского пред-пограничного пространства .И это не эзотеризм .Наша планета к двухтысячному году не умерла и не было конца света . А был конец и Света и Тьмы.Так как наша планета незримо для людского естества перешла на низший уровень.Но это другая тема ...
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ого ого во у зебилов шифер унесло Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя - Цензор.НЕТ 9336 когда он будет лечить золотуху своими губами дабы его канонизировали
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Даже кацапня так ***** не вылизывает как эти зебилы. Понимаете теперь почему вся вата за ЗЕбила голосовала..ватный скот соскучился по царю...быдло малоросское ревёт хочет в стойло, и шоб барин сапогом в харю бил, и шоб сепарских Сватов и Шапито 95 с шутейками про порноактрису показывали..и шоб всё па руцьки было и на руцьком язике...
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" Нельзя шутить над тем , на чем зиждется любовь и надежда ."А шутить называя Украину порноактрисой можна ?
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Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя, бо на його штанях вже почало проступати те, що вчора було шаурмою.
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А пэтя уже добежал до ростова ?? Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя - Цензор.НЕТ 2262
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зато соседа зе из муравейника отмудохали в Кривбассе пшёло подшабашить у жопы Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя - Цензор.НЕТ 1720
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Торжественные мероприятия в честь освобождения города. Дети в фонтане - прекрасный пример мирной жизни для оккупированных территорий. Президент учавствует и очень непосредственен.
Порохоботы, вы больные?!
За пол часа полторы сотни гневных комментариев - это клиника.
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у тебя не спрашивают - твоё сидеть и нам завидовать скоко там за критику бацки в вас дают а ?
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Зе только лишь пробежал, у петекантропов инсульты.
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Просто человек, а не царь-петя, за которым холопы плачутся.
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Игокович - да какой с него царь....

Он и на начальника не тянет...
Дурачок...
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Так я же об этом. Петекантропам царя подавай, как в кацапии.
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вот событие . я вот светильники в потолок врезал и подключил а сосед мой траву покосил . и что ? почему о нас Цензор ни словом не обмолвился ? Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя - Цензор.НЕТ 5412
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violator - вот если бы вы были Главкомом воюющей страны, то все написали бы как вы светильник врезали...

В тысячах тиражах....
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Поел шаурмы, станцевал в лиге смеха, пробежался через фонтан - сделать столько дел всего за месяц своего правления, не смог ни один его предшественник!
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неначе мойсей розсікав по дну між стін води...а манна й перепілки - ще попереду
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Сколько злобы в комментаторах....Не, не будет у них счастья в таком случае....
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоЗеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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