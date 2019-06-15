 Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса, це сталося після виступу на Театральній площі з нагоди п'ятої річниці визволення від найманців РФ, коли Зеленський підійшов до Драматичного театру.
Після пробіжки через фонтан Зеленський сів в автомобіль і залишив площу.
Нагадаємо, під час робочої поїздки до Маріуполя президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою підрозділів ДСНС і Морської охорони Держприкордонслужби в акваторії Азовського моря.
Зеленський також анонсував інвестиційні проекти на Донбасі.
https://youtu.be/f0ZAtMmsRS8
-Проста пєрєсталі стрєлять..
-Ротердам+ соєфий таріфф атмєньон..
-Наші моряки вже "зе асвабаждєни".
Ну хоч щось..зевнюки..крім шаурми..???
)))
трусикахшортах і з ноутбуком?
ЗАПИТАЛИ У ЗЕЛЕНСЬКОГО - Де він був в день визволення Маріуполя п'ять років тому?
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1139949866354917377
Вот в ПАСЕ его завет украинская делегация на помощь - проблемы там...
А он по фонтанам стребает...., как не полнолетний...
Ну еще его бенина команда воров по списку в ВР ведет...
Нуль он - полный нуль....
У Елены Блаватской в «Тайной Доктрине» есть фраза: Сила - есть право, а Право это Власть...Все люди приходящие во Власть незримо отрываются от реальности Бытия .А Владимир Александрович Зеленский был на той же волне , что и простые и не очень простые Украинцы .Удержитесь на этой волне ,почувствуйте и Действуйте . Надо решительней действовать и почувствовать Силу всем которые были тронуты Мигом предопределения и грядущего предназначения. Это 100 процентное окно возможностей и почти святое величие Дара Проведения преподнесенного Владимиру Александровичу Зеленскому. Нельзя шутить на тем , на чем зиждется любовь и надежда . Надежда и мечты 90 процентов людей в современной реальности бытия основываются на понижении тарифов и отсутствия валютных потрясений .И это реально сделать даже на 5 процентов и удержать ...
Под ЗАХЛЕБЫВАЮЩЕЙСЯ ненавистью и неподдельной злобой практически ВСЕ нынешние политики подсознательно ненавидят Владимира Александровича Зеленского.Они даже не могут из себя выдавить с уважением к Проведению судьбы - Владимир Александрович Зеленский ...
Даже ведущие интернет-слухмейкерЫ пропитаны мрачной энергетикой и изобилуют порохоботскими гнилыми новаторскими изобразительными возможностями фальши и отсутствия внутреннего стержня к переменам в Эру Водолея которая началась и ведет этот мир к новому большому Переходу .
МЫ НА ПУТИ к неимоверным мировым переменам и Украина место Силы обитания Инопланетных друзей совсем недавно в Настоящей Истории .Только тут остались почти не тронутые и настоящие поверхности у Краины палестины Европейского пред-пограничного пространства .И это не эзотеризм .Наша планета к двухтысячному году не умерла и не было конца света . А был конец и Света и Тьмы.Так как наша планета незримо для людского естества перешла на низший уровень.Но это другая тема ...
Порохоботы, вы больные?!
За пол часа полторы сотни гневных комментариев - это клиника.
Он и на начальника не тянет...
Дурачок...
В тысячах тиражах....