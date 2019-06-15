 Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ЗСУ в районі Лебединського (з ручного протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета), Авдіївки (з мінометів калібру 120 мм і 82) , Новотроїцького (зі стрілецької зброї), Красногорівки (з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позицій Об'єднаних сил в районі Станиці Луганської з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу найманці російсько-терористичних військ 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.
спасибо, что живые!!!
А бабки прячет в офшорах....
Пока Зе будет у власти, до тех пор будет война...