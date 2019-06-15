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 Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції Об'єднаних сил (ОС) із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ЗСУ в районі Лебединського (з ручного протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета), Авдіївки (з мінометів калібру 120 мм і 82) , Новотроїцького (зі стрілецької зброї), Красногорівки (з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позицій Об'єднаних сил в районі Станиці Луганської з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу найманці російсько-терористичних військ 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132576
 
 
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зебенЯ, чому продовжується війна? Вона тобі вигідна.
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5 копійок - наживается на крови.., и в раше крутит свои сериалы...

А бабки прячет в офшорах....
Пока Зе будет у власти, до тех пор будет война...
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потомушта мыролюбные перемирия и мыролюбный реформизм свиней свиновальцмана пока не остановлены.
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а шо то за політкорєктность така? Шо значить "враг"? Якись нєдруг, супостат, злийє сіли? Чому не назвати так як воно є: сепаратисти-терористи та інтервенти під керівництвом кремля. А то якісь враги... І це якшо раз, то порушення. А коли по десять раз на добу, то це вже якось по другому називайєця. Нема ніякого режиму прекращенія
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да лучше так- ответным огнём накрыть... и перечисление, штабов, складов, и всего... а то как было, сепары приехали, развернулись, пристрелялись и в в...ли так, что теперь вся Украина хоронит. Вопрос, кто урод, что засцал раз...ть арту сепаров? Пока все высеры на сайте только, нет и не будет победы над ворагом. Крысы у вас.. ищите
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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