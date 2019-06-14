 "Слава Україні!": Українського журналіста Цимбалюка вітають на вулицях Москви. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Цимбалюка.
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Москва это окраина Украины !
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Героям слава!
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Звонит мужик из Москвы в Киев.
-Серега привет.
-Слава Украине!
-Да ладно тебе, давай без этого...
-Без чего этого?
-Ну слава Украине.
-Героям слава!
-Серега привет.
-Слава Украине!
-Да ладно тебе, давай без этого...
-Без чего этого?
-Ну слава Украине.
-Героям слава!
Стало відомо, куди пошлють Клімкіна
Ну это ж вообще
тормозгальмо
"ищут пожарные
ищет милиция
ищут фотографы
в ихней столице
ищут с вчера
но не могут найти
парня на велике
лет двадцати"
)))
один раз не.... самі знаєте що
-Серега привет.
-Слава Украине!
-Да ладно тебе, давай без этого...
-Без чего этого?
-Ну слава Украине.
-Героям слава!
Теперь у этого велосипедиста будут большие проблемы с кацапским кгб. И где тут смысл? Спалить хорошего человека, шобы.. Шобы шо?
Следующий велосипедист, в другом репортаже, просто плюнет на голову этому перцу. И рожа его уже такой довольной не будет.
на улицах мацквы людей нет.
зайцы лучше на велике крутят и молчат, за шо им и зачет.
хотелось бы, шо бы так было, но нет, на мацкве людей нет.
такие топорные подставы играют тока на кацапню.
я бы уволил журналюгу за непрофессионализм...
Знаєш, в чому основний бонус переходу на українську?
Ми ж розуміємо, що всі ці Еха Дождя Медузи Бабеля самі від тебе не відчепляться, якщо ти залишаєшся в російському інфопросторі. В результаті твою агенду, порядок денний, все одно формує Володимир Путін. А мою - Андрій Бондар.