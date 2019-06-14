 "Браво!", - учасники харківського хору "Схiд opera" влаштували імпровізований концерт для польських прикордонників під час контролю в ПП "Краковець". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала одна з учасниць хору Юлія Балабанова та опублікувала фрагмент відеозапису з концерту. За її словами, все відбулося в пункті пропуску "Краковець" під час перевірки документів польськими прикордонниками.

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