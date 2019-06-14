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 "Браво!", - учасники харківського хору "Схiд opera" влаштували імпровізований концерт для польських прикордонників під час контролю в ПП "Краковець". ВIДЕО

Учасники хору "Схiд opera", який працює в Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Лисенка, влаштували імпровізований концерт під час контролю на українсько-польському кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала одна з учасниць хору Юлія Балабанова та опублікувала фрагмент відеозапису з концерту. За її словами, все відбулося в пункті пропуску "Краковець" під час перевірки документів польськими прикордонниками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український концерт з успіхом відбувся у Віденському Концертхаусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132427
 
   
 Топ коментарі
 
Ошибается не порохоботы а настоящие патриоты, они всегда есть и будут. А вас же клоунов с кровати не поднять, ЖДУНЫ и вата.
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Це ж не Залдостановська гопота.
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Могу поспорить, на этой ветке не будет ни одного порохобота. Их это не интересует.
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Ошибается не порохоботы а настоящие патриоты, они всегда есть и будут. А вас же клоунов с кровати не поднять, ЖДУНЫ и вата.
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Почти 15 минут собирались со всех веток... "Браво!", - учасники харківського хору "Схiд opera" влаштували імпровізований концерт для польських прикордонників під час контролю в ПП "Краковець" - Цензор.НЕТ 2001
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В Мексике затопило торговый центр из-за сильных дождей. Музиканты, которые развлекали посетителей, решили сыграть песню из фильма "Титаник" на фоне текущей с крыши воды.

Видео -
https://twitter.com/EsauGv/status/1137549243990675456
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Поляки навіть у паспорта не заглядали.
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Взагалі-то безплатний виступ - це подарунок. А подарунок посадовим особам - це хабар. А хабар - це корупція. Мені скажуть - це занадто, бо співали "щиро"! А я скажу - їхня щирість була недоречною.
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Вони хотіли "вищедрувати" собі роботу в Польші і громадянство? (жарт) "Браво!", - участники харьковского хора "Схiд opera" устроили импровизированный концерт для польских пограничников во время контроля в ПП "Краковец" - Цензор.НЕТ 1634
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Танцуют чтобы пустили в Польшу деньгу заработать.
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Да какое тут веселье. Козак перед паном за конфетку танцует.
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Українцям не треба танцювати щоб у Польщі заробити грошей, польські роботодавці зараз повинні танцювати перед українцями - в Польщі півмільйона вакансій і не дуже українці зараз погоджуються на будь-яку роботу і на будь-яку зарплатню
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даже не знаю, раньше пытались петь в метро, на рынке, помню, во Львове,
а теперь при успешном переходе через кордон ...
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ОБОЖНЮЮ ЦЮ КОЛЯДКУ ПІСНЮ! АЖ МУРАХИ І СЛЬОЗА ПРОБИВАЄ..ПЕРЕСЛУХАВ В ЮТУБ ВСІ ВЕРСІЇ Я ТАК ДУМАЮ...СУПЕР!
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Даже по комментах можно вычислить сепарских, ватных 3,14идарасов. Почитайте выссеры их, типа "для того чтобы пропустили на заработки", "коррупция" и т.д. Это хор, который ехал в Польшу на концерты. Вот эти мрази и будут пробивать в Раду жопоблоковское быдло. Хочется спросить эту шушеру: " А когда украинофобы бойки, мертвечуки ездят к х.....уйлу типа выпрашивать цену на дешевый газ, продавая тем самым Украину, не плясали ли они на задних лапах перед мухосранскими 3,14идарасами?".
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Браво!", - учасники харківського хору "Схiд opera" влаштували імпровізований концерт для польських прикордонників під час контролю в ПП "Краковець". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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