 "Браво!", - учасники харківського хору "Схiд opera" влаштували імпровізований концерт для польських прикордонників під час контролю в ПП "Краковець". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала одна з учасниць хору Юлія Балабанова та опублікувала фрагмент відеозапису з концерту. За її словами, все відбулося в пункті пропуску "Краковець" під час перевірки документів польськими прикордонниками.
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+22
Ошибается не порохоботы а настоящие патриоты, они всегда есть и будут. А вас же клоунов с кровати не поднять, ЖДУНЫ и вата.
+7
ШИКАРНО !
+7
Це ж не Залдостановська гопота.
Видео -
https://twitter.com/EsauGv/status/1137549243990675456
а теперь при успешном переходе через кордон ...