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Все про:безпілотник (384) Укроборонпром (449) ЗСУ (284)

 Безпілотник Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ, - "Укроборонпром". ВIДЕО

Модернізований і вдосконалений безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1, створений ВАТ "Меридіан" ім. С.П Королева", що входить до складу ДК "Укроборонпром", прийнято на озброєння Збройних сил України.

Відповідний наказ, за ​​результатами успішних державних випробувань, підписав Міністр оборони України Степан Полторак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Spectator-М1 – вдосконалена версія безпілотників Spectator від ВАТ ""Меридіан" ім. С.П Корольова". Spectator-М1 призначений для ведення повітряної розвідки, як вдень, так і вночі.

У ході модернізації безпілотний комплекс отримав новий тепловізор, досконалішу станцію управління, а також зменшену вагу, що дозволяє йому перебувати в повітрі більше часу.

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З огляду на малі розміри Spectator-М1, спеціально підібраний колір фюзеляжу, а також малу ефективну площу розсіювання, він залишається непомітним для противника. А ефективна система управління та зв’язку дозволяє виконувати завдання навіть під час активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.

Модернізація також стосувалася різних систем БПЛА, зокрема програмного забезпечення, яке дозволяє працювати з різними системами координат та проводити їхню конвертацію, визначаючи точні координати цілі. Окрім того, безпілотник отримав нову парашутну систему, що дало змогу зменшити швидкість посадки до 3 м/с.

Новітній Spectator-М1 піднімається на висоту до 3600 метрів, має максимальну швидкість у 120 км/год., швидкість, за якої виконується завдання, – 70 км/год. У повітрі безпілотник може перебувати понад дві години. Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді, а дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 км.

Наразі фахівці ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова" готують Spectator-М1 до серійного виробництва, яке планується розгорнути у рамках Державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, що Spectator було створено у співпраці з фахівцями Київського політехнічного інституту.

Перші безпілотні комплекси Spectator для Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України були поставлені ще у 2015 році. В українському війську він пройшов підконтрольну експлуатацію, а прикордонникам завдяки цим безпілотникам вдалося майже повністю закрити українським кордон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132413
 
   
 Топ коментарі
 
Зе в курсе ? Его судьба "Сватов" беспокоит .
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Давно не было роликов от Штирлица(((
В каждое подразделение нужно по новому БПЛА, шоб снимали нам как сипаров шкварят!!!
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А тут однозначно.
Хуйло сказало :«Кого угодно, только, не Порошенко !»,
Хуйлососы ответили : «Есть !»
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Давно не было роликов от Штирлица(((
В каждое подразделение нужно по новому БПЛА, шоб снимали нам как сипаров шкварят!!!
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От Штирлица за 13.06.19: Пополнение в 200-й бригаде:"11.06.19 Грумницкий "Грунт" Алексей из Макеевки. 1 омсбр 1 АК оккупантов".
Безпілотник Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8511
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Зе в курсе ? Его судьба "Сватов" беспокоит .
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Пля,откуда тебе порохососу знать что думает Зе и что его беспокоит
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ну конечно ЗЕ же золотой человек, ночами не спит, все о расссие думает Безпілотник Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5517
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Этого никто не знает, даже Зебилы...
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Уже и зе-фанатам понятно . К чему твои нервы ? Я не "порохосос" , просто не люблю клоунов .
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А тут однозначно.
***** сказало :«Кого угодно, только, не Порошенко !»,
*****сосы ответили : «Есть !»
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А він УДАРНИЙ цей шедевр? Виробництво дитячої спортивної школи авіомоделювання м. Крижополь. А скільки це чудо коштувало бюджету???
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В москві не знаю, подивись у вікно, а в нас в Черкасах трохи спекотно, хоча вчора було не погано. Йшов дощ.
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О! Оказывается и в моих Черкассах есть ватная зрада.
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О! Так в моїх Черкасах є ватні дибіли, яким можна сцяти на морду, а вони будуть казати, що то роса Божа. І таких 90% тому радій ти в більшості.
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меньше ніж зе вкрав звр за перші 10 днів свого презебенедентства
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Мені що ЗЕ що свинопеси, що жопоблоки однакові - вори та лицемірні шахраї.
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А він УДАРНИЙ цей шедевр? Виробництво дитячої спортивної школи авіомоделювання м. Крижополь. А скільки це чудо коштувало бюджету???
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А де там слово ударний?

«Первые беспилотные комплексы Spectator для Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины были поставлены еще в 2015 году. В украинской армии он прошел подконтрольную эксплуатацию, а пограничникам, благодаря этим беспилотникам, удалось практически полностью закрыть украинскую границу. Источник: https://censor.net.ua/v3132413
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...статью ты прочитало, но ни хрена в ней не поняло...
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Я прочитав. В повітрі може знаходитися аж 2 часа.... це круто. Так скільки він коштує бюджету? Цього я в статті не знайшов. А казки в нас писати вміють.
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...я об этом и говорю - прочитало, но не поняло Безпілотник Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3137
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Скільки там "накосили" бабла ми навряд чи взнаємо, але оцей "шедевр",дійсно виробництво дитячого кружку "Криві рученята" якогось Мухосранська, як ніщо інше, показує на нашу недолугість !. Білорусь,не маю ні ракето-,ні літако-, а тим більше двигунобудування,розробила декілька варіантів БПЛА,один з котрих несе корисне навантаження у .......200кг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Вчора щось там запускали кудись,хвалили один одного,а ЩО насправді маємо з цією "Вільхою"?.Не можу зрозуміти: чому на завершальному етапі випробувань НЕМАЄ НГШ?.Це якийсь 3.14здець!. Феєричний!.Не вистачає слів - одні матюччя у голові!.
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Ти знаєш, а мене це не дивує давно, просто дуже зневірює та розчаровує......
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Сейчас специалисты ОАО "Меридиан" им. С.П Королева" готовят Spectator-М1 к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Государственного оборонного заказа.
Напомним, что Spectator был создан в сотрудничестве со специалистами Киевского политехнического института. Источник: https://censor.net.ua/v3132413

А тобі хочеться щось таке як ГЛОУБЛ ХАВК ?
То вчи фізику, математику, аеродинаміку, механіку, і - вперьод!
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Эдечка, а давай к твоей жо прицепим пропэллэр и фонарь налобный,будеш вместо галимых спектраторов сепарню с неба оглядаты, и ударный будеш какахометом,и бюджет сэкономим,инфу будеш в матюкальник передавать ором.Все равно эти все институты нихера путнего сделать не могут без подсказок твоих.
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моня, мені здається ти з цією "боєвою" задачей краще справишся, та і отвір твоєї жо дає можливість поставити камеру значно більшого діаметру.....
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Тобi херово здаэться, у мене вос инженерний,я можу суто тiльки на землI працювати
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Потрібні БПЛА, які б мали систему точного самопозиціювання на основі військового варіанту GPS (-+0.23 м), лазерний дальномір співставимої точності і обчислювач. Тоді БПЛА матиме можливість передавати точні координати об'єктів та цілей.
Але хоч такий БПЛА приняли на озброєння. Питання тільки, коли замовлення і фінансування. І в якій кількості.
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Напишите в МО,они вам чертежи со сметой передадут...,наверное вы этого хотите... Безпілотник Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5173
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Не пройшло і 5 років, носились носились ну років 3 точно, нарешті прийняли
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Хлопці вибачте, але пройшло дві години, а я не можу заспокоїтись від таких досягнень наших "інженерів конструкторів" та замовлень ВПК.
Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, созданный ОАО "Меридиан" им. С.П Королева", входящим в состав ГК "Укроборонпром", принят на вооружение Вооруженных Сил Украины. Ржу і плачу одночасно!

Країна в якій будували Руслани та Мрії, космічні ракети, зараз з таким пафосом рапортує про створення Спектаколя, безпілотного авіакомплексу!!!! Літачка на дистанційному керуванні рівня майстерності дитячого гуртка авіомоделювання!!! **** в мене кришу зриває. Таки да я починаю вірити, що з кацапами ми братья. Бо що їм ЦИРКони, армати і роботи Феді показують з Аліекспрес в мультіках і вони тупо як барани гривами махають і бекають і нас так само лободою годують. Правда в нас досягнення не такі грандіозні, але і так як КРУТО звучить - Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоБезпілотник Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ, - "Укроборонпром". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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