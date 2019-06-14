 Безпілотник Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ, - "Укроборонпром". ВIДЕО

Відповідний наказ, за ​​результатами успішних державних випробувань, підписав Міністр оборони України Степан Полторак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Spectator-М1 – вдосконалена версія безпілотників Spectator від ВАТ ""Меридіан" ім. С.П Корольова". Spectator-М1 призначений для ведення повітряної розвідки, як вдень, так і вночі.

У ході модернізації безпілотний комплекс отримав новий тепловізор, досконалішу станцію управління, а також зменшену вагу, що дозволяє йому перебувати в повітрі більше часу.

Також читайте: Україна й Ізраїль планують почати спільне виробництво безпілотників, - посол Ліон

З огляду на малі розміри Spectator-М1, спеціально підібраний колір фюзеляжу, а також малу ефективну площу розсіювання, він залишається непомітним для противника. А ефективна система управління та зв’язку дозволяє виконувати завдання навіть під час активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.

Модернізація також стосувалася різних систем БПЛА, зокрема програмного забезпечення, яке дозволяє працювати з різними системами координат та проводити їхню конвертацію, визначаючи точні координати цілі. Окрім того, безпілотник отримав нову парашутну систему, що дало змогу зменшити швидкість посадки до 3 м/с.

Новітній Spectator-М1 піднімається на висоту до 3600 метрів, має максимальну швидкість у 120 км/год., швидкість, за якої виконується завдання, – 70 км/год. У повітрі безпілотник може перебувати понад дві години. Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді, а дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 км.

Наразі фахівці ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова" готують Spectator-М1 до серійного виробництва, яке планується розгорнути у рамках Державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, що Spectator було створено у співпраці з фахівцями Київського політехнічного інституту.

Перші безпілотні комплекси Spectator для Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України були поставлені ще у 2015 році. В українському війську він пройшов підконтрольну експлуатацію, а прикордонникам завдяки цим безпілотникам вдалося майже повністю закрити українським кордон.