 Безпілотник Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ, - "Укроборонпром". ВIДЕО

Відповідний наказ, за результатами успішних державних випробувань, підписав Міністр оборони України Степан Полторак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
Spectator-М1 – вдосконалена версія безпілотників Spectator від ВАТ ""Меридіан" ім. С.П Корольова". Spectator-М1 призначений для ведення повітряної розвідки, як вдень, так і вночі.
У ході модернізації безпілотний комплекс отримав новий тепловізор, досконалішу станцію управління, а також зменшену вагу, що дозволяє йому перебувати в повітрі більше часу.
З огляду на малі розміри Spectator-М1, спеціально підібраний колір фюзеляжу, а також малу ефективну площу розсіювання, він залишається непомітним для противника. А ефективна система управління та зв’язку дозволяє виконувати завдання навіть під час активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.
Модернізація також стосувалася різних систем БПЛА, зокрема програмного забезпечення, яке дозволяє працювати з різними системами координат та проводити їхню конвертацію, визначаючи точні координати цілі. Окрім того, безпілотник отримав нову парашутну систему, що дало змогу зменшити швидкість посадки до 3 м/с.
Новітній Spectator-М1 піднімається на висоту до 3600 метрів, має максимальну швидкість у 120 км/год., швидкість, за якої виконується завдання, – 70 км/год. У повітрі безпілотник може перебувати понад дві години. Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді, а дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 км.
Наразі фахівці ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова" готують Spectator-М1 до серійного виробництва, яке планується розгорнути у рамках Державного оборонного замовлення.
Нагадаємо, що Spectator було створено у співпраці з фахівцями Київського політехнічного інституту.
Перші безпілотні комплекси Spectator для Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України були поставлені ще у 2015 році. В українському війську він пройшов підконтрольну експлуатацію, а прикордонникам завдяки цим безпілотникам вдалося майже повністю закрити українським кордон.
В каждое подразделение нужно по новому БПЛА, шоб снимали нам как сипаров шкварят!!!
***** сказало :«Кого угодно, только, не Порошенко !»,
*****сосы ответили : «Есть !»
«Первые беспилотные комплексы Spectator для Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины были поставлены еще в 2015 году. В украинской армии он прошел подконтрольную эксплуатацию, а пограничникам, благодаря этим беспилотникам, удалось практически полностью закрыть украинскую границу. Источник: https://censor.net.ua/v3132413
Напомним, что Spectator был создан в сотрудничестве со специалистами Киевского политехнического института. Источник: https://censor.net.ua/v3132413
А тобі хочеться щось таке як ГЛОУБЛ ХАВК ?
То вчи фізику, математику, аеродинаміку, механіку, і - вперьод!
Але хоч такий БПЛА приняли на озброєння. Питання тільки, коли замовлення і фінансування. І в якій кількості.
Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, созданный ОАО "Меридиан" им. С.П Королева", входящим в состав ГК "Укроборонпром", принят на вооружение Вооруженных Сил Украины. Ржу і плачу одночасно!
Країна в якій будували Руслани та Мрії, космічні ракети, зараз з таким пафосом рапортує про створення Спектаколя, безпілотного авіакомплексу!!!! Літачка на дистанційному керуванні рівня майстерності дитячого гуртка авіомоделювання!!! **** в мене кришу зриває. Таки да я починаю вірити, що з кацапами ми братья. Бо що їм ЦИРКони, армати і роботи Феді показують з Аліекспрес в мультіках і вони тупо як барани гривами махають і бекають і нас так само лободою годують. Правда в нас досягнення не такі грандіозні, але і так як КРУТО звучить - Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1