 "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейською. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори відеозапису стверджують, що Баласинович, перебуваючи в нетверезому стані, матюкає поліцейську.

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