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 "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейською. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, на якому глава Васильківської райради Наталія Баласинович, сидячи в автомобілі із сигаретою, нецензурно висловлюється на адресу свого співрозмовника. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори відеозапису стверджують, що Баласинович, перебуваючи в нетверезому стані, матюкає поліцейську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я знаходжуся в стані, в якому я є", - телеглядачі запідозрили нардепа Мосійчука в тому, що він прийшов нетверезим на прямий ефір. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132385
 
 
 Топ коментарі
 
Достойный член команды "ПЕС".
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30 номер списка БПП-ПЕС во всей красе. Порохоботы, прошу любить и жаловать.
"Иди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала килограм на 30", - глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской - Цензор.НЕТ 3938
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шыкаладный цех во всей красе.
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А посадити поруч в машині Таню Чорновол - ото би ще більш яскрава вистава була! "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейською - Цензор.НЕТ 8730
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таким не місце в ЕС, для таких є "Слуга народа".
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Вона вже заплатила за місце в "ЄС". Якщо повернуть гроші, то понесе їх до "Слуги народу".
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дак ведь наоборот все ... ОНО тридцатое в ПЕСе.. дуэтом будут "козла выносить!!!" Ылита *****
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Стратегия Петрика не изменилась,даю крышу уродам ,путь они лезут к корыту,вытолкнув меня к нему первым!!!!
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Через отаку быдлоту стидно за державу. Надiюся,що це останнi ii послання до громади на цiй посадi. ТВАРЮКА
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Петя, як і Юлька, завжди відрізнявся "вмінням" підбирати собі кадри.
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Справа в тому, що у Зеленського точно такі самі. Просто вони їх красиво представили. Наприклад слуга народу №15 все життя перепродавала нерухомість, але ж як гарно назвали: "Мистецький діяч. Представник Украаїни в Оксфорді" Добре, що не в Сільпо, чи Ікеї...
Але ж вона баблішко в правильний фільм вкладала, значить "слуга народу"...
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А теперь представьте себе, как бы поступили патрульные в штатах с таким быдлом.
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так, на тільки на свою, у відділок, хлєбалом в полик
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Так...Навіть страшно про таку поведінку подумать... це жах.... тут такого не буває.
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В первую десятку своей ПЕСиной партии решили выставить показательно несколько всяких волонтеров, военных.

Ну а дальше все в лучших традициях лицемерного мародера Пети Параши, набирается всякий шлак вроде этого. Кто именно будет задавать тон в псиной партии, думаю и так понятно.
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Вот это да!
В Штатах ее бы по асфальту размазали. Это неуважение вообще даже не к полиции, а к людям.
Меня , кстати, вчера остановили полицейские , выехала не с того ряда в круг, вообще очень вежливо объяснили, что я нарушила, все на мове, даже придраться не к чему. Никакого штрафа, попросили больше не нарушать.
Я ж не элита 24)) , чтоб так с полицией разговаривать.
Пэтины кадры всегда сшибали с ног своим интеллектом и воспитанностью)
И это женщина вообще ?
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... первую и вторую часть поста - - поддерживаю.
Но то, как ведет себя полиция не в Киеве я знаю не по наслышке.
Ментовский беспридел, взяточничество и хамство я и видел, испытывал на своей шкуре.
Но эта ,,красноречивая в дама,, меня заинтриговала. Интересно было бы узнать, как ее накажут, за оскорбление?...
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Слуга народа №55 Халімон Павло Віталійович.
Державний службовець, начальник реєстраційної служби.
Згідно декларації:
7 земельних ділянок загальною площею 7,85 Га.
8 об'єктів нерухомості загальною площею 2550м2
Автомобілі: Toyota FJ Cruiser, Nissan Tiida
Бенефіціар ТОВ "Прометей-Газ", що виграло державних тендерів на 1,2 млн. грн.
Зареєстрована готівка: 1 410 000грн.
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А шо тут такого? Соска у Пети праймериз выиграла. 30 ой по счету по заносу бабла стала. И в НАТО очень хочет. Как такую не взять?
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Вот мне интересно, случайно нет такой базы данных типа "Миротворец", куда всех таких ублюдков заносят чтобы потом знать кого в 1ю очередь на кол сажать?
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Думаю тепер її виженуть нафіг бо нікому перед виборами такі *уки не потрібні.
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Зебилы, вы думаете что только вы деградировали? Некоторые нормальные тоже.
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а говорят психи не признаются що они психи.. а ты так смело о себе "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейською - Цензор.НЕТ 2383
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Да, быдло. Да - кафно. Но вот я бы понял вопли фанов шимпанЗе, если б в вашей кагале были иные. А так - такое же. Причем, с единственной разницей - ваш клован главный такой же. Что возразите в ответ, с доводами и фактами, что не так?
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кинь ссылку на видео, где кто-нибудь из команды Зе оскорбляет и унижает полицейского в стиле быдла?
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я увидел быдло с микрофоном, которое прет к человеку в его личное время со своими навязчивыми идеями... Зеленский культурно предлагает официальную встречу в нормальной цивилизованной обстановке. но этому быдлу с микрофоном нормальная обстановка не по душе! оно ж все детство и юность бегало по подворотням гопником к людям приставало. потом купило диплом журналиста за сало, получило микрофон в руки и решило, что таким же образом нужно приставать к людям с вопросами во дворах.
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быдло увидел быдло к которому подходит журналист и просит дать интервью. Зачёт!)_
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красавчик! сам то понял, что написал? )) ты ж назвал сам себя быдлом только что ))
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ЛОЖЬ!! Никогда Зеленский не издевался над Украиной!Он всегда высмеивал её власть- лживую, воровскую, коррумпированную!! Украина-это не Овощ и не ПАРАШЕНКА!! Украина-это не её грабители и палачи!! Украина -это народ, который с ними сражается!!
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тобто, "Україна схожа на актрису з німецьких фільмів для дорослих" - це "нє іздєвался над Украіной"?
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Нынешний глава АП Богдан назвал журналистку "Схем" Седлецкую ( Радио Свобода ) журношлюхой.

Natalie Sedletska
12 квітня о 16:56 ·

Багато хто обурюється манерам спілкування Зеленського - як у вчорашньому ефірі 1+1, так і до цього з журналістами. (Пам'ятаєте ось це «Я вам ничего не должен! я должен только своим родителям!»)

Також дехто виказує сподівання, що з часом його зможе перевиховати оточення, яке буде підказувати йому як краще себе поводити.

Це - Андрій Богдан, наразі найближчий радник Зеленського з юридичних питань, та очевидно комунікатор з Коломойським (до грудня вони літали до олігарха разом,... тепер літає тільки Богдан).
Циркулюють навіть чутки, що для нього готують місце голови Адміністрації президента, але можливо це лише плід фантазії конкурентів.

Тим не менш,
Вчора ми розповіли, що починаючи з 2014 року Андрія Богдана тричі фіксували в аеропорту Внуково (Москва). Перед ефіром ми запитали у нього - коли саме він літав та що там робив? Він заперечив, що після анексії був у Росії. Але це неправда - бо як мінімум одна дата нам відома - це 15 травня 2014 року. Зрозумівши, що він щось приховує - ми вирішили опублікувати цю інформацію. Передавши йому, що ми готові отримати більш розширений коментар, якщо він таки захоче надати всі дати та причини своїх візитів в РФ.
Натомість,
Сьогодні впливовий соратник Зеленського опублікував пост, в якому..назвав журналістів Радіо Свобода - «журна..люхами».
Такі «зміни» і такі «нові обличчя».
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оооо! и Богдана мочили радиосвободовцы??? совпадение? )) ну тогда что тут сказать? спасибо Богдану, что называет быдланов и шлюх своими именами! тогда я за Богдана двумя руками! ) я думаю, сравнивать продажных порососных *лядей с полицейскими не совсем правильно? как вы считаете?
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Что значит "мочили"? Они сняли сюжет-расследование о нем.
Об этом ясно написано в посте Седлецкой.
Вместо адекватного ответа с объяснением зачем он летал в Москву несколько раз уже после оккупации Крыма, он просто оскорбил журналистов.

Когда они же снимали свои сюжеты про Порошенко или людей его команды, то они были классными, принципиальными журналистами.
А когда сняли про Богдана, то стали журношлюхами.
Прелестно! И главное никаких двойных стандартов.
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миллионы украинцев последние 5 лет спокойно пересекали украино-российскую границу! или граница перекрыта? кому какое дело, кто по каким делам куда летал? я тоже ездил в россию, зарабатывал деньги, если бы не эти дополнительные заработки, уже бы давно ласты склеил с этим Потрохом! я бы на месте Богдана сказал бы "вас это не должно *бать, почему я туда летал! может любовница у меня там! какое вам дело?" а Богдан молодец, сдержался и культурно назвал этих *лядей на соевом подсосе всего лишь *люхами
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если бы я стал президентом, эти "журналисты" были бы уже на зоне! поэтому пока что считаю команду Зеленского безхребетными тюфяками. надеюсь вскоре они возьмутся всерьез за врагов народа, которые подрывают государственный порядок изнутри! в том числе и этих продажных типа "патриотов", которые в воскресный день устраивают беспредел на мирных улицах Харькова и валяют памятники, когда тут же мамашки с детьми гуляют по аллеям! на этих ушлепков я бы кинул весь спецназ, они были бы отмудоханы так, что больше ни у кого не возникло бы желания самовольно решать, какое здание или памятник должен стоять, а какой можно снести!
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Слова- словами, а то, что пьяная за рулем
это как? Имея власть полицейскую сделать виноватой нетрудно.
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Так гидко слухати її мову, відразу видно хамовите бидло. Вважаю що таких слуг потрібно віником гнати.
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Исключить из БПП и включить на перевоспитание в ЗЕ. Там все культурно бабло пилят, без матюков...
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Она не в БПП уже , а в партийном списке ПЕС, примерно 30-я. С такими в ЕС и НАТО будем идти?
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Вся стрічка майорить «Відкрив список ЄС, закрив список ЄС», «Нічого не навчилися», «Нічого так і не зрозуміли», «Набрав 99% на праймеріз і став 54. Дуже дякую!».
І скажіть що вони не праві?
Адже можна було і треба було вигравати парламентські вибори 2019. Просто треба було трохи змінити себе (не принципи, не через себе переступати), а змінити підходи, спуститися з неба на землю, просто треба було послати подалі лузерів і тих, хто вибрав стратегію оборони. І не треба мені зараз залівати про антирейтинги. Бо антирейтинги - це наслідок невиправлених помилок. Це наслідок відсутності справжнього, чесного діалогу з людьми. Діалогу національного лідера і суспільства.
І можна було навіть провести в списках тих 5-ро людей, які муляють більшості очі, але іншим чином. Просто провести їх по своїй квоті, по квоті Пороха, лідера, поручившись за них. Бо більшість з нас прекрасно розуміє чому ці люди потрапили в списки.
Але зробивши винятки, всі інші мали пройти через сито загальних правил. Якщо ж ви вже кажете, що правила ви змінили.
Але ні. Ви розказуєте про праймеріз, чистоту рядів, нові обличчя і тягнете за собою токсичних людей. Не багато. Але цього досить, щоб вас обсирали. Цього досить, щоб багато хто змінив свою думку не на вашу користь. Цього досить, щоб перестати агітувати за вас, просто тому, що ти не маєш контраргументів проти аргументів знайомих.
І навіть з новими обличчями вийшла лажа. Бо якщо ви вже влаштовуєте «праймеріз», то поясніть людям якого хера людина, яка отримала 86% довіри стала 36-ю, а людина яка отримала 100% довіри - 54-ю в списках? І не треба маньоврів про какби непартійний, какби резерв тощо. Бо люди мають розуміти принципи, люди мають бачити відкритість. Я вже не кажу про прізвища, бо я 5 років бачив, що робив Петров, Брест чи Бабіч.
Але маємо що маємо.
Дякуйте Обожеславу, що за те що налажав ще більше. Правда, вас це не надто врятує, хоча б тому, що йому лажу вибачать, та й про неї знають далеко не всі.

А я проголосую за вас, Європейська солідарність. Тому, що мені не байдужа доля моєї країни, не байдуже на що перетворить Україну концертний зал на Грушевського. Але завдяки вам і вашим діям, за вас проголосують виключно люди з сильною проукраїнською позицією і мотивацією, з розумінням ситуації і перспектив.

І тут є дві новини: добра і погана.
Добра в тому, що такі люди все ж таки є, їм не пох, і вони не проміняють особисте за державні інтереси, перспективи існування держави. І після виборів ви будете мати точну цифру скільки таких людей в Україні.
Погана в тому, що навряд чи ця цифра сподобається.
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Такие кадры у пэти- на вес золота)
Посмотрит он это видео и передвинет ее в первую десятку)
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главное что ватные шмыги и украинофобы - в первой десяти Слуги Коломойского нормально себя чувствуют .... вместе с рыго-аналами будут делать твою жизнь лучше .... жди -те понижения тарифов на лиццо))))
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Зе только не хватало сучек рашеновских отлавливать..)
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конечно .... он же занет ... возможно в фейсбуке что то нипишет или картинку смиЩную скинет.
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упс, зейло обіцяло всіх посадити, і аллєс? всьо? кинуло своїх ізбіратєлєй?
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За такие трехэтажные матюки ей даже на цензоре влепили бы бан . Надеюсь, полиция оценит лишением прав эту образину.
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США:
1. Полицейский всегда прав.
2. Если полицейский не прав, смотри пункт 1.
Украина:
1. Мусора не люди.
2 Если мусора люди, смотри пункт 1.
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мусора - это быдло в погонах ... смотри пункт 2013 - 2014 - "Беркут".
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Это очередное лицо Пети и его команды! И после этого Петя будет рассказывать, что он и его команда из всех сил рвутся в Европу? Да в азиатской тайге ТАКИМ места нет!
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Молодец шлёнда,такого "пиара"для Пеци и враги не придумают..
Правильно дорогой идёт ПЕС..))Шариков отдыхает) "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейською - Цензор.НЕТ 5550
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Родившегося говнюком
Нельзя справить коньяком
Ведь на большого говнюка
Нужна цистерна коньяка
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П.Порошенко, як був нульовим в кадровій політиці, в час президенства,таким, бачу, і залишився.Горбатого хіба могила виправить.Голосував, через те, за нього з великим скрипом.Більше не буду.
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эта шалава и некая федына новые подружки для мухи бляхи. таньки черновол. сюмарщи..ирки геращенко. вот уж точно сборище свынорылого
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Баласінович би на себе подивилась. Рожа рязанська, очі як у зомбі та і сама повнувата. Повестися може тільки дуже п'яний чоловік (або під речовинами).
Ну а рівень культури - в Києві навіть бомжі набагато достойніше себе тримають.
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Онде, Петро Алєксєєвіч головного лісничого і за сумісництвом голову ОДА номером девятим у своєму списку поставив. Аякже, єдина область, що, нібито, за великого європейця проголосувала.
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А может быть, что глава - активистка, тогда ее можно и нужно понять, ее достало.
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Пипец... У нас она с завтрашнего дня уже была бы безработная. Если не хуже... "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейською - Цензор.НЕТ 505
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Пока народ будет избирать в депутаты людей которые ругаются матом, такой народ не заслуживает называться людьми и жить дорстойно.
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Ой, умора! Боевая тётка, такая и побить может. Гнать её пинком под зад из партии.
Женский организм - сложная штука, гормоны если разбушуются, то всем чертям будет тошно. Карач, ПМС и ЧСВ - дали гремучую смесь.
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Моральный облик*** соевых! Точно как на сайте здесь.
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Это не лицо и не член Европейской Солидарности,это её рот
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зебобики)зекретины ,из за места, кретина шевченка вообще говном облили - так что по быдлячеству ваши все одно в переди планеты всей)
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і мінус пару мільйонів голосів через таку дуру в партії. Краще з позором вигнати ніж не потрапити в Раду
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как свинью не назови - оно по жизни свинобыдло. зграя покидьков бесовских ес.
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Я так понимаю, Зебилы высококультурные люди, поэтому и выбрали своего лидера из 95 квартала, который их проститутками **********.
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Ну что, элита и родители наверно такие же бандиты, купили ей должность . Вообще странно как ее авто остановили
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейською. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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