 "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейською. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори відеозапису стверджують, що Баласинович, перебуваючи в нетверезому стані, матюкає поліцейську.
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+58
Достойный член команды "ПЕС".
+55
30 номер списка БПП-ПЕС во всей красе. Порохоботы, прошу любить и жаловать.
+33
шыкаладный цех во всей красе.
Але ж вона баблішко в правильний фільм вкладала, значить "слуга народу"...
Ну а дальше все в лучших традициях лицемерного мародера Пети Параши, набирается всякий шлак вроде этого. Кто именно будет задавать тон в псиной партии, думаю и так понятно.
В Штатах ее бы по асфальту размазали. Это неуважение вообще даже не к полиции, а к людям.
Меня , кстати, вчера остановили полицейские , выехала не с того ряда в круг, вообще очень вежливо объяснили, что я нарушила, все на мове, даже придраться не к чему. Никакого штрафа, попросили больше не нарушать.
Я ж не элита 24)) , чтоб так с полицией разговаривать.
Пэтины кадры всегда сшибали с ног своим интеллектом и воспитанностью)
И это женщина вообще ?
Но то, как ведет себя полиция не в Киеве я знаю не по наслышке.
Ментовский беспридел, взяточничество и хамство я и видел, испытывал на своей шкуре.
Но эта ,,красноречивая в дама,, меня заинтриговала. Интересно было бы узнать, как ее накажут, за оскорбление?...
Державний службовець, начальник реєстраційної служби.
Згідно декларації:
7 земельних ділянок загальною площею 7,85 Га.
8 об'єктів нерухомості загальною площею 2550м2
Автомобілі: Toyota FJ Cruiser, Nissan Tiida
Бенефіціар ТОВ "Прометей-Газ", що виграло державних тендерів на 1,2 млн. грн.
Зареєстрована готівка: 1 410 000грн.
главное быдло - унижает журналистов
Natalie Sedletska
12 квітня о 16:56 ·
Багато хто обурюється манерам спілкування Зеленського - як у вчорашньому ефірі 1+1, так і до цього з журналістами. (Пам'ятаєте ось це «Я вам ничего не должен! я должен только своим родителям!»)
Також дехто виказує сподівання, що з часом його зможе перевиховати оточення, яке буде підказувати йому як краще себе поводити.
Це - Андрій Богдан, наразі найближчий радник Зеленського з юридичних питань, та очевидно комунікатор з Коломойським (до грудня вони літали до олігарха разом,... тепер літає тільки Богдан).
Циркулюють навіть чутки, що для нього готують місце голови Адміністрації президента, але можливо це лише плід фантазії конкурентів.
Тим не менш,
Вчора ми розповіли, що починаючи з 2014 року Андрія Богдана тричі фіксували в аеропорту Внуково (Москва). Перед ефіром ми запитали у нього - коли саме він літав та що там робив? Він заперечив, що після анексії був у Росії. Але це неправда - бо як мінімум одна дата нам відома - це 15 травня 2014 року. Зрозумівши, що він щось приховує - ми вирішили опублікувати цю інформацію. Передавши йому, що ми готові отримати більш розширений коментар, якщо він таки захоче надати всі дати та причини своїх візитів в РФ.
Натомість,
Сьогодні впливовий соратник Зеленського опублікував пост, в якому..назвав журналістів Радіо Свобода - «журна..люхами».
Такі «зміни» і такі «нові обличчя».
Об этом ясно написано в посте Седлецкой.
Вместо адекватного ответа с объяснением зачем он летал в Москву несколько раз уже после оккупации Крыма, он просто оскорбил журналистов.
Когда они же снимали свои сюжеты про Порошенко или людей его команды, то они были классными, принципиальными журналистами.
А когда сняли про Богдана, то стали журношлюхами.
Прелестно! И главное никаких двойных стандартов.
https://scontent.flwo4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/56980719_10157316428307652_4346509248604143616_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.flwo4-1.fna&oh=7eae0e5776c5cd0891c748cf70911295&oe=5D841D9C
это как? Имея власть полицейскую сделать виноватой нетрудно.
І скажіть що вони не праві?
Адже можна було і треба було вигравати парламентські вибори 2019. Просто треба було трохи змінити себе (не принципи, не через себе переступати), а змінити підходи, спуститися з неба на землю, просто треба було послати подалі лузерів і тих, хто вибрав стратегію оборони. І не треба мені зараз залівати про антирейтинги. Бо антирейтинги - це наслідок невиправлених помилок. Це наслідок відсутності справжнього, чесного діалогу з людьми. Діалогу національного лідера і суспільства.
І можна було навіть провести в списках тих 5-ро людей, які муляють більшості очі, але іншим чином. Просто провести їх по своїй квоті, по квоті Пороха, лідера, поручившись за них. Бо більшість з нас прекрасно розуміє чому ці люди потрапили в списки.
Але зробивши винятки, всі інші мали пройти через сито загальних правил. Якщо ж ви вже кажете, що правила ви змінили.
Але ні. Ви розказуєте про праймеріз, чистоту рядів, нові обличчя і тягнете за собою токсичних людей. Не багато. Але цього досить, щоб вас обсирали. Цього досить, щоб багато хто змінив свою думку не на вашу користь. Цього досить, щоб перестати агітувати за вас, просто тому, що ти не маєш контраргументів проти аргументів знайомих.
І навіть з новими обличчями вийшла лажа. Бо якщо ви вже влаштовуєте «праймеріз», то поясніть людям якого хера людина, яка отримала 86% довіри стала 36-ю, а людина яка отримала 100% довіри - 54-ю в списках? І не треба маньоврів про какби непартійний, какби резерв тощо. Бо люди мають розуміти принципи, люди мають бачити відкритість. Я вже не кажу про прізвища, бо я 5 років бачив, що робив Петров, Брест чи Бабіч.
Але маємо що маємо.
Дякуйте Обожеславу, що за те що налажав ще більше. Правда, вас це не надто врятує, хоча б тому, що йому лажу вибачать, та й про неї знають далеко не всі.
А я проголосую за вас, Європейська солідарність. Тому, що мені не байдужа доля моєї країни, не байдуже на що перетворить Україну концертний зал на Грушевського. Але завдяки вам і вашим діям, за вас проголосують виключно люди з сильною проукраїнською позицією і мотивацією, з розумінням ситуації і перспектив.
І тут є дві новини: добра і погана.
Добра в тому, що такі люди все ж таки є, їм не пох, і вони не проміняють особисте за державні інтереси, перспективи існування держави. І після виборів ви будете мати точну цифру скільки таких людей в Україні.
Погана в тому, що навряд чи ця цифра сподобається.
Посмотрит он это видео и передвинет ее в первую десятку)
1. Полицейский всегда прав.
2. Если полицейский не прав, смотри пункт 1.
Украина:
1. Мусора не люди.
2 Если мусора люди, смотри пункт 1.
Правильно дорогой идёт ПЕС..))Шариков отдыхает)
Нельзя справить коньяком
Ведь на большого говнюка
Нужна цистерна коньяка
Ну а рівень культури - в Києві навіть бомжі набагато достойніше себе тримають.
Женский организм - сложная штука, гормоны если разбушуются, то всем чертям будет тошно. Карач, ПМС и ЧСВ - дали гремучую смесь.