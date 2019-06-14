 "Райнін щомісяця отримував готівкою 3-5 мільйонів", - колишній нардеп Крючков про розкрадання 150 млн гривень держкоштів через "Харківобленерго". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коли діяльністю цієї компанії зацікавилися правоохоронці, Крючков поїхав за кордон, але незабаром повернувся і дав свідчення про те, в інтересах кого розроблялися корупційні схеми.

"Щодо Крючкова була досить потужна медіакампанія, збиралися матеріали, Крючков виїхав до Німеччини, Генпрокуратура направила запит на його екстрадицію і видачу, а ось сьогодні він приїхав, дав свідчення, більше того, йому повернули закордонний паспорт і він поїхав за кордон", - розповідає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилося інтерв'ю Крючкова, в якому він розповідає про деталі корупційної схеми та її "героїв". За словами Крючкова, до схеми були причетні високопоставлені чиновники. Зокрема, ексглава Адміністрації президента Ігор Райнін.

"Райнін щомісяця отримував готівкою 3-5 мільйонів", - каже Крючков в інтерв'ю.

Згідно з розслідуванням цієї корупційної схеми, з держбюджету було вкрадено майже 150 млн гривень.

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