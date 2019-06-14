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Все про:бюджет (606) корупція (2354) Крючков (31) Харків (1378) Райнін (31)

 "Райнін щомісяця отримував готівкою 3-5 мільйонів", - колишній нардеп Крючков про розкрадання 150 млн гривень держкоштів через "Харківобленерго". ВIДЕО

Колишній нардеп Дмитро Крючков розповів про корупційну схему, за якою державні кошти були вкрадені через "Харківобленерго".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коли діяльністю цієї компанії зацікавилися правоохоронці, Крючков поїхав за кордон, але незабаром повернувся і дав свідчення про те, в інтересах кого розроблялися корупційні схеми.

"Щодо Крючкова була досить потужна медіакампанія, збиралися матеріали, Крючков виїхав до Німеччини, Генпрокуратура направила запит на його екстрадицію і видачу, а ось сьогодні він приїхав, дав свідчення, більше того, йому повернули закордонний паспорт і він поїхав за кордон", - розповідає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилося інтерв'ю Крючкова, в якому він розповідає про деталі корупційної схеми та її "героїв". За словами Крючкова, до схеми були причетні високопоставлені чиновники. Зокрема, ексглава Адміністрації президента Ігор Райнін.

"Райнін щомісяця отримував готівкою 3-5 мільйонів", - каже Крючков в інтерв'ю.

Згідно з розслідуванням цієї корупційної схеми, з держбюджету було вкрадено майже 150 млн гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екс-нардеп Крючков подав у САП уже 6 заяв щодо справ в енергетиці, за схемою виводилися мільярди гривень, - Холодницький. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132366
 
 
 Топ коментарі
 
Разве тут дело в одном Харьковоблэнерго? Порошенко и его банда создали в стране коррупционную систему, основанную на заоблачных тарифах (увеличенные в 10 раз от их нормальной величины), которые потом клали в свой карман. Для тех, кто вообще оказался на грани физического выживания - придумали послабление - субсидии. Чистой воды феодализм в 21 веке, под лозунги о мове, армии, томосе и европейском пути.
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Какие мародёры? Патриоты, ёпт!
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Как сказал Волох, пороховоры воровали чтобы Путину стало плохо и он не смог напасть. Дурни, слушайте експертов и молчите.
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вышиванка - Бронежилет коррупционера. И ещё орать громче всех (типа Бурбак) Слава Украине и при этом грабить 5 лет.
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Какие же вы неблагодарные! Неужели непонятно, что уважаемый Пётр Алексеевич врал и дерибанил всё что под руку подворачивалось только с одной великой и благородной целью - чтобы защитить эту страну и всех нас от своего портнёра пукина!!!
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Рассказал - это все постная херня. Давай показания и сдавай с потрохами Петю и его компашку. В срок зачтется, а с тех спустят 3 шкуры.
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если то что ты крючков рассказал правда..то чего ты не пошел в суд..
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какие же вы мрази..
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Почему не пошел? Он был в розыске, сам прилетел в Украину (не было экстрадиции) и дал показания. Далее видимо, произошла сделка со следствием - он сдает более крупную рыбу, его пока отпускают.
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Как сказал Волох, пороховоры воровали чтобы Путину стало плохо и он не смог напасть. Дурни, слушайте експертов и молчите.
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И они еще ждут что украинский народ стерпит очередное повышение тарифов на ЭЭ?!

Ну уж нет! С воров взыскивайте.
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один з тих, хто "повернувся з-за кордону" по-разумкову. Причому - повернувся першим. Ну-ну...
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Я уже задался информации по суркису.
Или, социально близким - амнистия?
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розумієш, ми виходим на старі-нові правила слідства "веди слідство так, щоб не вийти на самого себе". А від Суркіса - пряма дорога на Беню...
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О то ж.
Його привезли, шо б підняти хай, що суркіс - партнер Порошенко.
Як виявилося, що навпаки - тиша.
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И это только "первый петух2" закукарекал о коррупционерах, мародёрах под предводительством алчного. лживого, циничного Барыги!
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не тіш себе неіснуючими лаврами, ти не другий петух. І отой Крючков - не перший.
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там не насрано? перевіряв? Але ні - смердить звідти. Якраз банти для петухів, для тебе і тобі подібних.
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-Вы слышали, все говорят, что у Рабиновича дочь проститутка?
- Позвольте, но у него ж два сына и нет дочери! -
- Ну и что?! Теперь пусть попробует отмыться перед всем Привозом.

Вот это из той же оперы!!! Дело Гладковского было актуально во время выборов!!! После выборов прошло 2 месяца!!! Все КолоМойские и сепарские СМИ молчат! НАБУ, САП, ГБР, СБУ молчат! "Делу Мартынюка" 3 года!!! Оно нужно было чтобы свалить Яценюка!!!! Где обвинения где НАБУ??? Где журналшлюшки????
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Сейчас порохососы налетят - начнут писать про рояль, дефолт и зарплату 5000.
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Разве тут дело в одном Харьковоблэнерго? Порошенко и его банда создали в стране коррупционную систему, основанную на заоблачных тарифах (увеличенные в 10 раз от их нормальной величины), которые потом клали в свой карман. Для тех, кто вообще оказался на грани физического выживания - придумали послабление - субсидии. Чистой воды феодализм в 21 веке, под лозунги о мове, армии, томосе и европейском пути.
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Яка несподіванка... Ну то хня. Стецько вже дописує темник, де обгрунтовано, докажуть, що Крючков ************ і японський шпигун
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Про братів крючкових писала преса ще при кучмі в 1994.... роках.Про їх махінації. А знадобились тільки зараз, договорились відпустити з 7 при "хіщєніях" 367 млн . Смішно. Йдуть договорняки, як у Глібова "На світі вже давно ведеться,
Що нижчий перед вищим гнеться,
А більший меншого кусає та ще й б'є -
Затим що сила є..." От і зараз починають гнутися і виконувати замовлення інших царів.
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Эх , Пэтя, Пэтя, каким же ты козлом оказался
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Для таких выводов достаточно было бы и памяти о событиях 2005-го года.
Но украинцам же надо поставить себя на грань физического выживания, чтоб убедиться, что он - действительно казёл.
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По сути мы все находимся в рабстве у некого ахметова.
Говорят почему- то исключительно о завышенной цене на газ, но электроэнергию - то мы сами вырабатываем !
У нас есть дешевая энергия с атомных станций, куда она девается?
И где наш долбаный антимонопольный комитет , куда он смотрит?
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По сути, с некоторых недавних пор, все в мире находятся в рабстве - одни в жестком, другие в более мягком, но тоже рабстве.
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Если это налоги, благодаря которым улучшается инфраструктура и безопасность - это одно. Другое, когда рыжее чмо , благодаря своим связям и вовлечении в схемы топ чиновников , доит каждого из нас, то от этого нужно избавляться.
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А доказательства это чувак покажет? Это все художественный свист, пока.
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ти вважаєш, що для зебілів потрібні докази і недостатньо брехні?
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Доказательства можуть бути не на користь крючкову і тому, хто його веде (використовує)
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Свинарчуки , серія 2 . Пройдуть парламентські - ніхто і не згадає. Вброс - наше все!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Райнін щомісяця отримував готівкою 3-5 мільйонів", - колишній нардеп Крючков про розкрадання 150 млн гривень держкоштів через "Харківобленерго". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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