 "Райнін щомісяця отримував готівкою 3-5 мільйонів", - колишній нардеп Крючков про розкрадання 150 млн гривень держкоштів через "Харківобленерго". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коли діяльністю цієї компанії зацікавилися правоохоронці, Крючков поїхав за кордон, але незабаром повернувся і дав свідчення про те, в інтересах кого розроблялися корупційні схеми.
"Щодо Крючкова була досить потужна медіакампанія, збиралися матеріали, Крючков виїхав до Німеччини, Генпрокуратура направила запит на його екстрадицію і видачу, а ось сьогодні він приїхав, дав свідчення, більше того, йому повернули закордонний паспорт і він поїхав за кордон", - розповідає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилося інтерв'ю Крючкова, в якому він розповідає про деталі корупційної схеми та її "героїв". За словами Крючкова, до схеми були причетні високопоставлені чиновники. Зокрема, ексглава Адміністрації президента Ігор Райнін.
"Райнін щомісяця отримував готівкою 3-5 мільйонів", - каже Крючков в інтерв'ю.
Згідно з розслідуванням цієї корупційної схеми, з держбюджету було вкрадено майже 150 млн гривень.
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какие же вы мрази..
Ну уж нет! С воров взыскивайте.
Или, социально близким - амнистия?
Його привезли, шо б підняти хай, що суркіс - партнер Порошенко.
Як виявилося, що навпаки - тиша.
- Позвольте, но у него ж два сына и нет дочери! -
- Ну и что?! Теперь пусть попробует отмыться перед всем Привозом.
Вот это из той же оперы!!! Дело Гладковского было актуально во время выборов!!! После выборов прошло 2 месяца!!! Все КолоМойские и сепарские СМИ молчат! НАБУ, САП, ГБР, СБУ молчат! "Делу Мартынюка" 3 года!!! Оно нужно было чтобы свалить Яценюка!!!! Где обвинения где НАБУ??? Где журналшлюшки????
Що нижчий перед вищим гнеться,
А більший меншого кусає та ще й б'є -
Затим що сила є..." От і зараз починають гнутися і виконувати замовлення інших царів.
Но украинцам же надо поставить себя на грань физического выживания, чтоб убедиться, что он - действительно казёл.
Говорят почему- то исключительно о завышенной цене на газ, но электроэнергию - то мы сами вырабатываем !
У нас есть дешевая энергия с атомных станций, куда она девается?
И где наш долбаный антимонопольный комитет , куда он смотрит?