 Українські воїни знешкодили понад 40 протипіхотних мін іноземного виробництва поблизу Мар'їнки, - штаб. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
"Під час вивчення фахівцями походження небезпечних знахідок, було встановлено, що протипіхотні міни не виготовлялися на території України. І, зокрема, мають маркування іншої держави.
У штабі зазначили, що згідно з Оттавською конвенцією застосування протипіхотних мін як одного із засобів війни заборонено.
Довідка: ПМН-2 – протипіхотна фугасна міна натискної дії. Призначена для виведення з ладу особового складу противника. Поразка людині завдається за рахунок руйнування нижньої частини ноги (стопи) при вибуху заряду міни. Міна детонує коли людина наступає на датчик (чорний хрестоподібний виступ на верхній площині) ПМН.
Україна мала п’ятий найбільшим арсенал протипіхотних мін у світі (після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану), що дістався їй у спадок від Радянського Союзу та налічував шість мільйонів мін.
У 2005 році український парламент ратифікував Оттавську конвенцію. Цей договір спрямований на припинення використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби. Остання міна типу ПМН була ліквідована 2003 року на Донеччині.
Російська Федерація не є учасницею Оттавської конвенції.
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А что, уже не принято писать, что ПМН-2 это мины российского производства и производились на Брянском химическом заводе и заводе им. Чапаева (Пидороссия)..
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Цензор!!!.. почему такая избирательность в терминологии?!.. или уже не принято считать Рашку страной агрессором?!
Граждане другого государства, хло другого государства, другое государство раздаёт паспорта своего недогосударства на территории Донецкой и Луганской областей.
Тем более этот термин полностью разрушает сказки об общности и братстве: В другом государстве живут ДРУГИЕ граждане
ПМН, кроме СССР, производились в пятнадцати странах мира, включая Италию (под индексом Gyata 69). Они применяются весьма активно в странах Азии и Африки.