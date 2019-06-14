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 Українські воїни знешкодили понад 40 протипіхотних мін іноземного виробництва поблизу Мар'їнки, - штаб. ВIДЕО

Військовослужбовці окремої механізованої бригади імені Короля Данила, що входить до складу Об'єднаних сил, під час облаштування своїх передових позицій у районі населеного пункту Мар'їнка виявили і знешкодили понад 40 мін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Під час вивчення фахівцями походження небезпечних знахідок, було встановлено, що протипіхотні міни не виготовлялися на території України. І, зокрема, мають маркування іншої держави.

У штабі зазначили, що згідно з Оттавською конвенцією застосування протипіхотних мін як одного із засобів війни заборонено.

Довідка: ПМН-2 – протипіхотна фугасна міна натискної дії. Призначена для виведення з ладу особового складу противника. Поразка людині завдається за рахунок руйнування нижньої частини ноги (стопи) при вибуху заряду міни. Міна детонує коли людина наступає на датчик (чорний хрестоподібний виступ на верхній площині) ПМН.
Україна мала п’ятий найбільшим арсенал протипіхотних мін у світі (після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану), що дістався їй у спадок від Радянського Союзу та налічував шість мільйонів мін.

У 2005 році український парламент ратифікував Оттавську конвенцію. Цей договір спрямований на припинення використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби. Остання міна типу ПМН була ліквідована 2003 року на Донеччині.
Російська Федерація не є учасницею Оттавської конвенції.

Українські воїни знешкодили понад 40 протипіхотних мін іноземного виробництва поблизу Марїнки, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132336
 
   
 Топ коментарі
 
цитата: "При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, мины имеют маркировку другого государства."

***************
А что, уже не принято писать, что ПМН-2 это мины российского производства и производились на Брянском химическом заводе и заводе им. Чапаева (Пидороссия)..
*********
Цензор!!!.. почему такая избирательность в терминологии?!.. или уже не принято считать Рашку страной агрессором?!
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Молодці воїни України!!! Бережіть себе!!! а оті міни для суда у Гаагі готуйте, та трошке на передку для кацапів оставте!!!
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С постом полностью согласен, но в принципе термин "Другое государство" - прикольный ))
Граждане другого государства, хло другого государства, другое государство раздаёт паспорта своего недогосударства на территории Донецкой и Луганской областей.
Тем более этот термин полностью разрушает сказки об общности и братстве: В другом государстве живут ДРУГИЕ граждане
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Я так і думав, хто ж ще здатен на таке.
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Молодці воїни України!!! Бережіть себе!!! а оті міни для суда у Гаагі готуйте, та трошке на передку для кацапів оставте!!!
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ваня водки нету Українські воїни знешкодили понад 40 протипіхотних мін іноземного виробництва поблизу Мар'їнки, - штаб - Цензор.НЕТ 9893 и не хрюкай как твой братуша под капказцем каждый 3 й опочленец из наротных армий луганды и бимбаса имет ректальные травмы об чём с негодованием пейсал федька березин Українські воїни знешкодили понад 40 протипіхотних мін іноземного виробництва поблизу Мар'їнки, - штаб - Цензор.НЕТ 9893
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цитата: "При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, мины имеют маркировку другого государства."

***************
А что, уже не принято писать, что ПМН-2 это мины российского производства и производились на Брянском химическом заводе и заводе им. Чапаева (Пидороссия)..
*********
Цензор!!!.. почему такая избирательность в терминологии?!.. или уже не принято считать Рашку страной агрессором?!
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С постом полностью согласен, но в принципе термин "Другое государство" - прикольный ))
Граждане другого государства, хло другого государства, другое государство раздаёт паспорта своего недогосударства на территории Донецкой и Луганской областей.
Тем более этот термин полностью разрушает сказки об общности и братстве: В другом государстве живут ДРУГИЕ граждане
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Мины типа ПМН и ПМН-2 столь же популярны во многих странах, что и автомат Калашникова. ПМН-2 производились только в СССР с 70-х годов на Брянском химическом заводе и заводе им. Чапаева, экспортировались во многие страны, особенно в Индокитай. Камбоджу следует считать страной, где мин ПМН-2 установлено наибольшее количество.
ПМН, кроме СССР, производились в пятнадцати странах мира, включая Италию (под индексом Gyata 69). Они применяются весьма активно в странах Азии и Африки.
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Обезвреженные мины -это спасенные жизни.А мы этим летом ГОТОВИМ ВОСХОЖДЕНИЕ на Святую гору " СИБИРЬ=Уш Пэри"(Сознание Парков-женщин волшебниц из азэрогреческих мифов-КалаОба,АлаАгаАза и Атропа) отсюда царевна Пэриханум,к которой в гости пришел Искандер Македонский по кн.Низами(12в) Где она пока скрываем -она может быть даже волшебной.Слово одэрбэйджанское, гора на Кавказе.ПУСТЬ ЗАХВАТЧИКИ КРЕМЛЯ ЗНАЮТ ,что все названия в России из Бизантийской части ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим=Рамул).
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кацапы не помогут вам мины , вам даже яо не поможет , а знаете почему ? Правды за вами нет , а значит и силы...
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Цензор.НЕТВідеоПодіїУкраїнські воїни знешкодили понад 40 протипіхотних мін іноземного виробництва поблизу Мар'їнки, - штаб. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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