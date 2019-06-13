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Все про:Бірюков (30) Братущак (15)

 Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков. ВIДЕО

Волонтер, екс-радник Петра Порошенка, громадський діяч Юрій Бірюков розповів про те, які процеси відбуваються в партії "Європейська Солідарність", зокрема про принципи формування виборчого списку і висловлювання про це радника міністра оборони Степана Полторака Романа Доніка.

Про це він заявив у видеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Ведучий Олексій Братущак процитував слова Доніка про те, що "наскільки мене інформували, нарізали квоту в чотири людини в прохідний список партії для "Гошки"(громадської організації, - Ред).

На що Бірюков відповів: "Рома Донік бреше. От просто бреше, як і про все інше, то що він писав. І те, що у нас є ручна перевірка, кожного, хто заповнює анкету і так далі і тому подібне. Навіщо він це робить, я не знаю".

На уточнення ведучого про те, що "Хіба порохоботи можуть брехати?"

Бірюков заявив: "Можуть. Так. Ми такі".

Повна версія інтерв'ю - ЗА ПОСИЛАННЯМ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3132292
 
   
 Топ коментарі
 
Два Брехуна,обвинувачують друг дружку у Брехні,а працюють оба на головного Брехуна України))
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так может дойти до самого сокровенного
начнут вскрывать списки ботофермы Доник врет. - Разве порохоботы могу врать? - Могут, - Бирюков - Цензор.НЕТ 9364
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А мы михи сдыхались) в Молдову его новое правительство позвало
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Карлсон улетел в Молдову Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 8126 .. ?? Неужели?? Ух ты ,, тогда лучшая новость дня .!!
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Согласился на предложение и собирается) молдаване это пишут
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Этих если прижать, они друг друга наперегонки побегут сдавать

И про темники и про авторство и про сотрудничество с Кремлём
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Карпов и бирюков два лжеволонтёра, которые нажились за счёт украинцев, прикрываясь помощью ВСУ.
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А тепер навпаки - хіба порохоботи можуть говорити правду? Ні. Ну ні, так і ні, вони такі.
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На уточнение ведущего о том, что "Разве порохоботы могут врать?"
Бирюков заявил: "Могут. Да. Мы такие".

Браво! Це потрібно закріпити на Цензорі епіграфом!!!
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За старою доброю поросьонківською звичкою це положення можна і в Конституцію.
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А остальные ,, рыго-зебилы , заюльки , швабодовцы и др врать не могут патологически , да . ?? Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 9816 .
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Но так изящно и бессовестно, как делал это главный порохобот Порошенко и минстець - не могут. Тут им до порохоботов як до нэба рачкы.
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Ну , нам нужен был сам факт вранья НЕпорохоботов , а не его качество , вот мы его и получили . вельми понеже .! Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 4611 .
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Стесняюсь спросить - и шо ви будете делать с ентим хвактом? Радовацца до инхвакта?
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А ты не стеcняйся , шо ты как Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 4956 ...... девочка ,, спрашивай смело . Ты же кацманавт , орёл !!! Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 4408 .

Да них.. не буду делать . Просто , теперь буду знать что порохоботы в энтом не одиноки .. Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 6511 .
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У порохоботов вранье не просто возведено в культ, это основа и идеология
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Каким же нужно быть тупым, чтобы гордиться, когда тебя называют "ботом".
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..это типа сенсация?..
Братущак не врал никогда? ты не врал никогда? я не врал никогда? Зе не врал никогда? Порох не врал никогда?.. больше похоже на говно для вентиляторов
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Понимаешь - врать и уметь врать по методичке это две большие разницы.
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Никогда не врет лишь тот у кого отрезан язык . ! Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 1890 .

Это не - похоже на говно для вентиляторов , а оно самое и есть . Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 4187 . .
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😁 никто никогда не обвинял других так часто во лжи как это делали порохоботы
Никто не объявлял себя элитой как порохоботы
Никто не вешал на других ярлыков агентовкремля как порохоботы

А теперь все это было просто основано на лжи
Пуффф как карточный домик
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Будка з фундаментом на купці гів... неякісного чоколаду.
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ніхто не знає долю ось цього порохобота?:
Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 1954
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Мразь. Не принципов, ни ценностей.
Только плати деньги.
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Эта пяць! Они могут врать нон-стоп. Собственно, кроме этого, они больше ничего не могут.
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весь час забуваю ...а хто такий байстрюков ?
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Дмитро Гордон:

Мені стало відомо, що Володимиру Зеленському засовують "троянських коней" Петро Порошенко та "регіонали". А проміжок часу невеличкий до виборів. Як роздивитися всіх?
Я застеріг від цього Володимира, якого я дуже поважаю. І ще я сказав, що ходять чутки, що пропонують за місце 500 тисяч-мільйон. І він мене почув.
Наскільки я знаю, за один день мажоритарники в трьох областях повністю були змінені. З'їзд політсили Володимира Зеленського "Слуга народу" було перенесено на день через те, що він змінив в трьох областях усіх мажоритарників.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/06/13/7217949/
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я сказав, що ходять чутки, що пропонують за місце 500 тисяч-мільйон

ціни впали..
рази у три щодо попередніх виборів.Бо не буде недоторканості.І Генпрокурором не буде Алкаш і неюрист..
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ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ СПИСКУ ЄС ПОРОХОБОТИ РОЗДІЛИЛИСЬ НА ДВІ ГРУПИ.

а)ТІ ЩО У СПИСКУ І ТІ ЩО НІ.
б)ТІ ЩО БРЕШУТЬ,І ТІ ЩО НІ.

зараз кілька міжнародних розвідувальних агенств ламають голову-хто ж бреше!? Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 8863
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Доник врет. - Разве порохоботы могу врать? - Могут, - Бирюков.

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ЭТО ДНО?

ТАКОЕ ВПРЕЧАТЛЕНИЕ ШО У ПОРОШЕНКО и ЕГО КАМАНДЫ ПОЕХАЛА КРЫША?

ИЛИ ОНИ ПО ЖИЗНИ ТАКИЕ?
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Влада робить людей безгрішними в очах охлосу..
Але з тим більшим остервенінням потім беруться добивати тих ,хто був наверху
Пєті пощастило ще..
Що Україна не Румунія і не Лівія.. Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 2352
Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 8810
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Ты прикинь 5 лет постоянно врать и разбрасывать фекалии вокруг
Какая психика выдержит

Это у американских полицейских работающих под прикрытием потом психологи и реабилитация
А тут никакого соцпакета
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Самий більший брехун - Порошенко. Порошкоботи стараються в міру здібності. До шефа далекувато, але... Все логічно. Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 582
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Юрий Бирюков рассказал о том, какие процессы проходят в партии "Европейская Солидарность", в частности о принципах формирования избирательного списка ......

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УЖЕ НЕ ОДИН РАЗ ПИСАЛ: НУ, НЕ МОЖЕТ ПОРОШЕНКО ЖИТЬ ЧЕСТНО, БРЕХНЯ НА БРЕХНЕ и БРЕХНЕЙ ПОГОНЯЕТ

ТАКИЕ ЕГО: ПОРОХОБОТЫ, СОВЕТНИКИ, БЛОГГЕРЫ, ПАРТИИ БПП, "ЕВРОПЕЙСКАЯ" СОЛИДАРНОСТЬ..........................
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ЭТО ЖИЗНЕННЫЙ СТИЛЬ ПОРОШЕНКО - БЕЗ БРЕХНИ ОН НЕ МОЖЕТ

НАРОД ЭТО ПОНЯЛ, ПОДТВЕРДИВ ЭТО СВОИМ ГОЛОСОВАНИЕМ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

ТЕПЕРЬ НУЖНО ДОБИТЬ ЕГО НА ПАРЛАМЕНТСКИХ Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 6814

БРЕХУНАМ НЕ МЕСТО В УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ и ПОЛИТИКЕ!!!
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Понравилось, как Бутусов стремительно из порхососа перековался
Уже порхососы емц не милы, а ведь всего 3 месяца назад сам им был и жопы жырные лизал
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Ты тоже это заметил!! Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 8819

Я в течении 2 месяцев почти каждый день не вылазил из бана, хотя прежде за 5 лет никогда такого не было, а писал намного жестче, чем сейчас

написал админу письмо мол: шо за дела - порохоботы оскорбляют президента Зеленского и его избирателей и им за это ничего

а когда я ответил им на хамство, меня - забанили, а порохобота - нет......................................

еще написал партия "Гражданская позиция" все равно не пройдет.
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Подтверждаю по банам! пэпке нужна была пропаганда перед выборами. Так противненько!
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Неужели для кого-то будет новостью информация о том, что основой всей порохососной идеологии и пропаганды является тотальная ложь. Эти профессиональные патриоты руководствуются принципом - можешь воровать, как в последний день, но при этом носи вышиванку, пять раз в день пой гимн Украины и десять раз в день проклинай *****, который загнал народ в нищету.
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Неразрешимая загадка для зебов:

Как порохобот я всегда лгу.
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Что ж тут разгадывать? Ты лжёшь и сейчас. Потому что ты лжёшь не всегда, а лишь в 99% случаев. А говоришь правду только случайно, по ошибке.
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А почему не 99.(9)%? :D
В отличие от зебов, 99.(9)% порохоботов знают загадку про лжеца, в отличие от зебов порохоботы знают про Бирюкова и отрицательное про него, но 99.(9)% зебов не в состоянии что-то самостоятельно найти, пока им Лахта не подскажет.
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Потому что "100.0 - 99.(9) --> 0.0" и тебе не хватило бы вечности что хоть раз сказать правду.
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Ну и скажи, плиз, что там загадка про лжеца.
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Потренируйся :D

Кружок 5 класса
Задачи про рыцарей и лжецов (3.11 и 6.11)
http://mmmf.msu.ru/archive/20052006/z5/7.html
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Не охота в полночь головоломки разгадывать, уже в полусне. Факт заключается в том, что ты сам с логикой не дружишь. При чём с первого поста где ты написал мол задачка, что ты всегда врёшь. Аривидерчи.
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ты это мог не писать, мы это и так знаем Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 4349

видимо не заплатил мальдивский барыга вот и начинают рассказывать правду

кстати порохоботов тоже мародер кинет.
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"Порохоботи брешуть!", - сказав порохобот Бірюков. Невже він збрехав? Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 2315
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Ты школьный аттестат купил, если не знаешь задачу про лжеца? :D
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Може це отвєтка за сьогоднішній пост Доніка про якихось цивільних перевіряючих від Хомчака і його "оптимізацію".Прощай, боеспособная армия… Привет, потешные полки! (там і Бутусов згадується).
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Поищите также про Иловайск, Коломойского, Корбана и...
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Просмотреть цензор - насколько это минстэць штат раздул. Каждому по 300 гр./день, и становится понятно, почему такая богатая ресурсами страна имеет нищий народ! Скорей бы уже прикрыли КМ и обновили его! Кого надо - посадили (mamma mia, сколько тюрем понадобится!).
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Почитал комментарии - и то, что у нас президент - жлоб, не удивляет.
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Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 1483ЦН пару месяцев назад на ЦН лепили,что он советник пороха,а теперь уже лепят про полторока! Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков - Цензор.НЕТ 1483"к-качество журналистики на ЦН...
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слишком явная попытка связать приверженность к порошенко со склонностью отдельног человека врать, это какая-то технология расчитаная на 73%
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДонік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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