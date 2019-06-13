 Донік бреше. - Хіба порохоботи можуть брехати? - Можуть, - Бірюков. ВIДЕО

Про це він заявив у видеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
Ведучий Олексій Братущак процитував слова Доніка про те, що "наскільки мене інформували, нарізали квоту в чотири людини в прохідний список партії для "Гошки"(громадської організації, - Ред).
На що Бірюков відповів: "Рома Донік бреше. От просто бреше, як і про все інше, то що він писав. І те, що у нас є ручна перевірка, кожного, хто заповнює анкету і так далі і тому подібне. Навіщо він це робить, я не знаю".
На уточнення ведучого про те, що "Хіба порохоботи можуть брехати?"
Бірюков заявив: "Можуть. Так. Ми такі".
Повна версія інтерв'ю - ЗА ПОСИЛАННЯМ
И про темники и про авторство и про сотрудничество с Кремлём
Бирюков заявил: "Могут. Да. Мы такие".
Браво! Це потрібно закріпити на Цензорі епіграфом!!!
Да них.. не буду делать . Просто , теперь буду знать что порохоботы в энтом не одиноки .. .
Братущак не врал никогда? ты не врал никогда? я не врал никогда? Зе не врал никогда? Порох не врал никогда?.. больше похоже на говно для вентиляторов
Это не - похоже на говно для вентиляторов , а оно самое и есть . . .
Никто не объявлял себя элитой как порохоботы
Никто не вешал на других ярлыков агентовкремля как порохоботы
А теперь все это было просто основано на лжи
Пуффф как карточный домик
гів... неякісного чоколаду.
Только плати деньги.
Мені стало відомо, що Володимиру Зеленському засовують "троянських коней" Петро Порошенко та "регіонали". А проміжок часу невеличкий до виборів. Як роздивитися всіх?
Я застеріг від цього Володимира, якого я дуже поважаю. І ще я сказав, що ходять чутки, що пропонують за місце 500 тисяч-мільйон. І він мене почув.
Наскільки я знаю, за один день мажоритарники в трьох областях повністю були змінені. З'їзд політсили Володимира Зеленського "Слуга народу" було перенесено на день через те, що він змінив в трьох областях усіх мажоритарників.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/06/13/7217949/
ціни впали..
рази у три щодо попередніх виборів.Бо не буде недоторканості.І Генпрокурором не буде Алкаш і неюрист..
а)ТІ ЩО У СПИСКУ І ТІ ЩО НІ.
б)ТІ ЩО БРЕШУТЬ,І ТІ ЩО НІ.
зараз кілька міжнародних розвідувальних агенств ламають голову-хто ж бреше!?
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ЭТО ДНО?
ТАКОЕ ВПРЕЧАТЛЕНИЕ ШО У ПОРОШЕНКО и ЕГО КАМАНДЫ ПОЕХАЛА КРЫША?
ИЛИ ОНИ ПО ЖИЗНИ ТАКИЕ?
Але з тим більшим остервенінням потім беруться добивати тих ,хто був наверху
Пєті пощастило ще..
Що Україна не Румунія і не Лівія..
Какая психика выдержит
Это у американских полицейских работающих под прикрытием потом психологи и реабилитация
А тут никакого соцпакета
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УЖЕ НЕ ОДИН РАЗ ПИСАЛ: НУ, НЕ МОЖЕТ ПОРОШЕНКО ЖИТЬ ЧЕСТНО, БРЕХНЯ НА БРЕХНЕ и БРЕХНЕЙ ПОГОНЯЕТ
ТАКИЕ ЕГО: ПОРОХОБОТЫ, СОВЕТНИКИ, БЛОГГЕРЫ, ПАРТИИ БПП, "ЕВРОПЕЙСКАЯ" СОЛИДАРНОСТЬ..........................
НАРОД ЭТО ПОНЯЛ, ПОДТВЕРДИВ ЭТО СВОИМ ГОЛОСОВАНИЕМ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
ТЕПЕРЬ НУЖНО ДОБИТЬ ЕГО НА ПАРЛАМЕНТСКИХ
БРЕХУНАМ НЕ МЕСТО В УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ и ПОЛИТИКЕ!!!
Уже порхососы емц не милы, а ведь всего 3 месяца назад сам им был и жопы жырные лизал
Я в течении 2 месяцев почти каждый день не вылазил из бана, хотя прежде за 5 лет никогда такого не было, а писал намного жестче, чем сейчас
написал админу письмо мол: шо за дела - порохоботы оскорбляют президента Зеленского и его избирателей и им за это ничего
а когда я ответил им на хамство, меня - забанили, а порохобота - нет......................................
еще написал партия "Гражданская позиция" все равно не пройдет.
Как порохобот я всегда лгу.
В отличие от зебов, 99.(9)% порохоботов знают загадку про лжеца, в отличие от зебов порохоботы знают про Бирюкова и отрицательное про него, но 99.(9)% зебов не в состоянии что-то самостоятельно найти, пока им Лахта не подскажет.
Кружок 5 класса
Задачи про рыцарей и лжецов (3.11 и 6.11)
http://mmmf.msu.ru/archive/20052006/z5/7.html
видимо не заплатил мальдивский барыга вот и начинают рассказывать правду
кстати порохоботов тоже мародер кинет.